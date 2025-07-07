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Smith Eric Смит Эрик
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей 2
|05.08.2021
|Мировые продажи ноутбуков бьют рекорды вопреки дефициту чипов 2
|14.05.2021
|Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост 2
|17.11.2020
|На глобальном рынке ноутбуков сменился лидер 2
|18.12.2012
|Ученые объяснили, как возникла жизнь 1
|29.12.2010
|Автоматизируем дом: как не разориться 1
|17.03.2005
|Пиратство в России победят всем миром? 2
Smith Eric и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Inc. 5722 3
|Lenovo Group 2314 3
|Apple Inc 12323 3
|Dell EMC 5054 2
|Acer Group - Acer Inc 2586 2
|Microsoft Corporation 24922 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1683 1
|BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
|Canalys 234 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
|U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 1
|Русский Щит - ассоциация 39 1
|IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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