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Почта России ПАО


20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 5
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 3
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
11.10.2021 Удобно торговать: «Авито» упрощает доставку товаров с платформы 3
11.10.2021 «Почта России» запустила кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов 5
07.10.2021 ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первую электромобиль GAZelle e-NN 4
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 1
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 3
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
29.09.2021 «Яндекс 360» будет доставлять рассылки только с разрешения пользователя 2
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
21.09.2021 «Яндекс 360»: редактировать документы теперь можно со смартфона 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 2
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 4
18.08.2021 Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный 1
17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 8
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы 6
12.08.2021 «Ростелеком» и Почта России подписали договор на услуги связи 6
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 2
11.08.2021 Почта России запустила оплату доставки за счет получателя на сайте и в приложении для iOS 6
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 21
27.07.2021 «Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture 7

Публикаций - 1570, упоминаний - 4395

Почта России ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 309
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 111
VK - Mail.ru Group 2482 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 76
Yandex - Яндекс 4098 68
Microsoft Corporation 10997 59
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 38
Ланит ГК 1154 37
Ростех - Ростехнологии 2230 36
SAP SE 3207 36
Крок 1219 32
3726 26
АйТи 748 19
Восход ФГБУ НИИ 365 19
IBM 3524 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 16
Naumen - Наумен 341 16
iTeco - Ай-Теко 713 15
Ростелеком Связьинвест 692 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 14
Синтерра - Synterra 562 14
Rambler Group - Рамблер ГК 483 14
Google LLC 7124 13
Новые облачные технологии (НОТ) 227 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 12
Amazon Inc - Amazon.com 1467 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 10
Samsung Electronics 5627 10
Акадо Телеком - Комкор 605 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 9
Oracle Corporation 3331 9
Softline - Софтлайн 1472 8
РТЛабс 145 8
Cisco Systems 2035 8
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Facebook 3764 7
Mankiewicz 7 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 135
РЖД - Российские железные дороги 1081 80
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 79
Газпромбанк - ГПБ 692 39
Почта Банк 289 35
Альфа-Банк 1122 29
Аэрофлот 492 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 25
Открытие ФК 538 22
ПСБ - Промсвязьбанк 613 20
Магнит - Сеть магазинов 269 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 17
AliExpress 275 17
Уралсиб Банк 389 16
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 16
X5 Group 599 15
МКБ - Московский кредитный банк 268 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 14
Mary Kay - Мэри Кэй 82 14
OTP Group - ОТП Банк 125 14
ВТБ24 583 14
Ингосстрах СПАО 210 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 14
Газпром ПАО 518 14
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Интер РАО ПАО 158 13
Норникель - Норильский никель 177 13
Газпром нефть 380 13
UBS AG 118 12
Связной ГК 875 12
Уралкалий ПАО 62 12
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 10
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 10
Росгосстрах 182 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 213
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 47
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 42
Правительство РФ 2198 42
Президент Российской Федерации 1439 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 24
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 21
Счётная палата РФ 459 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
Федеральное казначейство России 766 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 15
Правительство Москвы 649 11
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 8
Арбитражный суд города Москвы 339 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 8
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
4CIO 12 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 250 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 60
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 44
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 21
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 20
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 18
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
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Smartphone - Смартфон 771 5
Google Android 10750 77
Apple iOS 5741 65
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 35
VK - Mail.Ru Почта 164 34
Новые облачные технологии - МойОфис 311 29
Linux OS 4236 26
Microsoft Windows 10 6602 25
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 22
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Яндекс.Маркет 439 13
Apple macOS 921 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 11
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 10
VK - Mail.ru Одноклассники 848 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Microsoft Office 1916 9
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 9
Tizen OS - Linux 215 8
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Стрелка - Транспортная карта 113 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
ВТБ Мультикарта 147 7
WhatsApp Messenger 654 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
Naumen Erudite 12 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 6
Intel x86 - Архитектура процессора 990 6
Microsoft Windows 849 6
Apple - App Store 2198 6
Apple iPad 3263 6
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Java - Язык программирования 1166 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 5
Емельченков Сергей 83 68
Никифоров Николай 1126 60
Путин Владимир 1820 55
Медведев Дмитрий 1433 36
Акимов Максим 167 30
Шадаев Максут 384 22
Подгузов Николай 27 21
Скатин Алексей 33 21
Алифанов Кирилл 56 19
Дворкович Аркадий 169 19
Четвернин Алексей 651 18
Козырев Алексей 270 16
Мишустин Михаил 302 14
Носков Константин 201 14
Аршавский Анджей 27 13
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
Урьяс Вадим 76 12
Лигачев Глеб 60 12
Нагаев Олег 30 11
Страшнов Дмитрий 109 11
Евраев Михаил 222 11
Силуанов Антон 52 11
Ковнир Евгений 71 11
Сирота Юрий 38 11
Казанцев Сергей 11 10
Сологуб Денис 16 10
Потапкин Михаил 26 10
Бикташев Ильдар 10 10
Чернышенко Дмитрий 234 10
Карпов Иван 41 10
Комиссаров Дмитрий 157 10
Осеевский Михаил 221 10
Комстачев Михаил 11 9
Петров Михаил 88 9
Чевкота Олег 15 9
Яфясов Денис 14 9
Мандрон Ярослав 9 9
Сергеев Сергей 63 9
Халматов Максим 45 9
Нестеров Алексей 79 9
Россия - Российская федерация - РФ 57124 887
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 68
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