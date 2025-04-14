Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

Бизнесмен Александр Калинин инвестировал в проект по созданию промышленных контроллеров. В проекте также участвует бывший топ-менеджер «Ланита». Компания будет выпускать не менее 100 тыс. единиц продукции ежегодно. Эксперты считают, что компания может занять заметный объем рынка.

Промышленные контроллеры

Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядерной энергетики. Для этих целей бизнесмен выкупил предприятие в Пензе. Проект запущен совместно с экс-вице-президентом компании «Ланит» Сергеем Белкиным.

По словам Калинина, контроллеры будут применяться для построения распределенных систем. «Они предназначены для круглосуточной работы в необслуживаемом режиме с целью сбора и первичной обработки данных, поступающих от датчиков объекта управления, и выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства объекта управления», — пояснил он.

«Мы только начали работу, выкупили промышленное предприятие в Пензе и начинаем исполнение первых контрактов», — рассказал Калинин. По его словам, платы компания делать не будет. Но будет «собирать и настраивать» устройства.

Калинин не раскрыл название предприятия.



Размер инвестиций в проект стороны не раскрывают.

FreePik Александр Калинин инвестировал в мощное производство контроллеров

Как рассказал CNews Александр Калинин, для проекта по производству контроллеров была создана компания ООО «ЦР». Согласно базе «Контур.Фокус», юрлицо было создано 8 декабря 2023 г. Гендиректором компании является Сергей Земсков.

Российский рынок промышленных контроллеров

«Производство может быть рентабельно при выпуске от 100 тысяч устройств в год, — рассказал CNews Сергей Белкин. — Мы планируем точно выходить на рентабельность производства». По его словам, объем российского рынка подобных решений в России составляет более 200 млрд руб. в год.

Как рассказал CNews Александр Савин, директор ООО «Абсолют Будущего», ниша промышленных контроллеров заполнена Siemens, Schneider Electric, а также российским предприятием «Овен» и в некоторой степени Mitsubishi. «Санкции потеснили позиции Siemens, Schneider Electric и Mitsubishi, но освободившуюся нишу занимает китайская Delta и российский «Овен», — поясняет Савин.

С ним согласен и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «После ухода с нашего рынка ряда зарубежных компаний, а доминировали на рынке компании из США, Европы и Японии, освободившееся место заняли частично китайские, индийские и турецкие производители, а также в 4-5 раз нарастили свою долю рынка российские производители промышленных контроллеров».

Бойко выделил «Овен», «Сегнетикс», «Текон», «Контар»: всего их более двух десятков. На долю рынка основных игроков приходится менее 20% рынка, отметил он. «Так что новому игроку придется столкнуться с конкуренцией», считает Бойко.

По его мнению, сложности могут возникнуть с отсутствием собственных электронных компонентов, прежде всего, современных микропроцессоров достаточно производительных и доступных серийно. Также, по его мнению, российское ПО пока не достигло всех привычных функциональностей западного ПО типа Siemens TIA Portal, Rockwell Studio 5000. «Переход на «Нейтрино» или Astra Linuх требует переписывания драйверов, — пояснил эксперт. — Переход с Profinet или Ether CAT на другие решения может снижать совместимость с оборудованием».

По мнению Бойко, разработка промышленного контроллера может стоить до сотни млн руб.

«Производство 100 тысяч в год — это очень большой объем, — считает Алексей Бойко. — Если примерно оценить стоимость такого устройства среднего класса в 100-200 тысяч рублей, то 100 тысяч в год, это 10-20 млрд руб., то есть это претензия на занятие двузначной доли российского рынка программируемых логистических контроллеров».

Рынок ЭКБ в России

Как отмечалось в исследовании рынка микроэлектроники Kept, основной объем элементной компонентной базы (ЭКБ) идет в промышленность (66%). По 12% потребляет вычислительная техника и потребительские устройства, а 10% приходится на транспорт.

Весь объем рынка ЭКБ Keptоценил в 289 млрд руб. По прогнозам аналитического агентства, отечественный рынок микроэлектроники может достичь 780 млрд руб. к 2030 г.

Чем занимается Александр Калинин

В январе 2023 г. Калинин продал свою часть бизнеса в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переименования НКК). НКК образовалась в мае 2003 г. в результате объединения четырех крупнейших игроков отечественного ИТ-рынка — группа «Аквариус», компании «АНД Проджект», Landata и OCS. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019», НКК имела статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в размере 215,7 млрд руб.

Доля Калинина в НКК составляла 33%. Сумма сделки по ее продаже на разглашалась, но эксперты оценивали долю Калинина (33%) в 10-12 млрд руб. Бизнесмен сказал тогда, что часть полученных от продажи средств будет направлена на развитие нового проекта.

В конце февраля 2023 г. стало известно о планах Александра Калинина вложить 10 млрд руб. в разработку и производство мобильных устройств. Для проекта по производству смартфонов и планшетов создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг».

В июле 2024 г. CNews также писал о том, что Калинин инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro. Ранее компания отчиталась о выручке по итогам 2024 года в 309 млн рублей.