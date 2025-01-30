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В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи

Минцифры в новом проекте поправок в законодательство предложило ввести правило идентификации звонящего и маркировки его для абонента. У некоторых операторов связи уже есть такие сервисы для борьбы с мошенничеством, но министерство планирует сделать их использование обязательным и повсеместным.

Борьба с телефонными мошенниками

В новом проекте поправок в действующее регулирование Минцифры предлагает ввести обязательное для операторов связи правило идентификации и проверке личности пользователей с последующей маркировкой звонков — «банк», «полезные услуги» и так далее. С документом, который направлен в другие министерства на согласование, ознакомились «Известия».

«Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться название организации и человек, что позволит понять, звонит ли ему банк или мошенник», — говорится в проекте Минцифры.

У некоторых операторов уже есть сервисы, позволяющие определить, кто совершает обзвон, уточнили представители министерства: «Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе. Такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных».

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В документах Минцифры приводятся данные МВД: в 2023 г. количество преступлений, связанных и использованием ИКТ, выросло почти на 30%, за девять месяцев 2024 г. — еще на 16%; при совершении преступлений злоумышленники чаще всего использовали интернет, на втором месте — мобильная связь.

Вопрос эффективности

Как сказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, в России растет интенсивность звонков через мессенджеры (вместе с популярностью этого канала у мошенников), среди некоторых категорий пользователей их доля уже превышает 50%.

По данным «Мегафона», к концу 2024 г. доля мошеннических звонков в мессенджерах достигла 40%, хотя годом ранее она не превышала и 1%.

На этот счет у Минцифры тоже есть решение — в проекте поправок упоминается, что госорганам, банкам и операторам связи планируют запретить общаться с клиентами через мессенджеры.

Преступники часто используют также не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые не привязываются к персональным данным. Сервисы по их выдаче в сентябре 2024 г. Правительство России постановило блокировать с первого сентября 2024 г. Предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации пользователя в документе включено в перечень угроз.

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Облака

«Маркировка вызовов — эффективный инструмент борьбы со спамом и мошенничеством: абонент будет четко понимать, от кого исходит вызов, и может быть уверен, что звонок без маркировки не исходит от сотрудника организации», — полагает представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Правда, реальные сотрудники госорганов, например, могут звонить не с рабочих номеров, оформленных на тот же МВД, а с личных, то есть в такой ситуации подобная «маркировка» не поможет, заметил сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов. А гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов обратил внимание на то, что остается непонятным, как можно будет маркировать звонки, которые приходят людям из-за рубежа.

Сколько стоит маркировка

Затраты операторов на поддержание системы маркировки и обновление данных в ней могут составить сотни млн руб., заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Технические возможности для реализации сервисов, позволяющих определять названия делающих вызов компаний, у операторов есть, «но это платный сервис для вызывающей стороны, таким образом, если он станет обязательным и общедоступным, связисты лишатся этой статьи дохода», сказал гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов.

При средней годовой стоимость услуги маркировки звонков в 900-1000 руб. потенциальный объем этого рынка в России только для физлиц в ближайшие годы может превысить 20 млрд руб. (среднее значение по всем сотовым операторам) и более 90 млрд руб. – если отталкиваться от числа потенциальных абонентов всех провайдеров услуг связи. Такие данные Института экономики роста им. П.А. Столыпина CNews приводил в октябре 2024 г.

Анна Любавина

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