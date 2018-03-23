FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей

Ежемесячный объем мобильных платежей в ВТБ достиг 4,5 млрд рублей г 4,5 млрд рублей. По прогнозам банка, к концу текущего года ежемесячный оборот в рамках данных сервисов достигнет 10 млрд рублей. По итогам прошлого года число подключившихся клиентов ВТБ к сервисам мобильных платежей выросло в 10 раз – до 400 тыс. человек. Ежемесячный объем операций увеличился с 300 млн до 4,5 млрд рублей. Порядка 40% подключений к сервисам приходятся на Москву и Санкт-Пе

Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей иенты, подключившие PAY, увеличивают свои обороты на 30%, - сказала заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Юлия Деменюк. – По нашим прогнозам, к концу 2017 г. общий объем мобильных платежей достигнет 10 млрд рублей, а количество подключенных клиентов достигнет 200 тыс. человек».Согласно исследованию группы ВТБ, на сегодняшний день порядка 40% покупок через смарт

GfK: Мобильные платежи являются техно-трендом №1 в 2017 году льшим потенциалом для роста, технотренд №1 в 2017 году - мобильные покупки и платежи. «Техно-тренд "мобильные платежи" перекликается с зарождающимся трендом в потребительском поведении – "момен

Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard в списке означает, что продукты Tieto в области мобильных платежей прошли официальную сертификацию.«Мобильные платежи являются важным средством на пути к цифровизации платежей. Когда более года

Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto ector, обеспечивающего высокую степень безопасности для защиты Wa!, мультибрендового омниканального мобильного кошелька, который сочетает в себе платежи, купоны и программы лояльности. Как расс

Le Groupement des Cartes Bancaires CB выбрала Gemalto PURE для мобильных платежей тв. Технические характеристики решения PURE для мобильных устройств позволят членам CB развертывать мобильные платежи СВ в формате NFC, а также системы платежей с помощью мобильных приложений С

Dai Nippon Printing выбрала решение Gemalto для защиты мобильных платежей и интернет-банкинга я Gemalto, работающая в сфере цифровой безопасности, поставит свое решение Ezio Mobile Suite компании Dai Nippon Printing (DNP), провайдеру финансовых решений в Японии, чтобы помочь обеспечить защиту мобильных платежей, интернет-банкинга и сопутствующих сервисов. Благодаря решению Gemalto DNP сможет предложить масштабируемую облачную платформу аутентификации, поддерживающую широкий круг мет

OpenWay и Приорбанк разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей Компания OpenWay и Приорбанк (Беларусь) разработали сервис для бесконтактных мобильных платежей. Теперь клиенты банка смогут использовать телефон как универсальное средство платежа. Поддержка сервиса реализована для держателей карт MasterCard. Для Visa запуск услуги зап

Система Frontol 5 интегрирована с системой мобильных платежей Platius о завершении интеграции программного продукта Frontol 5, предназначенного для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров, с системой мобильных платежей, бонусов и подарков Platius. Об этом говорится в заявлении «Атол», поступившем в редакцию CNews. Как известно, программы лояльности, привлечения и удержания клиентов сегодня

Голосовые технологии для банковского бизнеса и современные системы ДБО компании BSS будут представлены на CNews Forum 2015 ечи. Экономика проектов». В частности, спикер расскажет, как голосовые технологии можно использовать в мобильном банкинге, и каким образом голосовая верификация способна повысить уровень безопасности системы ДБО банка. В ходе работы CNews Forum весь спектр решений BSS для финансового сектора будет представлен на стенде компании. В частности, участники форума смогут познакомиться с актуальны

Оборот мобильных платежей в России по итогам 6 месяцев 2015 г. превысил 120 млрд руб. иложения, посредством SMS и NFC. Наиболее быстрорастущим сегментом, по оценкам аналитиков, являются мобильные платежи, оборот которых за первое полугодие 2015 г. превысил p120 млрд. Перспективн

Потребители более уверены в безопасности мобильных платежей благодаря токенизации и биометрическим технологиям Результаты нового исследования Mobile Payments Study компании MasterCard, проведенного совместно с PRIME Research, свидетельствуют о том, что потребители перешли от вопросов безопасности мобильных платежей к обсуждению новых возможностей оплаты цифровыми устройствами. Выводы сделаны на основе анализа 19,1 млн комментариев в Twitter, Facebook, Instagram, Weibo (CN), Google+, You

Разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR стал резидентом «Сколково» Компания ФИТ, разработчик сервиса бесконтактных мобильных платежей PayQR, получила статус резидента кластера информационных технологий фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». PayQR представляет собой бесплатное банковско

Системы ДБО: перспективы развития м при выборе банка. При этом значительные ресурсы тратятся на обеспечение безопасности канала проведения платежа и защиты от мошенничества: это и электронная подпись, и пин-коды, и генерация паролей. Системы ДБО – перспективное направление развития банковского бизнеса. Они позволяют существенного сократить операционные расходы, так как сокращается стоимость каждой транзакции, снижается потр

Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» ? Как сделать ДБО удобным для пользователя? Как обеспечить безопасность систем ДБО? Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Системы ДБО: перспективы развития». C докладами выступят: Александр Шестаков, вице-президент, главный исполнительный директор по информационным технологиям, банк «Уралсиб»; Андрей Леушев, старш

Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии в следующем году предложить своим клиентам сервисы нового поколения, такие как мобильный кошелек и мобильные платежи на основе технологии NFC (Near Field Communication). «Клиенты в повседневно

Красный Крест переходит на мобильные платежи о Креста смогут получать деньги одним из трех способов: с курьером, на счет в местном банке или на «мобильный кошелек» - короткий номер местного оператора, предоставляющего услуги электронных п

Елена Дегтева - Анализ клиентских отзывов помогает развивать системы ДБО , которую мы используем при проектировании новых ДБО-сервисов и услуг, оптимизации и модернизации текущих. CNews: Какими бизнес-направлениями используется аналитика клиентских данных, собранных через системы ДБО? Елена Дегтева: Практически все бизнес-направления анализируют информацию по клиентам ДБО, так как почти все продукты банка в том или ином виде представлены удаленно. Сегодня ДБО –

Системы ДБО: новые сервисы к сделать ДБО удобным для пользователя? • Как обеспечить безопасность систем ДБО? • Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Системы ДБО: новые сервисы". CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, поставщиков ИТ-решений для финансового сектора, а также представителей ИТ-департ

Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» ? Как сделать ДБО удобным для пользователя? Как обеспечить безопасность систем ДБО? Каковы перспективы развития рынка ДБО в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Системы ДБО: новые сервисы». На данный момент подтвердили выступления с докладами: Леонид Белышков, начальник Департамента информационных технологий, Росэнергобанка; Сергей Потанин, начальник Ц

Объем российского рынка мобильных платежей в 2013 г. достиг 35 млрд руб. По оценкам специалистов универсального платежного сервиса uBank, в 2013 г. объем российского рынка мобильных платежей составил около 35 млрд руб. Об этом CNews сообщили в uBank. По сравнению с 2012 г. рост оборота составил 42%, или более 10 млрд руб. За этот период число мобильных платежных

Все больше потребителей пользуются мобильными платежными решениями атежей нередко оценивается как конкурентное преимущество. Поскольку потребители все чаще используют мобильные платежи, торговые предприятия, которые их не принимают, могут оказаться в невыгодно

В нынешнем году уже четверть ритейлеров будет принимать мобильные платежи ия компаний LexisNexis и Javelin Strategy & Research, в 2013 г. каждый десятый ритейлер поддерживал мобильные платежи. Это говорит о росте популярности технологии на 50% по сравнению с показате

Пользователям «Тинькофф Мобильного Кошелька» доступно мгновенное зачисление платежей в сети обслуживания «Золотой Короны» на — Погашение кредитов» реализовал возможность зачисления платежей пользователей сервиса «Тинькофф Мобильный Кошелек» в режиме реального времени. Технология онлайн-зачисления средств действует

PayPal увеличит инвестиции в мобильные платежи только зарубежьем. В России, как в стране с более низким уровнем проникновения банковских сервисов, мобильные платежи все еще не столь популярны. Хотя мы без сомнения наблюдаем высокий интерес

Объем хищений через системы ДБО упал до 13 млрд руб. вых средств. Ключевая модернизация произошла в технологиях автозаливов (автоматическое списание средств со скомпрометированных счетов с помощью вредоносного ПО). Ранее такие программы создавались под системы ДБО конкретных банков, но теперь злоумышленники пишут решения сразу под коробочные решения вендоров (например, iBank2,BSS), которые используются в десятках банков. При этом вирусописате

Четверть российских банков используют системы ДБО собственной разработки зователей (3,9 баллов), комплексность платформы (3,3 балла). 37% банков считают, что лучше всего выполнить эти требования можно, привлекая ИТ-интеграторов. Большинство участников опроса признали, что системы ДБО обладают высоким потенциалом для развития бизнеса, привлечения новых клиентов и увеличения прибыли. Около 50% опрошенных видят в ДБО резервы для оптимизации расходов. 11% рассчитыва

Tieto и MeaWallet представили Mobile Wallet для финансовых учреждений ии Tieto и MeaWallet представили новое решение для финансовой индустрии, которое представляет собой мобильный кошелек (Mobile Wallet), а также интеграционные сервисы и консультации. Как рассказ

В 1,5 раза вырастет число мобильных платежей в мире за 2 года ии с 2005 г. Авторы доклада работают с ведущими регуляторами и платежными системами, централизовано собирая данные по всем странам. Согласно прогнозу Capgemini, вплоть до 2014 г. количество онлайн- и мобильных платежей будет стремительно расти. Число платежей онлайн- вырастет за этот период на 18,1%, а мобильных платежей — на рекордные 58,5%. Авторы также подчеркивают, что характерно

Сергей Качура - Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО ая задача, но несопоставимо проще. CNews: Расскажите, пожалуйста, как в вашем банке развиваются сервисы дистанционного обслуживания клиентов? Сергей Качура: Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО. Сейчас семимильными шагами пытаемся наверстать упущенное. Банки, как правило, делятся на две группы: банки, которые пытаются ввести свою собственную разработку (типичная ситуация д

Банк «Кольцо Урала» повысил защищенность системы ДБО для юридических лиц с помощью BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech е онлайн-банкинга КБ «Кольцо Урала» на базе решения BSS обеспечена поддержка средств обеспечения безопасности платежей от компаний «Аладдин Р.Д.» и SafeTech. В условиях участившихся хакерских атак на системы ДБО банк стремится предоставлять своим клиентам не только многофункциональные, но и безопасные дистанционные сервисы на базе комплексных решений. «Для организации дистанционного обслужи

«Мобильные платежные сервисы» выпустили iOS-версию «АйПопался» для оплаты штрафов ГИБДД томобилистов появилась возможность проверить наличие штрафов за нарушение ПДД в базе данных ГИБДД России и оплатить их банковской картой при помощи бесплатного iOS-приложения «АйПопался» от компании «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС») — разработчика программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания. Установив «АйПопался» на iPhone или iPad, автомобилист смож

Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)» Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешнему тесту на проникновение и внутреннему анализу защищенности сист

2013 г. будет отмечен резким ростом рынка мобильных платежей и бесконтактных технологий оплаты Согласно прогнозам Frost & Sullivan, в 2013 г. основными направлениями роста на рынке финансовых услуг станут системы бесконтактных платежей, технологии коммерческих мобильных платежей, облачные решения и средства бизнес-аналитики. Как отметили в компании, мобильные устройства стали одним из важных элементов взаимодействия в сфере финансовых услуг. В Европе

Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC страны, цифры могут оказаться намного выше", – говорится в пресс-релизе IDC. По мнению аналитиков, мобильные платежи представляют хорошую возможность для развития бизнеса традиционных финансов

Peak Systems представила новую платформу для мобильных платежей Компания Peak Systems представила собственную разработку платформы для мобильных платежей UniPort MPOS, позволяющую пользователям принимать к оплате банковские карты через мобильные устройства на базе ОС iOS и Android. UniPort MPOS предлагается как готовая платфор

«Мобильные платежные сервисы» выпустили Android-приложение для оплаты штрафов ГИБДД Компания «Мобильные платежные сервисы» («МобиПлаС»), разработчик программного обеспечения для систем дистанционного банковского обслуживания — мобильного и интернет-банкинга, представила приложение «АйПо

Мобильные платежи скоро вытеснят наличные ми, а для всех остальных проблем существуют специальные приложения. В дальнейшем направление мобильных технологий будет только расширяться и ускоряться", – считает он. Разработка различные технологий мобильных платежей идет уже много лет. Такие крупные банки, как Barclays, уже предлагают своим клиентам услугу, подключив которую те могут делать денежные переводы с мобильного телефона без как

В Центральной России пользователей мобильных платежей МТС стало в два раза больше сло за последний год более чем в три раза. Число жителей Центральной России, регулярно использующих мобильные платежи при помощи сервиса МТС, увеличилось за последний год почти в два раза. Наиб