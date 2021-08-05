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Strategy Analytics

СОБЫТИЯ


05.08.2021 Мировые продажи ноутбуков бьют рекорды вопреки дефициту чипов

оутбуков по итогам II квартала 2021 г. составили 65,6 млн штук, сообщила исследовательская компания Strategy Analytics в обновленном отчете. Это на 15% больше показателей аналогичного периода 2
14.05.2021 Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост

2021 г. выросли сразу на 81% и достигли 68,2 млн штук. Об этом сообщила исследовательская компания Strategy Analytics со ссылкой на итоги нового исследования рынка. Высокий спрос на портативны
17.11.2020 На глобальном рынке ноутбуков сменился лидер

что на 34% больше чем 46,2 штук, проданных за аналогичный период прошлого года, сообщили аналитики Strategy Analytics по итогам исследования рынка. По их мнению, ускорение отрасли в прошлом кв
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу

Из офисов на «удаленку» Удаленная работа начала набирать популярность относительно недавно. В 2016 г. британские аналитики Strategy Analytics оценивали долю сотрудников, имеющих возможность периодически работать в удаленном режиме, в 38,8% и прогнозировали, что к 2022 г. их будет 42,5%. При этом речь шла, в основно
05.05.2017 Apple не воспользовалась крахом Galaxy Note 7: Samsung снова лидер по смартфонам

Apple смогла удержаться в лидерах только один кварталВ первом квартале 2017 года Samsung, по данным Strategy Analytics, отгрузила на глобальный рынок 80,2 млн смартфонов, что на 2% больше, чем 79,0 млн годом ранее. В настоящее время, по оценке Strategy Analytics, Samsung занимает перво
27.04.2012 Nokia утратила первенство на рынке мобильников впервые за 14 лет

о сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%, отправив 93,5 млн устройств. В то же время компания Nokia поставила 82,7 млн аппаратов, сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования Strategy Analytics. Таким образом, делают вывод эксперты, в I квартале нынешнего года Nokia впервые уступила лидерство на мировом рынке мобильных телефонов всех типов, который возглавляла после
28.10.2011 Samsung быстро стал первым номером на рынке смартфонов

юля по сентябрь Samsung поставила на рынок 27,8 млн смартфонов против 7,5 млн годом ранее, сообщает Strategy Analytics. «Рост Samsung обусловлен качественным дизайном аппаратного обеспечения, п
18.04.2005 Камерофоны вытесняют цифровые камеры

Продажи камерофонов за прошлый год достигли 257 млн. единиц, что составляет 38% от числа всех мобильных телефонов, проданных в 2004 году, сообщает аналитическая компания Strategy Analytics. Эти цифры заметно отличаются от показателей 2003 года, когда сотовых телефонов со встроенными камерами было продано лишь 84 млн. штук. Камерофоны тогда составляли лишь 16% о
28.01.2005 Бум рынка мобильников позади

величины в 200 млн. штук. Высокие темпы роста данного рынка во всех регионах мира позволили получить рекордный показатель продаж и за весь 2004 год — 684 млн. устройств, по оценкам специалистов Strategy Analytics. В 2003 году данный показатель составлял 517 млн. мобильников — это был предыдущий рекорд. По словам аналитиков, объемы продаж двух из шести ведущих мировых вендоров сот
16.09.2004 Strategy Analytics: GPRS-доступ в интернет остается дорогим

ноевропейских операторов на GPRS-доступ в интернет снизились в среднем на 40% с мая прошлого года, однако пользование этой услугой по-прежнему остается дорогим. К такому выводу пришли аналитики фирмы Strategy Analytics. Высокие тарифы на трафик GPRS продолжают отталкивать абонентов от использования доступа в интернет через сети мобильной связи. В среднем по региону, передача 10 МБ данных ст
20.08.2004 Strategy Analytics: Рынок мобильной связи к 2009 г. утроится

По мнению аналитиков компании Strategy Analytics, мировой рынок мобильной связи в 2009 г. составит $189 млрд. против $61 млрд. в 2004 г. Об этом сообщил Rcrnews. 48% рынка придется на долю персонального общения межу людьми.
30.10.2003 Strategy Analytics повысил прогноз продаж мобильников

В мире в 2003 г. будет продано 492 млн. мобильных телефонов. Такие данные приводятся в исследовании группы Strategy Analytics. По оценке группы, в 3 квартале в мире было продано 132 млн. мобильных телефонов по сравнению с 109 млн. телефонов во 2 квартале. В связи с таким ростом объема продаж телефон
20.08.2003 Strategy Analytics: Nokia к концу года увеличит свою долю рынка до 40%

В ежеквартальном отчете агентства Strategy Analytics о состоянии дел на мировом рынке мобильных телефонов подтвержается, что объем поставок в текущем году составит 455 млн. штук, прогноз на следующий год - рост на 11%, до 507 м
19.02.2003 Strategy Analytics: в 2002 году рынок мобильной телефонии вырос на 2,4%

По данным американского аналитического агентства Strategy Analytics, занимающегося исследованиями рынка мобильной телефонии, в 2002 году было продано 422 млн. сотовых телефонов по сравнению с 412 млн. в прошлом году. В то же время, в конце 90
22.08.2002 Strategy Analytics: Nokia усилила лидирующие позиции на рынке мобильной связи

связи компания Nokia во втором квартале 2002 г. оcталась абсолютным мировым лидером - ей принадлежит 37,2% рынка. В первом квартале этот показатель составлял 35,4%. Компания по рыночным исследованиям Strategy Analytics опубликовала цифры, согласно которым в пятерку также входят американская Motorola с 17,3% рынка, Samsung (9,8%), Siemens (8,5%) и Sony Ericsson (5,2%). Остальные производител
04.12.2000 По прогнозу Strategy Analytics, ежегодный рост продаж интернет-приставок в США составит 24% до 2005 г.

Компания Strategy Analytics Inc. из Бостона опубликовала прогноз развития в США устройств доступа в интернет под названием .Windows on the Web: The Market for Internet and Online Appliances.. К 2005 г.

24.08.2000 По прогнозу Strategy Analytics, спрос на мобильные устройства с доступом в интернет в 2005 г. составит $73 млрд.

Компания Strategy Analytics считает, что в ближайшие пять лет глобальный спрос на устройства мобильного доступа в интернет вырастет с $10 млрд. в 2000 г. до $73 млрд. в 2005 г. Эти оценки получены в рез
04.08.2000 По прогнозу Strategy Analytics, через 5 лет DVD вытеснит видеомагнитофоны

Через пять лет видеокассеты уйдут в прошлое, а стандартом домашнего видео станет DVD. Об этом заявлено в результатах анализа рынка, проведенного компанией Strategy Analytics. В этом году объем продаж DVD-плееров достигнет 46 млн. штук. Из них 21 млн. будет продано в США, а 17 млн. в Европе. Доход этого рынка в Европе, США и Японии вырастет на 220
04.08.2000 По прогнозу Strategy Analytics, через 5 лет DVD вытеснит видеомагнитофоны

Через пять лет видеокассеты уйдут в прошлое, а стандартом домашнего видео станет DVD. Об этом заявлено в результатах анализа рынка, проведенного компанией Strategy Analytics. В этом году объем продаж DVD-плееров достигнет 46 млн. штук. Из них 21 млн. будет продано в США, а 17 млн. в Европе. Доход этого рынка в Европе, США и Японии вырастет на 220

Публикаций - 285, упоминаний - 301

Strategy Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 111
Apple Inc 13156 105
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 99
Lenovo Motorola 3566 47
Microsoft Corporation 25775 44
LG Electronics 3735 38
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 36
Google LLC 12690 34
Sony 6739 32
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
HTC Corporation 1512 22
Siemens AG - Siemens Group 2673 21
Intel Corporation 12811 18
Huawei 4677 15
Lenovo Group 2447 14
ZTE Corporation 800 14
Motorola Inc 1156 12
Canalys 236 12
HP Inc. 5883 11
Dell EMC 5180 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Vodafone Group 1412 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
Xiaomi - Сяоми 2232 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Qualcomm Technologies 1974 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Toshiba Corporation 2980 7
МегаФон 10742 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 6
BBK OPPO Electronics 484 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 6
Sharp Corporation 1062 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Nvidia Corp 4002 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Евросеть 1421 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Связной ГК 1401 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Ford 435 3
Barnes & Noble 171 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Meta Group 54 2
Private Media Group 10 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
BMW Group 482 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Альфа-Банк 1979 2
Hyundai Motor Company 436 2
Volvo Cars 262 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Carl Zeiss AG 307 2
Walt Disney Company 647 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Интеркоммерц КБ 34 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
RBC Capital Markets 59 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Garsdale Services 39 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Warner 540 1
Prada 58 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
Crosslink Capital 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
WiMAX Forum 69 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 136
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 133
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 99
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 52
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
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США - Вашингтон - Сиэтл 407 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 35
Bloomberg 1627 10
DigiTimes - Издание 1331 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Telecom.paper 194 5
Telecom Today - Today in Telecom 138 4
Cellular News 234 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
NYT - The New York Times 1100 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Silicon.com 364 2
Newsbytes News Network 379 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
Playboy 51 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
AppleInsider 400 1
Android Authority 62 1
Российская газета 290 1
GeekWire 13 1
Nowhereelse.fr 19 1
IBT - International Business Times 14 1
Electronista 166 1
MacWorld 134 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Computer Weekly 376 1
HPC.ru 117 1
Maeil Business Newspaper 90 1
Korea Times 132 1
NokiaPowerUser 13 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
IDC - International Data Corporation 4975 64
Gartner - Гартнер 3658 30
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
ABI Research 236 10
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
Counterpoint Research 110 4
In-Stat 115 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CNews Mobile - рейтинг 23 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Technavio 29 2
Gartner - Dataquest 353 2
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Asymco 10 2
data.ai - App Annie - Distimo 23 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Grand View Research 25 1
Dimensional Research 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Harris Interactive 81 1
Net Applications 127 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Allied Business Intelligence 16 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Consumer Reports 40 1
Berg Insight 19 1
IDC Ukraine - IDC Украина 7 1
IMS Research 31 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
TechInsights 16 1
Needham & Company 36 1
Radicati Group 26 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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