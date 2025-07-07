Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
ИКТ 13873
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76548
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2660
Мероприятия 858

Smith Eric Смит Эрик


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей 2
05.08.2021 Мировые продажи ноутбуков бьют рекорды вопреки дефициту чипов 2
14.05.2021 Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост 2
17.11.2020 На глобальном рынке ноутбуков сменился лидер 2
18.12.2012 Ученые объяснили, как возникла жизнь 1
29.12.2010 Автоматизируем дом: как не разориться 1
17.03.2005 Пиратство в России победят всем миром? 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Smith Eric и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5722 3
Lenovo Group 2314 3
Apple Inc 12323 3
Dell EMC 5054 2
Acer Group - Acer Inc 2586 2
Microsoft Corporation 24922 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Ростех - Автоматика Концерн 1683 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Canalys 234 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 12 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14696 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26221 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2624 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2700 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13987 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14091 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 573 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 216 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 850 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 338 1
Управляемость - Manageability 1807 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1785 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5084 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4041 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21314 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8980 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1908 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 3
Apple MacBook Pro 531 1
Apple Lighting 86 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
Microsoft Windows 15997 1
Apple macOS 2135 1
Google Chrome - браузер 1601 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 1
Apple iPod 1537 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 987 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 1
Upadhyay Chirag - Чираг Упадхьяй 3 3
Платонов Николай 1 1
Бакай Юрий 1 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Земля - Северное полушарие 149 1
Ближний Восток 2993 1
Африка - Африканский регион 3526 1
Земля - планета Солнечной системы 10491 1
Европа 24437 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17598 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5059 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 1
Физика - Physics - область естествознания 2714 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3739 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 1
Здравоохранение - Метаболизм - Обмен веществ - Metabolism 37 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1702 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
Химическая промышленность - Chemical industry 284 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4177 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8289 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2919 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 460 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11354 1
Strategy Analytics 284 3
IDC - International Data Corporation 4922 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще