ОВЕН - российский разработчик и производитель конкурентной автоматики и контрольно-измерительных приборов, оборудования для промышленной автоматизации. В продуктовом портфеле компании более 60 000 артикулов продукции для всех уровней автоматизации — от датчиков и контрольно-измерительных приборов до программируемых контроллеров и систем диспетчеризации.