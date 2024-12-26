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Schneider Electric Systeme Electric SystemeVAR



26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
03.09.2024 «АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности 3
16.04.2024 НИУ «МЭИ» и «Систэм Электрик» заключили соглашение о сотрудничестве 1
15.04.2024 «Систэм Электрик» представила новый преобразователь частоты SystemeVar Hertz, разработанный под требования рынка РФ 3
14.11.2023 «Систэм электрик» представила новую линейку преобразователей частоты SystemeVar STV630 2

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 5
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
АРМО ГК 144 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Hertz Corporation 14 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
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ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 68 2
Вентилятор - Fan 979 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
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Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 1
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МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
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