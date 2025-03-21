Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск

Ozon расширяет логистическую инфраструктуру на Ставрополье Ozon запускает вторую и третью очереди логистического комплекса в Невинномысске Ставропольского края. Инвестиций Ozon и застройщика, ГК компаний Ромекс, превыс

«Мегафон» подготовил Невинномысск к запуску 4G евинномысска, подготовив инфраструктуру к запуску услуг 4G. Скорость передачи данных в новых ВОЛС в Невинномысске достигает 10 Гбит/с. В данный момент технические специалисты компании подключаю

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi в городской больнице Невинномысска Ставропольский филиал «Ростелекома» организовал зоны беспроводного доступа в интернет для пациентов, посетителей и сотрудников Городской больницы г. Невинномысска. Воспользоваться услугой можно с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi (ноутбук, планшет, смартфон). Для подключения оператором были проведены работы по монт

ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Невинномысске Ставропольского края. Беспроводная сеть WiMAX компании ТТК охватывает всю малоэ

CЭД «Дело» внедрили в администрации Невинномысска Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о внедрении в администрации города Невинномысск единой системы электронного документооборота на базе СЭД «Дело». Используя исклю

Администрация Невинномысска приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело» оперативного доступа к документам. Проект по автоматизации документооборота в администрации города Невинномысск выполняет компания «Бизнес ИТ», дилер ЭОС.