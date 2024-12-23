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Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» внесено в реестр Минцифры России

Программное обеспечение Systeme Building Operation от компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) внесено в реестр Российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Systeme Building Operation разработано Центром инноваций Systeme Soft (входит в состав группы компаний «Систем Электрик»). Это российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов.

Systeme Building Operation обладает широким функционалом, позволяющим реализовывать проекты любой сложности – от локальных установок до крупных зданий и распределенных объектов для реализации систем АСУД, АСУЗ и BMS. Программное обеспечение дает возможность вносить изменения на лету, служит единой средой разработки и исполнения, поддерживает многопользовательскую разработку и бесшовное масштабирование за счет пограничных серверов. Systeme Building Operation проста в освоении и не требует глубоких компетенций, чтобы начать разработку проектов после прохождения обучения: путь от установки до первой мнемосхемы с сигналами занимает всего 40 минут. При этом платформа способствует сокращению до 25% коммунальных расходов и уменьшает время реакции на инциденты в четыре раза.

«Комплексные решения «Систэм Электрик» обладают высоким уровнем надежности и отказоустойчивости, скорости обработки, передачи и хранения данных, а также выполнены в соответствии со всеми требованиями кибербезопасности. Применение оборудования «Систэм Электрик» на каждом уровне автоматизации – от периферийных устройств до уровня платформы диспетчеризации – позволяет реализовать не только максимально бесшовную сквозную интеграцию, но и получать возможность анализа работы каждой технологической установки в рамках общего инженерного проекта здания», – сказал первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.

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Платформа Systeme Building Operation поддерживает открытые стандарты и протоколы связи, такие как BACnet, Modbus, OPC, REST-API и другие, что обеспечивает совместимость с оборудованием различных производителей. Это позволяет интегрировать в единую систему управления разнородное оборудование, уже имеющееся на объекте, и избежать затрат на его замену. Гибкая и масштабируемая архитектура Systeme Building Operation позволяет адаптировать систему к меняющимся потребностям заказчика и расширять ее функциональность по мере необходимости.

Systeme Building Operation объединяет подключаемые устройства от «Систэм Электрик» в единую архитектуру системы управления зданием. Цифровые решения для гражданского строительства включают в себя оборудование распределения среднего и низкого напряжения, источники бесперебойного питания, контролеры автоматизации, устройства контроля доступа, автоматическую пожарную сигнализацию и системы управления комфортом.

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