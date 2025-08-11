Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия

Компания АО «Систем Электрик» была образована в 2022 году путем покупки активов Schneider Electric в России. Таким образом, АО «СЭ» является самостоятельным юридическим лицом и не входит в состав Shneider Electric.

Компания «Систэм Электрик» является единственным авторизованным сервисным партнером производителя оборудования для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров Schneider Electric на территории России и Беларуси.

Систэм Электрик производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией, а также интегрирует технологии в области промышленной автоматизации. Компания предоставляет услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикально интегрированной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает заказчикам единую экосистему на базе российского программного обеспечения. В группу компаний входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-Сервисный Центр (г. Москва) и Центр Инноваций (г. Иннополис). Систэм Электрик производит и продаёт оборудование, решения и ПО под брендами Systeme Electric, Механотроника и DEKraft.



