Суть концепции S&OP (Sales & Operations Planning — планирование продаж и операций), заключается в следующем: деятельность предприятия планируется комплексно. Что происходит в противном случае? Если стратегии подразделений разрабатываются отдельно, между ними могут возникать нестыковки, и тогда «слабое звено» тормозит работу всей компании. Когда отдел закупок не обеспечил достаточно сырья, это ведет к срыву планов по производству. Когда отдел сбыта не успевает реализовать выпущенную продукцию, она накапливается на складе, что влечет за собой дополнительные издержки. S&OP помогает избежать подобных накладок.

 

 

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

латформ). Лишь 20% были представлены российскими — и то зачастую на зарубежных процессорах.При этом ажиотажный спрос на серверы, возникший еще в 2021 г. (по итогам года рынок вырос на 34% и сос
25.08.2025 «К2Тех» автоматизировал планирование продаж для FMCG-гиганта с помощью решения Novo BI

стрибьюторов в течение длительных сроков. Для решения этих проблем заказчик выбрал Novo Forecast Enterprise от вендора Novo BI. Система признана Минцифры России аналогом SAP IBP и обеспечивает точное прогнозирование спроса за счет анализа больших объемов данных с применением машинного обучения (ML) и сложных математических алгоритмов. В качестве интегратора решения была выбрана компания «К2
04.04.2025 «Балтика» повышает эффективность управления запасами с «Корус Консалтинг»

есмотреть подход к управлению запасами готовой продукции. Компания стремится улучшить процессы планирования товарного выпуска и распределения, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса и эффективность управления запасами и ресурсами хранения. Для комплексного аудита бизнес-процессов и ИТ-ландшафта «Балтика» обратилась к ГК «Корус Консалтинг». Проект был выполнен в кратчайшие сроки: за 2,5 ме
16.09.2024 «Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью выше 1,5 млн руб. летом 2024 г. Анализ показал значительный рост предложения при небольшом снижении цен в сравнении с летом 2023 г. Об этом CN
17.07.2024 Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса»

рамках дальнейшего развития системы по управлению запасами компания Napoleon IT продолжает улучшать прогнозирование спроса. Текущая функциональность позволяет выделить его в самостоятельный про
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на легковые автомобили с разными типами кузова за период с января по май 2024 г. Наиболее высоким спрос среди новых авто оказался на внедорожники, а в сегменте ТС с пробегом – на
18.06.2024 Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad

5 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Ноябрьск вошел в ТОП-3 российских городов по спросу на новые гаджеты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой популярной новинкой стала модель Apple iPad Air – на нее пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48
13.05.2024 «КОРУС Консалтинг» разработал для Иркутской нефтяной компании методологию управления запасами на базе 1С

процессов ИНК затрагивает большое количество основных и вспомогательных функциональных направлений: управление запасами, закупки, складские операции, управление договорами, строительством, прои
15.04.2024 Aloesmart начала внедрять систему по прогнозированию и автоматизации управления товарными запасами от Napoleon IT

ки Aloesmart. В рамках партнерства планируется внедрить систему для прогнозирования и автоматизации управления запасами товаров. Она будет предсказывать спрос на товары и автоматически рассчиты
24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта

рных оказались беспилотные летательные аппараты и автомобили, электромобили, смарт-контракты, обеспечивающие прозрачность операций и автоматическое исполнение обязательств в цепочке поставок, системы управления запасами, технологии биометрической аутентификации. Топ-15 технологий транспорта и логистики по мнению бизнеса Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2022 Транспортная стратегия России Перспективы
21.12.2022 Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций?

ные сети продолжат выкупать маленькие, потому что у тех нет возможности инвестировать в эффективное управление запасами, в структуру управления. Сегмент товаров от небольших оптовых компаний-ди
10.10.2022 «Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»

News представители «Корус консалтинг». Новые точки продаж подключились к системе автозаказа «Корус| управление запасами» за один день. Карельская сеть «Олония» специализируется на продаже скоро
21.09.2022 «Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети «Мегафона» выросли в шесть раз. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам приш
18.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина»

ла процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина». За месяц использования сервиса «Корус | Управление запасами» в 45 магазинах сети рост выручки по разным точкам продаж достиг 37%, пок
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»

чила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе заку
19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»

ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высв
13.09.2019 «Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами»

а проект по подключению дистрибуторской компании «Балтийский текстиль» к облачному сервису «Корус | Управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
24.06.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка»

Уфимская торговая сеть «Корзинка» подключилась к облачному сервису «Корус | управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
12.09.2018 Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами»

Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. «Клубничка» –
06.09.2018 Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами»

торов канцелярской продукции в Дальневосточном федеральном округе, «Домино», выбрал сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. Дальневосточн
27.04.2018 «Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами»

ательного анализа рынка решений для автоматизации закупок «Грядка» выбрала облачный сервис «Корус | Управление запасами». Использование «Корус | Управление запасами» позволило розничной

23.10.2017 Большая разница: три модели управления запасами

Софт, который создается для управления запасами в цепи поставок, реализует конкретные методологии и опыт разработчиков. Методология здесь представляет собой некий стандартный набор инструментов, эффективность которых была
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами

«Сапран» объявила о внедрении на ПАО «КАМАЗ» специально разработанного приложения «Мобильная система управления складскими запасами». Рост объемов производства КАМАЗ в конце 2016 года потребовал оптимизации складских бизнес-процессов: перед руководством встала задача увеличит
29.05.2017 «Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами»

компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению и настройке облачного сервиса «Корус | Управление запасами» в ТД «Интерторг», владельце торговых сетей, действующих под торговыми ма
11.05.2017 BI Consult представляет новое отраслевое решение «Анализ продаж» для ритейлеров

торговых площадей, формирование сбалансированного ассортимента, увеличение скорости товарооборота и планирование продаж.Методология решения «Анализ продаж» прошла апробацию в таких известных ко
06.01.2017 Samsung ожидает рекордную прибыль благодаря спросу на полупроводники

1 млрд, что на 10,64% больше показателя за предыдущий год. Из этой суммы около $4,14 млрд будет получено от бизнеса по производству полупроводников, который демонстрирует хорошие показатели благодаря спросу на чипы с памятью типа NAND. Напомним, что в сентябре 2016 г. Samsung выпустила сверхскоростные накопители для планшетов, а в октябре – первые в мире 10 нм чипы.Вклад мобильного бизнеса

20.12.2016 Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100

ле использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra МС2100 интегрированы во внутреннюю систему управления складскими остатками Kari и централизованную базу данных компании, что позв
26.08.2015 «Корус Консалтинг» пополнил портфель решений системой управления запасами Mycroft Assistant

ства системный интегратор будет оказывать услуги по анализу и управлению запасами на базе SaaS-решения Mycroft Assistant, а также предоставлять консультационные услуги и техническую поддержку системы управления запасами на территории РФ, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Mycroft Assistant — представляет собой экспертное автоматизированное решение по анализу и управлению запасами, реализ
18.06.2013 BI: новая волна спроса

не предполагает стандартного подхода, поэтому всегда будут востребованы самые разнообразные решения? CNewsConferences и CNewsAnalytics 6 июня 2013 г. провели конференцию "Российский рынок BI: вторая волна спроса", где собравшиеся обсудили практические аспекты внедрения BI-решений в российских компаниях и тренды развития рынка бизнес-аналитики. Куда движется BI Улучшение качества бизнес-реш
06.06.2013 Российский рынок BI: вторая волна спроса

алитических инструментов? • Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директ
21.05.2013 Конференция CNews "Российский рынок BI: вторая волна спроса".

аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Российский рынок BI: вторая волна спроса", посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. На данный момент подтвердили выступление: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Р
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса»

аналитических инструментов? Как мобильные BI-решения способны помочь бизнесу в операционном управлении? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Российский рынок BI: вторая волна спроса», посвященной российскому рынку бизнес-аналитики. Приглашены для выступления с докладами: Макаров Станислав, Журналист-аналитик, CNews Analitycs Сапельников Сергей, Заместитель Рук
05.03.2011 Серверы и СХД в России: рост за счет отложенного спроса

около 10%. Едва ли не основным стимулом для роста продаж серверного оборудования в 2010 г. выступил отложенный спрос, говорят эксперты. Именно поэтому снижение темпов роста рынка к концу года в
29.10.2010 «Спортмастер» автоматизировал товарно-финансовое планирование и прогнозирование спроса на базе Oracle Retail

роса и ожиданий покупателей в разрезе представленных брендов и коллекций. В итоге для решения данных задач «Спортмастер» выбрал приложения Oracle Retail. Продукты «Товарно-финансовое планирование» и «Прогнозирование спроса» помогают «Спортмастеру» оптимизировать процедуры планирования и прогнозирования, делая их неотъемлемой частью общего бизнес-процесса, рассматриваемого в качестве ключево
15.08.2007 Ehrmann: визуальный анализ продаж с помощью Advizor

а работе с продуктами и решению стоящих перед компанией задач. Для большего охвата рынка, укрепления своих лидирующих позиций и оптимизации распределения продукции Ehrmann решила проводить регулярный анализ продаж своей продукции. Для этого компания решила приобрести один из аналитических продуктов, предлагаемых на российском рынке. Свой выбор компания остановила на продуктах Advizor по нес
07.10.1999 TopS Systems Integrator провела семинар Построение информационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами".

ормационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами". Это уже второй семинар, проведенный компанией TopS в рамках комплексной

