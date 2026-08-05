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VK Mail.ru Group ВКонтакте

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте

VK (ранее Mail.ru Group) представляет собой российский интернет-холдинг, объединяющий множество цифровых сервисов и платформ. Компания специализируется на создании социальных сетей, мессенджеров, облачных сервисов, игровых продуктов и различных бизнес-решений.В структуру холдинга входят такие известные продукты, как социальная сеть «ВКонтакте», почтовый сервис Mail.ru, облачное хранилище «Облако Mail», музыкальный стриминг «VK Музыка» и видеохостинг «VK Видео».

Среди новых проектов стоит отметить разработку супермессенджера Max, который призван объединить функции общения, платежей и государственных услуг. Компания также активно развивает направление искусственного интеллекта, запустив такие продукты, как VK Predict и интеграцию с GigaChat. В технологическом плане VK использует различные современные подходы, включая разработку на языке программирования Go для перехода на новую архитектуру социальной сети и внедрение систем автоматизации бизнес-процессов, таких как VK Task Mining. Для корпоративных клиентов предлагается платформа VK WorkSpace, объединяющая инструменты коммуникации и совместной работы.

На рынке VK конкурирует с такими компаниями, как:

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 433 дела, на cумму 1 486 951 130 ₽*

Судебные дела (433) на сумму 1 486 951 130 ₽*
в качестве истца (56) на сумму 13 562 610 ₽*
в качестве ответчика (207) на сумму 359 928 887 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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05.08.2026 Опрос Hi-Tech Mail и «VK Рекламы»: почти половина россиян замечает вирусную рекламу в соцсетях

Каждый третий когда-либо пересылал ее друзьям, а каждый пятый признает, что она способна повлиять на его решение о покупке рекламируемого товара. Об этом CNews сообщили представители VK. По результатам опроса, ключевыми составляющими рекламы, которая может зацепить внимание, являются юмор и самоирония – так ответили 56% респондентов. Для 36% участников опроса важен неожидан
04.08.2026 VK подвела итоги работы Discovery-платформы за первое полугодие 2026 года

горитм выбирает самые подходящие, улучшены ML-модели для блока «Смотрите также». Добавления друзей «ВКонтакте» из рекомендаций выросло на 167%, а общее время, которое пользователи проводят в ле
30.07.2026 Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

финмониторинга Как сообщал CNews, его также намеревались объявить в международный розыск. Как пишет Forbes со ссылкой на Федеральную службу безопасности России (ФСБ), уголовное дело против создателя «Вконтакте» возбудили по причине отказа руководства Telegram удалять «каналы, чаты и боты», которые используются террористическими и экстремистскими организациями, а заодно и украинскими спецслу
30.07.2026 Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза

Бюджеты в первом полугодии 2026 г. превысили 2,5 млрд руб., количество китайских рекламодателей увеличилось на 62%. Об этом CNews сообщили представители VK. Лидером по популярности остается игровой сегмент — траты на продвижение этой категории в «VK Рекламе» увеличись в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2025 г. В первом полугодии
29.07.2026 «VK Реклама» добавила анализ качества лидов

Рекламодателям стала доступна бета-версия новой функциональности, которая позволяет определять бизнес-ценность лидов в «VK Рекламе» без сверки данных вручную и перехода в сторонние сервисы. Об этом CNews сообщил представитель VK. «VK Реклама» принимает обратную связь из CRM и Calltracking рекламода
29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Google, где Дуров? Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Издание подчеркивает – это связано с тем, что Telegr
29.07.2026 Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Как настроить ленту новостей ВКонтакте есть несколько вариантов отображения ленты новостей. По умолчанию пользователю доступна умная лента, которая настраивается под ваши предпочтения. Алгоритмы ВК анализируют, какие посты
28.07.2026 Исследователи научили классические рекомендательные алгоритмы учитывать будущие интересы пользователей

Исследователи AI VK Research предложили новый подход, который позволяет классическим рекомендательным системам учитывать не только текущие интересы пользователя, но и влияние рекомендаций на его дальнейшие пред
24.07.2026 VK Stadium стал умнее: цифровая навигация от участника «Сколково» совершенствует проведение концертов в Москве

Компания «Индорс Навигейшн», участник «Сколково», завершила внедрение технологического решения — платформы INP (Indoors Navigation Platform) на одной из концертных площадок Москвы, VK Stadium. Проект полностью трансформировал внутреннюю логистику и управление мероприятиями, обеспечив новый уровень комфорта для гостей и невидимую эффективность для организаторов. Посетители
23.07.2026 VK AI Space представила многоуровневую память для корпоративных ИИ‑агентов

ад проектом. За счет этого они превращаются из статичных ассистентов в цифровых сотрудников с устойчивым контекстом и накопленными знаниями. Память агентов встроена в общий комплекс функций платформы VK AI Space. Об этом CNews сообщили представители VK. Многоуровневая память состоит из четырех слоев. Сессионная сохраняет ход диалога и текущие задачи, пользовательская фиксирует профил
23.07.2026 В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками

могут появиться даже семейные чаты, пишут «Известия». Таким образом госсервис, где люди оперируют своими документами и прочими атрибутами взрослой жизни в России, превратится одновременно в аналоги «Вконтакте» и «Одноклассников». Все это – часть стратегии по развитию «Госуслуг» до 2035 г., которая сейчас обсуждается в российском правительстве. Превращение сервиса в соцсеть и мессенджер – л
22.07.2026 В VK WorkSpace расширились возможности администраторов

VK Tech обновил «Почту», «Календарь», «Диск» и «Мессенджер» — сервисы цифровой среды VK WorkSpace. Администраторы получили новые инструменты для гибкого управления корпоративными коммуникациями и общими папками, а также оптимизации хранения информации на «Диске». Об этом CNews

20.07.2026 В «Доске VK WorkSpace» расширены возможности командной работы с коллегами и контрагентами

VK Tech обновил облачную версию «Доски VK WorkSpace» — сервиса для визуальной совместной работы команд. В ней появились гостевой доступ и защита досок паролем — это позволяет подключать к работе клиентов и подрядчиков, сохраняя конт
17.07.2026 ChatPush перевел платформу клиентских коммуникаций в VK Cloud для запуска AI-сервисов

ChatPush, омниканальная платформа для коммуникаций бизнеса с клиентами перенесла ключевую ИТ-инфраструктуру в VK Cloud. Миграция позволит компании быстрее запускать клиентские проекты, снизить затраты на хранение данных и подготовить платформу к запуску ИИ-сервисов на базе больших языковых моделей. Сег
17.07.2026 Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

жи своих ненужных вещей или покупки нужных. Такую опцию им предоставит «Авито» – как пишет «Коммерсант», классифайд намерен запустить сервис знакомств, притом не отдельный, как это реализовал холдинг VK (у него есть отдельное приложение «VK Знакомства»), а прямо в своем основном приложении. Точные сроки запуска нового проекта к моменту публикации материала не были объявлены. По данны
16.07.2026 Приложения VK доступны в RuStore

Мах и приложения VK — «ВКонтакте», «VK Видео», «Почта Mail», «Дзен», «Одноклассники», «VK Музыка» и другие — доступн
16.07.2026 Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android

шинство были недоступны. К примеру, невозможно установить нацмессенджер «Макс», приложение соцсети «Вконтакте» почтовый клиент Mail.ru, а также «VK Видео». Также удалены «Облако Mail», «Дзен»,

16.07.2026 RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android

т-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, который развивал RuStore с 2022 г. VK избавился
16.07.2026 VK договорилась о продаже RuStore менеджменту компании-разработчика

VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву. Об этом CNews сообщили представители VK. RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений. Команда RuStore продолжит активно внедря
16.07.2026 Студенты НИУ ВШЭ получили доступ к облачным ресурсам VK Cloud для работы над учебными и научными проектами

Студенты Школы информатики, физики и технологий (ШИФТ) — совместного образовательного проекта Питерской Вышки и VK — получили доступ к облачным GPU-мощностям для реализации учебных и научно-исследовательских проектов. Ресурсы предоставлены при поддержке VK Education и VK Cloud и уже применя
15.07.2026 Lamoda перевела на КЭДО VK HR Tek всех сотрудников

В Lamoda завершили перевод сотрудников на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek. От бумаги отказались все 11 тыс. сотрудников — от центрального офиса до распределительных центров, складов и курьеров. За полтора года оцифровали более 250 процессов. Об этом CNews с
13.07.2026 Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило

Кто под санкциями Евросоюз ввел санкции против российского холдинга VK и его «дочки» – и юрлица нацмессенджера «Макс». Документ, в котором говорится о новых ограничениях, опубликован на сайте ЕС 13 июля 2026 г. и датирован этим же числом. Юрлицо «Макса» – это А
13.07.2026 Исследование VK WorkSpace: аудитория сервиса «Доска» за год выросла вдвое

кий опыт. Самый активный день для работы с досками — вторник, а среди шаблонов лидируют бизнес-инструменты: диаграммы процессов, карты концепций и воронки продаж. Об этом CNews сообщили представители VK. Для исследования использовались обезличенные данные об активности пользователей сервиса «Доска» VK WorkSpace за II квартал 2025 г. и II квартал 2026 г. Онлайн-досками стали пользоват
09.07.2026 «Твой Дом» построил на базе VK Cloud отказоустойчивую облачную инфраструктуру для интернет-магазина

«Твой Дом», один из российских ритейлеров товаров для дома, перенес ИТ-инфраструктуру интернет-магазина и корпоративных систем в облако VK Cloud. Миграция охватила все ключевые системы — от фронтенда и бэкенда сайта до CRM и бухгалтерских сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK. Дополнительно компания организов
07.07.2026 Физический институт Академии наук перешел на корпоративную почту VK WorkSpace

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) перенес корпоративную почту в VK WorkSpace. Это позволило объединить в защищенной цифровой среде для коммуникаций более 2000 сотрудников научных отделений и административных служб основной организации и распределенных филиа
07.07.2026 VK и «Содружество» запустили «Школу финблогеров»

Платформа «Содружество» совместно с VK запустили образовательный проект для будущих блогеров по теме финансовой безопасности «Школа финблогеров». Участников бесплатно научат создавать цифровой контент и выстраивать живой диалог с
06.07.2026 Пользователи «ВКонтакте» смогут записываться в соцсети на услуги частных специалистов

ью мини-приложения «Моё время» специалисты могут принимать заявки прямо из соцсети, а пользователи «ВКонтакте» — выбирать удобные слоты в календаре мастера и получать напоминания о записи на ус
02.07.2026 VK Tech представила обновления платформы VK WorkSpace, которые упрощают совместную работу команд

Серверная версия VK WorkSpace получила обновления в «Почте», «Календаре», «Диске» и «Мессенджере». В релизе — гибкая фильтрация писем, печать расписания, общие папки для нескольких доменов, смарт-папки в чатах

01.07.2026 Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте»

dymvdrobot / Фотобанк Фотодженика В сравнении функциональности российских социальных сетей победил «Вконтакте» В исследовании приняли участие 9 российских цифровых платформ с признаками социаль
01.07.2026 VK Education выяснила, что 85% студентов используют ИИ для повышения продуктивности в учебе

ком мотивации. Главным технологическим помощником студенты назвали ИИ, а самым распространенным ритуалом для настроя на учебу — организацию рабочего пространства. Об этом CNews сообщили представители VK. По данным опроса, 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом, 36% выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва, 19% — полтора-два часа, 5% постоянно отвлекаются и не могут со
01.07.2026 AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud

BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили
01.07.2026 VK внедряет ИИ-поиск в продукты

и получать готовые ответы на вопросы в продуктах компании с помощью генеративного ИИ. Discovery AI работает на основе собственной большой языковой модели, технологий поиска и рекомендательной системы VK. Нейропоиск учитывает интересы пользователей во всех сервисах VK и позволит им быстрее найти нужную информацию. Обновление будет внедрено в «VK Видео», «Медиапроекты Mail», «Дз
01.07.2026 «Юникон Бизнес Солюшнс» расширяет сотрудничество с VK Tech

«Юникон Бизнес Солюшнс» объявляет о заключении соглашения с компанией VK Tech, которое ориентировано на совместное продвижение и реализацию проектов на платформах VK Data Platform и VK AI Platform. Об этом CNews сообщили представители «Юникон Бизнес
30.06.2026 Сотрудники стали реже откладывать больничный до понедельника

Традиционный «эффект понедельника» — концентрация открытий больничных в первый рабочий день — постепенно ослабевает. К такому выводу пришли аналитики VK Tech, изучив обезличенные данные платформы VK HR Tek об открытии больничных листков за 2025 г. в России. Так, в 2025 г. каждый четвертый больничный начинался с понедельника, а в I ква
30.06.2026 «ВКонтакте» внедрила новые ИИ-модели для рекомендаций товаров

Инженеры AI VK внедрили в ленту «ВКонтакте» новые ИИ-модели. Пользователи получают более релевантные рекомендации шопсов — кон
30.06.2026 «VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс»

«VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс». Подключив чат-бот ассистента, рекламодатель получает доступ к быстрым действиям над рекламными кампаниями, не заходя в основной кабинет «
29.06.2026 Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store

2026 г. Apple удалила из своего магазина все остальные приложения холдинга VK. В их числе: соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», музыкальный сервис «VK Музыка», стриминговый сервис «VK Видео»,
25.06.2026 VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

ляется от присутствия VK в своем App Store После публикации материала фирменное приложение соцсети «Вконтакте», которая тоже принадлежит VK, тоже исчезло из каталога Apple. Также более недоступ
24.06.2026 VK Tech узнал, в какие месяцы россияне чаще всего берут отпуска

Аналитики VK Tech изучили обезличенные данные платформы VK HR Tek об оформлении отпусков за 2025 г. в федеральных округах России. Исследование показало, что отпускная активность формирует четыре в
23.06.2026 VK Tech усилила защиту корпоративных данных в VK WorkSpace

VK Tech добавила в суперприложение VK WorkSpace новые настройки для управления безопасностью и возможности шифрования данных. Об этом CNews сообщил представитель компании. В VK WorkSpace теперь можно на уровне домена запр

Публикаций - 4964, упоминаний - 5845

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 980
Yandex - Яндекс 9216 893
Meta Platforms - Facebook 4621 808
Telegram Group 2940 608
Google LLC 12690 486
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 403
X Corp - Twitter 2938 385
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 365
Ростелеком 10948 340
МегаФон 10742 333
Apple Inc 13156 268
Microsoft Corporation 25775 256
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 238
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 227
9594 192
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 187
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 143
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 138
Samsung Electronics 11065 106
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 101
Huawei 4677 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 97
Xiaomi - Сяоми 2232 87
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 72
Softline - Софтлайн 3743 68
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 65
Oracle Corporation 7074 61
SAP SE 5601 60
Amazon Inc - Amazon.com 3277 60
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 60
Dr.Web - Доктор Веб 1294 55
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 54
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 53
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 50
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 47
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 44
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 43
Yahoo! 3726 39
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 467
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 220
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 186
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 151
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 150
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 132
Почта России ПАО 2370 111
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 108
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 103
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 99
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 96
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 84
Альфа-Банк 1979 82
NanduQ - Qiwi 1013 75
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 74
РЖД - Российские железные дороги 2096 72
Газпром ПАО 1493 72
DST Global - Digital Sky Technologies 229 72
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 67
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 64
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 64
ГПБ - Газпромбанк 1273 63
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 63
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 58
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 58
Microsoft - LinkedIn 699 56
Газпром нефть 725 56
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 52
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 50
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 49
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 45
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 44
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 42
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 39
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 38
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 37
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 35
ЦИАН - CIAN 192 33
Русагро Группа Компаний 379 32
ПСБ - Промсвязьбанк 963 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 487
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 209
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 177
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 163
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 148
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 120
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 108
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 105
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 88
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 87
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 73
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 72
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 65
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 61
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 60
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 57
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 53
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 53
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 47
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Судебная власть - Judicial power 2500 42
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 33
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 33
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 27
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 25
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 24
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 21
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 20
Районные суды РФ 196 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 19
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 24
Единая Россия - Политическая партия 321 24
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 22
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 20
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 17
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 16
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
РосКомСвобода - Общественная организация 86 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
ЛДПР 116 8
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
АЮР - Ассоциация юристов России 51 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 5
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 4
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 3
Интернет-видео - ассоциация 21 3
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2052
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 917
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 867
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 653
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 620
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 611
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Google Android 15244 607
Apple iOS 8583 455
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Microsoft Windows 16882 230
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 225
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 203
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 198
Apple - App Store 3109 195
Много приложений - RuStore - Рустор 628 191
Rakuten Viber 665 188
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 187
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 152
Linux OS 11533 147
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ByteDance - TikTok 355 97
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 96
Apple macOS 2419 91
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 91
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 84
Apple iPad 4012 83
Microsoft Teams - MS Teams 670 83
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FreePik 1841 76
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VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 70
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Шадаев Максут 1210 96
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Кириенко Владимир 148 61
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Дуксин Николай 21 19
Совик Ирина 20 18
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Informa - Ovum - Omdia 156 3
W3Techs 14 3
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
AdIndex 13 3
Net Applications 127 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
ПрессИндекс 4 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Агентство цифрового аудита SDI360 7 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 71
VK - Skillbox - Скилбокс 146 70
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 61
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 49
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 45
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 43
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 40
РАН - Российская академия наук 2122 33
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 25
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 23
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 22
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 15
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 13
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 13
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 13
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 12
ТГУ - Томский государственный университет 233 12
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
Умскул 15 8
VK - Школа авторов VK 8 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 8
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 7
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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