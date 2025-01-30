CПPФ Союз потребителей Российской Федерации
CПPФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2116 1
|Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1338 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
|Евросеть 1404 1
|АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
|ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
|Яндекс.Маркет 939 1
|Яндекс.Бар 28 1
|Шелищ Петр 7 3
|Рейман Леонид 1049 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Киселев Александр 114 1
|Пономаренко Алексей 4 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Малов Владимир 7 1
|Горяинова Анна 8 1
|Марфин Алексей 13 1
|Голов Анатолий 1 1
|Недзвецкий Антон 2 1
|Парамонов Леонид 7 1
|Соколов Артем 46 1
|Павлов Олег 19 1
|Хаустова Екатерина 3 1
|Горинова Ольга 2 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144564 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
|Россия - СЗФО - Мурманская область 669 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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