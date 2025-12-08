Получите все материалы CNews по ключевому слову
Левин Борис
СОБЫТИЯ
Левин Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Карчев Олег 35 29
|Абрамов Алексей 49 29
|Симоненко Вячеслав 42 27
|Мангутов Владислав 33 25
|Левин Леонид 132 20
|Чичваркин Евгений 162 19
|Власкин Андрей 18 16
|Ермилов Андрей 11 11
|Неснов Алексей 12 10
|Поспелов Георгий 11 9
|Мачабели Константин 13 7
|Мамут Александр 131 7
|Мирошников Борис 63 6
|Гервис Юрий 11 5
|Качур Виталий 7 5
|Артемьев Тимур 34 5
|Бастрыкин Александр 25 4
|Меньшов Владимир 4 4
|Латыш Дмитрий 5 4
|Медведев Дмитрий 1662 4
|Сарафанов Александр 5 3
|Белковский Станислав 32 3
|Рогов Юрий 3 3
|Качур Кирилл 7 3
|Лялин Вадим 6 3
|Ромодановский Сергей 3 3
|Киреев Александр 35 2
|Мантугов Владислав 2 2
|Покровский Олег 8 2
|Файззулин Марат 2 2
|Днепровская Екатерина 2 2
|Николаев Игорь 2 2
|Помочилин Игорь 2 2
|Освальдо Дмитрий 2 2
|Краевски Збигнев 2 2
|Жеренов Григорий 6 2
|Курашова Екатерина 2 2
|Иконникова Наталья 2 2
|Файзулин Марат 2 2
|Курта Александр 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.