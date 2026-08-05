Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Анкилов Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 121, упоминаний - 123
Анкилов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Бецков Григорий 23 8
|Шадаев Максут 1210 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Приданцев Сергей 149 4
|Малис Александр 158 4
|Савюк Виктор 41 3
|Гольцов Алексей 43 3
|Рябов Игорь 27 3
|Швайкин Сергей 5 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Таврин Иван 120 3
|Кусков Денис 221 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Сергеев Михаил 115 2
|Осадчая Екатерина 47 2
|Андреева Екатерина 54 2
|Асланян Сергей 104 2
|Припачкин Юрий 67 2
|Зайцева Анна 70 2
|Лобанов Денис 47 2
|Королев Игорь 65 2
|Бойко Алексей 138 2
|Морошкин Александр 118 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Голубева Надежда 43 2
|Заболотный Игорь 45 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Саяпина Елена 46 2
|Алимбеков Сергей 29 2
|Шатиков Александр 19 2
|Тайнов Олег 20 2
|Невская Екатерина 19 2
|Фетисов Глеб 21 2
|Ларюшин Дмитрий 4 2
|Буйволов Денис 2 2
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 2
|Биджелова Анастасия 14 2
|Путин Владимир 3454 2
|Свердлов Денис 201 2
|Усманов Алишер 311 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.