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Почта России ПАО

Почта России ПАО

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 330 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет сервис для компаний электронной торговли. Почта России усиливает присутствие на международном рынке. Офисы компании открыты в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют места обмена почтой.

День российской почты отмечается во второе воскресенье июля с 1994 года. Профессиональный праздник работников почтовой связи установлен 28 лет назад Указом Бориса Ельцина. Востребованность онлайн-сервисов растет, но почтовые отделения остаются основной точкой обслуживания клиентов. В 2021 году Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу модернизации почтовой сети. Почта отремонтирует их и наполнит новыми актуальными услугами – финансовыми, государственными и социальными. В 2022 году Почта модернизирует 1195 отделений, а там, где ремонт невозможен, – появятся быстровозводимые конструкции.
 

 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 «Почта России» отчиталась о работе сервиса «Почта.Бизнес» в 2026 году

Ежемесячно к сервисам «Почты России» подключаются до 4000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего б
21.07.2026 «Почта России» масштабировала процессы безопасной разработки с Swordfish Security

«Почта России» завершила первый этап масштабного проекта по укреплению киберустойчивости своих
14.07.2026 Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

Закон о поддержке «Почта России» Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке «Почты России». Д
08.07.2026 Долг «Почты России» превысил 107 миллиардов

Убыточное предприятие «Почта России» полностью отчиталась за свою деятельность в 2025 г., чистый долг достиг 107,8 м
01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

колько органично ИИ встроен в повседневную работу компании. Вместо погони за самой большой моделью «Почта России» сосредоточится на перестройке процессов под новые задачи. Об этом на «CNews FOR
01.07.2026 «Почта России» заработает на доставке россиянам электронных квитанций за ЖКХ и капремонт

х сообщений и монополизация «Почтой России» доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Как «Почта России» заработает на оплате ЖКХ Также законопроект предлагает монополизацию «Почтой Ро
26.06.2026 Versta.io упростит возврат товаров для интернет-магазинов

ернет-магазинам – достаточно показать штрихкод, чтобы сдать или получить посылку в любом отделении «Почты России» в стране или с доставкой курьером. Об этом CNews сообщил представитель Versta.i
23.06.2026 Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках

дерального бюджета вырастут на 9,5 млрд руб. Как пояснил министр цифрового развития Максут Шадаев, «Почта России» является убыточным предприятием и имеет большую долговую нагрузку. А из-за высо
22.06.2026 «Почта России» тестирует мессенджер eXpress

В целях развития кибербезопасности и цифровой трансформации «Почта России» проводит тестирование отечественного корпоративного мессенджера eXpress. Корпор
11.06.2026 Власти разрешили «Почте России» ввести платные цифровые почтовые ящики

и выполняет функции ее оператора», - говорится в законопроекте.. Таким оператором, очевидно, будет «Почта России». «Почта России» Правительство разработало законопроект, разрешающий «Поч
10.06.2026 Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

Зачем писать письма, когда можно позвонить «Почта России» переквалифицировалась в мобильного оператора связи, сообщили CNews представител
04.06.2026 Санкции Запада дали трещину. «Почта России» возобновила прием посылок из США в Россию

Посылка, приди «Почта России» вновь начала ввозить в Россию посылки из США, пишет ТАСС со ссылкой на представ
25.05.2026 «Для удобства клиентов»: «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время

ение и сообщил, что теперь письма и бандероли принимаются и отправляются только с 9 утра до 16:00. «Почта России» «Почта России» ограничила работу ряда отделений в вечернее время С похож
20.05.2026 «Почта России» усиливает цифровую инфраструктуру с помощью технологий Yandex B2B Tech

«Почта России» и подразделение «Яндекса» Yandex B2B Tech договорились о взаимодействии в облас
20.05.2026 «Почта России» и Wayzim Technology подписали меморандум о сотрудничестве

«Почта России» и китайский поставщик комплексных решений для интеллектуальных логистических си
19.05.2026 «Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия

«Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале со
19.05.2026 «Почта России» и «Транснефть» объединят усилия в сфере кибербезопасности

«Почта России» и «Транснефть» заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах противодействия
18.05.2026 «Салют для бизнеса» и «Почта России» откроют центр компетенций в сфере ИИ

оративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») и «Почта России» заключили соглашение о создании центра компетенций в сфере искусственного интел
05.05.2026 «Почта России» упростила систему отслеживания отправлений

«Почта России» обновила набор статусов отправлений в системе отслеживания. Теперь клиенты буду
04.05.2026 «Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Где посылка, «Почта»? Редакция CNews обнаружила, что «Почта России» радикально изменила механизм работы своего сервиса отслеживания посылок. Если р
30.04.2026 По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

дставители ритейлера отвечать отказались. drobotdean / Freepik Не исключено, что со временем продукты питания появятся и в офлайн-магазинах сети Напомним, несколько лет назад торговать едой решила и «Почта России». Теперь в большинстве ее отделений стоят витрины с продуктами. Еда нужна всем Сеть «М.видео» существует с 1993 г., и до второй половины 2025 г. она делала акцент на продаже техник
21.04.2026 Т2 запустила продажи смартфонов и SIM-карт в отделениях «Почты России»

ьской местности и малых городах страны. Т2 реализовывает новый формат пакетных продаж в отделениях «Почты России» – SIM-карты с оплаченным тарифом в комплекте со смартфоном или часами. Готовые

17.04.2026 В России разработан первый полностью роботизированный склад для доставки почты дронами

пришлось приостановить доставку беспилотниками после двух аварий на испытательном полигоне в США. «Почта России» также проводит эксперимент по БПЛА-доставке. Испытания проводятся с 2022 г. бес
10.04.2026 Коммунальщики против закона о «Почте России». Они не хотят отдавать ей почтовые ящики и платить ей за доставку электронных квитанций

доставку платежных документов ЖКХ в электронный формате, который планируется сделать обязательным. «Почта России» Предприятий сферы ЖКХ борются с «Почтой России» за право распоряжаться почтовым
08.04.2026 «Почта России» оптимизирует логистику с помощью системы интеллектуального моделирования «Тераплан»

«Почта России» внедрила систему интеллектуального моделирования процессов логистики на базе пл
31.03.2026 Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

е. Она станет единым каналом доставки сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Помимо этого, у «Почты России» есть сервис «Электронные заказные письма», которые юридическую силу, аналогичну
26.03.2026 Versta.io позволяет бизнесу отправлять посылки в любом отделении «Почта России» в стране

Цифровой логистический оператор Versta.io запускает новый сервис, который упрощает бизнесу процесс отправки посылок. Новая услуга позволяет сдать груз в любом отделении «Почты России» без предварительного заключения договора с почтовым оператором и без привязки к конкретному отделению. Об этом CNews сообщили представители Versta.io. Ранее корпоративные заказчик
25.03.2026 Торговля лекарствами и ПВЗ из-под палки: власти подготовили закон о спасении «Почты России»

Ряд мер направлен на «укрепление финансовой устойчивости "Почты России"», как указано в сообщении. «Почта России» Новый закон дает АО «Почта России» дополнительные возможности для получе
25.03.2026 Минцифры: «Почта России» получит новые возможности для развития

омленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры. Безопасность почтовых ящиков в домах «Почта России» получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящи
27.02.2026 Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

ware-as-a-Service, распространяемые в даркнете логи инфостилеров, содержимое утечек на DLS-сайтах. «Почта России» неразрывно связана с национальной инфраструктурой и киберпространством, поэтому
02.02.2026 В «Почте России» цифровая революция. Радикально упростили отправку посылок – теперь не нужно указывать индекс, адрес и даже имя получателя

Чем проще, тем лучше Почта России максимально упростила для россиян процесс отправки посылок. Отныне для этого нуж
26.01.2026 «Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Обмен исками В ноябре 2024 г. CNews писал об обратном иске Почты к НПЦ «1С» на сумму 185 млн руб. «Почта России» Дочерняя структура «1С» подала иск к «Почте России» более, чем на 100 млн рубле
22.12.2025 «Клеверенс» автоматизировала инвентаризацию в отделениях «Почты России»

вала процессы по инвентаризации товаров и регистрируемых почтовых отправлений в 38 тыс. отделениях «Почты России». Реализация проекта позволила крупнейшему федеральному почтовому оператору, обс
12.12.2025 «Инфосистемы Джет» проверила итоги первого этапа ИБ-проекта для «Почты России»

утых результатов в формате киберучений, имитирующих атаку высококвалифицированных злоумышленников. «Почта России» совместно с ГК «Солар», «Лабораторией Касперского», Positive Technologies и «Ин
04.12.2025 Напавшего на «Почту России» хакера поймали и посадили на 21 год. Им оказался ученый-физик из Подмосковья

и к 21 году лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в размере 700 тыс. руб. «Почта России» Кроме хакерских атак на «Почту России» ученого обвинили в госизмене и попытке п
19.11.2025 «Почта России» завершила первую фазу проекта по построению киберустойчивой инфраструктуры

«Почта России» совместно с ГК «Солар», «Лабораторией Касперского», Positive Technologies и «Ин
17.11.2025 При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России»

рганов государственной власти: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов федерации. Также в список вошли сайты «Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дороги»), туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС (принадлежит
13.11.2025 «Почта России» и «Солар» выявили и заблокировали более 250 фейковых ресурсов почтового оператора

С января по ноябрь 2025 г. «Почта России» при помощи сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, предоставляем
24.10.2025 Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут размещать наружную рекламу в витринах отделений «Почты России»

года сеть цифровых экранов «Яндекса» вырастет почти вдвое. Сотрудничество с такими партнерами, как «Почта России», позволяет нам системно ее развивать. Появление DOOH в локациях, которые являют
24.10.2025 «Почта России» добавила Max в федеральную омниканальную платформу CraftTalk для онлайн-коммуникаций с клиентами

«Почта России» завершила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-ко

Публикаций - 2370, упоминаний - 4309

Почта России ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 409
Yandex - Яндекс 9215 214
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 190
9594 161
МегаФон 10742 145
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 138
VK - Mail.ru Group 3602 121
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 115
Microsoft Corporation 25775 115
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 111
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 107
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 93
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 70
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 70
SAP SE 5601 69
Oracle Corporation 7074 64
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 58
Восход ФГБУ НИИ 721 54
IBM - International Business Machines Corp 9699 53
Diasoft - Диасофт 1144 52
Ростелеком - Связьинвест 1719 50
SimbirSoft - СимбирСофт 124 50
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 48
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 47
Крок - Croc 1964 46
Google LLC 12688 45
Naumen - Наумен 752 41
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 35
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 35
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 33
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 32
Telegram Group 2940 32
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 31
Rimini Street 77 31
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 31
Новые облачные технологии (НОТ) 485 30
АйТи 1519 30
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 325
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 204
РЖД - Российские железные дороги 2096 173
ГПБ - Газпромбанк 1273 101
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 92
Газпром нефть 725 92
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 86
МКБ - Московский кредитный банк 657 85
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 85
ВТБ - Почта Банк 514 82
ПСБ - Промсвязьбанк 963 81
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 79
Альфа-Банк 1979 74
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 72
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 69
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 67
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 65
Газпром ПАО 1493 64
Связной ГК 1401 63
Русагро Группа Компаний 379 62
Евросеть 1421 58
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 57
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 56
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 56
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 55
Силовые машины 166 53
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 52
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 51
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 50
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 49
Северсталь ПАО - Severstal 629 49
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 47
Ингосстрах СПАО 478 45
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 43
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 43
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 43
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 42
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 42
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 681
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 199
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 174
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 153
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 153
Федеральное казначейство России 1949 132
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 116
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 113
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 105
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 98
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 90
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 90
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 87
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 87
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 87
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 87
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 81
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 80
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 78
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 75
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 74
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 73
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 73
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 68
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 65
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 63
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 61
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 61
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 58
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 57
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 52
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 52
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 44
Судебная власть - Judicial power 2500 44
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 40
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 38
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 37
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 36
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 35
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 25
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 20
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
ГосИнформСистемы 160 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 5
Профсоюз работников связи России 9 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 685
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 523
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 452
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 394
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 316
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 293
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 278
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 256
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 241
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 238
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 229
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 220
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 217
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 189
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 186
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 180
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 177
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 175
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 165
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 150
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 146
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 144
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 142
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 137
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 137
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 132
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 131
Оповещение и уведомление - Notification 5943 130
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 125
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 125
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 122
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 118
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 117
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 116
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 115
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 111
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 109
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 107
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 107
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 106
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 276
Google Android 15243 125
Apple iOS 8583 100
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 88
Linux OS 11533 76
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 67
Microsoft Windows 16882 62
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 59
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 55
VK - Mail.Ru Почта 418 53
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 51
Новые облачные технологии - МойОфис 958 48
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 35
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 34
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 34
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 34
Microsoft Office 4170 33
Microsoft Windows 2000 8678 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 32
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 32
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 32
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 32
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 32
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 30
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 30
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 30
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 29
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 27
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 27
Apple - App Store 3109 26
1С:ERP Управление предприятием 841 26
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 26
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Apple iPhone 6 4861 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 23
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 23
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 22
Путин Владимир 3454 138
Шадаев Максут 1210 128
Никифоров Николай 1138 128
Чудинов Дмитрий 103 102
Емельченков Сергей 141 98
Евраев Михаил 266 90
Страшнов Дмитрий 111 81
Медведев Дмитрий 1665 81
Сергеев Сергей 179 62
Козырев Алексей 328 55
Натрусов Артем 313 54
Рейман Леонид 1065 52
Ульянов Николай 176 50
Киселев Александр 115 48
Чаркин Евгений 317 46
Албычев Александр 168 46
Суровец Дмитрий 115 44
Лигачев Глеб 120 44
Граденко Михаил 56 43
Соболев Роман 48 43
Глазков Александр 151 41
Цыганков Роман 62 41
Сотин Денис 216 40
Акимов Максим 192 39
Сологуб Денис 75 39
Щеголев Игорь 699 37
Бурилов Андрей 117 37
Трошина Елена 39 37
Белоусов Максим 109 36
Гимранов Ринат 126 35
Дьяченко Валерий 96 34
Алифанов Кирилл 84 34
Дворкович Аркадий 216 34
Федоров Алексей 142 33
Скатин Алексей 33 32
Мишустин Михаил 787 31
Тятюшев Максим 215 31
Шойтов Александр 116 30
Варжавин Иван 30 30
Шпак Василий 279 29
Россия - РФ - Российская федерация 166166 2144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 744
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 303
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 155
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 148
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 111
Европа 24963 101
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 85
Россия - СФО - Новосибирск 4875 74
Казахстан - Республика 6047 70
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 66
Украина 7928 64
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 63
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 58
Беларусь - Белоруссия 6289 58
Германия - Федеративная Республика 13221 57
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 54
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 42
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 40
Европа Восточная 3138 38
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 37
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 35
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 35
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 34
Азия - Азиатский регион 5920 34
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 32
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 32
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 31
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 30
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 30
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 30
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 29
Япония 13807 29
Россия - УФО - Свердловская область 1951 29
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 29
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 29
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1070
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 709
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 289
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 255
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 220
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 216
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 191
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 157
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 142
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 126
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 99
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 89
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 89
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 86
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 83
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 79
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 65
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 91
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 58
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 53
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 42
Ведомости 1466 39
TAdviser - Центр выбора технологий 468 24
РОИ - Российская общественная инициатива 85 18
РИА Новости 1033 14
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 13
Известия ИД 770 13
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 10
Forbes - Форбс 1002 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 9
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 9
Комсомольская правда ИД 83 8
ComNews - Медиа-бизнес 142 8
Российская газета 290 8
АиФ - Аргументы и факты 52 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 7
Bloomberg 1627 6
Wikipedia - Википедия 650 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
VK - Mail.ru Hi-tech 58 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 4
Мобильные системы 118 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Рен ТВ - телеканал 82 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Радио России - радиостанция 49 3
CRN 50 3
ComputerWorld 144 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 117
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 66
CNews Инновация года - награда 155 55
IDC - International Data Corporation 4975 25
Gartner - Гартнер 3658 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 11
Рустелеком ТК 305 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
BCG - Boston Consulting Group 117 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Forrester Wave 45 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
INFOLine-Аналитика 78 3
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
Fortune Global 500 295 1
Research and Markets 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
SimilarWeb 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
РАН - Российская академия наук 2122 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 16
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 13
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 9
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 9
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 5
РЭШ - Российская электронная школа 31 5
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
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