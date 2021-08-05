Мировые продажи ноутбуков бьют рекорды вопреки дефициту чипов оутбуков по итогам II квартала 2021 г. составили 65,6 млн штук, сообщила исследовательская компания Strategy Analytics в обновленном отчете. Это на 15% больше показателей аналогичного периода 2

Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост 2021 г. выросли сразу на 81% и достигли 68,2 млн штук. Об этом сообщила исследовательская компания Strategy Analytics со ссылкой на итоги нового исследования рынка. Высокий спрос на портативны

На глобальном рынке ноутбуков сменился лидер что на 34% больше чем 46,2 штук, проданных за аналогичный период прошлого года, сообщили аналитики Strategy Analytics по итогам исследования рынка. По их мнению, ускорение отрасли в прошлом кв

Как сделать комфортной удаленную работу Из офисов на «удаленку» Удаленная работа начала набирать популярность относительно недавно. В 2016 г. британские аналитики Strategy Analytics оценивали долю сотрудников, имеющих возможность периодически работать в удаленном режиме, в 38,8% и прогнозировали, что к 2022 г. их будет 42,5%. При этом речь шла, в основно

Apple не воспользовалась крахом Galaxy Note 7: Samsung снова лидер по смартфонам Apple смогла удержаться в лидерах только один кварталВ первом квартале 2017 года Samsung, по данным Strategy Analytics, отгрузила на глобальный рынок 80,2 млн смартфонов, что на 2% больше, чем 79,0 млн годом ранее. В настоящее время, по оценке Strategy Analytics, Samsung занимает перво

Nokia утратила первенство на рынке мобильников впервые за 14 лет о сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%, отправив 93,5 млн устройств. В то же время компания Nokia поставила 82,7 млн аппаратов, сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования Strategy Analytics. Таким образом, делают вывод эксперты, в I квартале нынешнего года Nokia впервые уступила лидерство на мировом рынке мобильных телефонов всех типов, который возглавляла после

Samsung быстро стал первым номером на рынке смартфонов юля по сентябрь Samsung поставила на рынок 27,8 млн смартфонов против 7,5 млн годом ранее, сообщает Strategy Analytics. «Рост Samsung обусловлен качественным дизайном аппаратного обеспечения, п

Камерофоны вытесняют цифровые камеры Продажи камерофонов за прошлый год достигли 257 млн. единиц, что составляет 38% от числа всех мобильных телефонов, проданных в 2004 году, сообщает аналитическая компания Strategy Analytics. Эти цифры заметно отличаются от показателей 2003 года, когда сотовых телефонов со встроенными камерами было продано лишь 84 млн. штук. Камерофоны тогда составляли лишь 16% о

Бум рынка мобильников позади величины в 200 млн. штук. Высокие темпы роста данного рынка во всех регионах мира позволили получить рекордный показатель продаж и за весь 2004 год — 684 млн. устройств, по оценкам специалистов Strategy Analytics. В 2003 году данный показатель составлял 517 млн. мобильников — это был предыдущий рекорд. По словам аналитиков, объемы продаж двух из шести ведущих мировых вендоров сот

Strategy Analytics: GPRS-доступ в интернет остается дорогим ноевропейских операторов на GPRS-доступ в интернет снизились в среднем на 40% с мая прошлого года, однако пользование этой услугой по-прежнему остается дорогим. К такому выводу пришли аналитики фирмы Strategy Analytics. Высокие тарифы на трафик GPRS продолжают отталкивать абонентов от использования доступа в интернет через сети мобильной связи. В среднем по региону, передача 10 МБ данных ст

Strategy Analytics: Рынок мобильной связи к 2009 г. утроится По мнению аналитиков компании Strategy Analytics, мировой рынок мобильной связи в 2009 г. составит $189 млрд. против $61 млрд. в 2004 г. Об этом сообщил Rcrnews. 48% рынка придется на долю персонального общения межу людьми.

Strategy Analytics повысил прогноз продаж мобильников В мире в 2003 г. будет продано 492 млн. мобильных телефонов. Такие данные приводятся в исследовании группы Strategy Analytics. По оценке группы, в 3 квартале в мире было продано 132 млн. мобильных телефонов по сравнению с 109 млн. телефонов во 2 квартале. В связи с таким ростом объема продаж телефон

Strategy Analytics: Nokia к концу года увеличит свою долю рынка до 40% В ежеквартальном отчете агентства Strategy Analytics о состоянии дел на мировом рынке мобильных телефонов подтвержается, что объем поставок в текущем году составит 455 млн. штук, прогноз на следующий год - рост на 11%, до 507 м

Strategy Analytics: в 2002 году рынок мобильной телефонии вырос на 2,4% По данным американского аналитического агентства Strategy Analytics, занимающегося исследованиями рынка мобильной телефонии, в 2002 году было продано 422 млн. сотовых телефонов по сравнению с 412 млн. в прошлом году. В то же время, в конце 90

Strategy Analytics: Nokia усилила лидирующие позиции на рынке мобильной связи связи компания Nokia во втором квартале 2002 г. оcталась абсолютным мировым лидером - ей принадлежит 37,2% рынка. В первом квартале этот показатель составлял 35,4%. Компания по рыночным исследованиям Strategy Analytics опубликовала цифры, согласно которым в пятерку также входят американская Motorola с 17,3% рынка, Samsung (9,8%), Siemens (8,5%) и Sony Ericsson (5,2%). Остальные производител

По прогнозу Strategy Analytics, ежегодный рост продаж интернет-приставок в США составит 24% до 2005 г. Компания Strategy Analytics Inc. из Бостона опубликовала прогноз развития в США устройств доступа в интернет под названием .Windows on the Web: The Market for Internet and Online Appliances.. К 2005 г.

По прогнозу Strategy Analytics, спрос на мобильные устройства с доступом в интернет в 2005 г. составит $73 млрд. Компания Strategy Analytics считает, что в ближайшие пять лет глобальный спрос на устройства мобильного доступа в интернет вырастет с $10 млрд. в 2000 г. до $73 млрд. в 2005 г. Эти оценки получены в рез

По прогнозу Strategy Analytics, через 5 лет DVD вытеснит видеомагнитофоны Через пять лет видеокассеты уйдут в прошлое, а стандартом домашнего видео станет DVD. Об этом заявлено в результатах анализа рынка, проведенного компанией Strategy Analytics. В этом году объем продаж DVD-плееров достигнет 46 млн. штук. Из них 21 млн. будет продано в США, а 17 млн. в Европе. Доход этого рынка в Европе, США и Японии вырастет на 220