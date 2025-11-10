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МИД РФ МГИМО Московский государственный институт международных отношений (университет)

МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет)

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) – один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля.

СОБЫТИЯ


10.11.2025 Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом»

«БФТ-Холдинг» проводит цикл лекций для студентов факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Курс посвящён применению больших данных в государственном управлении и направлен на подготовку будущих специалистов к роли функциональных заказчиков цифровых проектов. Курс лекций ведёт
16.09.2025 РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики

анных специалистов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В рамках сотрудничества РВБ и МГИМО совместно с Академией ритейла уже сегодня открывают специализированный курс «Онлайн-тор
25.07.2025 MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы

нного интеллекта, робототехники, медицинских и агротехнологий. Об этом CNews сообщили представители МГИМО. Участие в программе полностью бесплатно и доступно как текущим студентам и выпускникам
20.06.2025 В России создана первая система оценки научного потенциала вуза​​​​​​​

ИТ-холдинг «Т1» завершил проект цифровизации Московского государственного института международных отношений (МГИМО) –– об этом стало известно по итогам подписания партнерского соглашения. За три месяца работы «Т1» внедрил мобильное приложение для студентов, обеспечил вуз цифровым обходным листом, кадр
10.04.2025 Сбербанк и МГИМО научат управлять цифровыми продуктами в магистратуре

«Школа 21» и университет в области международных отношений МГИМО помогут магистрантам стать востребованными продакт-менеджерами. Обучение подойдет тем, кто окончил бакалавриат или специалитет и хочет получить образование в сфере информационных технолог
19.03.2025 МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам

атформу с поддержкой искусственного интеллекта для языковой практики, и лингвистической лаборатории МГИМО-Одинцово. Об этом CNews сообщили представители МГИМО. В настоящее время VR приме
02.11.2024 «К2Тех» и МГИМО подписали соглашение о стратегическом партнерстве

ИТ-компания «К2Тех» и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Ключевой частью сотрудничества станет создание современного кампуса на базе МГИМО,
01.11.2024 МГИМО и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве

ой области, наличие конкурентоспособных проектов будет определять место государств на международной арене и качество нашей жизни на ближайшие десятилетия. Как вуз системы Министерства иностранных дел МГИМО стремится быть ведущим центром компетенций в части применения современных цифровых технологий в сфере международных отношений. Этим продиктован наш интерес к теме нейронаук – за ней будущ
21.12.2023 «М.Видео-Эльдорадо» и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве

Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключила соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений МИД России (МГИМО). Университет и ритейлер планируют совершенствовать образовательные программы с учетом передовых технологий и практических кейсов, а также наладить экспертный и кадровый обмен. Об этом CN
07.12.2023 Цифровая кафедра МГИМО подготовит специалистов по управлению данными

рственные программы поддержки вузов. Один из таких центров формируется на базе Одинцовского кампуса МГИМО. Цифровая кафедра МГИМО совместно с экспертом в области исследования данных Роди
05.05.2023 Больше половины студентов ведущих столичных вузов пользуются последними моделями iPhone

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала на основе данных Big Data, какими смартфонами пользуются студенты МГИМО и МГУ. Самым популярным брендом смартфонов среди них стал Apple, а самые дорогие модели чаще встречаются в МГУ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Apple занимает первое место по ко
24.11.2022 МГИМО и Sitronics Group начинают сотрудничать в научно-практической сфере и подготовке управленческих кадров

Sitronics Group, осуществляющая разработку цифровых решений в интересах бизнеса и государства, и МГИМО МИД России заключили соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в целях расш
23.09.2022 «Сбер» и МГИМО сократят дефицит ИТ-специалистов в России

Более 200 студентов приступили к обучению по программе Цифровой кафедры МГИМО. В течение года обучение по программам профессиональной переподготовки пройдут в общей

06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных

и Московский государственный институт международных отношений МИД России заключили соглашение о сотрудничестве. В присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова документ подписали ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и директор ИСП РАН, академик РАН Арутюн Аветисян. Соглашение имеет дорожную карту, в которой определён ряд взаимосвязанных мероприятий. Это запуск новой ма
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex

Cisco объявила о том, что в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) построен гиперконвергентный кластер на базе платформы Cisco HyperFlex. Эта инфраструкт
20.11.2018 «Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет»

нный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision. Победители по итогам получ
10.09.2018 В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen

en. Образовательные хабы открыты в 29 вузах и образовательных учреждениях Европы и Ближнего Востока, в их число вошли ВДЦ «Орленок» и ведущие российские университеты – СПбПУ Петра Великого (Политех), МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ и РГУ нефти и газа им. Губкина. Центры экспертизы SAP Next-Gen сконцентрируются на разработке инновационных технологических сервисов для выбранной индустрии, будут отв
24.07.2009 В МГИМО построена система учебных ситуационных центров

В МГИМО создана система учебных ситуационных центров. Впервые в учебном процессе совмещены клас
27.05.2008 МГИМО МИД России заказывает разработку ПО

оказание услуг по разработке дополнительных программных модулей для системы корпоративных порталов МГИМО с целью создания системы отчетности о деятельности преподавателей и сотрудников универс
23.05.2008 МГИМО МИД России нуждается в ИТ-услугах

вается шесть лотов. Так, лот №1, стоимостью 25100 тыс. руб., связан с оказанием услуг по созданию в МГИМО высокоскоростной сети передачи данных и модернизации вычислительной инфраструктуры Цент
22.10.2007 IBS модернизирует инфраструктуру МГИМО

Компания IBS объявляет о начале сотрудничества с российским гуманитарным университетом – МГИМО. В рамках реализации инновационной образовательной программы (ИОП) МГИМО IBS обе
27.09.2007 МГИМО ищет поставщиков ИТ-услуг

будет необходимо оказать услуги по проектированию и созданию «Системы учебных ситуационных центров МГИМО», на чем сможет заработать до 53000 тыс. руб. Лот №2 предполагает оказание услуг по про
10.08.2007 МГИМО МИД России выбирает ИТ-подрядчиков

у № 2 подрядчику будет необходимо выполнить работы по разработке и внедрению корпоративного портала МГИМО в рамках создания онлайновой научно-образовательной среды МГИМО. Бюджет лота – н
26.07.2007 МГИМО МИД России выбирает ИТ-подрядчиков: открытый конкурс

временности». Лот №2 (бюджет 26 тыс. руб.) связан с разработкой и внедрением корпоративного портала МГИМО в рамках создания онлайновой научно-образовательной среды МГИМО. Лот №3 (бюджет

29.06.2007 МГИМО МИД России объявил конкурс: выбор поставщиков ИТ-услуг

ывается 2 лота. Лот №1 требует оказать услуги по развитию технологической инфраструктуры управления МГИМО, на что выделяется до 38900 тыс. руб. Лот №2 связан с оказанием услуг по созданию онлай
28.06.2007 МГИМО МИД России ищет поставщиков ИТ-услуг и оборудования

оборудования. Конкурс включает 3 лота. Лот №1 связан с созданием центра хостинга интернет-ресурсов МГИМО, на что заказчик выделяет до 56800 тыс. руб. Лот №2 предполагает оказание услуг по моде
17.05.2007 Google начал встречи с российскими студентами с МГИМО

15 мая 2007 года в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялась встреча студентов, преподавателей и сотрудников института со специалистами компании Google. Встреча прошла в формате Google International Party – события такого рода проводятс
18.01.2007 МГИМО освоит дистанционное обучение

ГК Competentum выиграла конкурс на создание системы дистанционного обучения для МГИМО МИД России. В качестве основы проекта будет использоваться разработанная специалистами

03.11.2006 МГИМО модернизирует системы видеонаблюдения

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ объявил открытый конкурс, в ходе которого планирует определить подрядчика по ИТ
12.09.2005 В бухгалтерии МГИМО модернизировали "1С"

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) перевел с 1 июля 2005 года свою бухгалтерию на работу по новой инструкции бюджетного учета. Перевод был выполнен компанией «Авро-Бус», партнером фирмы «1С» с использованием типовой конфи
24.07.2003 МГИМО начинает обучать через интернет

м государственном институте международных отношений - Университете Министерства иностранных дел РФ (МГИМО) будет проходить дистанционное обучение на базе системы управления учебным процессом Le
10.10.2001 МГИМО и компания VDEL запустили совместную образовательную программу

там, и продемонстрирована реализация основных принципов западных стандартов управленческого и бухгалтерского учета на системе ACCPAC. Курс будет проводиться совместно компанией VDEL и преподавателями МГИМО. Кроме того, на компьютерные мощности МГИМО будет установлена демонстрационная версия ACCPAC, с помощью которой студенты смогут самостоятельно ознакомиться с системой.Компания VDEL
10.10.2001 МГИМО и компания VDEL запустили совместную образовательную программу

там, и продемонстрирована реализация основных принципов западных стандартов управленческого и бухгалтерского учета на системе ACCPAC. Курс будет проводиться совместно компанией VDEL и преподавателями МГИМО. Кроме того, на компьютерные мощности МГИМО будет установлена демонстрационная версия ACCPAC, с помощью которой студенты смогут самостоятельно ознакомиться с системой.Компания VDEL

Публикаций - 157, упоминаний - 201

МИД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ростелеком 10948 11
Yandex - Яндекс 9216 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Google LLC 12690 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Oracle Corporation 7074 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
Google Russia - Гугл Россия 226 4
МегаФон 10742 4
Apple Inc 13156 4
HP Inc. 5883 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Финансист 72 3
RTDC Holdings - Russian Telecommunications Development Corporation - RTDMC - РТДМК - РТДК - Рашн Телекоммуникейшнз Девелопмент Корпорейшн 54 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
9594 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Галактика - Корпорация 1545 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Альфа-Банк 1979 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Temasek Holdings 22 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Альфа-Групп 745 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Верный - торговая сеть 326 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Boeing 1031 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 26
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
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