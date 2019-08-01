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Осадчая Екатерина


01.08.2019 Экс-пресс-секретарь «Билайна» возглавила пресс-службу Правительства России 5
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
30.10.2014 В Facebook появился фальшивый аккаунт министра связи Николая Никифорова 1
01.03.2013 Всё Минкомсвязи во главе с Никифоровым сыграло в квест на улицах Москвы 2
08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком» 1
24.01.2013 Минкомсвязи ищет крупного подрядчика, готового работать бесплатно 1
07.01.2013 Минкомсвязи проводит конкурс на пост гендиректора НТЦ «Атлас» 1
13.12.2012 Россиянам разрешат улучшать сотовый сигнал легально 2
30.11.2012 Глава Минкомсвязи в 10 раз снизил активность в Twitter 1
07.11.2012 В Минкомсвязи назначен директор департамента электронного правительства 1
23.10.2012 Екатерина Осадчая назначена директором департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России 2
17.10.2012 Россиянам добавят 10 цифровых телеканалов 1
25.03.2010 Сотовых операторов заподозрили в сговоре с телемошенниками 1
16.04.2009 Из «Билайна» ушла Осадчая, в МТС - осталась 2
20.02.2009 ФАС накажет операторов-заговорщиков 1
19.02.2009 Кризис: связь и интернет резко дорожают 1
17.12.2008 «Билайн» на 2 года стал главным оператором на Земле 1
28.11.2008 «Билайн» агитировал украинцев за НАТО 1
13.11.2008 МТС начали войну платежей против беззащитного «Билайна» 1
05.11.2008 650 салонов «Беталинка» перейдут под бренд МТС 1
31.10.2008 «Евросеть» перестала отбирать по 3% с платежа 1
20.10.2008 МТС простили мошенникам 96 млн 1
22.08.2008 «Мегафон» догнал «Билайн» 1
13.08.2008 «Билайн» привез новый BlackBerry только для своих 2
11.08.2008 Россия: сотовые абоненты заплатят за молчание 1
07.08.2008 Мобильник застрахуют, но только не от кражи 1
28.07.2008 Интернет-платежи: «Билайн» отказался от посредников 1
22.07.2008 МТС ввел интернет-платежи за связь 1
26.05.2008 Golden Telecom и "Билайн" взяли Google в партнеры 1
13.05.2008 Судьба краденых мобильников в руках Госдумы 1
11.04.2008 Российских сотовиков берут под контроль государства 1
11.03.2008 «Билайн» стал чемпионом мира по роумингу 1
07.03.2008 «Билайн» начал страховать мобильники 1
17.02.2008 Россия: сотовых абонентов стало на 8 млн меньше 1
15.02.2008 Управление «К» арестовало менеджера «Билайна» 1
12.02.2008 «Ростелеком»: миллиардные претензии налоговиков 1
06.02.2008 Абонент МТС просидел в интернете 3 месяца и «попал» на $10 тыс. 1
22.03.2007 «ВымпелКом» докупил себе Армении 1
22.03.2007 МТС: 3G-сети будут развивать швейцарцы 1
30.01.2007 SMS-лохотроны учат бизнесу за $5 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

Осадчая Екатерина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Синтерра - Synterra 570 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Почта России ПАО 1579 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Телефон.Ру 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Правительство РФ 2208 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Носков Константин 202 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Кузьменко Валерия 58 1
Соколов Алексей 121 1
Казанская Мария 4 1
Понькин Александр 26 1
Ларина Екатерина 11 1
Чичваркин Евгений 82 1
Дворкович Аркадий 169 1
Яцеленко Николай 12 1
Мысев Максим 1 1
Доронкин Алексей 6 1
Лаптева Ирина 9 1
Приходько Сергей 23 1
Авербах Владимир 121 1
Калугин Сергей 162 1
Козырев Алексей 270 1
Петрова Екатерина 16 1
Качанов Олег 58 1
Евраев Михаил 222 1
Исмаилов Рашид 47 1
Волин Алексей 113 1
Черненко Андрей 37 1
Никифоров Николай 1126 1
Пак Олег 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Казахстан - Республика 2650 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Украина 3398 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769714, в очереди разбора - 673398.
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