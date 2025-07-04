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От города до огорода всего один клик: «Почта России» упрощает жизнь дачников

«Почта России» предлагает клиентам услугу переадресации отправлений. Это особенно актуально летом, поскольку многие жители мегаполисов переезжают за город. Об этом CNews сообщили представители «Почты России»

Услуга переадресации письменной корреспонденции работает по всей стране. Россияне могут получать почтовые отправления на даче так же, как и в городе. Для того, чтобы изменить адрес доставки, необходимо обратиться в почтовое отделение и заполнить заявление и предоставить паспорт.

Клиенты могут выбрать не только удобное почтовое отделение, но и удобное время для получения или отправки. Благодаря сервису предварительной записи можно заранее записаться в почтовое отделение онлайн — на сайте «Почты России» или через мобильное приложение.

Также в 2025 г. «Почта России» запустила переадресацию курьерских отправлений в удобное клиенту отделение. Забрать там посылку можно в выбранное время и без ожидания. Чтобы забрать отправление, достаточно показать код из мобильного приложения.

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