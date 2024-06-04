«Магнит Маркет» расширил сеть ПВЗ до 1 тыс. точек Магнит») увеличил количество пунктов выдачи заказов вдвое, до 1 тыс. точек. Половина из них – новые ПВЗ, открытые в магазинах розничной сети «Магнит» с февраля 2024 г., половина – бывшие ПВЗ

«Магнит» приступает к ребрендингу KazanExpress приступает к ребрендингу KazanExpress, по итогам которого сайт, приложение, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие элементы инфраструктуры маркетплейса будут функционировать в едином стиле под б

«Яндекс Маркет» поможет предпринимателям купить готовые пункты выдачи заказов ета» любой предприниматель теперь сможет выбрать и купить готовый к работе пункт выдачи заказов — с уже установленной вывеской, оформленным помещением и фирменной мебелью. Это доступно как владельцам ПВЗ сервиса, так и тем, кто до сих пор с ним не сотрудничал: им достаточно зарегистрироваться в личном кабинете. Дальше нужно найти на интерактивной карте подходящий пункт и подать заявку на ег

«Магнит Маркет» открыл первые 100 ПВЗ в магазинах «Магнит» скает на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress, открыл первые 100 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах ритейлера. Дальнейшее масштабирование сети ПВЗ на базе торговых точек

Владельцы пунктов выдачи заказов Ozon создали более 100 тыс. рабочих мест в России Пункт выдачи заказов (ПВЗ) создает в среднем 2,5 рабочих места — как правило, это сотрудники ПВЗ, которые за

В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране Собственная сеть ПВЗ «Авито» запланировала в самом ближайшем будущем развернуть сеть собственных пунктов выдач

«Магнит» открыл первый ПВЗ «Магнит Маркета» в одном из своих магазинов «Магнит», открыл первый тестовый пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса «Магнит Маркет» (KazanExpress) в одном из своих магазинов в Казани. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». ПВЗ расположен в магазине «Магнит» «у дома», который

Оборудование АТОЛ теперь принимает платежи в ПВЗ ИТ-компания АТОЛ разработала модуль для ПО «АТОЛ Sigma», позволяющий принимать оплату товаров в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Эта опция доступна благодаря интеграции с сервисами «Продуман» и MultiPoint, которые работают с рядом маркетплейсов и логистических компаний, среди которых Ozon, Boxberry, DPD, «Яндекс Ма

Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах ску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием

Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ лугу по подбору и покупке пункта выдача заказов для клиентов. Специалисты банка подберут работающий ПВЗ с прозрачной историей под запрос предпринимателя и гарантируют чистоту сделки. Модульбанк

Видеонаблюдение «Ростелекома» поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов из самых востребованных облачных решений для бизнеса — видеонаблюдение для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Решение ориентировано на маркетплейсы и мультибрендовые пункты выдачи. Владельцы таких

«Тинькофф бизнес» и Ozon помогут предпринимателям открыть первый пункт выдачи заказов «Тинькофф бизнес» и Ozon поддержат предпринимателей, которые собираются открыть свой пункт выдачи заказов (ПВЗ). «Тинькофф» предоставит новым клиентам полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания, а Ozon проконсультирует по вопросам запуска ПВЗ и обеспечит финансовую помощь участникам

Wildberries представил гибкие тарифы вознаграждений для партнерских ПВЗ Московского региона ает тестирование новой гибкой дифференцированной программы вознаграждений за операции в партнерских ПВЗ. 28 сентября 2023 г. в рамках Согласительной комиссии инициативной группы партнеров ПВ

Wildberries представил партнерам ПВЗ обновленную систему гибких тарифов авители Wildberries. Wildberries продолжает тестирование новой программы вознаграждений партнерских ПВЗ. Ее цель – обеспечить гибкий подход при оценке доходов и затрат партнеров, учесть индивид

Wildberries представила первые итоги новой программы вознаграждений партнерских ПВЗ овую систему вознаграждений за операции для партнерских самовывозов. Обновленная система тарификации вознаграждения будет отвечать гибкости и основываться на критериях региональной специфики, выручки ПВЗ и его площади. Программа будет представлена в ближайшее время после завершения этапа тестирования и изучения обратной связи от партнеров, сообщили CNews в пресс-службе компании. Новая тариф

Wildberries запустил бесплатную программу поддержки партнерских ПВЗ с низким рейтингом тели Wildberries. Дебютная программа поддержки Wildberries стартовала в июне 2023 г. Первыми ее участниками стали тринадцать предпринимателей из различных регионов России и стран СНГ, чьи партнерские пункты выдачи получили наименьший рейтинг от покупателей – менее 0,25% от средних показателей по региону. Программа полностью бесплатна и предназначена для обмена опытом, поддержки и развития б

Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ : с каждым последующим нарушением размер взыскания будет расти. Новый механизм контроля за соблюдением стандартов действует при ряде распространенных нарушений, среди которых отсутствие видеокамеры в ПВЗ и невыдача пакета клиенту. Согласован новый порядок уведомлений компании о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации: в частности, из-за пожара, залива и т.д. В этом случае достат

«Тинькофф бизнес» и «Яндекс маркет» помогут предпринимателям открыть первый ПВЗ «Тинькофф бизнес» и «Яндекс маркет» поддержат предпринимателей, которые хотят открыть свой первый пункт выдачи заказов (ПВЗ). «Тинькофф бизнес» бесплатно зарегистрирует ИП или ООО, даст в аренду терминал для эквайринга и полгода будет бесплатно обслуживать расчётный счёт. «Маркет» предоставит персонального менед

Wildberries поддержал предложение инициативной группы партнерских ПВЗ по дифференцированным тарифам созданной Согласительной комиссии Одним из ключевых пунктов встречи стал вопрос размера тарифов при открытии новых пунктов. Партнеры выразили обеспокоенность появлением все большего количества новых ПВЗ, которые открываются в непосредственной близости от уже существующих пунктов. Открытие новых ПВЗ в недостаточной дальности друг от друга (например, в соседних подъездах или домах) ум

Владельцы ПВЗ «Яндекс маркета» помогут коллегам в разборе вопросов с сервисом Яндекс маркета», смогут участвовать в разборе спорных ситуаций между сервисом и другими владельцами ПВЗ маркетплейса. Для этого сервис создаст рабочую группу из экспертов, представителей отрасл

Модульбанк запустил сервис по открытию и ведению ПВЗ под ключ Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению под ключ пунктов выдачи заказов. В рамках сервиса банк привлечет опытную команду, поможет с выбором оптимальной локации для ПВЗ, выстроит управление процессами и возьмет на себя весь микроменеджмент. Всего Модульбанк предлагает три тарифа для владельцев ПВЗ в зависимости от объема услуг и количества пунктов в

Средний доход пунктов выдачи заказов «Яндекс маркета» за год вырос почти в два раза В 2022 г. средний доход брендированных пунктов выдачи заказов «Яндекс маркета» (ПВЗ) вырос на 84% по сравнению с 2021 г. Такие пункты отдают заказы покупателям, принимают по

«Яндекс маркет» начал развивать сеть ПВЗ в малых городах «Яндекс маркет» начал развивать сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в небольших населённых пунктах, а не только в крупных городах-миллионнерах, как было до сих пор. ПВЗ «Маркета» теперь можно открыть там, где живет до 50 тыс. человек. Для этого серв

«Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК в любом удобном пункте выдачи СДЭК. Уже сегодня для клиентов «Детского мира» доступны более 3 тыс. ПВЗ в 68 регионах страны. Покупатели могут выбрать удобный для себя пункт выдачи при оформлен

СДЭК запустил доставку из Hoff СДЭК по всей России. До конца года она будет бесплатной. Потребители смогут покупать с доставкой в ПВЗ и постаматы СДЭК малогабаритную мебель — тумбы и пуфы, — а также мойки для кухни и сантех

OmniCDEK объединит все постаматы и ПВЗ России в единую сеть Федеральная служба доставки OmniCDEK объявила о запуске нового инструмента для онлайн ритейла – консолидаторе постаматов и ПВЗ от разных провайдеров логистических услуг. Компания намерена объединить все российские пункты самовывоза в единую сеть. Услуги доставки заказов в постаматы и ПВЗ – в отличие аналогич

Wildberries запустил программу субсидирования партнерских ПВЗ Wildberries представил новую программу субсидирования предпринимателям открытия партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В ее рамках владельцы ПВЗ после запуска объекта будут получать бонусы в виде повышенного процента выплат от оборота ПВЗ: в первый месяц работы дополнительная выплата состави

Покупатели смогут купить электронику в брендированных пунктах выдачи заказов «Яндекс маркета» ал продавать электронику и выдавать термосумки курьерам через брендированные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Новые услуги уже работают в тестовом режиме в нескольких пунктах в Москве, Санкт-Петерб

Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» смогут выдавать больше посылок Брендированные пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» (ПВЗ) теперь могут выдавать покупателям посылки от магазинов-партнеров сервиса, которые до сих

СДЭК поможет «Лизаалерт» искать пропавших людей сообщать посетителям поисковые ориентировки без вести пропавших, а потерявшиеся люди смогут найти в ПВЗ СДЭК помощь. Ежедневно пункты выдачи заказов СДЭК по всей России посещают более 250 тыс.

«Яндекс.маркет» удвоит число своих пунктов выдачи заказов в 2022 году За год «Яндекс.маркет» вдвое увеличит сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом. Сервис развивает брендированные пункты вместе с партнерами-предпринимателями в разных регионах страны. Сейчас через ПВЗ маркетплейс принимает и выдает посыл

Продавцы смогут забрать невыкупленные товары в пунктах выдачи заказов «Яндекс.маркета» которые торгуют на сервисе: он стал отдавать такие посылки через собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Раньше магазины могли забрать возвраты только со склада или из сортировочного центра ма

Магазины смогут отдавать товары на доставку через пункты выдачи заказов «Яндекс.маркета» ных городах России. Благодаря этому у продавцов появилось еще больше точек для отгрузки товаров, а у местных жителей — возможность получать покупки из маркетплейса еще быстрее. Отгрузка товаров через пункты выдачи «Яндекс.маркета» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Продавцам доступно больше 250 точек, и сервис прод

«Aliexpress Россия» открыла пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» «Aliexpress Россия» объявила об открытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях «Почты России». Первые пункты уже начали работать в