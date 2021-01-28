Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании

Заявление адвокатов владельцев Merlion

Адвокаты владельцев и топ-менеджеров группы Merlion, находящихся под стражей по обвинению в попытке заказного убийства их бывшего партнера по бизнесу Вячеслава Симоненко, распространили заявление, где отвергли предъявленные их подзащитным обвинения.

В чем обвиняют владельцев Merlion

Напомним, в конце 2020 г. совладельцы группы Merlion Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мантугов, а также начальник службы безопасности компании Борис Левин были арестованы по обвинению в попытке совершения заказного убийства, произошедшего в Подмосковье в 2015 г.

Позднее стало известно, что человеком, убийство которого якобы пытались заказать обвиняемые, был бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко.

Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании

Нападение на дом Симоненко в Красногорском районе Московской области произошло в сентябре 2015 г.: неизвестные подожгли дом бутылкой с зажигательной смесью. Пострадавших в ходе инцидента не было. Органы внутренних дел отказались возбуждать уголовное дело.

Однако в 2020 г., когда Симоненко пожаловался лично главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, дело возбудили и установили двоих фигурантов нападения. Их имена не раскрываются, но известно, что они были участниками боевых действий на Юго-Востоке Украины. К настоящему моменту одного из них уже нет в живых, а второй предполагаемый участник покушения был арестован и дал признательные показания.

Причина конфликта внутри Merlion

Из его слов следует, что заказчиком нападения был Борис Левин. Симоненко в интервью газете «Коммерсант» так объяснял причины конфликта: до 2013 г. он возглавлял Merlion, а затем стал руководить новым подразделением группы – системным интегратором Merlion Project (нынешнее название – Tegrus). В 2015 г. основатели группы Merlion предложили Симоненко расстаться и продать его долю в Tegrus.

Вячеслав Симоненко

Симоненко считал, что его партнеры должны вернуть ему $5 млн, которые хранились им на счетах Merlion. Основатели Merlion якобы были не против, но в итоге вернули только $500 тыс., а $4,5 млн так и не были возвращены. Более того, основатели Merlion обвинили Симоменко в хищении средств у компании, что он сам отрицал.

Отказ правоохранительных органов возбуждать уголовное дело Симоненко также объясняет связями основателей Merlion. Якобы Олег Карчев был знаком с бывшим заместителем Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Александром Сарафановым. Также Симоненко утверждает, что когда в 2019 г. он обращался в Следственный комитет, его избили, а уголовное дело по этому инциденту вновь не было возбуждено.

Экс-гендиректора Merlion обвинили во лжи

Со своей стороны, адвокаты владельцев и топ-менеджеров Merlion утверждают, что их подзащитные полностью невиновны. Требования Симоненко о передаче ему $4,5 млн они называют незаконными и основанными «на понятиях», а сами показания Симоменко они называют ложными. По утверждению адвокатов владельцев Merlion, им известно минимум пять разных версий показаний Симоненко.

«Материалы дела, предъявленные для ознакомления, указывают на отсутствие достоверных доказательств обвинения, на непричастность наших подзащитных к инкриминируемому им преступлению, а также на то, что следствием не установлено само событие преступления, - говорится в заявлении. - Защите не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 г. в Красногорске был поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку».

В заявлении также указываются, что Симоненко не обжаловал два прежних отказа в возбуждении уголовного дела о покушении на него, в течение нескольких лет продолжал вести совместный бизнес с владельцами Merlion и никогда не заявлял в законном порядке претензий на выплату долга. Уголовное дело в отношении Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина должно быть прекращено, считают их адвокаты.

Сейчас Хорошевским районным судом Москвы срок содержания указанных лиц под стражей установлен до 6 февраля 2021 г. Адвокаты считают, что законных оснований для их дальнейшего содержания в СИЗО нет.