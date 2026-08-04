Почта России ПАО

«Почта России» отчиталась о работе сервиса «Почта.Бизнес» в 2026 году Ежемесячно к сервисам «Почты России» подключаются до 4000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего б

«Почта России» масштабировала процессы безопасной разработки с Swordfish Security «Почта России» завершила первый этап масштабного проекта по укреплению киберустойчивости своих

Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения Закон о поддержке «Почта России» Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке «Почты России». Д

Долг «Почты России» превысил 107 миллиардов Убыточное предприятие «Почта России» полностью отчиталась за свою деятельность в 2025 г., чистый долг достиг 107,8 м

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью колько органично ИИ встроен в повседневную работу компании. Вместо погони за самой большой моделью «Почта России» сосредоточится на перестройке процессов под новые задачи. Об этом на «CNews FOR

«Почта России» заработает на доставке россиянам электронных квитанций за ЖКХ и капремонт х сообщений и монополизация «Почтой России» доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Как «Почта России» заработает на оплате ЖКХ Также законопроект предлагает монополизацию «Почтой Ро

Versta.io упростит возврат товаров для интернет-магазинов ернет-магазинам – достаточно показать штрихкод, чтобы сдать или получить посылку в любом отделении «Почты России» в стране или с доставкой курьером. Об этом CNews сообщил представитель Versta.i

Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках дерального бюджета вырастут на 9,5 млрд руб. Как пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев, «Почта России» является убыточным предприятием и имеет большую долговую нагрузку. А из-за высо

«Почта России» тестирует мессенджер eXpress В целях развития кибербезопасности и цифровой трансформации «Почта России» проводит тестирование отечественного корпоративного мессенджера eXpress. Корпор

Власти разрешили «Почте России» ввести платные цифровые почтовые ящики и выполняет функции ее оператора», - говорится в законопроекте.. Таким оператором, очевидно, будет «Почта России». «Почта России» Правительство разработало законопроект, разрешающий «Поч

Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора Зачем писать письма, когда можно позвонить «Почта России» переквалифицировалась в мобильного оператора связи, сообщили CNews представител

Санкции Запада дали трещину. «Почта России» возобновила прием посылок из США в Россию Посылка, приди «Почта России» вновь начала ввозить в Россию посылки из США, пишет ТАСС со ссылкой на представ

«Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время ение и сообщил, что теперь письма и бандероли принимаются и отправляются только с 9 утра до 16:00. «Почта России» «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время С похож

«Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech «Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в облас

«Почта России» и Wayzim Technology подписали меморандум о сотрудничестве «Почта России» и китайский поставщик комплексных решений для интеллектуальных логистических си

«Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия «Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале со

«Почта России» и «Транснефть» объединят усилия в сфере кибербезопасности «Почта России» и «Транснефть» заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах противодействия

«Салют для бизнеса» и «Почта России» откроют центр компетенций в сфере ИИ оративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») и «Почта России» заключили соглашение о создании центра компетенций в сфере искусственного интел

«Почта России» упростила систему отслеживания отправлений «Почта России» обновила набор статусов отправлений в системе отслеживания. Теперь клиенты буду

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя Где посылка, «Почта»? Редакция CNews обнаружила, что «Почта России» радикально изменила механизм работы своего сервиса отслеживания посылок. Если р

По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой дставители ритейлера отвечать отказались. drobotdean / Freepik Не исключено, что со временем продукты питания появятся и в офлайн-магазинах сети Напомним, несколько лет назад торговать едой решила и «Почта России». Теперь в большинстве ее отделений стоят витрины с продуктами. Еда нужна всем Сеть «М.видео» существует с 1993 г., и до второй половины 2025 г. она делала акцент на продаже техник

Т2 запустила продажи смартфонов и SIM-карт в отделениях «Почты России» ьской местности и малых городах страны. Т2 реализовывает новый формат пакетных продаж в отделениях «Почты России» – SIM-карты с оплаченным тарифом в комплекте со смартфоном или часами. Готовые

В России разработан первый полностью роботизированный склад для доставки почты дронами пришлось приостановить доставку беспилотниками после двух аварий на испытательном полигоне в США. «Почта России» также проводит эксперимент по БПЛА-доставке. Испытания проводятся с 2022 г. бес

Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций доставку платежных документов ЖКХ в электронный формате, который планируется сделать обязательным. «Почта России» Предприятий сферы ЖКХ борются с «Почтой России» за право распоряжаться почтовым

«Почта России» оптимизирует логистику с помощью системы интеллектуального моделирования «Тераплан» «Почта России» внедрила систему интеллектуального моделирования процессов логистики на базе пл

Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов е. Она станет единым каналом доставки сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Помимо этого, у «Почты России» есть сервис «Электронные заказные письма», которые юридическую силу, аналогичну

Versta.io позволяет бизнесу отправлять посылки в любом отделении «Почта России» в стране Цифровой логистический оператор Versta.io запускает новый сервис, который упрощает бизнесу процесс отправки посылок. Новая услуга позволяет сдать груз в любом отделении «Почты России» без предварительного заключения договора с почтовым оператором и без привязки к конкретному отделению. Об этом CNews сообщили представители Versta.io. Ранее корпоративные заказчик

Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России» Ряд мер направлен на «укрепление финансовой устойчивости "Почты России"», как указано в сообщении. «Почта России» Новый закон дает АО «Почта России» дополнительные возможности для получе

Минцифры: «Почта России» получит новые возможности для развития омленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры. Безопасность почтовых ящиков в домах «Почта России» получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящи

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного ware-as-a-Service, распространяемые в даркнете логи инфостилеров, содержимое утечек на DLS-сайтах. «Почта России» неразрывно связана с национальной инфраструктурой и киберпространством, поэтому

В «Почте России» цифровая революция. Радикально упростили отправку посылок – теперь не нужно указывать индекс, адрес и даже имя получателя Чем проще, тем лучше Почта России максимально упростила для россиян процесс отправки посылок. Отныне для этого нуж

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним Обмен исками В ноябре 2024 г. CNews писал об обратном иске Почты к НПЦ «1С» на сумму 185 млн руб. «Почта России» Дочерняя структура «1С» подала иск к «Почте России» более, чем на 100 млн рубле

«Клеверенс» автоматизировала инвентаризацию в отделениях «Почты России» вала процессы по инвентаризации товаров и регистрируемых почтовых отправлений в 38 тыс. отделениях «Почты России». Реализация проекта позволила крупнейшему федеральному почтовому оператору, обс

«Инфосистемы Джет» проверила итоги первого этапа ИБ-проекта для «Почты России» утых результатов в формате киберучений, имитирующих атаку высококвалифицированных злоумышленников. «Почта России» совместно с ГК «Солар», «Лабораторией Касперского», Positive Technologies и «Ин

Напавшего на «Почту России» хакера поймали и посадили на 21 год. Им оказался ученый-физик из Подмосковья и к 21 году лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в размере 700 тыс. руб. «Почта России» Кроме хакерских атак на «Почту России» ученого обвинили в госизмене и попытке п

«Почта России» завершила первую фазу проекта по построению киберустойчивой инфраструктуры «Почта России» совместно с ГК «Солар», «Лабораторией Касперского», Positive Technologies и «Ин

При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России» рганов государственной власти: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов федерации. Также в список вошли сайты «Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дороги»), туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС (принадлежит

«Почта России» и «Солар» выявили и заблокировали более 250 фейковых ресурсов почтового оператора С января по ноябрь 2025 г. «Почта России» при помощи сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, предоставляем

Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут размещать наружную рекламу в витринах отделений «Почты России» года сеть цифровых экранов «Яндекса» вырастет почти вдвое. Сотрудничество с такими партнерами, как «Почта России», позволяет нам системно ее развивать. Появление DOOH в локациях, которые являют