Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Модернизация «Почты России»: новые возможности для удобства и роста

Минцифры разработало проект федерального закона, предусматривающий ряд мер по поддержке и развитию «Почты России». Они направлены на решение ключевых экономических вызовов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение доступности почтовых услуг для граждан. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Электронные платежи

«Почта» начнет принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций.

Доставка в многоквартирные дома

«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом по решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы.

Уведомления

Все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России» или на «Госуслугах».

Продажа лекарств

«Почта России» получит возможность продажи безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения. Это поможет гражданам в отдаленных уголках страны получать необходимую помощь.

Что еще изменится

Для улучшения обслуживания граждан «Почта» усовершенствует графики работы своих отделений.

Маркетплейсы смогут доставлять товары через «Почту России» — отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ.

Нововведения направлены на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности «Почты России». Сейчас документ находится на общественном обсуждении.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153