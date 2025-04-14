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Белкин Сергей



14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики 1
10.02.2022 «Аквариус» запустил программу подготовки молодых специалистов инженерных специальностей 1
28.10.2021 «Аквариус» и «Рустэк» создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации 1
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
26.03.2021 «С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 1
11.09.2013 «Корус Консалтинг» представил новую облачную СЭД на базе платформы Alfresco 1
09.11.2010 Банкам процессинга «МультиКарта» стал доступен интернет-банкинг HandyBank 1
28.07.2008 Интернет-платежи: «Билайн» отказался от посредников 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Белкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
EY - Ernst & Young Global 373 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 24 1
A1qa 7 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
Edelweiss - Эдельвейс 59 1
Ростелеком 9854 1
МегаФон 9141 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
Ред Софт - Red Soft 764 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 919 1
Базальт СПО - BaseALT 683 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
TrueConf - ТруКонф 404 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 1
Mali 36 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1021 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 1
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
American Express - Amex 331 1
JCB International 145 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 902 2
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ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 549 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 4
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Linux OS 10146 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Oracle Java - язык программирования 3115 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1009 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 849 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 39 1
НКТ - Р7-Офис 398 1
КриптоПро CSP СКЗИ 215 1
InfoTeCS - ViPNet Client 90 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
Lagrange Sarmah SoM - промышленные компьютеры 1 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 125 1
Intel x86 - архитектура процессора 1886 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 135 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 1
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 62 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 1
Легостаева Светлана 91 2
Михалев Евгений 90 1
Андрианов Павел 84 1
Воронков Михаил 9 1
Македонский Сергей 47 1
Тамбиев Максим 5 1
Кураш Антон 32 1
Кульчавой Денис 1 1
Коган Алексей 11 1
Врублевский Павел 99 1
Евдокимов Андрей 82 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Сивцев Илья 143 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Грищенков Александр 16 1
Савцов Олег 50 1
Иванов Михаил 105 1
Мартеньямов Дмитрий 1 1
Осадчая Екатерина 47 1
Синельников Евгений 8 1
Аксельрод Александр 41 1
Щеглов Петр 59 1
Корнев Александр 6 1
Дмитриева Людмила 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 116 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 525 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Китай - Тайвань 4021 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 860 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 969 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Английский язык 6715 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2165 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2538 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2445 1
Reference - Референс 186 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 258 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1972 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1619 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2911 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 395 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 803 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
Forrester Research 821 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 234 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 53 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 212 1
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 6 1
ИЭК ОГБПОУ - Ивановский энергетический колледж 1 1
ИвРТТИ - Ивановский радиотехнический техникум-интернат 1 1
ИВПЭК ОГБПОУ - Ивановский промышленно-экономический колледж 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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