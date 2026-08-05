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Индексная книга (каталог) CNews*
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Анкилов Константин

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы 1
30.07.2026 Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона 1
13.07.2026 В России гибнет отрасль, мешающая россиянам спокойно жить. Помогли зумеры и мошенники 1
09.02.2026 В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам 1
29.01.2026 Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками 1
21.01.2026 Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году 1
29.10.2025 После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50% 1
14.10.2025 Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS 1
11.09.2025 Современные сети 5G в России могут построить на частотах древних 3G. Опрос 1
24.06.2025 Сбербанк создает сотовую «суперсеть» по всей России 1
28.04.2025 В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры 1
03.04.2025 Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог 1
30.01.2025 В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи 1
02.12.2024 В российском телекоме стремительно растут зарплаты – деньгами завлекают дефицитных специалистов. Оплачивать расходы будут россияне 1
11.09.2024 Ликвидирована сеть мошенников, похищавших деньги у россиян. 26 человек арестованы 1
06.08.2024 Путин поручил дать льготы операторам при создании сетей 5G 1
31.10.2023 Операторам в 10 раз поднимут цены за LTE-частоты, альтернатив которым нет. Возможно подорожание связи 1
11.05.2023 Eвропа пошла в атаку на Google и Microsoft. Они смогут работать в ЕС только через СП, где у них миноритарная доля 1
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб 1
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям 1
19.07.2022 «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты 1
21.02.2022 «Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом» 1
28.01.2022 Из России стремительно исчезают операторы связи 1
30.11.2021 Операторы лишили россиян безлимитного интернета 1
15.11.2021 Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 1
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
28.08.2018 Orange Business Services запустила катастрофоустойчивое облако в России 1
27.06.2018 «Ростелеком» присматривается к известному B2B-оператору 1
02.04.2018 MCN Telecom занял место в десятке лидеров российского рынка виртуальных АТС 1
23.10.2017 МТС закупит 5G-«железо» Ericsson на 400 млн евро 1
17.03.2017 «Мегафон» потерял 3,4 миллиарда из-за тарифа «Билайна» 1
22.11.2016 Orange Business Services озвучил стратегические приоритеты в России 1
19.07.2016 На российский рынок ШПД ворвались игроки из Казахстана 1
15.06.2016 «Ростелеком» поглотил интернет-провайдера за 1,4 млрд 1
02.03.2016 «Билайн» скрестил фиксированную и мобильную связь 1

Публикаций - 121, упоминаний - 123

Анкилов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Ростелеком 10948 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 12
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 6
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Huawei 4675 5
Intel Corporation 12811 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
Google LLC 12687 4
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 4
Microsoft Corporation 25774 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
Lenovo Motorola 3566 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
МегаФон - Находка Телеком 9 3
Samsung Electronics 11064 3
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 5
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 2
Bosch - Gaggenau 36 2
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
First National Holdings 40 2
ICON Private Equity 15 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Альфа-Банк 1979 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
RPI Capital 1 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
ОрдерКом 15 1
Telconet Capital 28 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
Мортон 26 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
WiMAX Forum 69 3
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 28
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 12
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 6
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
FreePik 1841 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 2
Bosch Home Connect 10 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
Ericsson Mobile Softswitch 10 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Pixabay 257 1
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 1
Google WiFi 9 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Вебион - OkoCRM 23 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 11 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Kaspersky OS 156 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Rakuten Viber 665 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Discord 181 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Бецков Григорий 23 8
Шадаев Максут 1210 5
Брюквин Юрий 300 5
Приданцев Сергей 149 4
Малис Александр 158 4
Савюк Виктор 41 3
Гольцов Алексей 43 3
Рябов Игорь 27 3
Швайкин Сергей 5 3
Рейман Леонид 1065 3
Таврин Иван 120 3
Кусков Денис 221 3
Кочетков Владислав 248 3
Сергеев Михаил 115 2
Осадчая Екатерина 47 2
Андреева Екатерина 54 2
Асланян Сергей 104 2
Припачкин Юрий 67 2
Зайцева Анна 70 2
Лобанов Денис 47 2
Королев Игорь 65 2
Бойко Алексей 138 2
Морошкин Александр 118 2
Шалманов Сергей 202 2
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Бедеров Игорь 103 2
Саяпина Елена 46 2
Алимбеков Сергей 29 2
Шатиков Александр 19 2
Тайнов Олег 20 2
Невская Екатерина 19 2
Фетисов Глеб 21 2
Ларюшин Дмитрий 4 2
Буйволов Денис 2 2
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Биджелова Анастасия 14 2
Путин Владимир 3454 2
Свердлов Денис 201 2
Усманов Алишер 311 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Европа 24962 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 4
Германия - Федеративная Республика 13220 4
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 4
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Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 4
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Казахстан - Республика 6047 3
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Южная Корея - Республика 7051 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 24
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 6
Аренда 2687 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Ведомости 1466 7
Forbes - Форбс 1002 3
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Известия ИД 770 3
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Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Mobiltelefon 9 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
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Helisigin Sanomata 1 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 35
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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