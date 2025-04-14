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Овен
ОВЕН - российский разработчик и производитель конкурентной автоматики и контрольно-измерительных приборов, оборудования для промышленной автоматизации. В продуктовом портфеле компании более 60 000 артикулов продукции для всех уровней автоматизации — от датчиков и контрольно-измерительных приборов до программируемых контроллеров и систем диспетчеризации.
Овен и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 235 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Ризаев Олег 2 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Душа Игорь 22 1
|Бондарев Степан 1 1
|Серазетинов Артем 1 1
|Маслов Федор 1 1
|Ганжа Владислав 2 1
|Кабалин Алексей 1 1
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