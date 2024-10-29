VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори

Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур Школа ИТ-профессий Skillfactory подвела итоги приемной кампании 2024 г., отметив значительный рост интереса к пр

Актуальность ИТ-навыков у нетехнических специалистов в России растет ия их конкурентоспособности, выяснили аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры «Эйч». Среди наиболее востребованных навыков выделяютс

ИИ: быстрый старт или гибкая интеграция? Эксперт Skillfactory раскрывает плюсы и минусы искусственного интеллекта сть в различных отраслях, от финансов до здравоохранения. Но как правильно выбрать подход к его использованию? Владимир Васильев, исследователь данных и академический руководитель онлайн-магистратуры Skillfactory и ТГУ «Обработка естественного языка (NLP) в лингвистике и ИT», подклился своими взглядами на плюсы и минусы готовых ИИ-продуктов и систем с интегрированными умными сервисами. Об э

Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур Школа ИТ-профессий Skillfactory масштабирует направление «Высшего образования»: в предстоящем учебном году появи

Skillfactory: как технологии влияют на образование о обучения, делая его более эффективным и персонализированным. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory. Искусственный интеллект (ИИ) и адаптивное обучение В будущем ИИ станет основным

Каждый второй россиян когда-либо задумывался о смене деятельности ываться от сна ради перехода в ИТ. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Опрос проводился методом онлайн-анкет

43% россиян испытывали профессиональное выгорание есполезным, 15% думают так ежедневно. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессиональ

VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям Сколько VK заплатил за долю в SkillFactory Холдинг VK раскрыл подробности консолидации долей в образовательной онлайн-платф

Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT? Аналитики школы ИT-профессий Skillfactory провели опрос среди женщин и мужчин, работающих в ИT-отрасли, разных специальнос

«Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory й, выступит технологическим партнером онлайн-программы «Data Science в медицине» школы ИТ-профессий Skillfactory. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных специалистов в област

Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже к считает, что это слишком дорого. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и «Фитмост», приложением для записи на фитнес, бьюти и отдых. Кроме того, в ходе

Самореализация и систематизация знаний: зачем россияне поступают в магистратуры? Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory проанализировали 1100 анкет студентов магистратуры и выяснили, для чего они выби

41% россиян после 50 думают о переходе в ИТ Школа ИТ-профессий Skillfactory и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, как россияне с

Больше трети россиян намерены сменить специальность в 2024 году урналистика (10%) и лингвистика (5%). Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали об ожиданиях и опасениях россия

Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов %) уже удовлетворены своими знаниями. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали у миллениалов и зумеров, что дв

Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам Школа ИТ-профессий Skillfactory запускает пакеты навыков по подписке: компании смогут выбирать индивидуальные тр

72% россиянок хотят выйти замуж за ИТ-специалиста Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba опросили* 2827 пользовательниц приложения и узнали,

«Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков «Дм-тех» (входит в ГК «Детский мир») объявила о начале сотрудничества со школой ИТ-профессий Skillfactory. До конца 2023 г. эксперты «Дм-тех» будут делиться профессиональным опытом с онл

Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года Аналитики школы ИТ-профессий Skillfactory и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» опросили руководителей и начальников от

VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов За сколько VK купил Skillfactory Холдинг VK (ранее известный как Mail.ru Group) раскрыл подробности установления

РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса» (Master in Business Automation a

Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory Иван Ямщиков присоединился к команде школы Data Science и программирования Skillfactory в качестве директора по стратегии. Ямщиков работает исследователем искусственног

Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После сделки компания получит долю в размере 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат упр