«Сбер» и МГИМО сократят дефицит ИТ-специалистов в России

Более 200 студентов приступили к обучению по программе Цифровой кафедры МГИМО. В течение года обучение по программам профессиональной переподготовки пройдут в общей сложности не менее 670 студентов. Проект реализуется совместно с «Школой 21» «Сбера», которая выступает основным партнером, а также с образовательной платформой Skillfactory и учебным центром «ИТ эксперт». Реализация проекта позволит студентам нетехнических специальностей получить квалификацию в области информационных технологий и анализа данных, повысить свою востребованность на рынке высокотехнологичных услуг. Об этом CNews сообщили представители МГИМО.

По словам Евгения Погребняка, декана факультета финансовой экономики и руководителя цифровой кафедры МГИМО, «совокупные компетенции вуза и организаций-партнеров должны обеспечить высокий уровень вовлечения учащегося и обеспечить практико-ориентированный подход в его подготовке. В условиях масштабных и разносторонних задач в ИТ-сфере реализация таких крупных образовательных программ окажет существенное влияние на развитие цифровой среды в России и обеспечит текущие и перспективные потребности рынка труда в цифровых кадрах».

На программах «Цифровой кафедры» обучаются студенты 2-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. Обучение осуществляется по четырем программам дополнительного профессионального образования как на территории кампуса «Школы 21» в Москве, и на площадках МГИМО на Проспекте Вернадского и в Одинцово. «Школа 21» предоставляет доступ к образовательной инфраструктуре, образовательной платформе и сопровождает студентов во время недельных интенсивов и практик по программированию. С первого дня студенты погружаются в современную технологическую и социальную среду, максимально приближенную к тому, как работают ИТ-компании. Это один из первых запусков образовательной программы «Школы 21» в партнерстве с университетом.

Помимо обязательной компетенции по программированию студенты выбирают одну из специализаций: «Создание ИТ-продуктов», «Анализ данных и управление на основе данных», «Управление цифровой трансформацией» (включая изучение отраслевого стандарта управления ИТ-услугами ITIL) и «Цифровой маркетинг и медиа». Образовательный процесс разделен на модули и запланирован в объеме от 252 до 276 часов в зависимости от программы.

«Мы считаем, что погружение в область ИТ позволяет расширить компетенции специалистов всех направлений, готовит ребят работать в междисциплинарных командах по созданию новых ИТ-продуктов или анализу данных, хорошо ориентироваться и управлять ИТ на корпоративном уровне, применять знания алгоритмов и обработки данных для продвижения продуктов и услуг в медиа и соцсетях». – сказал Евгений Погребняк.

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«Цифровые кафедры» — программа федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это совместный проект Минобрнауки и Минцифры России, который дает возможность студентам получить новую профессию в сфере информационных технологий.