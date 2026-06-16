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Ближний Восток

Ближний Восток

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Вся техника на свете подорожает из-за химиката, о котором «почти никто не слышал». Виноваты США и Ближний Восток

а внезапно стала серьезной проблемой для производителей электроники. Кто виноват Новый дефицит, грозящий ростом затрат на технику едва ли не каждому человеку на Земле – это следствие происходящего на Ближнем Востоке а именно – конфликта между Ираном, Израилем и США. Нарушения работы нефтехимического комплекса начались с того, что руководство комплекса посчитало перевозку грузов через Ормузс
25.05.2026 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке

ричастны к незаконной деятельности в регионе. Ramz — первая масштабная операция Интерпола в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Она проводилась с октября 2025 по февраль 2026 г., в ней

22.05.2026 Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Широкой сетью Интерпол отчитался о масштабной операции, направленной против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Результатом стали несколько сотен арестов, а также конфискация десятков серверов, которые использовались для фишинга, мошенничества, хостинга, распространен
09.04.2026 Война на Ближнем Востоке заставляет Microsoft создавать бронированные дата-центры

д Смит (Brad Smith) намекнул на создание защищенных центров обработки данных (ЦОД) в свете войны на Ближнем Востоке, пишет The Register. В Microsoft, вероятно, пересмотрят подходы к проектирова
04.03.2026 ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

ании VisionLabs (реализует проекты в сфере видеоаналитики в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на диста
03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием

фоне войны, которую начали США и Израиль на территории Ирана, и которая охватила значительную часть Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Летающие ракеты, истребители и
03.03.2026 Т2 обнулил стоимость мобильного интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке

T2, российский оператор мобильной связи, ввел дополнительные меры поддержки клиентов в странах Ближнего Востока: компания сделала бесплатной связь для абонентов, находящихся в регионе. Об

24.02.2026 Softline: рынок кибербезопасности Ближнего Востока ускоряется за счет ИИ и регуляторного давления

Рынок кибербезопасности стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) демонстрирует устойчивый рост на фоне масштабной ци
27.01.2026 VAS Experts перевела ближневосточного оператора Instanet на российское решение «Скат»

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts реализовал проект по переходу интернет-провайдера Instanet (Insta Telecom), работающего на рынке Ближнего Востока, на программную платформу «Скат». Решение заменило аппаратный BRAS Juniper и позволило оператору повысить устойчивость сети и управляемость трафика в условиях роста абонентской
28.08.2025 Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

акой обмен помогает поддерживать баланс между глобальными стандартами и локальными реалиями. CNews: Ближний Восток активно развивает нормативную базу в сфере ИБ. Как оцениваете темпы и направле
14.07.2025 VAS Experts выполнил миграцию DPI-решения ближневосточного оператора с Sandvine на СКАТ DPI

ного поиска альтернативных DPI-решений для бесперебойной работы сервисов. В ответ на это оператор с Ближнего Востока принял решение перейти с Sandvine на отечественную платформу СКАТ DPI от VAS
30.06.2025 ITGlobal.com защитит компании на Ближнем Востоке от DDoS-атак с помощью решений StormWall

тра StormWall, по итогам I квартала 2025 г. количество DDoS-атак на компании в регионе MENA (регион Ближнего Востока и Северной Африки) выросло на 274% по сравнению с аналогичным периодом 2024

07.05.2025 Positive Technologies: 80% кибератак на Ближнем Востоке приводят к утечкам конфиденциальных данных

Эксперты Positive Technologies провели исследование киберугроз, актуальных для стран Ближнего Востока, изучив влияние цифровизации, активность организованной киберпреступности и

08.04.2025 ITglobal.com представит Stingray Service Gateway от VAS Experts на рынке Ближнего Востока

ах Персидского залива. Соглашение подписано на фоне изменений на рынке телекоммуникационных решений Ближнего Востока. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. С 2025 г. дистрибьютор I
07.03.2025 Эксперты Positive Technologies выявили новую вредоносную кампанию на Ближнем Востоке

hnologies (PT ESC) обнаружили и исследовали новую вредоносную кампанию, нацеленную на жителей стран Ближнего Востока и Северной Африки. Эксперты выяснили, что кампания активна с сентября 2024 г
06.11.2024 Positive Technologies расширяет партнерство с поставщиками решений ИБ на Ближнем Востоке и в Южной Азии

ь. По данным Positive Technologies, за последний год больше половины всех атак на организации стран Ближнего Востока пришлось на госсектор, промышленность, телекоммуникации и ИТ-сферу. В регион
22.10.2024 Резидент «Сколково» Velter выходит на рынки Ближнего Востока

таре, Омане и Бахрейне. Об этом CNews сообщили представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). «В странах Ближнего Востока растет спрос на технологии для защиты конфиденциальной информации — от прави
18.10.2024 Исследование Positive Technologies: количество кибератак на Ближнем Востоке выросло в 3 раза

площадках 16% всех предложений с информацией из государственных компаний пришлось именно на страны Ближнего Востока. На втором месте среди самых атакуемых отраслей — промышленность (17%), для

17.10.2024 Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

ений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План

15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке

и готовых программ, общедоступные RAT-троянцы. Что изменилось. Группа расширила географию атак — на Ближний Восток и Африку. Также SideWinder применила ранее неизвестный инструмент, получивший

06.09.2024 Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили кампанию кибершпионажа за госорганизацией на Ближнем Востоке

Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили кампанию кибершпионажа за правительственной организацией на Ближнем Востоке, которую китайскоговорящая кибергруппа Tropic Trooper вела как минимум с июня 2023 г. Ещё одна цель злоумышленников находилась в Малайзии. Для получения несанкционированного дос
09.07.2024 Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ

интех-рынок ОАЭ. Второй выпуск проекта Ассоциации «ФинТех» «ФинТех ФинЭтих» посвящен финтех-рынку Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где базируется 50% стартапов из списка ключевых финтех-компаний Ближнего Востока. ОАЭ занимает 34 место среди экономик мира и 93 место по численности населения, при этом, а Дубай и Абу-Даби входят в Топ-35 глобальных финансовых центров. По некоторым показат
05.06.2024 CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока

Российские компании CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока (регион MENA). Первое решение, с которым планируют выйти на новые рынки CorpSoft24 и 3DiVi, это совместная разработка в области безопасности: биометрическая система защиты рабо
22.05.2024 ГК Softline выходит на рынок Ближнего Востока

в: АНО «Цифровая экономика», «Руссофт», экспортных центров, торговых представительств. Страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Юго-восточной Азии и Индия являются одними из приоритетных точек международ
15.05.2024 Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке

на обеспечение сторонами высокого уровня безопасности цифровых активов и киберзащиты в России и на Ближнем Востоке, совместное развитие образовательных проектов и обмен опытом. Об этом CNews с
27.03.2024 Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке

, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группировок, нацеленных на организации Ближнего Востока. Эксперты отметили, что 88% исследованных группировок атакуют Саудовскую Ара
26.12.2023 «Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке

Запуск бета-версии Yango представила бета-версию приложения Yango Spark для стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка), выяснил «Коммерсант». Подписка на Yango Spark будет аналог
31.10.2023 Itglobal.com открыла свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе дата-центра Equinix DX-1

нный директор Itglobal.com. После Арабских Эмиратов Itglobal.com планирует заходить в другие страны Ближнего Востока.
25.10.2023 Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии

тинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет возможности цифровизации промышленных предприятий стран СНГ, Ближнего Востока и Азии на продуктах Dassault Systems. Компании Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes объявили о продолжении сотрудничества. В соответствии с соглашением Odyssey будет ос
24.10.2023 Positive Technologies договорилась о сотрудничестве поставщиками решений в области ИБ с Ближнего Востока

ого обучения. По данным исследований Positive Technologies, самые актуальные угрозы безопасности на Ближнем Востоке — кибератаки на госучреждения, промышленные предприятия и критически значимую
18.09.2023 Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО

Эксперты Positive Technologies проанализировали атаки на частных лиц в странах Ближнего Востока, совершенные в 2022–2023 гг. Анализ показал, что в 70% успешных атак киберпр
18.09.2023 «Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке

ия доверия к технологиям кибербезопасности, нам приятно видеть, что этот значимый тренд пришел и на Ближний Восток, который сейчас находится в фазе стремительной и глубокой цифровой трансформац
31.08.2023 Чтобы похитрее навредить Китаю, США ввели ИТ-санкции против Ближнего Востока. Способ обхода уже найден

н из крупнейших производителей ускорителей вычислений, ограничила поставки своей продукции в страны Ближнего Востока. Как пишет The Telergraph, Nvidia не стала раскрывать список государств, кот
19.07.2023 Исследование Positive Technologies: 83% успешных кибератак в странах Ближнего Востока носили целенаправленный характер

В Positive Technologies проанализировали угрозы информационной безопасности Ближнего Востока и выявили заметный рост числа кибератак на критическую информационную инфрас
06.07.2023 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока

адежны в работе, но требуют больше места, расходуют больше электроэнергии и немного дороже в эксплуатации. На отечественном рынке стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. Многие из них предлагают вполне достойные решения, которые российские компании уже используют в своей инфраструктуре. У отечественных производителей есть достаточно широкий пе
05.08.2022 Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток

убежье — 8-10%, США и Канаду — 13-15%, Европу — 12-13%. Доля Южной и Восточной Азии достигала 5-7%, Ближнего Востока — 3-5%. Южной и Центральной Америки — 2,5-3%, Африки и Австралии — по 1%,. «
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток

шие $450 млн для инвестирования в российский телеком и интернет переонтировались на страны Африки и Ближнего Востока Kismet-II в ходе IPO привлекла $200 млн, Kismet-III - $250 млн. То есть в со
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

вчера 30 мая официально объявила об открытии в Дубае Центра исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. На церемонии открытия ближневосточной штаб-квартиры присутствовал
02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае

Qrator Labs сообщила об открытии нового центра очистки трафика на рынке Ближнего Востока для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам. Новая точка присутс
13.08.2020 Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки

Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что платформа XDR официально вышла на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки (AMEA). Trend Micro XDR — первое решение в отрасли, которое предлагает клиентам комплексную систему обнаружения угроз, выходящую за рамки стандартных возможностей EDR


Публикаций - 3154, упоминаний - 3626

Ближний Восток и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 259
IBM - International Business Machines Corp 9699 196
Intel Corporation 12811 188
HP Inc. 5883 181
Dell EMC 5180 169
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 148
Cisco Systems 5372 133
Apple Inc 13154 124
Acer Group - Acer Inc 2776 121
Samsung Electronics 11064 105
Oracle Corporation 7074 105
Google LLC 12687 96
SAP SE 5601 91
Fujitsu 2105 90
Lenovo Group 2446 89
HP - Hewlett-Packard 3662 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 81
Lenovo Motorola 3566 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 75
Siemens AG - Siemens Group 2673 69
Huawei 4675 68
Ростелеком 10948 67
МегаФон 10742 65
Yandex - Яндекс 9215 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 59
Dell Technologies - Dell Computer 2219 59
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 55
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 52
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 50
Softline - Софтлайн 3743 50
Broadcom - VMware 2610 49
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 48
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 47
LG Electronics 3735 47
9594 47
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 47
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 47
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 46
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 76
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 60
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 57
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 31
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 30
РЖД - Российские железные дороги 2096 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 29
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Visa International 1993 24
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 23
Boeing 1031 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 22
Россети Ленэнерго 1699 20
Альфа-Банк 1979 19
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 19
Газпром ПАО 1493 18
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 17
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 15
Почта России ПАО 2370 14
Ford 434 14
Lockheed Martin 777 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 13
eBay Inc 1640 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
Microsoft - LinkedIn 699 11
Евросеть 1421 11
Связной ГК 1401 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 77
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 76
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 48
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 36
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 23
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 15
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 14
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 14
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 63
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 41
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 34
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 16
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
Аль-Каида - террористическая организация 67 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 496
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 405
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 376
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 337
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 277
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 267
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 258
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 254
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 241
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 225
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 222
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 206
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 205
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 198
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 185
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 181
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 167
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 162
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 154
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 151
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 148
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 148
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 147
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 145
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 141
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 136
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 133
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 128
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 123
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 119
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 118
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 112
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 109
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 106
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 106
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 105
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 105
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 103
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 101
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 99
Microsoft Windows 16882 114
Google Android 15243 98
Microsoft Windows 2000 8678 85
Linux OS 11533 62
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 54
Intel x86 - архитектура процессора 2151 46
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 44
Apple iOS 8583 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 43
Космодром Байконур 1072 35
Apple iPhone 6 4861 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 33
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 30
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 27
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 27
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 26
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 26
Oracle Java - язык программирования 3469 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 24
FreePik 1841 23
Microsoft Office 4170 23
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Nokia Symbian OS 1411 20
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 20
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 19
Microsoft Azure 1526 19
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 17
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 17
Microsoft Windows XP 2431 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
Реестр добросовестных экспортеров 213 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 15
Apple iPad 4011 15
Microsoft Windows 10 1938 15
Apple macOS 2419 15
Дырмовский Дмитрий 149 23
Путин Владимир 3454 22
Касперский Евгений 337 22
Касперская Наталья 319 19
Кондаков Гарри 35 18
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 17
Макаров Валентин 251 16
Боровиков Игорь 137 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 15
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 14
Мишин Глеб 70 13
Шадаев Максут 1210 11
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 11
Лямин Александр 75 10
Белов Василий 82 10
Мишустин Михаил 787 9
Волков Дмитрий 69 9
Тарасов Арсений 45 9
Прохоров Юрий 64 9
Иодковский Станислав 104 9
Chambers John - Чемберс Джон 123 9
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 9
Белоусов Сергей 254 8
Танцюра Кристина 9 8
Низовский Григорий 36 8
Bush George - Буш Джордж 336 8
Гостев Александр 84 8
Наволокин Алексей 18 8
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Волож Аркадий 268 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Сачков Илья 126 7
Таврин Иван 120 7
Черноволенко Сергей 34 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Истомин Максим 26 7
Громова Екатерина 21 7
Hyman Barry - Хайман Барри 40 6
Tucci Joe - Туччи Джо 26 6
Европа 24962 1865
Африка - Африканский регион 3640 1817
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1710
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1031
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 742
Азия - Азиатский регион 5920 592
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 544
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 487
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 470
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 441
Европа Восточная 3138 409
Индия - Bharat 5869 395
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 392
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 335
Германия - Федеративная Республика 13220 315
Япония 13807 296
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 284
Франция - Французская Республика 8176 252
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 245
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 232
Америка Южная 884 208
Турция - Турецкая республика 2620 195
Европа Западная 1496 190
Америка - Американский регион 2205 181
Украина 7928 180
Канада 5081 171
Казахстан - Республика 6047 170
Израиль 2856 170
Африка Северная 262 164
Саудовская Аравия - Королевство 666 160
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 141
Италия - Итальянская Республика 4508 136
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 133
Иран - Исламская Республика Иран 1155 130
Бразилия - Федеративная Республика 2520 127
Южная Корея - Республика 7051 124
Земля - планета Солнечной системы 10865 117
Испания - Королевство 3839 115
Египет - Арабская Республика 1100 112
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 645
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 612
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 331
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 309
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 283
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 192
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 191
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 184
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 169
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 152
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 152
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 133
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 129
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 124
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 120
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 116
Английский язык 7030 110
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Логистика сбытовая - Сбыт 2565 100
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 98
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Vanson Bourne 49 5
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
Positive Technologies - Positive Education 30 3
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 3
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 3
Микроинформ 36 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 30
GITEX Technology - международная выставка 48 19
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CeBIT 614 10
День молодёжи - 27 июня 1087 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 9
CNews AWARDS - награда 571 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 7
Международный женский день - 8 марта 418 6
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
Старт Хаб 21 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
Capture the Flag - CTF 56 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Связь-Экспокомм 276 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Fujitsu Forum 9 3
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
Российская креативная неделя 6 2
CyberCrimeCon 7 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Black Hat - Конференция 120 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
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