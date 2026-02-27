Разделы

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

На фоне дефицита SSD-накопителей в продаже появились компьютеры с памятью 1 ТБ и более, но на деле в них стоят накопители в разы меньшей емкости – обычно не более 128 ГБ. Остальной объем памяти – это облачные сервисы, подписку на которые мошенники заранее включили в стоимость ПК. Такие устройства продаются на крупнейших маркетплейсах, и понять из описания, что в облако идет в комплекте, сможет не каждый пользователь.

Память есть, но ее нет

На маркетплейсах стали массово продаваться компьютеры с накопителями больших объемов, которых на деле в системном блоке никогда не было. Как пишет портал Neowin, мошенники, воспользовавшись ситуацией с мировым дефицитом SSD, стали продавать ПК с крошечными физическими накопителями и активировать на них подписку на облачные сервисы. Притом стоимость этой подписки они сразу включают в итоговую цену ПК, так что оплачивает ее покупатель.

Как правило, а таких компьютерах установлены совсем маленькие по меркам 2026 г. SSD-накопители – в среднем на 128 ГБ. Они часто поставляются с Windows 11, а эта ОС известна своим огромным «весом» – некоторые ее модификации после чистой установки запросто могут занимать на диске от 20 ГБ и более, то есть около пятой части всего его объема в данном случае.

При этом в описании к таким ПК указано, что объем внутреннего накопителя у них составляет 1,1 или 1,2 ТБ. Для многих все выглядит корректно, но такие цифры сразу могут вызвать подозрение у опытных пользователей. Они знают, что ни в случае жестких дисков, ни в случае SSD таких носителей информации в принципе не существует. Для примера, SSD бывают объемом 64, 128, 256, 512, 1024 (1 ТБ), 2048 (2 ТБ) ГБ и т. д.

Заплатить мошенникам и Microsoft

Мошенники, собирающие такие ПК, перед продажей активируют на них подписку OneDrive – это облачный сервис Microsoft. Как правило, они оплачивают облако на год вперед, но при этом никак не уведомляют об этом пользователей.

pc6.jpg

Andrey Matveev / Unsplash
Покупка ПК в интернете стала как никогда рискованным мероприятием

Через год покупатели встанут перед выбором – или продолжить платить Microsoft, или лишиться доступа к файлам, которые были скопированы в облако. Физически все они находятся в ЦОДах корпорации, и добраться до них без оплаты OneDrive не получится.

Более того, они окажутся недоступны, если не будет подключения к интернету. Это особенно актуально в России, поскольку с весны 2025 г. в большинстве регионов регулярно блокируют мобильный интернет. К тому же в феврале 2026 г. был подписан закон, позволяющий силовикам отключать россиянам еще и домашний интернет.

Отметим также, что облако Microsoft весьма ненадежно с точки зрения долгосрочного хранения важной информации. Как сообщал CNews, корпорации ничего не стоит удалить профиль пользователя с файлами, копившимися десятилетиями.

Не компьютерами едиными

Важно подчеркнуть, что проблема касается не только настольных ПК – обман с ноутбуками тоже имеет место быть. Например, специалисты Neowin обнаружили на просторах Amazon несколько ноутбуков HP как раз с 1,2 ТБ памяти.

В их случае продавцы все же указали, что часть этого объема относится к облаку. Однако упоминание об этом они запрятали довольно глубоко и сделали его размытым, чтобы ввести пользователей в заблуждение.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Обман процветает не только с техникой HP – другие крупные бренды тоже задействованы. По данным Neowin, подобным промышляют многие продавцы, и одним только Amazon они не ограничиваются. Схожие компьютеры и ноутбуки были найдены, к примеру, на торговой площадке Newegg.

Защититься от обмана можно лишь одним способом – нужно внимательно читать описание товара.

Россияне пока в безопасности

К моменту публикации материала новый «тренд» захватил лишь зарубежные маркетплейсы, но при этом крупнейшие. В частности, на обман с емкостью накопителей в новых ПК стали жаловаться пользователи магазина Amazon, который никогда не славился популярностью в России.

До российских площадок подобное явление пока не докатилось, но велика вероятность, что отечественные и зарубежные продавцы техники, присутствующие на площадках, попробуют протестировать компьютерную грамотность россиян и в целом их бдительность. Подобные фокусы они проворачивают регулярно – к примеру, в конце 2023 г. CNews обнаружил на Ozon разветвленную сеть продавцов, торгующих заведомо поддельными флешками и SSD-накопителями. В них заявлен солидный объем, вплоть до нескольких терабайт, но на деле на них можно записать максимум несколько гигабайт информации, то есть в сотни раз меньше.

В 2024 г. CNews выявил массовые продажи поддельных смартфонов в России через отечественные маркетплейсы.

Геннадий Ефремов

