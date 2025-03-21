Разделы

Россия СКФО Ставропольский край Невинномысск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск

СОБЫТИЯ


21.03.2025 Ozon расширяет логистическую инфраструктуру на Ставрополье

Ozon запускает вторую и третью очереди логистического комплекса в Невинномысске Ставропольского края. Инвестиций Ozon и застройщика, ГК компаний Ромекс, превыс
16.05.2017 «Мегафон» подготовил Невинномысск к запуску 4G

евинномысска, подготовив инфраструктуру к запуску услуг 4G. Скорость передачи данных в новых ВОЛС в Невинномысске достигает 10 Гбит/с. В данный момент технические специалисты компании подключаю
17.08.2015 «Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi в городской больнице Невинномысска

Ставропольский филиал «Ростелекома» организовал зоны беспроводного доступа в интернет для пациентов, посетителей и сотрудников Городской больницы г. Невинномысска. Воспользоваться услугой можно с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi (ноутбук, планшет, смартфон). Для подключения оператором были проведены работы по монт
21.01.2015 ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края

ТТК сообщила о начале предоставления услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX в Невинномысске Ставропольского края. Беспроводная сеть WiMAX компании ТТК охватывает всю малоэ
15.09.2010 CЭД «Дело» внедрили в администрации Невинномысска

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о внедрении в администрации города Невинномысск единой системы электронного документооборота на базе СЭД «Дело». Используя исклю
22.07.2010 Администрация Невинномысска приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело»

оперативного доступа к документам. Проект по автоматизации документооборота в администрации города Невинномысск выполняет компания «Бизнес ИТ», дилер ЭОС.
21.04.2010 Администрация города Невинномысска внедряет СЭД «Дело»

В администрации города Невинномысска завершился первый этап проекта по автоматизации документооборота. В качестве базового решения была выбрана система «Дело», разработанная компанией «Электронные Офисные Системы» (Э

Публикаций - 73, упоминаний - 87

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10017 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 15
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 9
Бизнес ИТ 46 8
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 5
Ростелеком 10379 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 4
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 3
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 2
Cisco Systems 5230 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 260 2
СофтЭксперт 48 1
Формоза - Formoza 177 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 362 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 18 1
РусГидро ИТ сервис 32 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 1
Космос-2 НПЦ 31 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
Системы документооборота 511 1
МЛЦ 3 1
Samsung Electronics 10676 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3141 1
Huawei 4259 1
Softline - Софтлайн 3307 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
9068 1
Oracle Corporation 6890 1
Fujitsu 2066 1
Крок - Croc 1816 1
Docsvision - ДоксВижн 1033 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 147 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 178 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
АйТи 1440 1
ICL ГК 449 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 1
Oracle Consulting 18 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 182 4
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 11 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1054 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 13 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
Основа Холдинг ГК 28 1
Еврохим МХК - ВолгаКалий 4 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
Международный аэропорт Ставрополь имени А. В. Суворова 2 1
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 1
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 13 1
Еврохим МХК - Фосфорит ПГ 11 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
X5 Group - Перекрёсток 608 1
Superjob - Суперджоб 726 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4993 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3488 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2191 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9407 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13376 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2066 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3314 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13025 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 2
USB modem - USB модем 309 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1230 2
ЭОС Дело СЭД 217 2
ЭОС Дело-web 209 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 274 1
ICL SDS teamRay 11 1
1С:Бухгалтерия КОРП 57 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - серия коммутаторов 6 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 12 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
FreePik 1470 1
НИИТеплоприбор - Квинт-8 ПТК 2 1
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 1
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 18 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Linux OS 10974 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5887 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Stafory - робот Вера 355 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС 3G-сеть 121 1
Высочина Людмила 22 5
Самойленко Игорь 53 4
Стак Александр 33 3
Сивакозов Александр 7 3
Галактионова Инесса 97 3
Курашов Денис 4 2
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 2
Пироженко Игорь 4 2
Владимиров Владимир 19 2
Усов Александр 22 1
Шамзон Светлана 32 1
Бандурин Гаральд 15 1
Павлов Виктор 10 1
Тамбовцев Виктор 2 1
Ибрагимов Алим 1 1
Кулик Марина 1 1
Прокопенко Алексей 2 1
Моисеев Евгений 6 1
Таракин Евгений 1 1
Мамонтов Николай 1 1
Грызлов Вячеслав 1 1
Авдюшкин Николай 3 1
Беляйкин Вадим 1 1
Мазараки Лев 2 1
Шипулин Валентин 1 1
Забоев Вадим 1 1
Миненков Михаил 1 1
Эминов Руслан 2 1
Мастрюков Степан 2 1
Байчиков Егор 2 1
Алябьев Денис 1 1
Попов Сергей 149 1
Козлов Дмитрий 24 1
Дмитриев Кирилл 117 1
Чибисов Владимир 23 1
Шпак Василий 264 1
Ким Дмитрий 72 1
Иванченко Павел 6 1
Горшенин Максим 40 1
Загорулько Анатолий 2 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1002 51
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 515 44
Россия - РФ - Российская федерация 157849 34
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 21
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 18
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 13
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 109 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 12
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 12
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 11
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 23 11
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 11
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 89 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 8
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 427 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 37 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 16 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2434 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 7
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2096 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск 22 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Светлоград 12 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Зеленокумск 8 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 18 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 457 5
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 42 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ипатовский район - Ипатово 15 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Изобильненский район - Изобильный 11 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2692 4
Россия - СФО - Новосибирск 4684 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2226 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 479 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1243 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 2
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 363 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аренда 2582 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 3
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 16 1
ПГТУ - Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет - Ставропольский институт экономики и управления им. О.В.Казначеева 2 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 11 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 42 1
