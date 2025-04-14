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Овен

Овен

ОВЕН - российский разработчик и производитель конкурентной автоматики и контрольно-измерительных приборов, оборудования для промышленной автоматизации. В продуктовом портфеле компании более 60 000 артикулов продукции для всех уровней автоматизации — от датчиков и контрольно-измерительных приборов до программируемых контроллеров и систем диспетчеризации.


14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики 1
09.10.2024 Подтверждена совместимость работы программного комплекса UDV DATAPK Industrial Kit с программируемым логическим контролером «Овен» 1
17.04.2024 UDV Group выпустил новый релиз DATAPK Industrial Kit 1
28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
25.11.2022 «Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах 1
18.01.2021 Как работают контроллеры в умном доме? 1
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1
11.01.2011 «Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160 1
22.11.2010 «Овен» расширяет линейку реле ПР110 1
12.10.2010 Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010" 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
09.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
01.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
27.02.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
23.01.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Овен и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2599 11
ИКОС 47 9
Planar Systems 31 9
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 8
National Instruments - NI 27 6
АБС Электро - АБС ЗЭиМ Автоматизация - Завод Электроники и Механики 8 6
Вибратор - Приборостроительный завод 6 6
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 4
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 4
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 4
Ростех - Автоматика Концерн 1656 3
Крок - Croc 1782 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 3
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 3
GE Fanuc - Фанук 40 3
ИндаСофт - InduSoft 24 3
IEK Group - ИнСАТ 12 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 3
Ниеншанц Автоматика 27 3
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 3
Трайтек - Trytek 5 3
Авитон 4 3
Руднев-Шиляев 3 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Flex Controls - Флекс Контролз 3 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1486 2
Fastwel - Фаствел 31 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 2
Болид НВП - Bolid 91 2
ПроСофт - ProSoft 78 2
UDV group - ЮДВ групп 19 2
Samsung Electronics 10341 1
Microsoft Corporation 24773 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
InfoWatch - Инфовотч 1033 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 1
Экспотроника ВК 40 10
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 321 5
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 14 3
Газпром нефть 631 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1281 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 4
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1070 4
Встраиваемые системы - Embedded system 84 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 543 3
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 125 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1808 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 409 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1692 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4656 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1594 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 592 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 19 2
Овен ПЛК 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Autodesk AutoCAD 341 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3275 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 17 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 32 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 36 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Marvell PXA 39 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
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РАН - Российская академия наук 1911 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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