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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Петренко Светлана



28.12.2024 Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов 1
18.06.2024 Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов 1
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» 1
15.03.2017 На главную кадровичку Минкомсвязи завели уголовное дело из-за «астрономической» премии главы «Почты России» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Петренко Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Прогноз 1650 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Информзащита 756 1
Почта России ПАО 2112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
NanduQ - Qiwi 996 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
О2О Холдинг 56 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
AngelsDeck 13 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
Hacktivism - Хактивизм 188 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 43 1
Рыжков Роман 5 1
Никифоров Николай 1136 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Лаптева Ирина 9 1
Макаров Владимир 73 1
Тихонов Анатолий 19 1
Кожуховский Игорь 10 1
Серебряков Виктор 46 1
Литвинович Марина 4 1
Солонин Сергей 104 1
Родин Кирилл 8 1
Колесников Алексей 22 1
Гордеев Сергей 9 1
Дашков Сергей 5 1
Бастрыкин Александр 18 1
Ракова Анастасия 34 1
Козырев Олег 5 1
Машкова Елена 1 1
Лозин Антон 3 1
Оганесян Ашот 122 1
Сазонов Геннадий 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Европа Восточная 3075 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Forbes - Форбс 817 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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