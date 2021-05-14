Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост

Высокий спрос на фоне дефицита компонентов

Мировые продажи ноутбуков по итогам первого квартала 2021 г. выросли сразу на 81% и достигли 68,2 млн штук. Об этом сообщила исследовательская компания Strategy Analytics со ссылкой на итоги нового исследования рынка.

Высокий спрос на портативные ПК, по мнению аналитиков, стал следствием продолжающейся всемирной тенденции по переводу сотрудников в режим удаленной и гибридной работы, а также растущая популярность дистанционного электронного обучения. Как отмечают в Strategy Analytics, в сегменте коммерческих ноутбуков основными движущими факторами растущего спроса, помимо «удаленки», также стал начавшийся цикл корпоративного обновления портативных систем, в то время как в потребительском сегменте росту способствовал активный спрос на мобильные ПК для дистанционное обучения и игровые системы.

Рост продаж ноутбуков наблюдается на фоне очевидного дефицита компонентов в цепочке поставок производителей, что на практике означает, что в 2021 г. все еще существует отложенный спрос, а значит, потребление портативных ПК вряд ли пойдет на спад в ближайшее время.

Лидеры рынка удерживают позиции

Компания Lenovo, занимавшая лидирующие позиции на рынке портативных систем год назад, сумела удержать за собой первое место и по результатам первого квартала 2021 г., обеспечив продажи в объеме 16,3 млн устройств, что на 84% больше чем годом ранее.

Продажи ноутбуков по итогам I кв. 2021 г. выросли на 81% до 68,2 млн систем

Занимающая вторую строчку компания HP Inc. показала еще большую динамику – 91% прирост продаж год к году, и закончила первый квартал 2021 г. с продажами в объеме 15,4 млн устройств. На третьем месте по-прежнему Dell с продажами 10,0 млн портативных систем и самым незначительным среди пятерки приростом – всего 37% год к году.

Пятерка лидирующих вендоров мирового рынка ноутбуков, I кв. 2021

Компания I кв. 2021, млн штук I кв. 2021, % рынка I кв. 2020, млн штук I кв. 2020, % рынка Квартальный прирост, год к году Lenovo 16,3 23,9% 8,9 23,5% 84% HP 15,4 22,6% 8,1 21,3% 91% Dell 10 14,6% 7,3 19,2% 37% Apple 5,7 8,4% 2,9 7,8% 94% Acer 4,9 7,2% 2,5 6,7% 94% Остальные 15,8 23,2% 8,1 21,4% 96% Всего 68,2 100,0% 37,8 100,0% 81%

Источник: Strategy Analytics

Четвертую и пятую строчку в лидерской пятерке заняли Apple и Acer с объемами продаж 5,7 млн и 4,9 млн систем соответственно, обе они показали сравнимую динамику роста – на 94% год к году.

«Вендорам удалось обеспечить поставки ноутбуков невзирая на постоянную нехватку компонентов, а крупным производителям удалось выполнить большие заказы до первоначальной даты доставки, – отметил Эрик Смит (Eric Smith), глава подразделения Connected Computing в Strategy Analytics. – Новоявленная гибридная модель работы и сохраняющаяся потребность в устройствах для обучения на дому увеличили продажи потребительских новинок, сделав первый квартал 2021 года самым сильным за многие годы. Благоприятное сравнение с ужасной ситуацией прошлого года также помогло с высокими показателями роста».

Рынок портативных ПК по сегментам

Несмотря на поступательный рост продаж портативных ПК во всех сегментах, некоторые из них показали гораздо более высокую динамику в связи со спецификой сложившегося спроса.

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Сегментация мирового рынка ноутбуков по типам ОС, I кв. 2021 г.

Операционная система I кв. 2021, млн штук I кв. 2021, % рынка I кв. 2020, млн штук I кв. 2020, % рынка Квартальный прирост, год к году Windows 49,8 73,0% 30,1 79,6% 66% Chrome 12,1 17,7% 4,4 11,7% 174% MacOS 5,7 8,4% 2,9 7,8% 94% Другие 0,6 0,9% 0,4 0,9% 69% Всего 68,2 100,0% 37,8 100,0% 81%

Источник: Strategy Analytics

«Хромбуки продолжают доминировать в секторе образования, поскольку спрос со стороны сектора начального образования все еще высок на развитых рынках, – отметил Чираг Упадхьяй (Chirag Upadhyay), отраслевой аналитик Strategy Analytics. – Рынок малого и среднего бизнеса также хорошо реагирует на ценовую конкурентоспособность и управляемость экосистемы Chrome, обеспечивая этой операционной системе все большую долю поставок в этом сегменте и давая поставщикам решающую возможность постепенно повышать цены и добавлять функции для коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса».

По итогам первого квартала 2021 г. поставки хромбуков выросли на 174% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,1 млн устройств. Достаточно высокий прирост – на 94% год к году, также показал сегмент портативных ПК под управлением Apple MacOS, который по итогам первого квартала 2021 г. вырос до 5,7 млн систем.

Рынок Windows-ноутбуков по итогам квартала показал рост на 66% год к году до 49,8 млн устройств, однако более динамичные продажи систем в других сегментах привели к сокращению этого сегмента в относительных показателях – с 79,6% доли мирового рынка ноутбуков в первом квартале 2020 г. до 73,0% по итогам первого квартала 2021 г.

В конце апреля 2021 г. CNews со ссылкой на данные IDC рассказал о значительном росте спроса на ноутбуки в потребительском и образовательном сегментах в первом квартале 2021 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В сумме по итогам квартала рынок ПК (настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции, без учета планшетов и серверов) вырос сразу на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., и составил 23,9 млн систем. Максимальный рост продаж наблюдался в сегменте пользовательских систем – на 65,7% год к году, в то время как потребление в корпоративном сегменте увеличилось на 30,1% год к году.

В IDC полагают, что основной причиной роста потребления персональных систем на протяжении уже нескольких кварталов является спрос на системы для удаленной работы и образования в условиях воздействие пандемии COVID-19.