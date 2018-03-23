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FinTech ДБО Mobile Payment Услуги мобильной коммерции Мобильная платежная система Мобильный платёж Wireless-based payment system Система мобильных платежей

FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей

СОБЫТИЯ

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23.03.2018 Ежемесячный объем мобильных платежей в ВТБ достиг 4,5 млрд рублей

г 4,5 млрд рублей. По прогнозам банка, к концу текущего года ежемесячный оборот в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд рублей. По итогам прошлого года число подключившихся клиентов ВТБ к сервисам мобильных платежей выросло в 10 раз – до 400 тыс. человек. Ежемесячный объем операций увеличился с 300 млн до 4,5 млрд рублей. Порядка 40% подключений к сервисам приходятся на Москву и Санкт-Пе
10.10.2017 Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей

иенты, подключившие PAY, увеличивают свои обороты на 30%, - сказала заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Юлия Деменюк. – По нашим прогнозам, к концу 2017 г. общий объем мобильных платежей достигнет 10 млрд рублей, а количество подключенных клиентов достигнет 200 тыс. человек».Согласно исследованию группы ВТБ, на сегодняшний день порядка 40% покупок через смарт
10.05.2017 GfK: Мобильные платежи являются техно-трендом №1 в 2017 году

льшим потенциалом для роста, технотренд №1 в 2017 году - мобильные покупки и платежи. «Техно-тренд "мобильные платежи" перекликается с зарождающимся трендом в потребительском поведении – "момен
03.03.2017 Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard

в списке означает, что продукты Tieto в области мобильных платежей прошли официальную сертификацию.«Мобильные платежи являются важным средством на пути к цифровизации платежей. Когда более года
11.01.2017 Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto

ector, обеспечивающего высокую степень безопасности для защиты Wa!, мультибрендового омниканального мобильного кошелька, который сочетает в себе платежи, купоны и программы лояльности. Как расс
02.12.2016 Le Groupement des Cartes Bancaires CB выбрала Gemalto PURE для мобильных платежей

тв. Технические характеристики решения PURE для мобильных устройств позволят членам CB развертывать мобильные платежи СВ в формате NFC, а также системы платежей с помощью мобильных приложений С
14.07.2016 Dai Nippon Printing выбрала решение Gemalto для защиты мобильных платежей и интернет-банкинга

я Gemalto, работающая в сфере цифровой безопасности, поставит свое решение Ezio Mobile Suite компании Dai Nippon Printing (DNP), провайдеру финансовых решений в Японии, чтобы помочь обеспечить защиту мобильных платежей, интернет-банкинга и сопутствующих сервисов. Благодаря решению Gemalto DNP сможет предложить масштабируемую облачную платформу аутентификации, поддерживающую широкий круг мет
23.03.2016 OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей

Компания OpenWay и Приорбанк (Беларусь) разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей. Теперь клиенты банка смогут использовать телефон как универсальное средство платежа. Поддержка сервиса реализована для держателей карт MasterCard. Для Visa запуск услуги зап
08.02.2016 Система Frontol 5 интегрирована с системой мобильных платежей Platius

о завершении интеграции программного продукта Frontol 5, предназначенного для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров, с системой мобильных платежей, бонусов и подарков Platius. Об этом говорится в заявлении «Атол», поступившем в редакцию CNews. Как известно, программы лояльности, привлечения и удержания клиентов сегодня

02.11.2015 Голосовые технологии для банковского бизнеса и современные системы ДБО компании BSS будут представлены на CNews Forum 2015

ечи. Экономика проектов». В частности, спикер расскажет, как голосовые технологии можно использовать в мобильном банкинге, и каким образом голосовая верификация способна повысить уровень безопасности системы ДБО банка. В ходе работы CNews Forum весь спектр решений BSS для финансового сектора будет представлен на стенде компании. В частности, участники форума смогут познакомиться с актуальны
16.10.2015 Оборот мобильных платежей в России по итогам 6 месяцев 2015 г. превысил 120 млрд руб.

иложения, посредством SMS и NFC. Наиболее быстрорастущим сегментом, по оценкам аналитиков, являются мобильные платежи, оборот которых за первое полугодие 2015 г. превысил p120 млрд. Перспективн
05.03.2015 Потребители более уверены в безопасности мобильных платежей благодаря токенизации и биометрическим технологиям

Результаты нового исследования Mobile Payments Study компании MasterCard, проведенного совместно с PRIME Research, свидетельствуют о том, что потребители перешли от вопросов безопасности мобильных платежей к обсуждению новых возможностей оплаты цифровыми устройствами. Выводы сделаны на основе анализа 19,1 млн комментариев в Twitter, Facebook, Instagram, Weibo (CN), Google+, You
25.02.2015 Разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR стал резидентом «Сколково»

Компания ФИТ, разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR, получила статус резидента кластера информационных технологий фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». PayQR представляет собой бесплатное банковско
17.02.2015 Системы ДБО: перспективы развития

м при выборе банка. При этом значительные ресурсы тратятся на обеспечение безопасности канала проведения платежа и защиты от мошенничества: это и электронная подпись, и пин-коды, и генерация паролей. Системы ДБО – перспективное направление развития банковского бизнеса. Они позволяют существенного сократить операционные расходы, так как сокращается стоимость каждой транзакции, снижается потр
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития»

? Как сделать ДБО удобным для пользователя? Как обеспечить безопасность систем ДБО? Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Системы ДБО: перспективы развития». C докладами выступят: Александр Шестаков, вице-президент, главный исполнительный директор по информационным технологиям, банк «Уралсиб»; Андрей Леушев, старш
19.12.2014 Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии

в следующем году предложить своим клиентам сервисы нового поколения, такие как мобильный кошелек и мобильные платежи на основе технологии NFC (Near Field Communication). «Клиенты в повседневно
08.08.2014 Красный Крест переходит на мобильные платежи

о Креста смогут получать деньги одним из трех способов: с курьером, на счет в местном банке или на «мобильный кошелек» - короткий номер местного оператора, предоставляющего услуги электронных п
27.06.2014 Елена Дегтева - Анализ клиентских отзывов помогает развивать системы ДБО

, которую мы используем при проектировании новых ДБО-сервисов и услуг, оптимизации и модернизации текущих. CNews: Какими бизнес-направлениями используется аналитика клиентских данных, собранных через системы ДБО? Елена Дегтева: Практически все бизнес-направления анализируют информацию по клиентам ДБО, так как почти все продукты банка в том или ином виде представлены удаленно. Сегодня ДБО –

19.06.2014 Системы ДБО: новые сервисы

к сделать ДБО удобным для пользователя? • Как обеспечить безопасность систем ДБО? • Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Системы ДБО: новые сервисы". CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, поставщиков ИТ-решений для финансового сектора, а также представителей ИТ-департ
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы»

? Как сделать ДБО удобным для пользователя? Как обеспечить безопасность систем ДБО? Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Системы ДБО: новые сервисы». На данный момент подтвердили выступления с докладами: Леонид Белышков, начальник Департамента информационных технологий, Росэнергобанка; Сергей Потанин, начальник Ц
18.04.2014 Объем российского рынка мобильных платежей в 2013 г. достиг 35 млрд руб.

По оценкам специалистов универсального платежного сервиса uBank, в 2013 г. объем российского рынка мобильных платежей составил около 35 млрд руб. Об этом CNews сообщили в uBank. По сравнению с 2012 г. рост оборота составил 42%, или более 10 млрд руб. За этот период число мобильных платежных

04.03.2014 Все больше потребителей пользуются мобильными платежными решениями

атежей нередко оценивается как конкурентное преимущество. Поскольку потребители все чаще используют мобильные платежи, торговые предприятия, которые их не принимают, могут оказаться в невыгодно
17.02.2014 В нынешнем году уже четверть ритейлеров будет принимать мобильные платежи

ия компаний LexisNexis и Javelin Strategy & Research, в 2013 г. каждый десятый ритейлер поддерживал мобильные платежи. Это говорит о росте популярности технологии на 50% по сравнению с показате
18.12.2013 Пользователям «Тинькофф Мобильного Кошелька» доступно мгновенное зачисление платежей в сети обслуживания «Золотой Короны»

на — Погашение кредитов» реализовал возможность зачисления платежей пользователей сервиса «Тинькофф Мобильный Кошелек» в режиме реального времени. Технология онлайн-зачисления средств действует
16.12.2013 PayPal увеличит инвестиции в мобильные платежи

только зарубежьем. В России, как в стране с более низким уровнем проникновения банковских сервисов, мобильные платежи все еще не столь популярны. Хотя мы без сомнения наблюдаем высокий интерес

03.12.2013 Объем хищений через системы ДБО упал до 13 млрд руб.

вых средств. Ключевая модернизация произошла в технологиях автозаливов (автоматическое списание средств со скомпрометированных счетов с помощью вредоносного ПО). Ранее такие программы создавались под системы ДБО конкретных банков, но теперь злоумышленники пишут решения сразу под коробочные решения вендоров (например, iBank2,BSS), которые используются в десятках банков. При этом вирусописате
27.11.2013 Четверть российских банков используют системы ДБО собственной разработки

зователей (3,9 баллов), комплексность платформы (3,3 балла). 37% банков считают, что лучше всего выполнить эти требования можно, привлекая ИТ-интеграторов. Большинство участников опроса признали, что системы ДБО обладают высоким потенциалом для развития бизнеса, привлечения новых клиентов и увеличения прибыли. Около 50% опрошенных видят в ДБО резервы для оптимизации расходов. 11% рассчитыва
07.10.2013 Tieto и MeaWallet представили Mobile Wallet для финансовых учреждений

ии Tieto и MeaWallet представили новое решение для финансовой индустрии, которое представляет собой мобильный кошелек (Mobile Wallet), а также интеграционные сервисы и консультации. Как рассказ
30.09.2013 В 1,5 раза вырастет число мобильных платежей в мире за 2 года

ии с 2005 г. Авторы доклада работают с ведущими регуляторами и платежными системами, централизовано собирая данные по всем странам. Согласно прогнозу Capgemini, вплоть до 2014 г. количество онлайн- и мобильных платежей будет стремительно расти. Число платежей онлайн- вырастет за этот период на 18,1%, а мобильных платежей — на рекордные 58,5%. Авторы также подчеркивают, что характерно
11.09.2013 Сергей Качура - Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО

ая задача, но несопоставимо проще. CNews: Расскажите, пожалуйста, как в вашем банке развиваются сервисы дистанционного обслуживания клиентов? Сергей Качура: Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО. Сейчас семимильными шагами пытаемся наверстать упущенное. Банки, как правило, делятся на две группы: банки, которые пытаются ввести свою собственную разработку (типичная ситуация д
28.05.2013 Банк «Кольцо Урала» повысил защищенность системы ДБО для юридических лиц с помощью BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech

е онлайн-банкинга КБ «Кольцо Урала» на базе решения BSS обеспечена поддержка средств обеспечения безопасности платежей от компаний «Аладдин Р.Д.» и SafeTech. В условиях участившихся хакерских атак на системы ДБО банк стремится предоставлять своим клиентам не только многофункциональные, но и безопасные дистанционные сервисы на базе комплексных решений. «Для организации дистанционного обслужи
13.03.2013 «Мобильные платежные сервисы» выпустили iOS-версию «АйПопался» для оплаты штрафов ГИБДД

томобилистов появилась возможность проверить наличие штрафов за нарушение ПДД в базе данных ГИБДД России и оплатить их банковской картой при помощи бесплатного iOS-приложения «АйПопался» от компании «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС») — разработчика программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания. Установив «АйПопался» на iPhone или iPad, автомобилист смож
26.02.2013 Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)»

Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешнему тесту на проникновение и внутреннему анализу защищенности сист
24.12.2012 2013 г. будет отмечен резким ростом рынка мобильных платежей и бесконтактных технологий оплаты

Согласно прогнозам Frost & Sullivan, в 2013 г. основными направлениями роста на рынке финансовых услуг станут системы бесконтактных платежей, технологии коммерческих мобильных платежей, облачные решения и средства бизнес-аналитики. Как отметили в компании, мобильные устройства стали одним из важных элементов взаимодействия в сфере финансовых услуг. В Европе
27.11.2012 Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC

страны, цифры могут оказаться намного выше", – говорится в пресс-релизе IDC. По мнению аналитиков, мобильные платежи представляют хорошую возможность для развития бизнеса традиционных финансов
15.11.2012 Peak Systems представила новую платформу для мобильных платежей

Компания Peak Systems представила собственную разработку платформы для мобильных платежей UniPort MPOS, позволяющую пользователям принимать к оплате банковские карты через мобильные устройства на базе ОС iOS и Android. UniPort MPOS предлагается как готовая платфор
02.11.2012 «Мобильные платежные сервисы» выпустили Android-приложение для оплаты штрафов ГИБДД

Компания «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС»), разработчик программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания — мобильного и интернет-банкинга, представила приложение «АйПо
23.10.2012 Мобильные платежи скоро вытеснят наличные

ми, а для всех остальных проблем существуют специальные приложения. В дальнейшем направление мобильных технологий будет только расширяться и ускоряться", – считает он. Разработка различные технологий мобильных платежей идет уже много лет. Такие крупные банки, как Barclays, уже предлагают своим клиентам услугу, подключив которую те могут делать денежные переводы с мобильного телефона без как
17.09.2012 В Центральной России пользователей мобильных платежей МТС стало в два раза больше

сло за последний год более чем в три раза. Число жителей Центральной России, регулярно использующих мобильные платежи при помощи сервиса МТС, увеличилось за последний год почти в два раза. Наиб
17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet

ритейлеров США объявил о формировании консорциума, целью которого будет разработка единой платформы мобильных платежей. В группу вошли такие компании, как Wal-Mart, BestBuy, Тarget, 7-Eleven. И

Публикаций - 887, упоминаний - 1037

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 83
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 72
Google LLC 12688 67
Apple Inc 13154 63
МегаФон 10742 57
Samsung Electronics 11064 47
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 37
Microsoft Corporation 25775 34
PayPal 671 34
Siemens AG - Siemens Group 2673 32
Yandex - Яндекс 9216 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
Oracle Corporation 7074 25
Webmoney - Вебмани.Ру 547 25
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 23
Huawei 4676 22
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 22
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 22
Meta Platforms - Facebook 4621 21
9594 21
Vodafone Group 1412 21
Intel Corporation 12811 20
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 20
Lenovo Motorola 3566 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 19
Бифит - Bifit 91 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Thales - Gemalto 189 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 16
VK - Mail.ru Group 3602 15
X Corp - Twitter 2938 14
Diasoft - Диасофт 1144 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 14
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 14
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Ростелеком 10948 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 107
Visa International 1993 87
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
Альфа-Банк 1979 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 37
NanduQ - Qiwi 1013 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 25
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 23
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 20
American Express - Amex 338 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
ВТБ - ВТБ24 671 16
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 16
eBay Inc 1640 15
Русский стандарт Банк 509 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Евросеть 1421 11
Ак Барс Банк 283 11
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 10
Assist - Ассист 218 10
Block - Square 203 10
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Оникс Капитал 17 9
Почта России ПАО 2370 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
ВТБ - Почта Банк 514 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
JCB International 146 9
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
НПС НП - Национальный платежный совет 31 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 43
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 18
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Международная академия связи - МАС 46 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
MPSA - Mobile Payment Services Association - Ассоциация услуг мобильных платежей 1 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Bitcoin Foundation 8 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 286
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 272
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 230
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 218
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 164
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 162
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 161
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 159
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 152
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 130
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 128
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 127
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 117
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 104
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 99
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 93
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 92
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 89
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 86
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 85
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 81
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 75
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 65
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 64
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 61
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 61
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 60
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 59
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 56
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 55
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 55
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 54
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 52
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 50
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 49
Google Android 15243 128
Apple iOS 8583 77
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 55
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 48
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 44
Apple Pay 519 37
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 32
Apple - App Store 3109 31
BSS BS-Client ДБО 126 31
Microsoft Windows 16882 28
Samsung Pay 296 28
Apple iPad 4011 27
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 26
Apple iPhone 6 4861 26
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 25
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 20
BSS CORREQTS Corporate 49 19
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Oracle Java - язык программирования 3469 16
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Linux OS 11533 14
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 13
MasterCard Maestro 159 12
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 12
Samsung Galaxy 1035 11
SafeTech - SafeTouch 29 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 10
PayOnline - электронная платёжная система 60 10
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 10
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Патешман Виталий 42 13
Фирер Олег 29 13
Ракишев Кенес 43 9
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 7
Мамедов Анвар 7 6
Макаров Станислав 118 6
Демидов Михаил 134 6
Калемберг Денис 32 6
Шилов Станислав 10 6
Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 7 5
Путин Владимир 3454 5
Сыкулев Андрей 85 5
Романенко Андрей 94 5
Сачков Илья 126 5
Алексеев Вячеслав 14 5
Кирьянова Александра 169 5
Герчук Михаил 88 5
Смирнова-Крелль Оксана 52 5
Леушев Андрей 75 5
Орлова Елена 19 5
Потанин Сергей 9 5
Зарипов Константин 11 5
Ашижева Лаура 7 4
Рейман Леонид 1065 4
Кравченко Георгий 14 4
Горыня Кирилл 25 4
Кузнецов Иван 13 4
Зотов Алексей 69 4
Макаров Андрей 29 4
Висящев Андрей 64 4
Евдокимов Максим 27 4
Крутой Игорь 16 4
Киреев Александр 38 4
Рудычева Наталья 95 4
Стуров Дмитрий 33 4
Матросов Александр 45 4
Солонин Виталий 90 4
Петкевич Андрей 13 4
Замашкина Наиля 23 4
Абдуов Нурлан 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 505
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 138
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 133
Европа 24964 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 48
Япония 13807 45
Казахстан - Республика 6048 38
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Азия - Азиатский регион 5920 28
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Франция - Французская Республика 8177 26
Украина 7928 23
Индия - Bharat 5869 22
Африка - Африканский регион 3641 21
Россия - СФО - Новосибирск 4876 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Испания - Королевство 3840 18
Южная Корея - Республика 7052 17
Швеция - Королевство 3782 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 16
Канада 5081 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Турция - Турецкая республика 2620 15
Европа Восточная 3138 14
Испания - Каталония - Барселона 752 14
Европа Западная 1496 14
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 13
Нидерланды 3746 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Польша - Республика 2031 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Ближний Восток 3154 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 594
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 225
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 74
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 70
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 68
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 65
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 47
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 46
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 45
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 39
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 33
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
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Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
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UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Т-Банк - Тинькофф Финтех Школа 3 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 3 1
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CSTB Telecom & Media 83 2
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TeleMultiMedia Forum 2 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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