МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет)

Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом» «БФТ-Холдинг» проводит цикл лекций для студентов факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Курс посвящён применению больших данных в государственном управлении и направлен на подготовку будущих специалистов к роли функциональных заказчиков цифровых проектов. Курс лекций ведёт

РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики анных специалистов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. В рамках сотрудничества РВБ и МГИМО совместно с Академией ритейла уже сегодня открывают специализированный курс «Онлайн-тор

MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы нного интеллекта, робототехники, медицинских и агротехнологий. Об этом CNews сообщили представители МГИМО. Участие в программе полностью бесплатно и доступно как текущим студентам и выпускникам

В России создана первая система оценки научного потенциала вуза​​​​​​​ ИТ-холдинг «Т1» завершил проект цифровизации Московского государственного института международных отношений (МГИМО) –– об этом стало известно по итогам подписания партнерского соглашения. За три месяца работы «Т1» внедрил мобильное приложение для студентов, обеспечил вуз цифровым обходным листом, кадр

Сбербанк и МГИМО научат управлять цифровыми продуктами в магистратуре «Школа 21» и университет в области международных отношений МГИМО помогут магистрантам стать востребованными продакт-менеджерами. Обучение подойдет тем, кто окончил бакалавриат или специалитет и хочет получить образование в сфере информационных технолог

МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам атформу с поддержкой искусственного интеллекта для языковой практики, и лингвистической лаборатории МГИМО-Одинцово. Об этом CNews сообщили представители МГИМО. В настоящее время VR приме

«К2Тех» и МГИМО подписали соглашение о стратегическом партнерстве ИТ-компания «К2Тех» и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Ключевой частью сотрудничества станет создание современного кампуса на базе МГИМО,

МГИМО и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве ой области, наличие конкурентоспособных проектов будет определять место государств на международной арене и качество нашей жизни на ближайшие десятилетия. Как вуз системы Министерства иностранных дел МГИМО стремится быть ведущим центром компетенций в части применения современных цифровых технологий в сфере международных отношений. Этим продиктован наш интерес к теме нейронаук – за ней будущ

«М.Видео-Эльдорадо» и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключила соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений МИД России (МГИМО). Университет и ритейлер планируют совершенствовать образовательные программы с учетом передовых технологий и практических кейсов, а также наладить экспертный и кадровый обмен. Об этом CN

Цифровая кафедра МГИМО подготовит специалистов по управлению данными рственные программы поддержки вузов. Один из таких центров формируется на базе Одинцовского кампуса МГИМО. Цифровая кафедра МГИМО совместно с экспертом в области исследования данных Роди

Больше половины студентов ведущих столичных вузов пользуются последними моделями iPhone ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала на основе данных Big Data, какими смартфонами пользуются студенты МГИМО и МГУ. Самым популярным брендом смартфонов среди них стал Apple, а самые дорогие модели чаще встречаются в МГУ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Apple занимает первое место по ко

МГИМО и Sitronics Group начинают сотрудничать в научно-практической сфере и подготовке управленческих кадров Sitronics Group, осуществляющая разработку цифровых решений в интересах бизнеса и государства, и МГИМО МИД России заключили соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в целях расш

«Сбер» и МГИМО сократят дефицит ИТ-специалистов в России Более 200 студентов приступили к обучению по программе Цифровой кафедры МГИМО. В течение года обучение по программам профессиональной переподготовки пройдут в общей

ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных и Московский государственный институт международных отношений МИД России заключили соглашение о сотрудничестве. В присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова документ подписали ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и директор ИСП РАН, академик РАН Арутюн Аветисян. Соглашение имеет дорожную карту, в которой определён ряд взаимосвязанных мероприятий. Это запуск новой ма

В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex Cisco объявила о том, что в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) построен гиперконвергентный кластер на базе платформы Cisco HyperFlex. Эта инфраструкт

«Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет» нный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision. Победители по итогам получ

В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen en. Образовательные хабы открыты в 29 вузах и образовательных учреждениях Европы и Ближнего Востока, в их число вошли ВДЦ «Орленок» и ведущие российские университеты – СПбПУ Петра Великого (Политех), МГИМО (У) МИД РФ, НИУ ВШЭ и РГУ нефти и газа им. Губкина. Центры экспертизы SAP Next-Gen сконцентрируются на разработке инновационных технологических сервисов для выбранной индустрии, будут отв

В МГИМО построена система учебных ситуационных центров В МГИМО создана система учебных ситуационных центров. Впервые в учебном процессе совмещены клас

МГИМО МИД России заказывает разработку ПО оказание услуг по разработке дополнительных программных модулей для системы корпоративных порталов МГИМО с целью создания системы отчетности о деятельности преподавателей и сотрудников универс

МГИМО МИД России нуждается в ИТ-услугах вается шесть лотов. Так, лот №1, стоимостью 25100 тыс. руб., связан с оказанием услуг по созданию в МГИМО высокоскоростной сети передачи данных и модернизации вычислительной инфраструктуры Цент

IBS модернизирует инфраструктуру МГИМО Компания IBS объявляет о начале сотрудничества с российским гуманитарным университетом – МГИМО. В рамках реализации инновационной образовательной программы (ИОП) МГИМО IBS обе

МГИМО ищет поставщиков ИТ-услуг будет необходимо оказать услуги по проектированию и созданию «Системы учебных ситуационных центров МГИМО», на чем сможет заработать до 53000 тыс. руб. Лот №2 предполагает оказание услуг по про

МГИМО МИД России выбирает ИТ-подрядчиков у № 2 подрядчику будет необходимо выполнить работы по разработке и внедрению корпоративного портала МГИМО в рамках создания онлайновой научно-образовательной среды МГИМО. Бюджет лота – н

МГИМО МИД России выбирает ИТ-подрядчиков: открытый конкурс временности». Лот №2 (бюджет 26 тыс. руб.) связан с разработкой и внедрением корпоративного портала МГИМО в рамках создания онлайновой научно-образовательной среды МГИМО. Лот №3 (бюджет

МГИМО МИД России объявил конкурс: выбор поставщиков ИТ-услуг ывается 2 лота. Лот №1 требует оказать услуги по развитию технологической инфраструктуры управления МГИМО, на что выделяется до 38900 тыс. руб. Лот №2 связан с оказанием услуг по созданию онлай

МГИМО МИД России ищет поставщиков ИТ-услуг и оборудования оборудования. Конкурс включает 3 лота. Лот №1 связан с созданием центра хостинга интернет-ресурсов МГИМО, на что заказчик выделяет до 56800 тыс. руб. Лот №2 предполагает оказание услуг по моде

Google начал встречи с российскими студентами с МГИМО 15 мая 2007 года в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялась встреча студентов, преподавателей и сотрудников института со специалистами компании Google. Встреча прошла в формате Google International Party – события такого рода проводятс

МГИМО освоит дистанционное обучение ГК Competentum выиграла конкурс на создание системы дистанционного обучения для МГИМО МИД России. В качестве основы проекта будет использоваться разработанная специалистами

МГИМО модернизирует системы видеонаблюдения Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ объявил открытый конкурс, в ходе которого планирует определить подрядчика по ИТ

В бухгалтерии МГИМО модернизировали "1С" Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) перевел с 1 июля 2005 года свою бухгалтерию на работу по новой инструкции бюджетного учета. Перевод был выполнен компанией «Авро-Бус», партнером фирмы «1С» с использованием типовой конфи

МГИМО начинает обучать через интернет м государственном институте международных отношений - Университете Министерства иностранных дел РФ (МГИМО) будет проходить дистанционное обучение на базе системы управления учебным процессом Le

МГИМО и компания VDEL запустили совместную образовательную программу там, и продемонстрирована реализация основных принципов западных стандартов управленческого и бухгалтерского учета на системе ACCPAC. Курс будет проводиться совместно компанией VDEL и преподавателями МГИМО. Кроме того, на компьютерные мощности МГИМО будет установлена демонстрационная версия ACCPAC, с помощью которой студенты смогут самостоятельно ознакомиться с системой.Компания VDEL