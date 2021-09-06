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МИД РФ МГИМО Московский государственный институт международных отношений (университет)

МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет)


06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex
20.11.2018 «Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет»
10.09.2018 В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen
24.07.2009 В МГИМО построена система учебных ситуационных центров
27.05.2008 МГИМО МИД России заказывает разработку ПО
23.05.2008 МГИМО МИД России нуждается в ИТ-услугах
22.10.2007 IBS модернизирует инфраструктуру МГИМО
27.09.2007 МГИМО ищет поставщиков ИТ-услуг
10.08.2007 МГИМО МИД России выбирает ИТ-подрядчиков
26.07.2007 МГИМО МИД России выбирает ИТ-подрядчиков: открытый конкурс
29.06.2007 МГИМО МИД России объявил конкурс: выбор поставщиков ИТ-услуг
28.06.2007 МГИМО МИД России ищет поставщиков ИТ-услуг и оборудования
17.05.2007 Google начал встречи с российскими студентами с МГИМО
18.01.2007 МГИМО освоит дистанционное обучение
03.11.2006 МГИМО модернизирует системы видеонаблюдения
12.09.2005 В бухгалтерии МГИМО модернизировали "1С"
24.07.2003 МГИМО начинает обучать через интернет
10.10.2001 МГИМО и компания VDEL запустили совместную образовательную программу
10.10.2001 МГИМО и компания VDEL запустили совместную образовательную программу

Публикаций - 93, упоминаний - 115

МИД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
Google LLC 10352 7
Oracle Corporation 6035 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
HP Inc. 5313 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 284 4
АФК Система ПАО 1638 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 3
Apple Inc 10683 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 3
CA Technologies - Computer Associates 385 2
Cisco Systems 4720 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
Делайт 2000 - DeLight 38 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Мегаплан 64 2
VDEL 39 2
HP Compaq Computer Corp 1905 2
Intel Corporation 11262 2
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 44 2
6072 2
Samsung Electronics 9333 2
Dell EMC 4736 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Competentum - Компетентум 19 2
Русские башни ГК 30 1
Telenor - Теленор 725 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 36 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Альфа-Банк 1476 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Роснефть НК 434 3
X5 Group 709 2
Альфа-Групп 613 2
Верный - торговая сеть 133 2
Citi - Citibank - Ситибанк 265 2
Президент-Отель ФГУП 63 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 60 1
MEXX 10 1
Снежная Королева 43 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Бинбанк 190 1
Procter&Gamble - P&G 202 1
Базэл - Базовый Элемент 62 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
UBS AG 295 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 30 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Ford Motor 166 1
A&NN 15 1
M.I.P.R. 7 1
Встреча ООО 6 1
Buran Venture Capital 8 1
KupiVip - Приват Трэйд 78 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 11 1
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
Tom Tailor 6 1
Меркури - Mercury 215 1
Loyality Partners 3 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
Arthur Andersen 58 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 19
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 19
Президент Российской Федерации 3770 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 3
Правительство Москвы 1640 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 2
МВД РФ ГУВД Москвы - ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 7 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 50 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство Приморского края - Министерство цифрового развития и связи приморского края - Минцифра ПК 1 1
Россия-страна возможностей АНО 11 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 7
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Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
Открытое образование 6 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 8 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Moscow Education Online 12 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
GeekBrains 49 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
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