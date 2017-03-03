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FinTech ДБО Mobile Payment Услуги мобильной коммерции Мобильная платежная система Мобильный платёж Wireless-based payment system Система мобильных платежей

FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей


03.03.2017 Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard
08.08.2014 Красный Крест переходит на мобильные платежи
13.03.2013 «Мобильные платежные сервисы» выпустили iOS-версию «АйПопался» для оплаты штрафов ГИБДД
27.11.2012 Аналитики предсказали взрывной рост рынка NFC
02.11.2012 «Мобильные платежные сервисы» выпустили Android-приложение для оплаты штрафов ГИБДД
17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet
24.05.2012 Абонентам «Билайн Бизнес» стала доступна услуга «Мобильный платеж с банковской карты»
28.04.2012 «Мобильными платежами» от «МегаФона» пользуются более 1 млн человек
05.08.2011 Tele2 запустил сервис «Мобильный платеж»
24.06.2011 A1Pay запустил услугу «Мобильный платеж»: оплата услуг и товаров со счета сотового телефона
16.11.2010 «Билайн» изменяет схему использования услуги «Мобильный платеж» для борьбы с мошенниками
21.04.2009 «Мегафон» запустил сервис «Мобильный платеж»
06.03.2009 «Киберплат» представила технологическое решение системы мобильных платежей
16.12.2008 Books.Ru присоединился к проекту «Мобильные платежи»
13.11.2008 Абоненты «Билайна» смогут пополнить счет через интернет и WAP-порталы
28.08.2008 Мобильный биллинг: пойдет ли Россия по пути Европы?
23.07.2008 «Информзащита» провела аудит системы мобильных платежей «ВымпелКома»
16.06.2008 Услуги ЮТК можно оплатить через «Мобильный кошелек»
08.04.2008 «ВымпелКом» представил новую услугу «Мобильный платеж. Квартплата»
27.02.2008 Проект мобильных платежей запустят в трех городах РФ
08.11.2007 «Антивирус Касперского Mobile»: теперь с оплатой через «Мобильный кошелек»
05.10.2007 В России появятся мобильные платежи
16.07.2007 «Русский Стандарт» и «Билайн» запустили «мобильный платеж»
29.03.2006 "Билайн" подключил "мобильный кошелек" к e-port
23.01.2004 В РФ началась работа по разработке единых стандартов мобильных платежей
28.02.2003 Операторы создают унифицированную платформу мобильных платежей

Публикаций - 772, упоминаний - 883

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 61
Google LLC 10914 50
Apple Inc 11163 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 45
Samsung Electronics 9710 36
Siemens AG - Siemens Group 2541 29
PayPal 646 29
Yandex - Яндекс 5633 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 19
Microsoft Corporation 23458 17
Gemalto 176 17
Meta Platforms - Facebook 4334 16
Intel Corporation 11647 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 15
Orange S.A. - Orange Group 1026 15
Huawei 3492 14
Lenovo Motorola 3502 14
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 12
Twitter 2691 11
Diasoft - Диасофт 595 11
Oracle Corporation 6294 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1310 11
VK - Mail.ru Group 3194 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2488 11
TietoEVRY - Tieto 135 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 10
Amazon Inc - Amazon.com 2793 9
Элемент ГК - Elementec 25 9
ЦФТ Золотая Корона 357 9
EY - Ernst & Young Global 362 9
Бифит - Bifit 83 9
AT&T Inc 1652 8
Цифра ГК 2140 8
Sony 6478 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 8
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк 88 8
Логика Бизнеса 220 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 94
Visa International 1870 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 33
Qiwi 922 28
Альфа-Банк 1591 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 19
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 340 14
Точка 3792 14
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 134 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 11
Евросеть 1398 11
Block - Square 198 10
ВТБ - ВТБ24 660 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 8
Почта России ПАО 1983 8
UnionPay - Платёжная система 93 7
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 123 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1170 6
Ак Барс Банк 248 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 6
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 6
American Express - Amex 310 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 5
ПСБ - Промсвязьбанк 729 5
ГПБ - Газпромбанк 935 5
uBank 21 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 4
Starbucks 86 4
РЖД - Российские железные дороги 1611 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 4
Газпром ПАО 1147 4
РСХБ - Россельхозбанк 282 4
JCB International 137 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 4
Связной ГК 1332 4
Русский стандарт Банк 384 4
Citi - Citigroup 291 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1640 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 936 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 6
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 5
Президент Российской Федерации 3693 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 4
Правительство Москвы 1982 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 4
World Bank Group - Всемирный банк 297 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 151 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 2
Федеральное казначейство России 1547 2
Петербургский метрополитен ГУП 112 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 138 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 271 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 126 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 36
АРБ - Ассоциация российских банков 200 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 67 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 244
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 233
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 228
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 176
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4367 161
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 132
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2559 129
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 121
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7462 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 92
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3456 88
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9005 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17033 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12913 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 50
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1634 45
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 43
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3913 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19652 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8851 37
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6309 36
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1052 36
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10879 35
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1107 34
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15979 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8623 33
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3490 31
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6168 30
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1143 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14784 30
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1025 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7918 29
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5207 29
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19178 29
Google Android 12505 88
Apple iOS 6772 47
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 41
Google Play - Google Store - Android Market 2915 37
Apple - App Store 2584 28
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 26
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 765 21
Apple iPad 3735 20
Microsoft Windows 14407 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 16
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 160 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4079 11
Samsung Galaxy 953 11
Apple Touch ID 229 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 431 8
Oracle Java - язык программирования 2757 7
Huawei AppGallery 182 7
Apple iPhone 5 754 7
WhatsApp Messenger 847 6
Qiwi Кошелек 193 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 596 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2864 6
Microsoft Windows 2000 12651 6
Linux OS 8208 6
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 6
Apple iTunes Store 1063 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 5
WeChat - Мессенджер 112 5
Google YouTube - Видеохостинг 2421 5
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1273 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 5
Intel Core - Семейство процессоров 1732 4
МТС Деньги - МТС pay - MTS Pay 68 4
Rakuten Viber 526 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 4
Apple Safari - браузер 794 4
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом 54 4
Демидов Михаил 133 5
Замашкина Наиля 23 4
Рейман Леонид 1031 4
Путин Владимир 2713 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 3
Рудычева Наталья 91 3
Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 3 3
Воронина Елена 20 3
Зырянов Денис 5 2
Лысенко Эдуард 269 2
Жуков Сергей 36 2
Ян Давид 62 2
Каменнова Мария 44 2
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
Медведев Дмитрий 1628 2
Кузьменко Валерия 62 2
Беляева Оксана 22 2
Исанин Антон 29 2
Маркелов Виктор 17 2
Плесконос Дмитрий 33 2
Казарян Карен 61 2
Василенко Александр 81 2
Орлова Елена 17 2
Тулаев Сергей 2 2
Устинов Вадим 4 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 308 2
Фадеев Михаил 56 2
Макешин Анатолий 17 2
Полехина Диана 6 2
Васильев Евгений 116 2
Петров Кирилл 29 2
Кусков Денис 218 2
Орловский Виктор 345 2
Кузнецов Иван 13 2
Крупнов Александр 30 2
Шмаков Дмитрий 15 2
Грибов Андрей 73 1
Яппаров Тагир 85 1
Болдырев Семен 3 1
Белоусов Сергей 234 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 433
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 93
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 74
Европа 21284 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 37
Германия - Федеративная Республика 11998 32
Япония 12864 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 30
Казахстан - Республика 4826 25
Беларусь - Белоруссия 4223 20
Франция - Французская Республика 7079 18
Украина 7251 17
Африка - Африканский регион 3265 16
Россия - СФО - Новосибирск 3691 15
Финляндия - Финляндская Республика 3466 15
Азия - Азиатский регион 4649 14
Индия - Республика 5060 14
Швеция - Королевство 3455 13
Южная Корея - Республика 6275 13
Канада 4705 13
Испания - Королевство 3598 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 12
Италия - Итальянская Республика 4217 12
Турция - Турецкая республика 2062 11
Нидерланды 3299 10
Америка Северная 2830 10
Европа Восточная 2996 10
Земля - планета Солнечной системы 9686 10
Бразилия - Федеративная Республика 2087 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1035 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 8
Польша - Республика 1770 8
Великобритания - Лондон 2363 8
Америка Латинская 1681 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 7
Сингапур - Республика 1621 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 7
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 146
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 37
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