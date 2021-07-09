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Анкилов Константин


09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 2
19.02.2021 Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году 2
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
28.08.2018 Orange Business Services запустила катастрофоустойчивое облако в России 1
27.06.2018 «Ростелеком» присматривается к известному B2B-оператору 1
02.04.2018 MCN Telecom занял место в десятке лидеров российского рынка виртуальных АТС 1
23.10.2017 МТС закупит 5G-«железо» Ericsson на 400 млн евро 1
17.03.2017 «Мегафон» потерял 3,4 миллиарда из-за тарифа «Билайна» 1
22.11.2016 Orange Business Services озвучил стратегические приоритеты в России 1
02.03.2016 «Билайн» скрестил фиксированную и мобильную связь 1
21.10.2015 В Москву пришел четвертый сотовый оператор. Тарифы 1
02.10.2014 МГТС сохранит абонентам медные каналы связи 1
06.12.2013 Российский рынок LTE: проблемы и пути их решения 2
30.07.2012 "Длинные" московские номера: месяц спустя 3
06.12.2011 «Мегафон» захватил курский интернет 1
09.11.2011 «Мегафон» начал ШПД-экспансию 1
17.08.2011 «Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова 1
10.06.2011 “Мегафон” вышел в московский интернет за $270 млн 1
29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» 1
02.08.2010 «Билайн» запасся уральской магистралью 1
19.07.2010 МТС зашла в телевизионный кабель 1
30.03.2010 Yota может сменить WiMAX на LTE 1
27.02.2010 Финны не хотят отдавать контроль за российским интернетом 1
24.02.2010 Россия: прорыв трубы оставил без интернета целую область 1
19.02.2010 «Ростелеком» захватил 4G 1
15.01.2010 «Питерские» связисты продали Qwerty за бесценок 1
02.10.2009 Yota обставила богатейшего человека мира 1
10.08.2009 Yota экспортирует WiMAX в Америку 1
07.04.2009 «Стрим» закрывает офисы продаж в Москве 1
29.09.2008 Фиксированный WiMAX умер. Что ждет беспроводной ШПД? 5
29.08.2008 “Билайн” отключил Golden WiFi 1
11.07.2008 Зачем Чечне WiMAX? 1
09.07.2008 «Таском» устроит в Самаре конкуренцию и WiMAX 1
25.06.2008 Российские нанотехнологи поставили рекорд банковского вклада 1
18.06.2008 В России появится новый WiMAX-федерал 1
26.05.2008 Golden Telecom и "Билайн" взяли Google в партнеры 1
15.05.2008 Virgin построила сеть WiMAX в России 1
17.04.2008 «Стрим» хочет миллион 2

Публикаций - 50, упоминаний - 61

Анкилов Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 10
Синтерра - Synterra 569 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
Ростелеком Связьинвест 704 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
МегаФон ПетерСтар 147 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 2
Samsung Electronics 5714 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Северен-Телеком - Severen 5 1
Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
Ренова-Медиа 17 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
АльянсТелеком 8 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг 1 1
VMware Россия - Виэмваре Рус 5 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Рустелеком ТК 197 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Orange S.A. 451 1
Cisco Systems 2054 1
VMware 1829 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Газпром ПАО 524 1
Московский ювелирный завод 8 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Экспобанк - Expobank 21 1
RPI Capital 1 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Роснано 456 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 4
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
Приданцев Сергей 82 2
Вексельберг Виктор 97 1
Мельников Александр 63 1
Брюквин Юрий 196 1
Гончаров Андрей 3 1
Косенков Андрей 2 1
Таврин Иван 83 1
Назаров Алексей 69 1
Акимов Максим 167 1
Белозеров Олег 19 1
Малинин Александр 6 1
Припачкин Юрий 26 1
Демин Алексей 4 1
Бочегов Александр 1 1
Безгодов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 5
Россия - ПФО - Самара 1301 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 4
Россия - СФО - Новосибирск 1977 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Европа 3781 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 2
Россия - Нефтеюганск 33 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Пермь 742 1
Россия - Сибирь 880 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Свердловская область 807 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
CNews Analytics 1991 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767582, в очереди разбора - 671267.
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