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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бастрыкин Александр



13.02.2025 После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring 1
18.06.2024 Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов 1
15.04.2024 В России «умный» ретро-трамвай наехал на пешеходов 1
15.01.2024 У Wildberries сгорел огромный склад. Ущерб может превысить 10 миллиардов 1
26.12.2022 Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ 1
02.08.2022 Во главе «Цифры» встал бывший топ-менеджер «Почты России» 1
25.05.2022 Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 1
27.03.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. Против «Крока» выступил Сбербанк 1
20.02.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. В деле появилась новая сторона 1
21.01.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн рублей 1
16.01.2015 Таможня взыскала с «Крока» 250 млн руб. за незаконную схему поставки серверов Сбербанку 1
21.11.2014 Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование 1
18.07.2011 «Яндекс»: в утечке SMS виноваты админы «Мегафона» 1
29.11.2010 Программиста осудили за «антипиратскую защиту» своего ПО 1
07.09.2009 Загадку аварии на СШ ГЭС обещают разгадать через пару месяцев 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Бастрыкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9446 5
Крок - Croc 1777 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
Merlion - Мерлион 808 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
Microsoft Corporation 24657 2
Apple Inc 12132 2
Intel Corporation 12212 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 603 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 2
Telegram Group 2014 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Ростелеком 9737 1
МегаФон 8916 1
Yandex - Яндекс 7400 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
AT&T Inc 1681 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 1
SoftServe 13 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
8259 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 1
Цифра ГК 2435 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 8
Серверы и компоненты 6 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Евросеть 1405 1
BMW Group 448 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Lockheed Martin 757 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Газпром нефть 621 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
Почта России ПАО 2118 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 6 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ВкусВилл - Избёнка 158 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
X5 Group - Перекрёсток 549 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 4
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 28 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 2
Судебная власть - Judicial power 2318 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 318 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14427 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5033 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1234 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12685 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 211 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8492 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6174 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2947 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1131 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 1
Website URL - Uniform Resource Locator 880 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4098 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1441 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9793 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 68 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1922 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 705 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 1
Microsoft Skype 2067 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
Shadowsocks VPN 5 1
Бортников Александр 25 5
Бобровников Борис 103 5
Абрамов Алексей 48 4
Левин Борис 55 4
Симоненко Вячеслав 41 4
Карчев Олег 34 4
Мангутов Владислав 32 3
Левин Леонид 130 3
Курбанов Тимур 13 2
Меньшов Владимир 4 2
Сарафанов Александр 5 1
Белоусов Сергей 242 1
Колбов Алексей 3 1
Лавров Александр 3 1
Галумов Александр 1 1
Липич Григорий 65 1
Путин Владимир 3186 1
Щеголев Игорь 698 1
Свердлов Денис 200 1
Дуров Павел 292 1
Никифоров Николай 1136 1
Усманов Алишер 301 1
Серго Антон 41 1
Тараба Вероника 29 1
Мантугов Владислав 2 1
Галумов Эраст 3 1
Таврин Иван 117 1
Чайка Юрий 42 1
Поспелов Георгий 11 1
Гришин Дмитрий 209 1
Маркин Владимир 16 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Звягина Наталья 64 1
Слободин Михаил 56 1
Ермолаев Артем 378 1
Манджиков Очир 56 1
Бутенко Владимир 23 1
Жуков Вячеслав 2 1
Мацук Игорь 5 1
Бедеров Игорь 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 230 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 330 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Украина 7621 1
Канада 4891 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Россия - ЮФО - Севастополь 542 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
Европа 21798 1
Белиз 69 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 26 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2919 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1888 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2837 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6947 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3487 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4029 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 2
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 2
Рейдерство - Рейдерский захват - недружественное поглощение предприятия против воли его собственников 102 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 76 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 46 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5149 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5991 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 801 1
Здравоохранение - Реабилитация 378 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 951 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Паспорт - Паспортные данные 2520 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
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Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 501 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1884 5
Forbes - Форбс 824 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 2
The Bell - Издание 42 1
Известия ИД 630 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
РИА Новости 922 1
INFOLine-Аналитика 55 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 103 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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