Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Московская биржа готовится к запуску торгов криптовалютами и активно прорабатывает техническую часть проекта совместно с брокерами. Площадка планирует начать операции летом 2026 г, как только будет готова необходимая нормативная база. Запуск торгов станет существенным дополнением к уже имеющимся производным инструментам на криптовалюты на срочном рынке.

Запуск биржевых торгов криптовалютой

Московская биржа (Мосбиржа) планирует начать торги криптовалютой, пишет Forbes. Отмечается, что площадка уже тестирует процессы торговли совместно с брокерами и готовится к старту криптоторгов. По данным источников, биржа собирается запустить торги летом 2026 г.

Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, которая существует только в электронном виде. У нее нет физической формы, такой, как купюры или монеты, а работает она на основе технологии блокчейн. Главная особенность криптовалюты — ее децентрализация.

Мосбиржа начала разрабатывать криптовалютные торги после того, как в России занялись криптовалютным законодательством. «В феврале 2026 г. Мосбиржа сосредоточена на том, чтобы проработать техническую часть торгов. Площадка ждет, когда будет готова нормативная база, чтобы приступить к организации торгов именно криптоинструментами», — пояснил журналистам Forbes их источник.

Unsplash - Art Rachen Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Мосбиржа — это централизованная площадка в 2026 г., где проводятся торги ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, производными инструментами и другими активами. Она организует и контролирует быстрое исполнение сделок по рыночной цене, зарабатывая на комиссиях от своих клиентов.

Для запуска криптобиржи потребуется интеграция с блокчейн-сетями, внедрение решений для учета цифровых активов и усиленные механизмы кибербезопасности, отметил советник консалтинговой фирмы White Square Азамат Абдульменов.

Управляющий консалтингового агентства Parallax Михаил Успенский назвал Мосбиржу одним из главных претендентов на запуск собственной криптобиржи.

Инструмент для обхода санкций

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов отметил, что Мосбиржа находится под американскими санкциями. Однако ограничения не запрещают торговлю криптовалютами, а лишь ограничивают доступ к западной расчетной инфраструктуре. «Поэтому набор инструментов будет определяться не санкционным режимом, а внутренними регуляторными решениями», — добавил эксперт. Господин Брисов уточнил, что неквалифицированные инвесторы получат только доступ к валюте, прошедшей листинг России — на старте это будут Bitcoin и Ethereum.

Заместитель директора департамента риск-менеджмента «Цифра брокер» Андрей Гавриличев добавил, что среди доступных активов также будет Solana и, возможно, стейблкоины на рубль.

Московская биржа Регулирование криптовалютного рынка

По словам заместителя генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы (ФГ) «Финам» Дмитрия Леснова, торговля на такой криптоплощадке будет напоминать привычную торговлю на бирже — через посредников, брокеров, с местом хранения активов в цифровых депозитариях.

Закон о легализации

В 2024 г. в России приняты законы о легализации майнинга и об экспериментальном использовании криптовалют во внешнеторговых расчетах — на фоне санкционных ограничений, информировал CNews. При этом Центральный Банк (Центробанк) России изначально выступал за полный запрет оборота криптовалют, но впоследствии согласился на модель регулируемого рынка.

Регулирование криптовалютного рынка

В феврале 2026 г. стало известно, что с 1 июля 2026 г. в России вступят в силу нормы регулирования криптовалютного рынка. К этому времени планируется сформировать необходимую ИТ-инфраструктуру для работы организаций, занимающихся оборотом цифровых валют, в том числе криптобирж, цифровых депозитариев и обменных сервисов.

По законопроекту «О цифровой валюте и цифровых правах», который должен вступить в силу с 1 июля 2026 г. и легализовать криптобиржи, обменники и майнинг под контролем Центробанка России, криптовалюта рассматривается только как инвестиционный актив.

Торговля будет вестись в рублях, а анонимные монеты, например Monero и Zcash, будут запрещены, подчеркнул Юрий Брисов. Так что купить криптоактивы внутри России будет возможно, но рынок будет очень ограниченным, резюмирует он.

Особенности изъятия цифровой валюты

Президент России Владимир Путин в феврале 2026 г. утвердил соответствующие поправки, которыми предусмотрена возможность изъятия цифровых денег в таком качестве. Кроме того, закон содержит нормы для прекращения операций с арестованной криптовалютой т.к. ранее с этим были проблемы, о чем писал CNews.

Речь идет о Федеральном законе (ФЗ) от 20 февраля 2026 г. № 38-ФЗ «О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса (УК) России и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК)». В частности, согласно поправкам, цифровые средства признаются имуществом для целей УК и УПК, также законом устанавливаются особенности изъятия таких средств при производстве следственных действий.

Во-первых, изъятие электронных денег производится с участием специалиста.

Во-вторых, материальный носитель, на котором хранятся цифровые средства или зафиксированы сведения, обеспечивающие доступ к ним, изымается во время следственных действий и хранится в опечатанном виде в условиях, обеспечивающих сохранность такой валюты и исключающих возможность получения данных посторонними.

В-третьих, для обеспечения сохранности цифровых денег их могут перевести на адрес-идентификатор для хранения в установленном Правительством России порядке.

В-четвертых, в протоколе следственного действия должны быть указаны вид цифровой валюты, ее количество, а при переводе таких электронных средств на адрес-идентификатор — также адреса-идентификаторы отправителя, получателя и другая информация, которая нужна для идентификации операции.

В-пятых, изъятая цифровая валюта хранится в порядке, установленном Правительством России.

Со слов заместитель министра юстиции Елены Ардабьевой, закон закрепляет уже существующую практику изъятия цифровых активов в ходе следственных действий как с «холодных» кошельков т.е. путем изъятия устройств, так и с «горячих» — через получение ключей, создание скриншотов и фиксацию данных. Также предусмотрено взаимодействие с зарубежными криптобиржами.