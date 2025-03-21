Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СКФО Ставропольский край Невинномысск
СОБЫТИЯ
|21.03.2025
|
Ozon расширяет логистическую инфраструктуру на Ставрополье
Ozon запускает вторую и третью очереди логистического комплекса в Невинномысске Ставропольского края. Инвестиций Ozon и застройщика, ГК компаний Ромекс, превыс
|16.05.2017
|
«Мегафон» подготовил Невинномысск к запуску 4G
евинномысска, подготовив инфраструктуру к запуску услуг 4G. Скорость передачи данных в новых ВОЛС в Невинномысске достигает 10 Гбит/с. В данный момент технические специалисты компании подключаю
|17.08.2015
|
«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi в городской больнице Невинномысска
Ставропольский филиал «Ростелекома» организовал зоны беспроводного доступа в интернет для пациентов, посетителей и сотрудников Городской больницы г. Невинномысска. Воспользоваться услугой можно с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi (ноутбук, планшет, смартфон). Для подключения оператором были проведены работы по монт
|21.01.2015
|
ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края
ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Невинномысске Ставропольского края. Беспроводная сеть WiMAX компании ТТК охватывает всю малоэ
|15.09.2010
|
CЭД «Дело» внедрили в администрации Невинномысска
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о внедрении в администрации города Невинномысск единой системы электронного документооборота на базе СЭД «Дело». Используя исклю
|22.07.2010
|
Администрация Невинномысска приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело»
оперативного доступа к документам. Проект по автоматизации документооборота в администрации города Невинномысск выполняет компания «Бизнес ИТ», дилер ЭОС.
|21.04.2010
|
Администрация города Невинномысска внедряет СЭД «Дело»
В администрации города Невинномысска завершился первый этап проекта по автоматизации документооборота. В качестве базового решения была выбрана система «Дело», разработанная компанией «Электронные Офисные Системы» (Э
