Петренко Светлана
Петренко Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыжков Роман 5 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Макаров Владимир 73 1
|Тихонов Анатолий 19 1
|Кожуховский Игорь 10 1
|Серебряков Виктор 46 1
|Литвинович Марина 4 1
|Солонин Сергей 104 1
|Родин Кирилл 8 1
|Колесников Алексей 22 1
|Гордеев Сергей 9 1
|Дашков Сергей 5 1
|Бастрыкин Александр 18 1
|Ракова Анастасия 34 1
|Козырев Олег 5 1
|Машкова Елена 1 1
|Лозин Антон 3 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Сазонов Геннадий 8 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
|Европа Восточная 3075 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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