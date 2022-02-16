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VK
Mail.ru Group
ВКонтакте
ВКонтакте — крупнейшая платформа в России для создания и продвижения контента. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы. В мобильном приложении VK уже работают тематические ленты. Каждая отображается в отдельной вкладке и посвящена своей сфере — например, стилю, науке, арту или туризму.
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 224 148
|Путин Владимир 2465 51
|Усманов Алишер 269 48
|Добродеев Борис 92 43
|Гришин Дмитрий 182 43
|Цыплухин Владислав 40 40
|Мильнер Юрий 129 33
|Перекопский Илья 26 23
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 19
|Сергеев Дмитрий 59 19
|Таврин Иван 88 18
|Жаров Александр 171 18
|Шадаев Максут 434 18
|Артамонова Анна 182 17
|Рогозов Андрей 16 16
|Медведев Дмитрий 1594 15
|Никифоров Николай 1145 15
|Чернышенко Дмитрий 285 15
|Дуров Николай 18 13
|Мишустин Михаил 348 12
|Тоболь Александр 11 11
|Левиев Лев 16 11
|Кириенко Владимир 72 9
|Порошенко Петр 23 9
|Навальный Алексей 60 9
|Кулин Филипп 39 9
|Иванов Олег 130 9
|Лобушкин Георгий 13 9
|Носков Константин 211 9
|Щеголев Игорь 685 9
|Аршевская Алла 10 8
|Опанасенко Всеволод 117 8
|Рыжиков Сергей 108 8
|Титов Борис 36 8
|Носик Антон 100 8
|Делицын Леонид 108 8
|Исагулова Элина 28 7
|Хинштейн Александр 66 7
|Волин Алексей 114 7
|Круглов Александр 10 7
Ключевых фраз выявлено - 1174527, в очереди разбора - 993211.
Создано именных указателей - 70474.
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