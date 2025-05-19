Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175078
ИКТ 13639
Организации 10639
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3454
Системы 25589
Персоны 75088
География 2839
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Эминов Руслан


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Ozon и SuperJob представили исследование рынка труда складской отрасли в 2025 году 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Эминов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Superjob - Суперджоб 600 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1435 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2470 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1319 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2447 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1178 1
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 29 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 66 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 73 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1168 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1871 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - СФО - Новосибирск 4426 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1717 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3006 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Россия - УФО - Свердловская область 1581 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1263 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2764 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2468 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153