VK - Mail.ru Group - ВКонтакте

Опрос Hi-Tech Mail и «VK Рекламы»: почти половина россиян замечает вирусную рекламу в соцсетях Каждый третий когда-либо пересылал ее друзьям, а каждый пятый признает, что она способна повлиять на его решение о покупке рекламируемого товара. Об этом CNews сообщили представители VK. По результатам опроса, ключевыми составляющими рекламы, которая может зацепить внимание, являются юмор и самоирония – так ответили 56% респондентов. Для 36% участников опроса важен неожидан

VK подвела итоги работы Discovery-платформы за первое полугодие 2026 года горитм выбирает самые подходящие, улучшены ML-модели для блока «Смотрите также». Добавления друзей «ВКонтакте» из рекомендаций выросло на 167%, а общее время, которое пользователи проводят в ле

Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом финмониторинга Как сообщал CNews, его также намеревались объявить в международный розыск. Как пишет Forbes со ссылкой на Федеральную службу безопасности России (ФСБ), уголовное дело против создателя «Вконтакте» возбудили по причине отказа руководства Telegram удалять «каналы, чаты и боты», которые используются террористическими и экстремистскими организациями, а заодно и украинскими спецслу

Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза Бюджеты в первом полугодии 2026 г. превысили 2,5 млрд руб., количество китайских рекламодателей увеличилось на 62%. Об этом CNews сообщили представители VK. Лидером по популярности остается игровой сегмент — траты на продвижение этой категории в «VK Рекламе» увеличись в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2025 г. В первом полугодии

«VK Реклама» добавила анализ качества лидов Рекламодателям стала доступна бета-версия новой функциональности, которая позволяет определять бизнес-ценность лидов в «VK Рекламе» без сверки данных вручную и перехода в сторонние сервисы. Об этом CNews сообщил представитель VK. «VK Реклама» принимает обратную связь из CRM и Calltracking рекламода

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно Google, где Дуров? Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Издание подчеркивает – это связано с тем, что Telegr

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК Как настроить ленту новостей ВКонтакте есть несколько вариантов отображения ленты новостей. По умолчанию пользователю доступна умная лента, которая настраивается под ваши предпочтения. Алгоритмы ВК анализируют, какие посты

Исследователи научили классические рекомендательные алгоритмы учитывать будущие интересы пользователей Исследователи AI VK Research предложили новый подход, который позволяет классическим рекомендательным системам учитывать не только текущие интересы пользователя, но и влияние рекомендаций на его дальнейшие пред

VK Stadium стал умнее: цифровая навигация от участника «Сколково» совершенствует проведение концертов в Москве Компания «Индорс Навигейшн», участник «Сколково», завершила внедрение технологического решения — платформы INP (Indoors Navigation Platform) на одной из концертных площадок Москвы, VK Stadium. Проект полностью трансформировал внутреннюю логистику и управление мероприятиями, обеспечив новый уровень комфорта для гостей и невидимую эффективность для организаторов. Посетители

VK AI Space представила многоуровневую память для корпоративных ИИ‑агентов ад проектом. За счет этого они превращаются из статичных ассистентов в цифровых сотрудников с устойчивым контекстом и накопленными знаниями. Память агентов встроена в общий комплекс функций платформы VK AI Space. Об этом CNews сообщили представители VK. Многоуровневая память состоит из четырех слоев. Сессионная сохраняет ход диалога и текущие задачи, пользовательская фиксирует профил

В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками могут появиться даже семейные чаты, пишут «Известия». Таким образом госсервис, где люди оперируют своими документами и прочими атрибутами взрослой жизни в России, превратится одновременно в аналоги «Вконтакте» и «Одноклассников». Все это – часть стратегии по развитию «Госуслуг» до 2035 г., которая сейчас обсуждается в российском правительстве. Превращение сервиса в соцсеть и мессенджер – л

В VK WorkSpace расширились возможности администраторов VK Tech обновил «Почту», «Календарь», «Диск» и «Мессенджер» — сервисы цифровой среды VK WorkSpace. Администраторы получили новые инструменты для гибкого управления корпоративными коммуникациями и общими папками, а также оптимизации хранения информации на «Диске». Об этом CNews

В «Доске VK WorkSpace» расширены возможности командной работы с коллегами и контрагентами VK Tech обновил облачную версию «Доски VK WorkSpace» — сервиса для визуальной совместной работы команд. В ней появились гостевой доступ и защита досок паролем — это позволяет подключать к работе клиентов и подрядчиков, сохраняя конт

ChatPush перевел платформу клиентских коммуникаций в VK Cloud для запуска AI-сервисов ChatPush, омниканальная платформа для коммуникаций бизнеса с клиентами перенесла ключевую ИТ-инфраструктуру в VK Cloud. Миграция позволит компании быстрее запускать клиентские проекты, снизить затраты на хранение данных и подготовить платформу к запуску ИИ-сервисов на базе больших языковых моделей. Сег

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств жи своих ненужных вещей или покупки нужных. Такую опцию им предоставит «Авито» – как пишет «Коммерсант», классифайд намерен запустить сервис знакомств, притом не отдельный, как это реализовал холдинг VK (у него есть отдельное приложение «VK Знакомства»), а прямо в своем основном приложении. Точные сроки запуска нового проекта к моменту публикации материала не были объявлены. По данны

Приложения VK доступны в RuStore Мах и приложения VK — «ВКонтакте», «VK Видео», «Почта Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка» и другие — доступн

Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android шинство были недоступны. К примеру, невозможно установить нацмессенджер «Макс», приложение соцсети «Вконтакте» почтовый клиент Mail.ru, а также «VK Видео». Также удалены «Облако Mail», «Дзен»,

RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android т-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, который развивал RuStore с 2022 г. VK избавился

VK договорилась о продаже RuStore менеджменту компании-разработчика VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. Об этом CNews сообщили представители VK. RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений. Команда RuStore продолжит активно внедря

Студенты НИУ ВШЭ получили доступ к облачным ресурсам VK Cloud для работы над учебными и научными проектами Студенты Школы информатики, физики и технологий (ШИФТ) — совместного образовательного проекта Питерской Вышки и VK — получили доступ к облачным GPU-мощностям для реализации учебных и научно-исследовательских проектов. Ресурсы предоставлены при поддержке VK Education и VK Cloud и уже применя

Lamoda перевела на КЭДО VK HR Tek всех сотрудников В Lamoda завершили перевод сотрудников на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek. От бумаги отказались все 11 тыс. сотрудников — от центрального офиса до распределительных центров, складов и курьеров. За полтора года оцифровали более 250 процессов. Об этом CNews с

Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило Кто под санкциями Евросоюз ввел санкции против российского холдинга VK и его «дочки» – и юрлица нацмессенджера «Макс». Документ, в котором говорится о новых ограничениях, опубликован на сайте ЕС 13 июля 2026 г. и датирован этим же числом. Юрлицо «Макса» – это А

Исследование VK WorkSpace: аудитория сервиса «Доска» за год выросла вдвое кий опыт. Самый активный день для работы с досками — вторник, а среди шаблонов лидируют бизнес-инструменты: диаграммы процессов, карты концепций и воронки продаж. Об этом CNews сообщили представители VK. Для исследования использовались обезличенные данные об активности пользователей сервиса «Доска» VK WorkSpace за II квартал 2025 г. и II квартал 2026 г. Онлайн-досками стали пользоват

«Твой Дом» построил на базе VK Cloud отказоустойчивую облачную инфраструктуру для интернет-магазина «Твой Дом», один из российских ритейлеров товаров для дома, перенес ИТ-инфраструктуру интернет-магазина и корпоративных систем в облако VK Cloud. Миграция охватила все ключевые системы — от фронтенда и бэкенда сайта до CRM и бухгалтерских сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK. Дополнительно компания организов

Физический институт Академии наук перешел на корпоративную почту VK WorkSpace Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) перенес корпоративную почту в VK WorkSpace. Это позволило объединить в защищенной цифровой среде для коммуникаций более 2000 сотрудников научных отделений и административных служб основной организации и распределенных филиа

VK и «Содружество» запустили «Школу финблогеров» Платформа «Содружество» совместно с VK запустили образовательный проект для будущих блогеров по теме финансовой безопасности «Школа финблогеров». Участников бесплатно научат создавать цифровой контент и выстраивать живой диалог с

Пользователи «ВКонтакте» смогут записываться в соцсети на услуги частных специалистов ью мини-приложения «Моё время» специалисты могут принимать заявки прямо из соцсети, а пользователи «ВКонтакте» — выбирать удобные слоты в календаре мастера и получать напоминания о записи на ус

VK Tech представила обновления платформы VK WorkSpace, которые упрощают совместную работу команд Серверная версия VK WorkSpace получила обновления в «Почте», «Календаре», «Диске» и «Мессенджере». В релизе — гибкая фильтрация писем, печать расписания, общие папки для нескольких доменов, смарт-папки в чатах

Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте» dymvdrobot / Фотобанк Фотодженика В сравнении функциональности российских социальных сетей победил «Вконтакте» В исследовании приняли участие 9 российских цифровых платформ с признаками социаль

VK Education выяснила, что 85% студентов используют ИИ для повышения продуктивности в учебе ком мотивации. Главным технологическим помощником студенты назвали ИИ, а самым распространенным ритуалом для настроя на учебу — организацию рабочего пространства. Об этом CNews сообщили представители VK. По данным опроса, 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом, 36% выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва, 19% — полтора-два часа, 5% постоянно отвлекаются и не могут со

AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили

VK внедряет ИИ-поиск в продукты и получать готовые ответы на вопросы в продуктах компании с помощью генеративного ИИ. Discovery AI работает на основе собственной большой языковой модели, технологий поиска и рекомендательной системы VK. Нейропоиск учитывает интересы пользователей во всех сервисах VK и позволит им быстрее найти нужную информацию. Обновление будет внедрено в «VK Видео», «Медиапроекты Mail», «Дз

«Юникон Бизнес Солюшнс» расширяет сотрудничество с VK Tech «Юникон Бизнес Солюшнс» объявляет о заключении соглашения с компанией VK Tech, которое ориентировано на совместное продвижение и реализацию проектов на платформах VK Data Platform и VK AI Platform. Об этом CNews сообщили представители «Юникон Бизнес

Сотрудники стали реже откладывать больничный до понедельника Традиционный «эффект понедельника» — концентрация открытий больничных в первый рабочий день — постепенно ослабевает. К такому выводу пришли аналитики VK Tech, изучив обезличенные данные платформы VK HR Tek об открытии больничных листков за 2025 г. в России. Так, в 2025 г. каждый четвертый больничный начинался с понедельника, а в I ква

«ВКонтакте» внедрила новые ИИ-модели для рекомендаций товаров Инженеры AI VK внедрили в ленту «ВКонтакте» новые ИИ-модели. Пользователи получают более релевантные рекомендации шопсов — кон

«VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс» «VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс». Подключив чат-бот ассистента, рекламодатель получает доступ к быстрым действиям над рекламными кампаниями, не заходя в основной кабинет «

Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store 2026 г. Apple удалила из своего магазина все остальные приложения холдинга VK. В их числе: соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», музыкальный сервис «VK Музыка», стриминговый сервис «VK Видео»,

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone ляется от присутствия VK в своем App Store После публикации материала фирменное приложение соцсети «Вконтакте», которая тоже принадлежит VK, тоже исчезло из каталога Apple. Также более недоступ

VK Tech узнал, в какие месяцы россияне чаще всего берут отпуска Аналитики VK Tech изучили обезличенные данные платформы VK HR Tek об оформлении отпусков за 2025 г. в федеральных округах России. Исследование показало, что отпускная активность формирует четыре в