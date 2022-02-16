VK - Mail.ru Group - ВКонтакте

ВКонтакте — крупнейшая платформа в России для создания и продвижения контента. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы. В мобильном приложении VK уже работают тематические ленты. Каждая отображается в отдельной вкладке и посвящена своей сфере — например, стилю, науке, арту или туризму.