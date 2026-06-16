Вся техника на свете подорожает из-за химиката, о котором «почти никто не слышал». Виноваты США и Ближний Восток а внезапно стала серьезной проблемой для производителей электроники. Кто виноват Новый дефицит, грозящий ростом затрат на технику едва ли не каждому человеку на Земле – это следствие происходящего на Ближнем Востоке а именно – конфликта между Ираном, Израилем и США. Нарушения работы нефтехимического комплекса начались с того, что руководство комплекса посчитало перевозку грузов через Ормузс

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке ричастны к незаконной деятельности в регионе. Ramz — первая масштабная операция Интерпола в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Она проводилась с октября 2025 по февраль 2026 г., в ней

Интерпол провел третью с начала года операцию против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке Широкой сетью Интерпол отчитался о масштабной операции, направленной против киберкриминала на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Результатом стали несколько сотен арестов, а также конфискация десятков серверов, которые использовались для фишинга, мошенничества, хостинга, распространен

Война на Ближнем Востоке заставляет Microsoft создавать бронированные дата-центры д Смит (Brad Smith) намекнул на создание защищенных центров обработки данных (ЦОД) в свете войны на Ближнем Востоке, пишет The Register. В Microsoft, вероятно, пересмотрят подходы к проектирова

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию ании VisionLabs (реализует проекты в сфере видеоаналитики в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на диста

Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием фоне войны, которую начали США и Израиль на территории Ирана, и которая охватила значительную часть Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Летающие ракеты, истребители и

Т2 обнулил стоимость мобильного интернета и звонков для клиентов на Ближнем Востоке T2, российский оператор мобильной связи, ввел дополнительные меры поддержки клиентов в странах Ближнего Востока: компания сделала бесплатной связь для абонентов, находящихся в регионе. Об

Softline: рынок кибербезопасности Ближнего Востока ускоряется за счет ИИ и регуляторного давления Рынок кибербезопасности стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) демонстрирует устойчивый рост на фоне масштабной ци

VAS Experts перевела ближневосточного оператора Instanet на российское решение «Скат» Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts реализовал проект по переходу интернет-провайдера Instanet (Insta Telecom), работающего на рынке Ближнего Востока, на программную платформу «Скат». Решение заменило аппаратный BRAS Juniper и позволило оператору повысить устойчивость сети и управляемость трафика в условиях роста абонентской

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока акой обмен помогает поддерживать баланс между глобальными стандартами и локальными реалиями. CNews: Ближний Восток активно развивает нормативную базу в сфере ИБ. Как оцениваете темпы и направле

VAS Experts выполнил миграцию DPI-решения ближневосточного оператора с Sandvine на СКАТ DPI ного поиска альтернативных DPI-решений для бесперебойной работы сервисов. В ответ на это оператор с Ближнего Востока принял решение перейти с Sandvine на отечественную платформу СКАТ DPI от VAS

ITGlobal.com защитит компании на Ближнем Востоке от DDoS-атак с помощью решений StormWall тра StormWall, по итогам I квартала 2025 г. количество DDoS-атак на компании в регионе MENA (регион Ближнего Востока и Северной Африки) выросло на 274% по сравнению с аналогичным периодом 2024

Positive Technologies: 80% кибератак на Ближнем Востоке приводят к утечкам конфиденциальных данных Эксперты Positive Technologies провели исследование киберугроз, актуальных для стран Ближнего Востока, изучив влияние цифровизации, активность организованной киберпреступности и

ITglobal.com представит Stingray Service Gateway от VAS Experts на рынке Ближнего Востока ах Персидского залива. Соглашение подписано на фоне изменений на рынке телекоммуникационных решений Ближнего Востока. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. С 2025 г. дистрибьютор I

Эксперты Positive Technologies выявили новую вредоносную кампанию на Ближнем Востоке hnologies (PT ESC) обнаружили и исследовали новую вредоносную кампанию, нацеленную на жителей стран Ближнего Востока и Северной Африки. Эксперты выяснили, что кампания активна с сентября 2024 г

Positive Technologies расширяет партнерство с поставщиками решений ИБ на Ближнем Востоке и в Южной Азии ь. По данным Positive Technologies, за последний год больше половины всех атак на организации стран Ближнего Востока пришлось на госсектор, промышленность, телекоммуникации и ИТ-сферу. В регион

Резидент «Сколково» Velter выходит на рынки Ближнего Востока таре, Омане и Бахрейне. Об этом CNews сообщили представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). «В странах Ближнего Востока растет спрос на технологии для защиты конфиденциальной информации — от прави

Исследование Positive Technologies: количество кибератак на Ближнем Востоке выросло в 3 раза площадках 16% всех предложений с информацией из государственных компаний пришлось именно на страны Ближнего Востока. На втором месте среди самых атакуемых отраслей — промышленность (17%), для

Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии ений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План

Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке и готовых программ, общедоступные RAT-троянцы. Что изменилось. Группа расширила географию атак — на Ближний Восток и Африку. Также SideWinder применила ранее неизвестный инструмент, получивший

Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили кампанию кибершпионажа за госорганизацией на Ближнем Востоке Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили кампанию кибершпионажа за правительственной организацией на Ближнем Востоке, которую китайскоговорящая кибергруппа Tropic Trooper вела как минимум с июня 2023 г. Ещё одна цель злоумышленников находилась в Малайзии. Для получения несанкционированного дос

Исследование АФТ: 50% ключевых финтех-стартапов Ближнего Востока базируются в ОАЭ интех-рынок ОАЭ. Второй выпуск проекта Ассоциации «ФинТех» «ФинТех ФинЭтих» посвящен финтех-рынку Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где базируется 50% стартапов из списка ключевых финтех-компаний Ближнего Востока. ОАЭ занимает 34 место среди экономик мира и 93 место по численности населения, при этом, а Дубай и Абу-Даби входят в Топ-35 глобальных финансовых центров. По некоторым показат

CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока Российские компании CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока (регион MENA). Первое решение, с которым планируют выйти на новые рынки CorpSoft24 и 3DiVi, это совместная разработка в области безопасности: биометрическая система защиты рабо

ГК Softline выходит на рынок Ближнего Востока в: АНО «Цифровая экономика», «Руссофт», экспортных центров, торговых представительств. Страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Юго-восточной Азии и Индия являются одними из приоритетных точек международ

Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке на обеспечение сторонами высокого уровня безопасности цифровых активов и киберзащиты в России и на Ближнем Востоке, совместное развитие образовательных проектов и обмен опытом. Об этом CNews с

Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке , PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группировок, нацеленных на организации Ближнего Востока. Эксперты отметили, что 88% исследованных группировок атакуют Саудовскую Ара

«Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке Запуск бета-версии Yango представила бета-версию приложения Yango Spark для стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка), выяснил «Коммерсант». Подписка на Yango Spark будет аналог

Itglobal.com открыла свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе дата-центра Equinix DX-1 нный директор Itglobal.com. После Арабских Эмиратов Itglobal.com планирует заходить в другие страны Ближнего Востока.

Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии тинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет возможности цифровизации промышленных предприятий стран СНГ, Ближнего Востока и Азии на продуктах Dassault Systems. Компании Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes объявили о продолжении сотрудничества. В соответствии с соглашением Odyssey будет ос

Positive Technologies договорилась о сотрудничестве поставщиками решений в области ИБ с Ближнего Востока ого обучения. По данным исследований Positive Technologies, самые актуальные угрозы безопасности на Ближнем Востоке — кибератаки на госучреждения, промышленные предприятия и критически значимую

Positive Technologies: частных лиц на Ближнем Востоке чаще всего атакуют при помощи шпионского ПО Эксперты Positive Technologies проанализировали атаки на частных лиц в странах Ближнего Востока, совершенные в 2022–2023 гг. Анализ показал, что в 70% успешных атак киберпр

«Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке ия доверия к технологиям кибербезопасности, нам приятно видеть, что этот значимый тренд пришел и на Ближний Восток, который сейчас находится в фазе стремительной и глубокой цифровой трансформац

Чтобы похитрее навредить Китаю, США ввели ИТ-санкции против Ближнего Востока. Способ обхода уже найден н из крупнейших производителей ускорителей вычислений, ограничила поставки своей продукции в страны Ближнего Востока. Как пишет The Telergraph, Nvidia не стала раскрывать список государств, кот

Исследование Positive Technologies: 83% успешных кибератак в странах Ближнего Востока носили целенаправленный характер В Positive Technologies проанализировали угрозы информационной безопасности Ближнего Востока и выявили заметный рост числа кибератак на критическую информационную инфрас

Всеволод Воробьев - Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока адежны в работе, но требуют больше места, расходуют больше электроэнергии и немного дороже в эксплуатации. На отечественном рынке стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока. Многие из них предлагают вполне достойные решения, которые российские компании уже используют в своей инфраструктуре. У отечественных производителей есть достаточно широкий пе

Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток убежье — 8-10%, США и Канаду — 13-15%, Европу — 12-13%. Доля Южной и Восточной Азии достигала 5-7%, Ближнего Востока — 3-5%. Южной и Центральной Америки — 2,5-3%, Африки и Австралии — по 1%,. «

Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток шие $450 млн для инвестирования в российский телеком и интернет переонтировались на страны Африки и Ближнего Востока Kismet-II в ходе IPO привлекла $200 млн, Kismet-III - $250 млн. То есть в со

Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае вчера 30 мая официально объявила об открытии в Дубае Центра исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. На церемонии открытия ближневосточной штаб-квартиры присутствовал

Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае Qrator Labs сообщила об открытии нового центра очистки трафика на рынке Ближнего Востока для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам. Новая точка присутс