Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Осадчая Екатерина
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 48
Осадчая Екатерина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1579 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
|Телефон.Ру 62 1
|Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
|IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
|Носков Константин 202 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Кузьменко Валерия 58 1
|Соколов Алексей 121 1
|Казанская Мария 4 1
|Понькин Александр 26 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Мысев Максим 1 1
|Доронкин Алексей 6 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Приходько Сергей 23 1
|Авербах Владимир 121 1
|Калугин Сергей 162 1
|Козырев Алексей 270 1
|Петрова Екатерина 16 1
|Качанов Олег 58 1
|Евраев Михаил 222 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Волин Алексей 113 1
|Черненко Андрей 37 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Пак Олег 90 1
|РИА Новости 654 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|ComNews - Медиа-бизнес 12 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769714, в очереди разбора - 673398.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769714, в очереди разбора - 673398.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru