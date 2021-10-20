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Ближний Восток


20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 2
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
18.08.2021 Аналитики IDC: Xiaomi впервые лидирует на российском рынке смартфонов 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
09.08.2021 «Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта 1
06.08.2021 Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов 1
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 2
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 2
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 1
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace 3
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 1
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 2
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 2
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 9
24.05.2021 Копилку «АйТеко» пополнил уникальный сертификат CWNE 1
24.05.2021 «Ланит - би пи эм» завершила первый этап цифровой трансформации банка Boubyan Bank 2
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1

Публикаций - 1466, упоминаний - 1836

Ближний Восток упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 97
Samsung Electronics 5627 43
SAP SE 3207 40
Apple Inc - Эппл Рус 7669 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 39
Lenovo Group 1635 38
IBM 3524 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 26
Google LLC 7124 26
Cisco Systems 2035 25
Yandex - Яндекс 4098 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 21
InfoWatch - Инфовотч 600 21
Huawei 2723 18
VK - Mail.ru Group 2482 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Nvidia Corp 2005 13
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Orange S.A. 447 12
HP Inc. 2893 12
Intel Corporation 4143 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
Navitel - Навител Навигатор 252 10
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 10
SAP CIS - САП СНГ 753 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
3726 9
Facebook 3764 9
Oracle Corporation 3331 9
Acer Group 1354 8
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 8
AMD - Advanced Micro Devices 1660 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Fujitsu 737 7
Dell Technologies 133 7
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 7
Accenture - Аксенчер 529 7
АФК Система ПАО 990 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Альфа-Банк 1122 10
Uber 257 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Uber Technologies 258 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 6
Gett 60 5
PPE Group 5 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
Восточный Банк 108 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
FGI Wireless 9 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Avito - Авито 171 5
Открытие ФК 538 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
РусславБанк - РСБ 147 4
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Почта Банк 289 3
О2О Delivery club 153 3
Яндекс.Такси 271 3
X5 Group 599 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
LinkedIn 520 3
ВТБ24 583 3
AliExpress 275 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Почта России ПАО 1570 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 8
Президент Российской Федерации 1439 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 2
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 18 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
DIC - Dubai Internet City 2 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Счётная палата РФ 459 2
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 1
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Руссофт - Russoft 250 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 24 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 30
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 7
USB Type-C - USB-C 901 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 6
Google Android 10750 74
Microsoft Windows 10 6602 38
Apple iOS 5741 29
Nvidia GeForce GTX 2048 16
Microsoft Azure 1171 13
Intel x86 - Архитектура процессора 990 13
Microsoft Windows 7 1662 12
Linux OS 4236 11
Microsoft Windows 849 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Java - Язык программирования 1166 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 7
WhatsApp Messenger 654 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 7
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 7
Apple macOS 921 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Corning Gorilla Glass 496 6
Samsung Galaxy Note 558 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 5
Symbian OS 755 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Apple macOS X 900 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 5
Google Cloud Platform - GCP 194 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 4
IBM Watson 105 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 4
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Google Chrome OS 306 4
Microsoft Windows PowerShell 94 4
Microsoft Office 1916 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 9
Касперская Наталья 197 7
Путин Владимир 1820 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Богуславский Леонид 25 5
Танцюра Кристина 9 5
Владимиров Максим 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Дмитриев Кирилл 93 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Лямин Александр 59 4
Зюзин Иван 4 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Тихонова Кристина 44 3
Касперский Евгений 218 3
Мишустин Михаил 302 3
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Легезо Денис 32 3
Теплов Олег 17 3
Худавердян Тигран 66 3
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 3
Макарочкина Наталия 8 3
Бочарникова Татьяна 78 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Песков Дмитрий 65 2
Матвеева Татьяна 83 2
Дуров Павел 216 2
Макаров Алексей 49 2
Мельников Александр 63 2
Кириченко Игорь 41 2
Бунина Елена 27 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Lin James - Лин Джеймс 14 2
Путятинский Сергей 53 2
Хомков Игорь 40 2
Овчаренко Юрий 25 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 673
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 349
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 308
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 232
Восточная Европа 1667 210
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 192
Индия - Республика 2156 174
Африка 1480 151
Япония 2752 125
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 121
Германия - Федеративная Республика 3606 121
Европа 3725 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 102
Франция - Французская Республика 2109 85
Украина 3344 73
Казахстан - Республика 2618 60
Латинская Америка 721 54
Россия - Санкт-Петербург 7056 51
Азия - Азиатский регион 1510 51
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 46
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 40
Северная Америка 1402 34
Беларусь - Белоруссия 2079 31
Бразилия - Федеративная Республика 1120 24
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 23
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 21
Турция - Турецкая республика 950 19
Канада 1290 18
Австралия - Австралийский Союз 1116 18
Саудовская Аравия - Королевство 277 15
Западная Европа 609 14
Южная Америка 312 14
Южная Корея - Республика 1448 14
Сингапур - Республика 808 13
Испания - Королевство 1248 13
Россия - Екатеринбург 2054 13
Италия - Итальянская Республика 1363 13
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 12
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 36
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
Русский язык 966 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 2
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