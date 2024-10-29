VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори

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SkillFactory - российская компания в сфере онлайн-образования, основанная в 2016 году. SkillFactory предлагает курсы по Data Science, аналитике данных, программированию, IT-менеджменту и дизайну.
СОБЫТИЯ
|29.10.2024
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Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур
Школа ИТ-профессий Skillfactory подвела итоги приемной кампании 2024 г., отметив значительный рост интереса к пр
|28.06.2024
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Актуальность ИТ-навыков у нетехнических специалистов в России растет
ия их конкурентоспособности, выяснили аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры «Эйч». Среди наиболее востребованных навыков выделяютс
|27.06.2024
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ИИ: быстрый старт или гибкая интеграция? Эксперт Skillfactory раскрывает плюсы и минусы искусственного интеллекта
сть в различных отраслях, от финансов до здравоохранения. Но как правильно выбрать подход к его использованию? Владимир Васильев, исследователь данных и академический руководитель онлайн-магистратуры Skillfactory и ТГУ «Обработка естественного языка (NLP) в лингвистике и ИT», подклился своими взглядами на плюсы и минусы готовых ИИ-продуктов и систем с интегрированными умными сервисами. Об э
|05.06.2024
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Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур
Школа ИТ-профессий Skillfactory масштабирует направление «Высшего образования»: в предстоящем учебном году появи
|31.05.2024
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Skillfactory: как технологии влияют на образование
о обучения, делая его более эффективным и персонализированным. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory. Искусственный интеллект (ИИ) и адаптивное обучение В будущем ИИ станет основным
|27.05.2024
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Каждый второй россиян когда-либо задумывался о смене деятельности
ываться от сна ради перехода в ИТ. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Опрос проводился методом онлайн-анкет
|07.05.2024
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43% россиян испытывали профессиональное выгорание
есполезным, 15% думают так ежедневно. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессиональ
|03.05.2024
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VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям
Сколько VK заплатил за долю в SkillFactory Холдинг VK раскрыл подробности консолидации долей в образовательной онлайн-платф
|04.04.2024
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Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT?
Аналитики школы ИT-профессий Skillfactory провели опрос среди женщин и мужчин, работающих в ИT-отрасли, разных специальнос
|12.03.2024
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«Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory
й, выступит технологическим партнером онлайн-программы «Data Science в медицине» школы ИТ-профессий Skillfactory. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных специалистов в област
|07.03.2024
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Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже
к считает, что это слишком дорого. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и «Фитмост», приложением для записи на фитнес, бьюти и отдых. Кроме того, в ходе
|29.02.2024
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Самореализация и систематизация знаний: зачем россияне поступают в магистратуры?
Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory проанализировали 1100 анкет студентов магистратуры и выяснили, для чего они выби
|20.02.2024
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41% россиян после 50 думают о переходе в ИТ
Школа ИТ-профессий Skillfactory и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, как россияне с
|30.01.2024
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Больше трети россиян намерены сменить специальность в 2024 году
урналистика (10%) и лингвистика (5%). Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали об ожиданиях и опасениях россия
|12.12.2023
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Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов
%) уже удовлетворены своими знаниями. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали у миллениалов и зумеров, что дв
|14.11.2023
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Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам
Школа ИТ-профессий Skillfactory запускает пакеты навыков по подписке: компании смогут выбирать индивидуальные тр
|16.08.2023
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72% россиянок хотят выйти замуж за ИТ-специалиста
Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba опросили* 2827 пользовательниц приложения и узнали,
|03.08.2023
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«Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков
«Дм-тех» (входит в ГК «Детский мир») объявила о начале сотрудничества со школой ИТ-профессий Skillfactory. До конца 2023 г. эксперты «Дм-тех» будут делиться профессиональным опытом с онл
|24.05.2023
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Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года
Аналитики школы ИТ-профессий Skillfactory и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» опросили руководителей и начальников от
|10.08.2022
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VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов
За сколько VK купил Skillfactory Холдинг VK (ранее известный как Mail.ru Group) раскрыл подробности установления
|05.10.2021
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РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса
Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса» (Master in Business Automation a
|07.12.2020
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Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory
Иван Ямщиков присоединился к команде школы Data Science и программирования Skillfactory в качестве директора по стратегии. Ямщиков работает исследователем искусственног
|06.07.2020
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Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory
Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После сделки компания получит долю в размере 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат упр
|27.05.2020
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SkillFactory, «Вконтакте» и hh.ru запускают первый в России интернет-колледж
Edtech-компания SkillFactory при поддержке «Вконтакте» и hh.ru запускает первый в России интернет-колледж — п
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Сорокин Егор 10 9
|Крутов Дмитрий 19 8
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|Черников Александр 32 2
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|Шадаев Максут 1209 2
|Погребняк Евгений 4 2
|Попков Сергей 18 2
|Ямщиков Иван 6 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Третьяков Андрей 6 1
|Золотых Николай 3 1
|Газизов Рустэм 7 1
|Курмаев Рустам 40 1
|Попов Игорь 16 1
|Данилов Дмитрий 1 1
|Бахтин Дмитрий 17 1
|Яловега Марина 6 1
|Прудников Кирилл 1 1
|Иванов Илья 10 1
|Солдатов Михаил 1 1
|Филиппова Юлия 2 1
|Виноградов Антон 2 1
|Стройнов Евгений 2 1
|Старожук Евгений 2 1
|Атрепьев Григорий 37 1
|Мосейкин Павел 5 1
|Михальчук Юлия 1 1
|Теняев Семен 14 1
|Микушев Сергей 4 1
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