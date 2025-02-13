Бастрыкин Александр
Бастрыкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Бортников Александр 25 5
|Бобровников Борис 103 5
|Абрамов Алексей 48 4
|Левин Борис 55 4
|Симоненко Вячеслав 41 4
|Карчев Олег 34 4
|Мангутов Владислав 32 3
|Левин Леонид 130 3
|Курбанов Тимур 13 2
|Меньшов Владимир 4 2
|Сарафанов Александр 5 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Колбов Алексей 3 1
|Лавров Александр 3 1
|Галумов Александр 1 1
|Липич Григорий 65 1
|Путин Владимир 3186 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Свердлов Денис 200 1
|Дуров Павел 292 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Усманов Алишер 301 1
|Серго Антон 41 1
|Тараба Вероника 29 1
|Мантугов Владислав 2 1
|Галумов Эраст 3 1
|Таврин Иван 117 1
|Чайка Юрий 42 1
|Поспелов Георгий 11 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Маркин Владимир 16 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Звягина Наталья 64 1
|Слободин Михаил 56 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Манджиков Очир 56 1
|Бутенко Владимир 23 1
|Жуков Вячеслав 2 1
|Мацук Игорь 5 1
|Бедеров Игорь 56 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1884 5
|Forbes - Форбс 824 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 2
|The Bell - Издание 42 1
|Известия ИД 630 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
|РИА Новости 922 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
|Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
|МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 103 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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