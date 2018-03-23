Получите все материалы CNews по ключевому слову
FinTech ДБО Mobile Payment Услуги мобильной коммерции Мобильная платежная система Мобильный платёж Wireless-based payment system Система мобильных платежей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.03.2018
|
Ежемесячный объем мобильных платежей в ВТБ достиг 4,5 млрд рублей
г 4,5 млрд рублей. По прогнозам банка, к концу текущего года ежемесячный оборот в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд рублей. По итогам прошлого года число подключившихся клиентов ВТБ к сервисам мобильных платежей выросло в 10 раз – до 400 тыс. человек. Ежемесячный объем операций увеличился с 300 млн до 4,5 млрд рублей. Порядка 40% подключений к сервисам приходятся на Москву и Санкт-Пе
|10.10.2017
|
Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
иенты, подключившие PAY, увеличивают свои обороты на 30%, - сказала заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Юлия Деменюк. – По нашим прогнозам, к концу 2017 г. общий объем мобильных платежей достигнет 10 млрд рублей, а количество подключенных клиентов достигнет 200 тыс. человек».Согласно исследованию группы ВТБ, на сегодняшний день порядка 40% покупок через смарт
|10.05.2017
|
GfK: Мобильные платежи являются техно-трендом №1 в 2017 году
льшим потенциалом для роста, технотренд №1 в 2017 году - мобильные покупки и платежи. «Техно-тренд "мобильные платежи" перекликается с зарождающимся трендом в потребительском поведении – "момен
|03.03.2017
|
Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard
в списке означает, что продукты Tieto в области мобильных платежей прошли официальную сертификацию.«Мобильные платежи являются важным средством на пути к цифровизации платежей. Когда более года
|11.01.2017
|
Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto
ector, обеспечивающего высокую степень безопасности для защиты Wa!, мультибрендового омниканального мобильного кошелька, который сочетает в себе платежи, купоны и программы лояльности. Как расс
|02.12.2016
|
Le Groupement des Cartes Bancaires CB выбрала Gemalto PURE для мобильных платежей
тв. Технические характеристики решения PURE для мобильных устройств позволят членам CB развертывать мобильные платежи СВ в формате NFC, а также системы платежей с помощью мобильных приложений С
|14.07.2016
|
Dai Nippon Printing выбрала решение Gemalto для защиты мобильных платежей и интернет-банкинга
я Gemalto, работающая в сфере цифровой безопасности, поставит свое решение Ezio Mobile Suite компании Dai Nippon Printing (DNP), провайдеру финансовых решений в Японии, чтобы помочь обеспечить защиту мобильных платежей, интернет-банкинга и сопутствующих сервисов. Благодаря решению Gemalto DNP сможет предложить масштабируемую облачную платформу аутентификации, поддерживающую широкий круг мет
|23.03.2016
|
OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей
Компания OpenWay и Приорбанк (Беларусь) разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей. Теперь клиенты банка смогут использовать телефон как универсальное средство платежа. Поддержка сервиса реализована для держателей карт MasterCard. Для Visa запуск услуги зап
|08.02.2016
|
Система Frontol 5 интегрирована с системой мобильных платежей Platius
о завершении интеграции программного продукта Frontol 5, предназначенного для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров, с системой мобильных платежей, бонусов и подарков Platius. Об этом говорится в заявлении «Атол», поступившем в редакцию CNews. Как известно, программы лояльности, привлечения и удержания клиентов сегодня
|02.11.2015
|
Голосовые технологии для банковского бизнеса и современные системы ДБО компании BSS будут представлены на CNews Forum 2015
ечи. Экономика проектов». В частности, спикер расскажет, как голосовые технологии можно использовать в мобильном банкинге, и каким образом голосовая верификация способна повысить уровень безопасности системы ДБО банка. В ходе работы CNews Forum весь спектр решений BSS для финансового сектора будет представлен на стенде компании. В частности, участники форума смогут познакомиться с актуальны
|16.10.2015
|
Оборот мобильных платежей в России по итогам 6 месяцев 2015 г. превысил 120 млрд руб.
иложения, посредством SMS и NFC. Наиболее быстрорастущим сегментом, по оценкам аналитиков, являются мобильные платежи, оборот которых за первое полугодие 2015 г. превысил p120 млрд. Перспективн
|05.03.2015
|
Потребители более уверены в безопасности мобильных платежей благодаря токенизации и биометрическим технологиям
Результаты нового исследования Mobile Payments Study компании MasterCard, проведенного совместно с PRIME Research, свидетельствуют о том, что потребители перешли от вопросов безопасности мобильных платежей к обсуждению новых возможностей оплаты цифровыми устройствами. Выводы сделаны на основе анализа 19,1 млн комментариев в Twitter, Facebook, Instagram, Weibo (CN), Google+, You
|25.02.2015
|
Разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR стал резидентом «Сколково»
Компания ФИТ, разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR, получила статус резидента кластера информационных технологий фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». PayQR представляет собой бесплатное банковско
|17.02.2015
|
Системы ДБО: перспективы развития
м при выборе банка. При этом значительные ресурсы тратятся на обеспечение безопасности канала проведения платежа и защиты от мошенничества: это и электронная подпись, и пин-коды, и генерация паролей. Системы ДБО – перспективное направление развития банковского бизнеса. Они позволяют существенного сократить операционные расходы, так как сокращается стоимость каждой транзакции, снижается потр
|09.02.2015
|
Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития»
? Как сделать ДБО удобным для пользователя? Как обеспечить безопасность систем ДБО? Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Системы ДБО: перспективы развития». C докладами выступят: Александр Шестаков, вице-президент, главный исполнительный директор по информационным технологиям, банк «Уралсиб»; Андрей Леушев, старш
|19.12.2014
|
Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии
в следующем году предложить своим клиентам сервисы нового поколения, такие как мобильный кошелек и мобильные платежи на основе технологии NFC (Near Field Communication). «Клиенты в повседневно
|08.08.2014
|
Красный Крест переходит на мобильные платежи
о Креста смогут получать деньги одним из трех способов: с курьером, на счет в местном банке или на «мобильный кошелек» - короткий номер местного оператора, предоставляющего услуги электронных п
|27.06.2014
|
Елена Дегтева - Анализ клиентских отзывов помогает развивать системы ДБО
, которую мы используем при проектировании новых ДБО-сервисов и услуг, оптимизации и модернизации текущих. CNews: Какими бизнес-направлениями используется аналитика клиентских данных, собранных через системы ДБО? Елена Дегтева: Практически все бизнес-направления анализируют информацию по клиентам ДБО, так как почти все продукты банка в том или ином виде представлены удаленно. Сегодня ДБО –
|19.06.2014
|
Системы ДБО: новые сервисы
к сделать ДБО удобным для пользователя? • Как обеспечить безопасность систем ДБО? • Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Системы ДБО: новые сервисы". CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, поставщиков ИТ-решений для финансового сектора, а также представителей ИТ-департ
|03.06.2014
|
Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы»
? Как сделать ДБО удобным для пользователя? Как обеспечить безопасность систем ДБО? Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Системы ДБО: новые сервисы». На данный момент подтвердили выступления с докладами: Леонид Белышков, начальник Департамента информационных технологий, Росэнергобанка; Сергей Потанин, начальник Ц
|18.04.2014
|
Объем российского рынка мобильных платежей в 2013 г. достиг 35 млрд руб.
По оценкам специалистов универсального платежного сервиса uBank, в 2013 г. объем российского рынка мобильных платежей составил около 35 млрд руб. Об этом CNews сообщили в uBank. По сравнению с 2012 г. рост оборота составил 42%, или более 10 млрд руб. За этот период число мобильных платежных
|04.03.2014
|
Все больше потребителей пользуются мобильными платежными решениями
атежей нередко оценивается как конкурентное преимущество. Поскольку потребители все чаще используют мобильные платежи, торговые предприятия, которые их не принимают, могут оказаться в невыгодно
|17.02.2014
|
В нынешнем году уже четверть ритейлеров будет принимать мобильные платежи
ия компаний LexisNexis и Javelin Strategy & Research, в 2013 г. каждый десятый ритейлер поддерживал мобильные платежи. Это говорит о росте популярности технологии на 50% по сравнению с показате
|18.12.2013
|
Пользователям «Тинькофф Мобильного Кошелька» доступно мгновенное зачисление платежей в сети обслуживания «Золотой Короны»
на — Погашение кредитов» реализовал возможность зачисления платежей пользователей сервиса «Тинькофф Мобильный Кошелек» в режиме реального времени. Технология онлайн-зачисления средств действует
|16.12.2013
|
PayPal увеличит инвестиции в мобильные платежи
только зарубежьем. В России, как в стране с более низким уровнем проникновения банковских сервисов, мобильные платежи все еще не столь популярны. Хотя мы без сомнения наблюдаем высокий интерес
|03.12.2013
|
Объем хищений через системы ДБО упал до 13 млрд руб.
вых средств. Ключевая модернизация произошла в технологиях автозаливов (автоматическое списание средств со скомпрометированных счетов с помощью вредоносного ПО). Ранее такие программы создавались под системы ДБО конкретных банков, но теперь злоумышленники пишут решения сразу под коробочные решения вендоров (например, iBank2,BSS), которые используются в десятках банков. При этом вирусописате
|27.11.2013
|
Четверть российских банков используют системы ДБО собственной разработки
зователей (3,9 баллов), комплексность платформы (3,3 балла). 37% банков считают, что лучше всего выполнить эти требования можно, привлекая ИТ-интеграторов. Большинство участников опроса признали, что системы ДБО обладают высоким потенциалом для развития бизнеса, привлечения новых клиентов и увеличения прибыли. Около 50% опрошенных видят в ДБО резервы для оптимизации расходов. 11% рассчитыва
|07.10.2013
|
Tieto и MeaWallet представили Mobile Wallet для финансовых учреждений
ии Tieto и MeaWallet представили новое решение для финансовой индустрии, которое представляет собой мобильный кошелек (Mobile Wallet), а также интеграционные сервисы и консультации. Как рассказ
|30.09.2013
|
В 1,5 раза вырастет число мобильных платежей в мире за 2 года
ии с 2005 г. Авторы доклада работают с ведущими регуляторами и платежными системами, централизовано собирая данные по всем странам. Согласно прогнозу Capgemini, вплоть до 2014 г. количество онлайн- и мобильных платежей будет стремительно расти. Число платежей онлайн- вырастет за этот период на 18,1%, а мобильных платежей — на рекордные 58,5%. Авторы также подчеркивают, что характерно
|11.09.2013
|
Сергей Качура - Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО
ая задача, но несопоставимо проще. CNews: Расскажите, пожалуйста, как в вашем банке развиваются сервисы дистанционного обслуживания клиентов? Сергей Качура: Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО. Сейчас семимильными шагами пытаемся наверстать упущенное. Банки, как правило, делятся на две группы: банки, которые пытаются ввести свою собственную разработку (типичная ситуация д
|28.05.2013
|
Банк «Кольцо Урала» повысил защищенность системы ДБО для юридических лиц с помощью BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech
е онлайн-банкинга КБ «Кольцо Урала» на базе решения BSS обеспечена поддержка средств обеспечения безопасности платежей от компаний «Аладдин Р.Д.» и SafeTech. В условиях участившихся хакерских атак на системы ДБО банк стремится предоставлять своим клиентам не только многофункциональные, но и безопасные дистанционные сервисы на базе комплексных решений. «Для организации дистанционного обслужи
|13.03.2013
|
«Мобильные платежные сервисы» выпустили iOS-версию «АйПопался» для оплаты штрафов ГИБДД
томобилистов появилась возможность проверить наличие штрафов за нарушение ПДД в базе данных ГИБДД России и оплатить их банковской картой при помощи бесплатного iOS-приложения «АйПопался» от компании «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС») — разработчика программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания. Установив «АйПопался» на iPhone или iPad, автомобилист смож
|26.02.2013
|
Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)»
Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешнему тесту на проникновение и внутреннему анализу защищенности сист
|24.12.2012
|
2013 г. будет отмечен резким ростом рынка мобильных платежей и бесконтактных технологий оплаты
Согласно прогнозам Frost & Sullivan, в 2013 г. основными направлениями роста на рынке финансовых услуг станут системы бесконтактных платежей, технологии коммерческих мобильных платежей, облачные решения и средства бизнес-аналитики. Как отметили в компании, мобильные устройства стали одним из важных элементов взаимодействия в сфере финансовых услуг. В Европе
|27.11.2012
|
Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC
страны, цифры могут оказаться намного выше", – говорится в пресс-релизе IDC. По мнению аналитиков, мобильные платежи представляют хорошую возможность для развития бизнеса традиционных финансов
|15.11.2012
|
Peak Systems представила новую платформу для мобильных платежей
Компания Peak Systems представила собственную разработку платформы для мобильных платежей UniPort MPOS, позволяющую пользователям принимать к оплате банковские карты через мобильные устройства на базе ОС iOS и Android. UniPort MPOS предлагается как готовая платфор
|02.11.2012
|
«Мобильные платежные сервисы» выпустили Android-приложение для оплаты штрафов ГИБДД
Компания «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС»), разработчик программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания — мобильного и интернет-банкинга, представила приложение «АйПо
|23.10.2012
|
Мобильные платежи скоро вытеснят наличные
ми, а для всех остальных проблем существуют специальные приложения. В дальнейшем направление мобильных технологий будет только расширяться и ускоряться", – считает он. Разработка различные технологий мобильных платежей идет уже много лет. Такие крупные банки, как Barclays, уже предлагают своим клиентам услугу, подключив которую те могут делать денежные переводы с мобильного телефона без как
|17.09.2012
|
В Центральной России пользователей мобильных платежей МТС стало в два раза больше
сло за последний год более чем в три раза. Число жителей Центральной России, регулярно использующих мобильные платежи при помощи сервиса МТС, увеличилось за последний год почти в два раза. Наиб
|17.08.2012
|
Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet
ритейлеров США объявил о формировании консорциума, целью которого будет разработка единой платформы мобильных платежей. В группу вошли такие компании, как Wal-Mart, BestBuy, Тarget, 7-Eleven. И
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Патешман Виталий 42 13
|Фирер Олег 29 13
|Ракишев Кенес 43 9
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 7
|Мамедов Анвар 7 6
|Макаров Станислав 118 6
|Демидов Михаил 134 6
|Калемберг Денис 32 6
|Шилов Станислав 10 6
|Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 7 5
|Путин Владимир 3454 5
|Сыкулев Андрей 85 5
|Романенко Андрей 94 5
|Сачков Илья 126 5
|Алексеев Вячеслав 14 5
|Кирьянова Александра 169 5
|Герчук Михаил 88 5
|Смирнова-Крелль Оксана 52 5
|Леушев Андрей 75 5
|Орлова Елена 19 5
|Потанин Сергей 9 5
|Зарипов Константин 11 5
|Ашижева Лаура 7 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Кравченко Георгий 14 4
|Горыня Кирилл 25 4
|Кузнецов Иван 13 4
|Зотов Алексей 69 4
|Макаров Андрей 29 4
|Висящев Андрей 64 4
|Евдокимов Максим 27 4
|Крутой Игорь 16 4
|Киреев Александр 38 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Стуров Дмитрий 33 4
|Матросов Александр 45 4
|Солонин Виталий 90 4
|Петкевич Андрей 13 4
|Замашкина Наиля 23 4
|Абдуов Нурлан 6 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.