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VK Skillbox SkillFactory Скилфэктори

VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори

SkillFactory - российская компания в сфере онлайн-образования, основанная в 2016 году. SkillFactory предлагает курсы по Data Science, аналитике данных, программированию, IT-менеджменту и дизайну.

СОБЫТИЯ


29.10.2024 Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур

Школа ИТ-профессий Skillfactory подвела итоги приемной кампании 2024 г., отметив значительный рост интереса к пр
28.06.2024 Актуальность ИТ-навыков у нетехнических специалистов в России растет

ия их конкурентоспособности, выяснили аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры «Эйч». Среди наиболее востребованных навыков выделяютс
27.06.2024 ИИ: быстрый старт или гибкая интеграция? Эксперт Skillfactory раскрывает плюсы и минусы искусственного интеллекта

сть в различных отраслях, от финансов до здравоохранения. Но как правильно выбрать подход к его использованию? Владимир Васильев, исследователь данных и академический руководитель онлайн-магистратуры Skillfactory и ТГУ «Обработка естественного языка (NLP) в лингвистике и ИT», подклился своими взглядами на плюсы и минусы готовых ИИ-продуктов и систем с интегрированными умными сервисами. Об э
05.06.2024 Skillfactory масштабирует направление высшего образования и запускает 8 новых онлайн-магистратур

Школа ИТ-профессий Skillfactory масштабирует направление «Высшего образования»: в предстоящем учебном году появи
31.05.2024 Skillfactory: как технологии влияют на образование

о обучения, делая его более эффективным и персонализированным. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory. Искусственный интеллект (ИИ) и адаптивное обучение В будущем ИИ станет основным
27.05.2024 Каждый второй россиян когда-либо задумывался о смене деятельности

ываться от сна ради перехода в ИТ. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Опрос проводился методом онлайн-анкет
07.05.2024 43% россиян испытывали профессиональное выгорание

есполезным, 15% думают так ежедневно. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce выяснили, с какими последствиями профессиональ
03.05.2024 VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям

Сколько VK заплатил за долю в SkillFactory Холдинг VK раскрыл подробности консолидации долей в образовательной онлайн-платф
04.04.2024 Гендерное исследование: существует ли гендерное неравенство в ИT?

Аналитики школы ИT-профессий Skillfactory провели опрос среди женщин и мужчин, работающих в ИT-отрасли, разных специальнос
12.03.2024 «Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory

й, выступит технологическим партнером онлайн-программы «Data Science в медицине» школы ИТ-профессий Skillfactory. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных специалистов в област
07.03.2024 Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже

к считает, что это слишком дорого. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и «Фитмост», приложением для записи на фитнес, бьюти и отдых. Кроме того, в ходе
29.02.2024 Самореализация и систематизация знаний: зачем россияне поступают в магистратуры?

Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory проанализировали 1100 анкет студентов магистратуры и выяснили, для чего они выби
20.02.2024 41% россиян после 50 думают о переходе в ИТ

Школа ИТ-профессий Skillfactory и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, как россияне с
30.01.2024 Больше трети россиян намерены сменить специальность в 2024 году

урналистика (10%) и лингвистика (5%). Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали об ожиданиях и опасениях россия
12.12.2023 Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов

%) уже удовлетворены своими знаниями. Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали у миллениалов и зумеров, что дв
14.11.2023 Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам

Школа ИТ-профессий Skillfactory запускает пакеты навыков по подписке: компании смогут выбирать индивидуальные тр
16.08.2023 72% россиянок хотят выйти замуж за ИТ-специалиста

Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba опросили* 2827 пользовательниц приложения и узнали,
03.08.2023 «Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков

«Дм-тех» (входит в ГК «Детский мир») объявила о начале сотрудничества со школой ИТ-профессий Skillfactory. До конца 2023 г. эксперты «Дм-тех» будут делиться профессиональным опытом с онл
24.05.2023 Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года

Аналитики школы ИТ-профессий Skillfactory и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» опросили руководителей и начальников от
10.08.2022 VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов

За сколько VK купил Skillfactory Холдинг VK (ранее известный как Mail.ru Group) раскрыл подробности установления

05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса

Институт экономики, математики и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС совместно с одним из лидеров российской EdTech-индустрии – компанией SkillFactory (Mail.ru Group) – открыли новую совместную онлайн-программу профессиональной переподготовки «Мастер автоматизации и цифровой трансформации бизнеса» (Master in Business Automation a
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory

Иван Ямщиков присоединился к команде школы Data Science и программирования Skillfactory в качестве директора по стратегии. Ямщиков работает исследователем искусственног
06.07.2020 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory

Mail.ru Group объявила об инвестициях в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После сделки компания получит долю в размере 18,31% и опцион на покупку дополнительных акций. Основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся акционерами и продолжат упр
27.05.2020 SkillFactory, «Вконтакте» и hh.ru запускают первый в России интернет-колледж

Edtech-компания SkillFactory при поддержке «Вконтакте» и hh.ru запускает первый в России интернет-колледж — п

Публикаций - 75, упоминаний - 104

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 20
VK - Mail.ru Group 3599 15
Yandex - Яндекс 9179 13
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 116 13
VK - Учи.ру - Тетрика 19 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3334 3
9574 3
Telegram Group 2927 3
Google LLC 12662 3
МЭО - Мобильное электронное образование 21 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 2
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 19 2
Ростелеком 10926 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 2
Xiaomi 2219 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1438 2
Diasoft - Диасофт 1140 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
1С-Битрикс - Bitrix 674 2
АйТи 1519 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 66 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 131 2
Deus Craft 8 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 14 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 97 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 539 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 44 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 21 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Рустам Курмаев и партнеры 34 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 34 1
Фогстрим - Fogstream 4 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Фитмост - Fitmost 6 1
Craiyon 2 1
Зарплата.ру 45 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1896 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1237 4
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
GFG - Lamoda - Купишуз 218 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 489 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Россети Ленэнерго 1698 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 60 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 9 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 27 1
Lomigor Investments 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Почта России ПАО 2363 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1292 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1514 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Альфа-Банк 1972 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 527 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Северсталь ПАО - Severstal 628 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1635 1
О2О Холдинг 61 1
Абсолют Банк 249 1
Возрождение - Коммерческий банк 358 1
Superjob - Суперджоб 849 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5958 1
Судебная власть - Judicial power 2490 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 212 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3581 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1162 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1503 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
WIT - Women in Tech 4 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
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VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 14
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VK - Mail.ru Одноклассники 1971 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 15 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 739 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1355 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 5
OpenAI - ChatGPT 706 4
Oracle Java - язык программирования 3465 4
C/C++ - Язык программирования 890 4
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 229 3
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 3
Google Android 15223 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 3
VK - Mail.Ru Почта 417 3
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VK - My.Games 81 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Yandex DataLens 65 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 2
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Сорокин Егор 10 9
Крутов Дмитрий 19 8
Галицкий Александр 123 7
Добродеев Борис 97 4
Ерошкин Александр 5 4
Башкеев Алексей 17 3
Турилин Александр 4 3
Чернышенко Дмитрий 580 3
Дворецкий Алексей 9 3
Трубникова Татьяна 16 2
Древаль Максим 5 2
Астафуров Павел 2 2
Черников Александр 32 2
Казаков Артем 6 2
Шадаев Максут 1209 2
Погребняк Евгений 4 2
Попков Сергей 18 2
Ямщиков Иван 6 1
Переверзев Алексей 8 1
Третьяков Андрей 6 1
Золотых Николай 3 1
Газизов Рустэм 7 1
Курмаев Рустам 40 1
Попов Игорь 16 1
Данилов Дмитрий 1 1
Бахтин Дмитрий 17 1
Яловега Марина 6 1
Прудников Кирилл 1 1
Иванов Илья 10 1
Солдатов Михаил 1 1
Филиппова Юлия 2 1
Виноградов Антон 2 1
Стройнов Евгений 2 1
Старожук Евгений 2 1
Атрепьев Григорий 37 1
Мосейкин Павел 5 1
Михальчук Юлия 1 1
Теняев Семен 14 1
Микушев Сергей 4 1
Бражник Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165692 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 679 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 2
Беларусь - Белоруссия 6279 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8548 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4480 2
Россия - СФО - Новосибирск 4864 2
Бразилия - Федеративная Республика 2517 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1777 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Европа 24946 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1216 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1434 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3437 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 1
Азия - Азиатский регион 5913 1
Америка - Американский регион 2205 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3458 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2357 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1937 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1663 1
Кипр - Республика 635 1
Португалия - Португальская Республика 955 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 581 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33646 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57525 23
Образование в России 2787 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53320 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18100 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3066 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2318 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 682 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5756 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 469 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 6
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2873 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1120 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11281 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10304 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2306 4
Английский язык 7026 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8805 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8926 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7479 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6729 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1719 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1660 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 996 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 642 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3156 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 327 2
Ведомости 1457 2
Forbes - Форбс 997 1
РИА Новости 1031 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Известия ИД 764 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 848 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 38 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
uForce - Юфорс 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3948 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
VK - Skillbox - Скилбокс 144 31
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 24
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 603 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1215 6
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
ТГУ - Томский государственный университет 230 5
Умскул 15 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 221 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 254 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 491 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 4
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 730 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 94 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1471 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 83 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 24 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Эльбрус буткемп - Elbrus coding bootcamp 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 1
VK All Cups 18 1
День молодёжи - 27 июня 1080 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 218 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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