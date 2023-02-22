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Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Одинцово

Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово


22.02.2023 Сбежавший из России SAP обязал ЦУМ заплатить 125 миллионов за ПО, которое магазин не смог установить 1
07.02.2023 МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе 1
29.11.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в клинической больнице в Одинцове 1
23.09.2022 «Сбер» и МГИМО сократят дефицит ИТ-специалистов в России 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 3
12.08.2022 «Мегафон» увеличил среднюю скорость мобильного интернета на 30% для жителей крупнейших городов Подмосковья 1
09.08.2022 100 тыс. проверок объектов культуры Подмосковья проведено в «цифре» 2
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования 1
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 2
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 1
19.02.2021 Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
29.12.2020 Сеть дата-центров 3data пополнилась модульным ЦОДом GreenMDC 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 2
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 2
30.09.2020 Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве 1
14.09.2020 Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella 1
10.09.2020 Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 2
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
17.04.2019 «Лаборатория Касперского» помогла Одинцовскому водоканалу справиться с атакой шифровальщика 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
31.05.2018 Игорь Евдокимов -

Теперь мы знаем точно, где и когда был куплен каждый билет на пригородную электричку

 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
13.07.2017 CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус» 1
29.11.2016 Konica Minolta обеспечит печать в сети коворкингов «Старт» 1
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
19.07.2016 Электроавтобусы КАМАЗ скоро появятся на российских дорогах 1

Публикаций - 172, упоминаний - 224

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 12
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 11
Центел - Центральный телеграф 409 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 6
Yandex - Яндекс 5754 5
Microsoft Corporation 23576 4
Merlion - Мерлион 544 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 4
Lenovo Motorola 3505 4
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 3
Ростелеком - Связьинвест 1704 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 3
Red Hat 1234 3
Cisco Systems 4891 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 556 3
Oberon - Оберон 59 3
HPE Aruba Networks 83 3
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 2
МегаФон - Мобиком 225 2
SAP SE 4902 2
SAP CIS - САП СНГ 835 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 2
Autodesk 579 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 2
Корус Консалтинг ГК 1077 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 110 2
Oracle Corporation 6332 2
Telia Company - TeliaSonera 827 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 323 1
INPAS - ИНПАС 124 1
Gemalto 176 1
RedSys - РедСис 73 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 10
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 9
Мострансавто 66 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 167 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 71 3
Евросеть 1401 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 344 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 57 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1773 3
РЖД - Российские железные дороги 1638 2
ПСБ менеджмент 2 2
Роснефть НК - нефтяная компания 475 2
Прэктис капитал 2 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
ПСБ - Промсвязьбанк 738 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 2
Visa International 1876 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 51 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 341 2
Формула Кино - Синема Парк 27 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 1
Block - Square 198 1
МКБ - Московский кредитный банк 426 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 1
Whoosh 12 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 7 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 6 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 75 1
Газпром нефть 502 1
Можайка - Бегемот 1 1
Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 3
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 60 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 864 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 2
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 33 2
Судебная власть - Judicial power 2111 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 151 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 201 2
Президент Российской Федерации 3741 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 149 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 190 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 51 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 4 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 205 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22409 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8750 17
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6702 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25270 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4157 12
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5529 12
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7387 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6183 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6095 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11558 8
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8888 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 6
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4481 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12654 6
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 792 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9585 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8048 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2001 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9016 4
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 516 4
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13198 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1785 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3203 4
Оцифровка - Digitization 3883 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 6
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 476 6
Google Android 12648 5
Apple iOS 6863 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1064 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1083 3
Microsoft Windows 14509 3
Apple iPhone 6 6201 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 769 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1077 2
Honda TRX 2 2
Яндекс.Телемост 128 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2927 2
Microsoft SQL Server 1481 2
Linux OS 8326 2
GM Cadillac Escalade 6 2
Microsoft Windows 2000 12709 2
Bombardier Challenger 2 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 2
Центел QWERTY - Единая мультисервисная сеть 27 2
BMW X - серия кроссоверов 16 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 24 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 612 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 806 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 29 1
Adobe Illustrator 110 1
Microsoft Exchange 1340 1
1С:Бухгалтерия 852 1
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 105 1
Microsoft Office 365 865 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 408 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 160 1
Adobe Lightroom 90 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 183 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 34 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 143 1
Шадаев Максут 650 5
Попов Алексей 330 5
Орловский Виктор 350 4
Путин Владимир 2750 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
Волошкина Татьяна 8 2
Белов Алексей 4 2
Шаталов Владимир 13 2
Козеренко Евгений 9 2
Ананьев Алексей 109 2
Горький Максим 11 2
Абрамов Алексей 38 2
Карчев Олег 25 2
Левин Борис 48 2
Рудычева Наталья 91 2
Симоненко Вячеслав 33 2
Мангутов Владислав 24 2
Левин Леонид 124 2
Иванов Дмитрий 60 2
Ананьев Дмитрий 79 2
Иванов Андрей 49 2
Афанасьев Александр 24 2
Мамакин Владимир 8 2
Жупанов Андрей 8 2
Иодко Алексей 9 2
Даванков Владислав 5 1
Мурзин Роман 2 1
Швецов Владимир 42 1
Смирнова Наталья 11 1
Карпова Светлана 1 1
Грызлов Борис 31 1
Безруков Андрей 28 1
Перминов Анатолий 130 1
Овчинников Борис 129 1
Лысенко Алексей 7 1
Легезо Денис 40 1
Гуштуров Леонид 23 1
Абрамков Александр 38 1
Рабовский Семен 32 1
Ершов Андрей 47 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 107
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 100
Россия - РФ - Российская федерация 123902 57
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 174 41
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 142 38
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 317 36
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы 104 35
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 162 33
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 369 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 133 22
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 77 17
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 107 16
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 61 16
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 90 14
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 127 14
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 66 14
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 57 14
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 81 12
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 106 11
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 127 11
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 79 9
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 84 7
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 63 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2524 7
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 252 7
Украина 7304 7
Россия - СФО - Новосибирск 3740 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1284 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 768 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1066 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 364 6
Германия - Федеративная Республика 12083 6
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 73 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2340 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 5
Россия - ПФО - Самарская область 1121 5
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 30 5
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 86 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3346 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2222 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1769 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3938 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4870 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4668 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2001 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4196 5
Кредитование - Сrediting - Заём 5752 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4144 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5242 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 4
Абонентская база - Абонентская плата 5313 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6376 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4280 4
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 963 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2729 3
Паспорт - Паспортные данные 2110 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3181 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3490 3
Шатура - множественное значение 10 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2154 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 889 3
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4590 3
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1252 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4030 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3930 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1883 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5201 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1263 2
The Verge - Издание 505 1
Forbes - Форбс 638 1
TAdviser - Центр выбора технологий 307 1
Ведомости 573 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
91Mobiles 1703 1
Царьград - телеканал 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 209 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 9 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 421 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 11 1
Одинцовская лингвистическая гимназия МБОУ 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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