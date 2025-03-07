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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом Кольская АЭС КолАЭС атомная электростанция

СОБЫТИЯ

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07.03.2025 «МегаФон» ускорил интернет в Полярных Зорях 1
20.12.2024 Систему умной видеоаналитики внедрили к концу 2024 года еще на восьми АЭС Концерна «Росэнергоатом» 2
17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма 2
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2
13.12.2021 Остались ли еще операторы пейджинговых сервисов? 2
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 2
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией 1
15.02.2016 «Росатом» утвердил B2B-Center в качестве площадки для проведения закупок в электронной форме 1
05.03.2013 «Яндексу» недопоставили оборудования на миллионы рублей 1
23.12.2011 Большое атомное путешествие. ZOOM.CNews побывал на Кольской АЭС 6
16.07.2010 Кольская АЭС: из-за неисправности остановлен энергоблок 1
30.07.2009 На Кольской АЭС действием защиты отключались турбогенераторы 4
20.11.2008 Испытана система утилизации жидких радиоактивных отходов для кольской АЭС 2
27.09.2006 Россия и Финляндия обсудили проблемы безопасности АЭС 1
27.09.2006 Россия и Финляндия обсудили проблемы безопасности АЭС 1
23.04.2004 "Оловянное" ERP или как автоматизировать монополиста 2
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 7
03.07.2003 Атомная энергетика выбирает ИТ 5
12.03.2002 Кольская АЭС построит новую систему управления 3
14.09.2001 "Инталев" автоматизирует АО "Колэнерго" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 49

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

9587 3
Oracle Corporation 7071 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 2
МегаФон 10720 2
SAP SE 5599 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 782 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 2
Парус Корпорация 206 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 804 2
Газинформсервис - ГИС 495 2
Инталев - Intalev 275 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 510 1
Т1 Иннотех 213 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 598 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Информ-Экском 3 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 288 1
Мегапейдж 4 1
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 1
ITOREX - ТОРЭКС 8 1
Расэл - Расэл-центр 2 1
Ростелеком 10941 1
Nutanix 114 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5179 1
Amazon Inc - Amazon.com 3274 1
Yandex - Яндекс 9202 1
Microsoft Corporation 25769 1
Huawei 4669 1
Lenovo Group 2446 1
Veeam Software 345 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 647 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1223 1
Softline - Софтлайн 3739 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3063 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 14
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 4
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 3
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 3
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 3
РЖД - Российские железные дороги 2095 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2423 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 544 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 5 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 16 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 6 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Harley-Davidson 30 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
РУСАЛ - КАЗ - Кандалакшский алюминиевый завод 1 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
КЭСР - Колэнергостройремонт 1 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 1
Воронежский ЛВЗ - Воронежский ликёро-водочный завод 1 1
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2871 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3890 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1165 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 446 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12229 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36151 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16196 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12885 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2022 3
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5200 3
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1029 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12837 3
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Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 2
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1730 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6266 2
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2551 2
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Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Инталев Бюджетное управление 6 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 23 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 17 1
Парус Бухгалтерский учет - Парус Сведение отчетности 8 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 10 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
Ctrl2Go SmartAdviser 5 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 1
Айсорс - Isource Inspector 25 1
CTI IoT Platform - CTI IoT Engine 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1042 1
IBM DB2 396 1
Linux OS 11523 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16875 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
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Карпачев Александр 25 3
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Натрусов Артем 313 2
Шадаев Максут 1209 2
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Иванов Сергей 405 2
Солопов Вячеслав 37 2
Кубарев Алексей 59 1
Шойтов Александр 116 1
Тутаев Михаил 57 1
Заянц Илья 57 1
Касаев Сергей 28 1
Драчев Никита 10 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
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Соколов Павел 15 1
Барилкин Виктор 29 1
Верисов Михаил 25 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 29 1
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Веселова Алина 2 1
Синельников Александр 27 1
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Тавадзе Марина 28 1
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Туманян Давид 3 1
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Королёв Дмитрий 69 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2850 5
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Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3446 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 680 2
Россия - ЦФО - Курская область 750 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2829 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4200 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 1
Южная Корея - Республика 7050 1
Япония 13806 1
Армения - Республика 2449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1856 1
Сингапур - Республика 1953 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3394 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2107 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57634 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1027 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33711 3
Энергетика - Energy - Energetically 5848 3
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