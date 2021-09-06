Индексная книга CNews*
МИД РФ МГИМО Московский государственный институт международных отношений (университет)
Публикаций - 93, упоминаний - 115
МИД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коротков Андрей 82 4
|Путин Владимир 2542 4
|Щербаков Борис 41 3
|Оганян Александр 7 3
|Торкунов Анатолий 3 3
|Мельхорн Кай-Уве 24 3
|Песков Дмитрий 79 2
|Кауров Алексей 9 2
|Лановенко Валерий 45 2
|Галактионова Инесса 49 2
|Сычев Вадим 2 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Кузьмин Константин 8 2
|Козлов Сергей 34 2
|Лысенко Алексей 6 1
|Перфильев Андрей 3 1
|Безруков Андрей 26 1
|Барсегян Алексей 4 1
|Скворцов Сергей 11 1
|Беляков Сергей 9 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
|Бирюков Виктор 6 1
|Корж Павел 1 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 18 1
|Акимов Максим 170 1
|Носков Константин 221 1
|Клишас Андрей 45 1
|Лацанич Василь 104 1
|Корня Алексей 73 1
|Дворкович Аркадий 196 1
|Ким Борис 72 1
|Максимчук Сергей 2 1
|Даванков Владислав 2 1
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 9 1
|Харитонов Александр 53 1
|Парменова Наталия 63 1
|Кузьминов Ярослав 14 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Завязкин Роман 12 1
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
|Медиалогия 48 2
|Gartner - Гартнер 3301 1
|Markets&Markets Research 97 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.