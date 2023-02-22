Индексная книга CNews*
Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Одинцово
Публикаций - 172, упоминаний - 224
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 650 5
|Попов Алексей 330 5
|Орловский Виктор 350 4
|Путин Владимир 2750 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
|Волошкина Татьяна 8 2
|Белов Алексей 4 2
|Шаталов Владимир 13 2
|Козеренко Евгений 9 2
|Ананьев Алексей 109 2
|Горький Максим 11 2
|Абрамов Алексей 38 2
|Карчев Олег 25 2
|Левин Борис 48 2
|Рудычева Наталья 91 2
|Симоненко Вячеслав 33 2
|Мангутов Владислав 24 2
|Левин Леонид 124 2
|Иванов Дмитрий 60 2
|Ананьев Дмитрий 79 2
|Иванов Андрей 49 2
|Афанасьев Александр 24 2
|Мамакин Владимир 8 2
|Жупанов Андрей 8 2
|Иодко Алексей 9 2
|Даванков Владислав 5 1
|Мурзин Роман 2 1
|Швецов Владимир 42 1
|Смирнова Наталья 11 1
|Карпова Светлана 1 1
|Грызлов Борис 31 1
|Безруков Андрей 28 1
|Перминов Анатолий 130 1
|Овчинников Борис 129 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Легезо Денис 40 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Абрамков Александр 38 1
|Рабовский Семен 32 1
|Ершов Андрей 47 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223591, в очереди разбора - 873502.
Создано именных указателей - 113534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223591, в очереди разбора - 873502.
Создано именных указателей - 113534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.