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Россия ЦФО Московская область Одинцовский район Одинцово
СОБЫТИЯ
|29.11.2022
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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в клинической больнице в Одинцове
«Мегафон» модернизировал сеть для клинической больницы №123 в Одинцове. Это позволило в два раза увеличить скорость мобильного интернета для персонала и пациентов. Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА Росс
|19.02.2021
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Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово
Цифровые решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль в образовательных и государственных учреждениях г. Одинцово – комплексы бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo помогут автоматически выявлять людей с повышенной температурой в режиме реального времени. Построение умной городской инфраструк
|20.08.2014
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Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты
ссии» организовал пополнение электронных карт в устройствах самообслуживания в офисах «Сбербанка» в Одинцово. Это инновационный и перспективный проект, который популяризирует безналичные расчет
|24.01.2014
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«1С-Рарус» создал единое хранилище договоров в «Одинцовском подворье»
ов, оказывающих значительное влияние на эффективность деятельности предприятия в целом. До реализации данного проекта формирование новых документов, а также поиск уже существующих велся сотрудниками «Одинцовского подворья» вручную. Это увеличивало сроки подготовки и согласования договоров. В связи с этим руководство приняло решение о приобретении программного продукта «1С:Документооборот».
|11.10.2011
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В состав группы компаний «Вест Колл» вошел оператор из города Одинцово
«Вест Колл» объявил о приобретении оператора связи Seventh Sky, обслуживающего более 35 тыс. физических лиц и более 600 корпоративных клиентов в Одинцовском районе Московской области. В начале года «Вест Колл» объявлял о старте проекта по созданию на столичном рынке связи оператора, готового достичь 200-тыс. абонентской базы и стать одн
|06.09.2011
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Одинцовский район станет площадкой для внедрения инноваций «Сколково»
айона Александр Гладышев и сити-менеджер Фонда «Сколково» Виктор Маслаков в рамках собрания жителей Одинцовского района Московской области, где Гладышев также объявил о приоритетных направления
|08.07.2010
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В Одинцово открылся первый в России муниципальный Центр космических услуг
Он познакомил собравшихся со структурой и методиками работы Центра, а также заметил, что «сегодня в Одинцово появилось окошко в мир высокоточной навигации». На открытии также выступил заместите
|24.12.2009
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Exigen Services развернула WMS-систему на складе «Крокус» в Одинцово
Компания Exigen Services завершила развертывание WMS viad@t компании viastore systems на автоматическом складе «Крокус» в Одинцово. Реализация этого проекта позволила добиться существенной экономии издержек, а также свести на нет возможность порчи либо утраты товара. В течение двух лет viastore systems на правах г
|20.01.2009
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Интернет-провайдеры Одинцовского района объединились под торговой маркой Seventh Sky
ту телекоммуникационные компании Одинцовского района Московской области – «Центр телерадиокомпании «Одинцово» и «Открытая сеть» – объединились под новой торговой маркой Seventh Sky. «Такое объе
|12.09.2008
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Школы Одинцовского района оснастят компьютерами и оргтехникой
дстоит выполнить поставку компьютерного оборудования и оргтехники для школ Одинцовского района и г. Одинцово в срок до 20 ноября 2008 г. В рамках аукциона разыгрывается два лота, общая стоимост
|13.10.2006
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"Лестэр ИТ" внедрила систему автоматизации ЕИРКЦ Одинцовского района
тями по его масштабированию и развитию. Разработка системы была заказана муниципальными властями г. Одинцово компании «Лестэр ИТ». Для создания этой системы была использована технологическая св
|02.08.2002
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Motorola и "Вимком Оптик" организовали интерактивныe виды сервисов в сетях кабельного телевидения в г. Одинцово
la совместно со своим российским партнером, компанией "Вимком Оптик", провела в подмосковном городе Одинцово презентацию комплексного решения Motorola по организации передачи данных и телефонии
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 441 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Попов Алексей 339 6
|Поляков Дмитрий 56 5
|Орловский Виктор 408 4
|Галкин Николай 140 4
|Югай Виктор 66 3
|Путин Владимир 3454 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Медведев Владислав 62 3
|Горький Максим 21 3
|Акулинин Игорь 20 3
|Торопин Василий 4 2
|Гладышев Александр 2 2
|Перескокова Марина 2 2
|Левин Леонид 134 2
|Ананьев Дмитрий 83 2
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Иванов Андрей 61 2
|Афанасьев Александр 53 2
|Мамакин Владимир 8 2
|Иодко Алексей 9 2
|Жупанов Андрей 8 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Шаталов Владимир 13 2
|Козеренко Евгений 9 2
|Белов Алексей 28 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Абрамов Андрей 41 2
|Буторин Дмитрий 14 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Абрамов Алексей 54 2
|Пряникова Екатерина 3 2
|Левин Борис 57 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Симоненко Вячеслав 44 2
|Карчев Олег 37 2
|Мангутов Владислав 34 2
|Сарафанов Александр 5 2
|Дронов Дмитрий 27 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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