Левин Борис


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
15.04.2024 Экс-гендиректор ИT-компании Merlion получил 22 года строгого режима 1
10.04.2024 Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
26.07.2023 «Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 1
26.08.2022 Сооснователь «Мерлиона» избавился от доли в компании 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 2
25.05.2022 Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету 1
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 2
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 2
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 3
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 3
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 1
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 1
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 1
06.09.2011 "Дело Чичваркина" закрыли после снижения стоимости «Евросети» на $25 млн 1
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 1
27.01.2011 Чичваркин боится мести и в Россию не вернется 1
18.11.2010 Присяжные оправдали экс-сотрудников "Евросети". Чичваркин рад 2
11.05.2010 Чичваркин - Медведеву: милиция виновна в смерти главы Motorola и грабежах 2
11.05.2010 Чичваркин просит Медведева остановить преступную деятельность подразделения «К» 2
29.01.2010 Ограбивший «Евросеть» следователь явился с повинной 1
11.09.2009 Дело Чичваркина: российские власти отыграются за Березовского 1
04.09.2009 Вестминстерский суд Англии выдал ордер на арест Евгения Чичваркина 1

Публикаций - 56, упоминаний - 70

Левин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 30
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 15
Lenovo Motorola 3530 11
Microsoft Corporation 25236 9
Apple Inc 12628 9
Intel Corporation 12541 8
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 8
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 6
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Merlion - Хаскел 4 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
Merlion iRU - Деловой офис 332 1
Merlion Бюрократ 45 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 102 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 16 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
Dell EMC 5092 1
Lenovo Group 2361 1
Huawei 4221 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Nvidia Corp 3731 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Quorum - Кворум - 130 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Евросеть 1417 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
Dixis - Диксис 359 3
ИНС - Институт национальной стратегии 31 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 3
Совкомбанк Совесть 277 3
Цифроград 171 2
Еврологистика 5 2
BBCG - B2B Conference Group - Тринити Ивентс 11 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 2
Беталинк 104 1
Седьмой Континент 64 1
MEXX 10 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
PVH Corp - Calvin Klein 18 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Сбер - СберЛогистика 70 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Связной ГК 1384 1
Альфа-Групп 731 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 32
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 25
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 23
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 11
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 5
Судебная власть - Judicial power 2412 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
UK Westminster Magistrates' Court - Вестминстерский магистратский суд 2 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 3
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 1
Аксессуары 4132 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Часы - Watch 994 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1139 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 465 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 2
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
FreePik 1435 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - СберПрайм 58 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Карчев Олег 35 29
Абрамов Алексей 49 29
Симоненко Вячеслав 42 27
Мангутов Владислав 33 25
Левин Леонид 132 20
Чичваркин Евгений 162 19
Власкин Андрей 18 16
Ермилов Андрей 11 11
Неснов Алексей 12 10
Поспелов Георгий 11 9
Мачабели Константин 13 7
Мамут Александр 131 7
Мирошников Борис 63 6
Гервис Юрий 11 5
Качур Виталий 7 5
Артемьев Тимур 34 5
Бастрыкин Александр 25 4
Меньшов Владимир 4 4
Латыш Дмитрий 5 4
Медведев Дмитрий 1662 4
Сарафанов Александр 5 3
Белковский Станислав 32 3
Рогов Юрий 3 3
Качур Кирилл 7 3
Лялин Вадим 6 3
Ромодановский Сергей 3 3
Киреев Александр 35 2
Мантугов Владислав 2 2
Покровский Олег 8 2
Файззулин Марат 2 2
Днепровская Екатерина 2 2
Николаев Игорь 2 2
Помочилин Игорь 2 2
Освальдо Дмитрий 2 2
Краевски Збигнев 2 2
Жеренов Григорий 6 2
Курашова Екатерина 2 2
Иконникова Наталья 2 2
Файзулин Марат 2 2
Курта Александр 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 27
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 16
Донбасс 61 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
Великобритания - Лондон 2407 7
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 2
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Кипр - Республика 579 2
Европа 24634 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Великобритания - Северная Ирландия 62 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Монако Княжество 106 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 44
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 13
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 13
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 13
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 9
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 7
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 3
Паспорт - Паспортные данные 2734 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Здравоохранение - Реабилитация 417 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 208 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 358 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 13
Forbes - Форбс 910 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
Сноб 7 2
CNews TV 747 1
Росбалт ИА 60 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
The Bell - Издание 42 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
