Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Анкилов Константин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 61
Анкилов Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
|Роснано 456 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
|ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
|Приданцев Сергей 82 2
|Вексельберг Виктор 97 1
|Мельников Александр 63 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Гончаров Андрей 3 1
|Косенков Андрей 2 1
|Таврин Иван 83 1
|Назаров Алексей 69 1
|Акимов Максим 167 1
|Белозеров Олег 19 1
|Малинин Александр 6 1
|Припачкин Юрий 26 1
|Демин Алексей 4 1
|Бочегов Александр 1 1
|Безгодов Александр 1 1
|OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 47 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767582, в очереди разбора - 671267.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767582, в очереди разбора - 671267.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru