Schneider Electric Systeme Electric Систэм Электрик СЭ АО Шнейдер Электрик Системс Россия
Компания АО «Систем Электрик» была образована в 2022 году путем покупки активов Schneider Electric в России. Таким образом, АО «СЭ» является самостоятельным юридическим лицом и не входит в состав Shneider Electric.
Компания «Систэм Электрик» является единственным авторизованным сервисным партнером производителя оборудования для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров Schneider Electric на территории России и Беларуси.
Систэм Электрик производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией, а также интегрирует технологии в области промышленной автоматизации. Компания предоставляет услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикально интегрированной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает заказчикам единую экосистему на базе российского программного обеспечения. В группу компаний входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-Сервисный Центр (г. Москва) и Центр Инноваций (г. Иннополис). Систэм Электрик производит и продаёт оборудование, решения и ПО под брендами Systeme Electric, Механотроника и DEKraft.
УПОМИНАНИЯ
|11.08.2025
|
«Систэм Электрик» расширила серию Uniprom новыми напольными и стоечными трехфазными ИБП
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии,
|04.08.2025
|
Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set селективными ВДТ
Ассортимент модульного оборудования City9 Set российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнили 2- и 4-полюсные выключатели дифференциального тока (ВДТ) селектив
|23.07.2025
|
«Систэм Электрик» начала продажи промышленных ИБП Uniprom Industrial
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии,
|10.07.2025
|
«Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|02.07.2025
|
Александр Бессарабенко -
Александр Бессарабенко, Systeme Electric: Cтандартный ИИ-сервис распознает 7−9 фактов, а ИИ от Directum — порядка 13
CNews: С каких процессов компания Systeme Electric начала цифровизацию? Александр Бессарабенко: Самые главные процессы, которые мы переводили в Directum RX — это договоры и делопроизводство. Всего в нашей группе компаний 3,5 ты
|26.06.2025
|
В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric
Локализация в Москве Производство продуктов семейства Excelente VS налажено на площадке Systeme Electric в особой экономической зоне «Технополис "Москва"». В компании уточняют, что это первые локализованные трехфазные ИБП Systeme Electric. Модели семейства Excelente VS изго
|15.05.2025
|
«Систэм Электрик» оснастит образовательный комплекс в «Сколково» современным оборудованием
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|14.05.2025
|
Новая флагманская серия модульного оборудования Systeme9 от российской компании «Систэм Электрик» с двойной сертификацией по промышленному и бытовому стандартам
ставила флагманскую линейку модульного оборудования Systeme9 российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), в которую входят автоматические выключатели тока (АВ) S9F/S9H, выключатели
|14.04.2025
|
«Систэм Электрик» выполнила работы по автоматизации и диспетчеризации для Третьяковской галереи
Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) выступила в качестве технологического поставщика и подрядчика комплексного
|28.01.2025
|
«Систэм Электрик» обеспечила Институт Вишневского оборудованием для бесперебойного электроснабжения
Оборудование «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|20.01.2025
|
Отечественная BMS-система Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизации зданий включена в Реестр российского ПО
го развития, связи и массовых коммуникаций России пополнило ПО Systeme Building Operation компании «Систэм Электрик», которое представляет собой IoT/IIoT платформу класса SCADA четвертого покол
|09.01.2025
|
«Систэм Электрик» ускоряет работу с договорами с помощью Directum RX
«Систэм Электрик», производитель и поставщик комплексных решений в области распределения электроэнергии и промышленной автоматизации за четыре месяца перешел на импортонезависимую интеллектуальн
|26.12.2024
|
«Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году
Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|23.12.2024
|
Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» внесено в реестр Минцифры России
Программное обеспечение Systeme Building Operation от компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) внесено в реестр Российского программного обеспечения Министерства цифровог
|17.12.2024
|
Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России
Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|29.11.2024
|
«Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|25.11.2024
|
«Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set, выпустив греб
|21.11.2024
|
«Систэм Электрик» запустила «Биржу складских остатков»
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|15.11.2024
|
«Систэм Электрик» расширила линейку ИБП локализованным модульным Excelente VS
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|05.11.2024
|
«Систэм Электрик» выпустила трехфазный ИБП для нефтегаза, тяжелой промышленности и медицины
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) выводит на рынок новую серию промышленных трехфазных источников бесперебойн
|31.10.2024
|
«Систэм Электрик» и «Лаборатория Касперского» представили подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|01.10.2024
|
«Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) продемонстрировала подход к импортозамещению компонентов объектов критическ
|20.09.2024
|
«Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотру
|03.09.2024
|
«АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности
новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панель управления (LCD/LED)
|26.08.2024
|
Ассортимент «Систэм Электрик» пополнила система SystemeComf для управления температурой, светом и ОВиК
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) представила систему SystemeComf, обеспечивающую комплексное управление комф
|02.08.2024
|
«Систэм Электрик» договорилась о сотрудничестве с международным индустриальным парком «Великий камень» в Белоруссии
«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|01.08.2024
|
«Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow
Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|31.07.2024
|
Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик»
Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|22.07.2024
|
Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием
редставила полностью отечественное программное решение Systeme Building Operation (SBO) от компании Systeme Electric («Систэм Электрик») для организации полнофункциональной автоматизированной с
|08.07.2024
|
«Систэм Электрик» объявила старт продаж новых продуктов в линейке SystemePact CCB
Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|04.07.2024
|
Первое семейство продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД от «Систэм Электрик»
«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|03.07.2024
|
«Систэм Электрик» расширяет линейку SystemePact CCB
Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|26.06.2024
|
«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере
«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|25.06.2024
|
Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года»
Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управле
|06.06.2024
|
«Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании
Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систэм Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодействие для реализации совместных пр
|13.05.2024
|
«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой серии электроустановочных изделий ArtGallery
Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|18.04.2024
|
«Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|18.04.2024
|
«Систэм Электрик» договорилась о партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
|18.04.2024
|
«Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
|16.04.2024
|
«Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC
Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
