Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Почта России ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1570, упоминаний - 4395
Почта России ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Емельченков Сергей 83 68
|Никифоров Николай 1126 60
|Путин Владимир 1820 55
|Медведев Дмитрий 1433 36
|Акимов Максим 167 30
|Шадаев Максут 384 22
|Подгузов Николай 27 21
|Скатин Алексей 33 21
|Алифанов Кирилл 56 19
|Дворкович Аркадий 169 19
|Четвернин Алексей 651 18
|Козырев Алексей 270 16
|Мишустин Михаил 302 14
|Носков Константин 201 14
|Аршавский Анджей 27 13
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
|Урьяс Вадим 76 12
|Лигачев Глеб 60 12
|Нагаев Олег 30 11
|Страшнов Дмитрий 109 11
|Евраев Михаил 222 11
|Силуанов Антон 52 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Сирота Юрий 38 11
|Казанцев Сергей 11 10
|Сологуб Денис 16 10
|Потапкин Михаил 26 10
|Бикташев Ильдар 10 10
|Чернышенко Дмитрий 234 10
|Карпов Иван 41 10
|Комиссаров Дмитрий 157 10
|Осеевский Михаил 221 10
|Комстачев Михаил 11 9
|Петров Михаил 88 9
|Чевкота Олег 15 9
|Яфясов Денис 14 9
|Мандрон Ярослав 9 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Халматов Максим 45 9
|Нестеров Алексей 79 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru