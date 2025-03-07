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Росатом Кольская АЭС КолАЭС атомная электростанция
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 49
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпачев Александр 25 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Немченков Сергей 11 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1209 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Иванов Сергей 405 2
|Солопов Вячеслав 37 2
|Кубарев Алексей 59 1
|Шойтов Александр 116 1
|Тутаев Михаил 57 1
|Заянц Илья 57 1
|Касаев Сергей 28 1
|Драчев Никита 10 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Соколов Павел 15 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Верисов Михаил 25 1
|Гваришвили Владимир 28 1
|Виноградов Артём 29 1
|Павловский Святослав 3 1
|Веселова Алина 2 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 34 1
|Спиридонов Иван 27 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Веселов Андрей 22 1
|Туманян Давид 3 1
|Бабкин Николай 24 1
|Крупин Андрей 2 1
|Труненков Сергей 35 1
|Королёв Дмитрий 69 1
|Денисов Роман 2 1
|Коломцев Юрий 1 1
|Киселев Анатолий 1 1
|Мнев Игорь 17 1
|Время новостей 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
|РИА Новости 1032 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 689 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 3
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.