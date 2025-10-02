Разделы

VK Tech представил обновленную серверную версию VK WorkSpace

Вышла новая версия платформы для коммуникаций и совместной работы VK WorkSpace 25.3. В ней расширены возможности «Почты», «Календаря» и «Диска». Кроме того, представлен ряд обновлений для управления правами пользователей и защиты от утечек конфиденциальных сведений. Об этом CNews сообщили представители VK.

В «Почте» реализован гибкий механизм автоматического удаления писем и вложений пользователей из ящиков. При этом можно установить срок хранения объектов в корзине, по завершении которого они будут окончательно удалены. Обновление помогает эффективнее управлять объемами файлового хранилища и повышать производительность почтовой системы.

Также улучшена система автоответов. Теперь пользователи могут настроить два разных шаблона автоответа — для внутренних и внешних пользователей. Помимо этого, в письмах появилась возможность отправлять вложения до 50 МБ — без размещения файлов на сторонних ресурсах и прикрепления ссылок.

В «Диске» появилась гибкая настройка прав пользователей от лица администратора. Настраивать права в Диске можно не только адресно для каждого пользователя, но и через групповые политики.

В «Супераппе» теперь можно на уровне домена запретить делать скриншоты и запись экрана. Это позволяет предотвращать утечки служебной информации за пределы компании.

В «Календаре» добавили возможность для пользователей публиковать информацию о своей занятости в виде веб-страницы. Сотрудник может создать ссылку на свой календарь и отправить ее партнерам или клиентам из другой компании.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация
Цифровизация

В почтовом сервере уменьшили требования к ресурсам узла-наблюдателя в катастрофоустойчивой схеме развертывания «2 ЦОД + Witness» за счет оптимизации количества узлов СУБД. Это позволяет бизнесу снизить затраты на ИТ-инфраструктуру при реализации катастрофоустойчивой инсталляции.

Платформа VK WorkSpace теперь поддерживает операционные системы «Ред ОС 8» и Astra Linux 1.8. Это актуально для компаний, которые выбирают российское корпоративное ПО.

«Крупные компании выбирают размещение корпоративного ПО в своем периметре, чтобы соответствовать корпоративным политикам безопасности, иметь повышенную стабильность ИТ-инфраструктуры и полный контроль над данными. В новом релизе VK WorkSpace мы добавили возможности для более эффективного массового управления правами пользователей и объемами файлового хранилища, усилили защиту от утечек, а также снизили требования к инфраструктуре заказчика для развертывания катастрофоустойчивой инсталляции с меньшими вложениями в оборудование», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

