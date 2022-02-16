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VK
Mail.ru Group
ВКонтакте

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте

ВКонтакте — крупнейшая платформа в России для создания и продвижения контента. Соцсеть развивает экосистему инструментов для авторов и пабликов: это ленты новостей и рекомендаций, партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многие другие сервисы. В мобильном приложении VK уже работают тематические ленты. Каждая отображается в отдельной вкладке и посвящена своей сфере — например, стилю, науке, арту или туризму.

 


16.02.2022 VK запустила Sales Promo Ads – рекламный инструмент для увеличения продаж в электронной коммерции
16.02.2022 Московский метрополитен переехал в облако VK
09.02.2022 VK Assistant занял первую линию поддержки в Yota
08.02.2022 VK усиливает команду
03.02.2022 VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке
03.02.2022 «Вконтакте» масштабирует Bug Bounty в рамках глобальной программы защиты данных VK Protect: исследователи безопасности получат до 1,5 млн руб.
03.02.2022 МТС, «Билайн» и «Мегафон» вместо «Вконтакте» предоставили бесплатный доступ к сайту Президента России
02.02.2022 VK открыла набор на бесплатные курсы по цифровым профессиям для студентов
02.02.2022 Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику
02.02.2022 «Маруся» от VK стала доступна на платформе iRidium
31.01.2022 Технология VK помогла «ВТБ онлайн» создать единую витрину управления данными клиентов
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»
27.01.2022 VK запустила программу стажировки для студентов и выпускников
27.01.2022 Портал Госуслуг и «Вконтакте» будут доступны даже при нулевом балансе
27.01.2022 «Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе
17.01.2022 VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер
17.01.2022 VK открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, тестированию и обеспечению доступности
29.12.2021 Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим
22.12.2021 VK запускает реформу системы информационной безопасности и обновленную программу защиты данных пользователей
17.12.2021 Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK
17.12.2021 Schneider Electric и VK Cloud Solutions помогут удаленным предприятиям экономить на ИТ-инфраструктуре
13.12.2021 «Вконтакте» запустила сервис онлайн-фитнеса с бесплатными программами от призёров чемпионатов и мастеров спорта
13.12.2021 Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK
13.12.2021 Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия)
13.12.2021 Платформа VK Process Mining ускорила обработку заявок от B2B-клиентов «Мегафона» на 37%
10.12.2021 Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65%
09.12.2021 VK и «МХК Еврохим» протестировали методы интеграции АИС «Налог-3»
09.12.2021 VK запустила в myTarget возможность добавления вводного слайда в карусель для кампаний с динамическими рекламными объявлениями
09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении
08.12.2021 9 декабря состоится VK Kubernetes Conference
07.12.2021 «VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии
06.12.2021 Российских школьников заставляют отказаться от Zoom из-за «небезопасности» и перейти на ПО «Ростелекома» и VK
03.12.2021 Владимир Кириенко — новый гендиректор VK. Что известно о назначении?
03.12.2021 VK Company Limited: изменения в структуре контролирующего акционера компании и перестановки в менеджменте
03.12.2021 «Вконтакте» и Mail.ru возглавит сын Кириенко
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор
03.12.2021 VK Сloud Solutions: более 38% пользователей Kubernetes развертывают его в облаке
02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru
02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети
01.12.2021 «VK работа» запустила проверку компаний

Публикаций - 1882, упоминаний - 2699

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 4164 672
VK - Mail.ru Group 2938 492
Yandex - Яндекс 4794 333
Twitter 2339 284
Google LLC 9839 221
Telegram Group 712 179
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 138
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8620 115
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7922 108
Microsoft Corporation 22026 107
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7605 106
Apple Inc 10399 98
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3826 68
Rambler Group - Рамблер ГК 799 56
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2291 52
Dr.Web - Доктор Веб 1179 47
Samsung Electronics 9144 45
1С-Битрикс - Bitrix 5262 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 39
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 714 35
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 137 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 734 35
5505 33
Amazon Inc - Amazon.com 2570 32
Yahoo! 3595 32
1С-ИжТиСи 4912 31
Zoom Int - Zoom Video Communications 1042 30
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 196 26
Huawei 3094 24
Ростех - Ростехнологии 2417 22
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 31 22
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1076 21
Alibaba Group 344 21
Sony 6087 20
Zynga Game Network 130 20
data.ai - App Annie 78 18
LG Electronics 3259 18
HTC Corporation 1402 16
Xiaomi 1016 16
SAP SE 4417 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5033 92
О2О Delivery club 164 60
DST Global 169 51
LinkedIn 553 45
AliExpress 308 38
Ситимобил - Служба такси 126 37
Qiwi 854 36
HeadHunter Group - HH Group 395 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1647 29
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 600 27
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 517 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2014 24
ГПБ - Газпромбанк 818 23
DST - Digital Sky Technologies 85 23
Альфа-Банк 1342 22
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 117 22
Почта России ПАО 1827 22
Лента - Сеть розничной торговли 432 22
Avito - Авито 208 19
Naspers 65 18
Visa International 1673 18
ВТБ - ВТБ24 644 17
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 17
Газпром ПАО 871 16
ivi - Онлайн-кинотеатр 191 16
United Capital Partners 16 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 15
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 14
Яндекс.Такси 287 13
Okko - Онлайн-кинотеатр 133 13
Vimeo - Видеохостинг 62 13
Связной ГК 1112 13
Магнит - Сеть магазинов 357 12
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 12
Открытие ФК 2003 12
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 32 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 803 11
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 114 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2175 103
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7618 101
Президент Российской Федерации 3006 57
Правительство РФ 6991 56
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2604 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2407 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6839 40
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 787 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2234 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1828 27
Районный суд Москвы 262 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2928 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 20
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 18
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1050 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 805 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1890 15
Правительство Москвы 1486 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2077 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 15
Администрация Президента РФ 862 14
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1063 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1410 11
Федеральное собрание Российской Федерации 146 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 127 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1265 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1268 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2099 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 180 7
Президент Украины 69 7
СБУ - Служба безопасности Украины 70 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 992 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 842 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1861 12
Единая Россия - Политическая партия 241 11
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 9
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2491 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1740 8
РосКомСвобода - Общественная организация 82 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 8
ЛДПР 98 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 4
Руссофт - Russoft 357 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 71 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
РПЦ - Русская православная церковь 39 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 215 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 2
Free TON Community 5 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Tizen.ru - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 10 1
РПЦ - Московский Патриархат 5 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
Лига стримеров 2 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30490 331
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4046 103
Социальные сети - Соцсети 397 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10269 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7445 79
Мобильное приложение - Mobile app 2564 78
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5946 67
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 750 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12522 53
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6693 53
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5637 51
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6744 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7204 45
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1932 45
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9036 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4214 44
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3114 44
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1895 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4347 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6140 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6392 41
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5081 34
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1309 33
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2985 30
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3591 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1784 30
Website - Вебсайт 2641 29
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1153 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1540 28
Big Data - Большие данные 1897 24
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1387 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2944 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3274 23
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1227 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2388 21
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 95 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4984 21
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 178 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 741 20
Родительский контроль - Детский режим 455 20
VK - Mail.ru Одноклассники 1122 567
Google Android 11670 269
Apple iOS 6294 212
Google YouTube - Видеохостинг 2200 206
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 632 179
WhatsApp Messenger 711 148
Rakuten Viber 471 116
Microsoft Windows 10 11212 100
Apple iPhone - серия смартфонов 6003 97
Microsoft Skype 1892 96
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 815 94
Google Play - Google Store - Android Market 2666 87
Apple - App Store 2378 82
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 80
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 143 72
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 76 48
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5109 47
Opera Browser - Браузер 909 44
Apple iPad 3569 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1678 44
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 77 43
Microsoft Windows Phone OS 1543 40
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 154 40
Linux OS 7451 39
VK - Mail.Ru myTarget 106 37
Google Chrome - браузер 1214 36
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 36
VK - Mail.Ru Почта 189 31
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 189 31
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 31
Google+ Социальная сеть 205 30
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 661 30
Apple macOS 1372 28
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 106 28
ByteDance TikTok 126 27
Google Gmail 786 27
Microsoft Edge - браузер 1875 26
Яндекс.Карты и Транспорт 336 26
QIP - Мессенджер 100 26
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 26
Дуров Павел 224 148
Путин Владимир 2465 51
Усманов Алишер 269 48
Добродеев Борис 92 43
Гришин Дмитрий 182 43
Цыплухин Владислав 40 40
Мильнер Юрий 129 33
Перекопский Илья 26 23
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 19
Сергеев Дмитрий 59 19
Таврин Иван 88 18
Жаров Александр 171 18
Шадаев Максут 434 18
Артамонова Анна 182 17
Рогозов Андрей 16 16
Медведев Дмитрий 1594 15
Никифоров Николай 1145 15
Чернышенко Дмитрий 285 15
Дуров Николай 18 13
Мишустин Михаил 348 12
Тоболь Александр 11 11
Левиев Лев 16 11
Кириенко Владимир 72 9
Порошенко Петр 23 9
Навальный Алексей 60 9
Кулин Филипп 39 9
Иванов Олег 130 9
Лобушкин Георгий 13 9
Носков Константин 211 9
Щеголев Игорь 685 9
Аршевская Алла 10 8
Опанасенко Всеволод 117 8
Рыжиков Сергей 108 8
Титов Борис 36 8
Носик Антон 100 8
Делицын Леонид 108 8
Исагулова Элина 28 7
Хинштейн Александр 66 7
Волин Алексей 114 7
Круглов Александр 10 7
Россия - Российская федерация - РФ 101258 1027
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31781 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44296 182
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11939 145
Украина 5847 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12406 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10784 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12251 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12420 54
Германия - Федеративная Республика 8229 53
Европа 9825 47
Беларусь - Белоруссия 3357 40
Казахстан - Республика 4371 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5045 33
Япония 9487 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2932 29
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 26
Израиль 1706 24
Россия - СФО - Новосибирск 3148 24
Того - Тоголезская Республика 8096 23
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 22
Франция - Французская Республика 5395 22
Италия - Итальянская Республика 3063 21
Бразилия - Федеративная Республика 1914 21
Индия - Республика 4162 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1279 19
Армения - Республика 1065 18
Испания - Королевство 2752 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2151 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1583 18
Канада 3074 18
Украина - Киев 912 17
Россия - ЮФО - Севастополь 462 17
Южная Корея - Республика 3857 17
Великобритания - Лондон 1983 16
Азия - Азиатский регион 3487 16
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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