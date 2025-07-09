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Еврохим МХК Ковдорский ГОК Ковдорский горно-обогатительный комбинат
УПОМИНАНИЯ
Еврохим МХК и организации, системы, технологии, персоны:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 1
|Рощин Алексей 8 1
|Кореш Виктор 82 1
|Иеронимос Денис 1 1
|Сафронов Сергей 16 1
|Серова Екатерина 1 1
|Борщик Юрий 1 1
|Бурлуцкий Андрей 5 1
|Алдошин Олег 29 1
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