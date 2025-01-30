Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167214
ИКТ 13032
Организации 10220
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3386
Системы 24974
Персоны 71126
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

CПPФ Союз потребителей Российской Федерации



30.01.2025 В России власти планируют ввести обязательное определение звонящего и маркировку звонков. Расплачиваться за это, возможно, придется операторам связи 1
19.07.2022 В магазинах России появится гарантия на «серые» ПК, смартфоны, ноутбуки 1
03.11.2011 Суд не удовлетворил иск союза потребителей к «МегаФону» по делу об утечке сообщений в интернете 1
31.08.2011 «Мегафон» признали виновным в массовой утечке SMS 1
14.04.2009 ФАС проверит «Евросеть» 1
19.02.2009 Александр Киселев: «Почта России» может быть акционирована 1
09.07.2008 Ликбез: качаем права 1
22.10.2007 Депутат встал на защиту платежных терминалов 1
15.10.2007 Платежные системы отбиваются от банкиров 1
07.02.2007 Прокуратура проверит тарифы СЗТ 1
15.12.2006 МГТС незаконно отключает абонентов 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

CПPФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8854 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 3
Yandex - Яндекс 7365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 592 1
Электросвязь 268 1
Почта России ПАО 2116 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1338 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Евросеть 1404 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
Судебная власть - Judicial power 2315 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 992 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20643 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24498 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3016 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27884 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4870 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1051 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1079 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 858 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5038 1
Оповещение и уведомление - Notification 4625 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24186 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 72 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 354 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 347 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6674 1
Robots.txt 26 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 310 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
Яндекс.Маркет 939 1
Яндекс.Бар 28 1
Шелищ Петр 7 3
Рейман Леонид 1049 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Киселев Александр 114 1
Пономаренко Алексей 4 1
Ткачук Лариса 53 1
Домбровский Юрий 62 1
Малов Владимир 7 1
Горяинова Анна 8 1
Марфин Алексей 13 1
Голов Анатолий 1 1
Недзвецкий Антон 2 1
Парамонов Леонид 7 1
Соколов Артем 46 1
Павлов Олег 19 1
Хаустова Екатерина 3 1
Горинова Ольга 2 1
Ермаков Валерий 124 1
Дорохина Юлия 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 669 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51125 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48084 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8049 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1288 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4154 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 2
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 17 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 495 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 1
Импортозамещение - параллельный импорт 485 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2828 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16320 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7612 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8674 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1790 1
Реестр обязательных требований 76 1
Известия ИД 628 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще