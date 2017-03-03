FinTech ДБО Mobile Payment Услуги мобильной коммерции Мобильная платежная система Мобильный платёж Wireless-based payment system Система мобильных платежей
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 133 5
|Замашкина Наиля 23 4
|Рейман Леонид 1031 4
|Путин Владимир 2713 4
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 3
|Рудычева Наталья 91 3
|Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 3 3
|Воронина Елена 20 3
|Зырянов Денис 5 2
|Лысенко Эдуард 269 2
|Жуков Сергей 36 2
|Ян Давид 62 2
|Каменнова Мария 44 2
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
|Медведев Дмитрий 1628 2
|Кузьменко Валерия 62 2
|Беляева Оксана 22 2
|Исанин Антон 29 2
|Маркелов Виктор 17 2
|Плесконос Дмитрий 33 2
|Казарян Карен 61 2
|Василенко Александр 81 2
|Орлова Елена 17 2
|Тулаев Сергей 2 2
|Устинов Вадим 4 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 308 2
|Фадеев Михаил 56 2
|Макешин Анатолий 17 2
|Полехина Диана 6 2
|Васильев Евгений 116 2
|Петров Кирилл 29 2
|Кусков Денис 218 2
|Орловский Виктор 345 2
|Кузнецов Иван 13 2
|Крупнов Александр 30 2
|Шмаков Дмитрий 15 2
|Грибов Андрей 73 1
|Яппаров Тагир 85 1
|Болдырев Семен 3 1
|Белоусов Сергей 234 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Создано именных указателей - 108217.
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