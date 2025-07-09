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Еврохим МХК Ковдорский ГОК Ковдорский горно-обогатительный комбинат


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 На Ковдорском ГОКе внедрена система машинного зрения ML Sense: проект реализован совместными усилиями Nord Clan, ЦТиП и КГОК 1
30.01.2024 МТС построила сеть Private LTE для рудника группы ЕвроХим 4
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 2
07.07.2009 «АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи на Ковдорском ГОКе 4
24.04.2009 Oracle E-Business Suite объединила ключевые предприятия «ЕвроХима» 2
15.12.2008 «АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи для «ЕвроХим-БМУ» 1
10.10.2007 «АйТи» модернизирует телефонию в «ЕвроХиме» 1
09.02.2007 Ковдорские школы закупают компьютеры 1
01.03.2006 "ЕвроХим" постоил единую информационную систему 1
19.09.2005 "ЕвроХим" построит ЕСКК 1
03.08.2004 "ПетерСтар" приобретет компанию "Аспол-Диамант Мурманск" 1
12.03.2002 Кольская АЭС построит новую систему управления 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Еврохим МХК и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6771 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 3
АйТи 1391 3
Корус Консалтинг ГК 1268 2
Парус Корпорация 199 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Oracle Consulting 18 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
IBM Business Consulting Services 24 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Аспол-Диамант Мурманск 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13411 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 12 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - АДМ-Мурманск 5 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 95 1
Бюджетный процесс 62 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 8
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 7
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 12 6
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 10 5
Минудобрения 7 3
Еврохим МХК - ВолгаКалий 2 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 1
ММРП - Мурманский морской рыбный порт 1 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 8 1
РУСАЛ - КАЗ - Кандалакшский алюминиевый завод 1 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4753 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 4
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 3
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1334 1
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