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Белкин Сергей
Белкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Легостаева Светлана 91 2
|Михалев Евгений 90 1
|Андрианов Павел 84 1
|Воронков Михаил 9 1
|Македонский Сергей 47 1
|Тамбиев Максим 5 1
|Кураш Антон 32 1
|Кульчавой Денис 1 1
|Коган Алексей 11 1
|Врублевский Павел 99 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Сивцев Илья 143 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Грищенков Александр 16 1
|Савцов Олег 50 1
|Иванов Михаил 105 1
|Мартеньямов Дмитрий 1 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Синельников Евгений 8 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Щеглов Петр 59 1
|Корнев Александр 6 1
|Дмитриева Людмила 2 1
|Forrester Research 821 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
|IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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