Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Одинцово

Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово

СОБЫТИЯ


29.11.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в клинической больнице в Одинцове

«Мегафон» модернизировал сеть для клинической больницы №123 в Одинцове. Это позволило в два раза увеличить скорость мобильного интернета для персонала и пациентов. Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА Росс
19.02.2021 Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово

Цифровые решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль в образовательных и государственных учреждениях г. Одинцово – комплексы бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo помогут автоматически выявлять людей с повышенной температурой в режиме реального времени. Построение умной городской инфраструк
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты

ссии» организовал пополнение электронных карт в устройствах самообслуживания в офисах «Сбербанка» в Одинцово. Это инновационный и перспективный проект, который популяризирует безналичные расчет
24.01.2014 «1С-Рарус» создал единое хранилище договоров в «Одинцовском подворье»

ов, оказывающих значительное влияние на эффективность деятельности предприятия в целом. До реализации данного проекта формирование новых документов, а также поиск уже существующих велся сотрудниками «Одинцовского подворья» вручную. Это увеличивало сроки подготовки и согласования договоров. В связи с этим руководство приняло решение о приобретении программного продукта «1С:Документооборот».

11.10.2011 В состав группы компаний «Вест Колл» вошел оператор из города Одинцово

«Вест Колл» объявил о приобретении оператора связи Seventh Sky, обслуживающего более 35 тыс. физических лиц и более 600 корпоративных клиентов в Одинцовском районе Московской области. В начале года «Вест Колл» объявлял о старте проекта по созданию на столичном рынке связи оператора, готового достичь 200-тыс. абонентской базы и стать одн
06.09.2011 Одинцовский район станет площадкой для внедрения инноваций «Сколково»

айона Александр Гладышев и сити-менеджер Фонда «Сколково» Виктор Маслаков в рамках собрания жителей Одинцовского района Московской области, где Гладышев также объявил о приоритетных направления
08.07.2010 В Одинцово открылся первый в России муниципальный Центр космических услуг

Он познакомил собравшихся со структурой и методиками работы Центра, а также заметил, что «сегодня в Одинцово появилось окошко в мир высокоточной навигации». На открытии также выступил заместите
24.12.2009 Exigen Services развернула WMS-систему на складе «Крокус» в Одинцово

Компания Exigen Services завершила развертывание WMS viad@t компании viastore systems на автоматическом складе «Крокус» в Одинцово. Реализация этого проекта позволила добиться существенной экономии издержек, а также свести на нет возможность порчи либо утраты товара. В течение двух лет viastore systems на правах г
20.01.2009 Интернет-провайдеры Одинцовского района объединились под торговой маркой Seventh Sky

ту телекоммуникационные компании Одинцовского района Московской области – «Центр телерадиокомпании «Одинцово» и «Открытая сеть» – объединились под новой торговой маркой Seventh Sky. «Такое объе
12.09.2008 Школы Одинцовского района оснастят компьютерами и оргтехникой

дстоит выполнить поставку компьютерного оборудования и оргтехники для школ Одинцовского района и г. Одинцово в срок до 20 ноября 2008 г. В рамках аукциона разыгрывается два лота, общая стоимост
13.10.2006 "Лестэр ИТ" внедрила систему автоматизации ЕИРКЦ Одинцовского района

тями по его масштабированию и развитию. Разработка системы была заказана муниципальными властями г. Одинцово компании «Лестэр ИТ». Для создания этой системы была использована технологическая св
02.08.2002 Motorola и "Вимком Оптик" организовали интерактивныe виды сервисов в сетях кабельного телевидения в г. Одинцово

la совместно со своим российским партнером, компанией "Вимком Оптик", провела в подмосковном городе Одинцово презентацию комплексного решения Motorola по организации передачи данных и телефонии

Публикаций - 223, упоминаний - 282

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Yandex - Яндекс 9216 14
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 14
Ростелеком 10948 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 6
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 6
Microsoft Corporation 25775 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 5
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
9594 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
Lenovo Motorola 3566 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 4
МегаФон - Мобиком 230 4
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Cisco Systems 5372 3
Autodesk 639 3
HPE Aruba Networks 98 3
Red Hat 1378 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Oberon - Оберон 62 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 3
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Мострансавто 69 9
Яндекс.Лавка 315 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 6
Yandex - Рободоставка 15 5
Почта России ПАО 2370 5
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
Евросеть 1421 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 3
Яндекс.Доставка 113 3
Россети Ленэнерго 1699 3
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
Прэктис капитал 2 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 3
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 11 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Департамент развития новых телекоммуникационных сервисов 2 1
Администрация города Реутов 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 36
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 8
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 8
Google Android 15244 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Apple iOS 8583 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 4
Microsoft Office 4170 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 3
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 2
Honda TRX 2 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Viano 4 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Bombardier Challenger 3 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
GM Cadillac Escalade 8 2
Куртяник Надежда 441 6
Шадаев Максут 1210 6
Попов Алексей 339 6
Поляков Дмитрий 56 5
Орловский Виктор 408 4
Галкин Николай 140 4
Югай Виктор 66 3
Путин Владимир 3454 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Медведев Владислав 62 3
Горький Максим 21 3
Акулинин Игорь 20 3
Торопин Василий 4 2
Гладышев Александр 2 2
Перескокова Марина 2 2
Левин Леонид 134 2
Ананьев Дмитрий 83 2
Дмитриев Кирилл 120 2
Иванов Андрей 61 2
Афанасьев Александр 53 2
Мамакин Владимир 8 2
Иодко Алексей 9 2
Жупанов Андрей 8 2
Волошкина Татьяна 8 2
Шаталов Владимир 13 2
Козеренко Евгений 9 2
Белов Алексей 28 2
Ананьев Алексей 110 2
Абрамов Андрей 41 2
Буторин Дмитрий 14 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Абрамов Алексей 54 2
Пряникова Екатерина 3 2
Левин Борис 57 2
Рудычева Наталья 95 2
Симоненко Вячеслав 44 2
Карчев Олег 37 2
Мангутов Владислав 34 2
Сарафанов Александр 5 2
Дронов Дмитрий 27 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 179
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 176
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 67
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 60
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 55
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 54
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 39
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 39
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 34
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 33
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 31
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 30
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 27
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 86 23
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 23
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 22
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 22
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 21
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 21
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 21
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 62 19
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 18
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 18
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 17
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 116 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 14
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 119 14
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 13
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 41 12
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 44 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 11
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 22 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 14
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 35 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Аренда 2687 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Forbes - Форбс 1002 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Советский спорт 19 1
The Verge - Издание 619 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Царьград - телеканал 29 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Silicon 494 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
Одинцовская лингвистическая гимназия МБОУ 1 1
Государственный университет просвещения - Просвет - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
1С:Проект года 28 1
DevCon 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще