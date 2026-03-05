Разделы

ЕОСДО – это централизованная система документооборота Госкорпорации «Росатом», к которой подключено более 190 предприятий отрасли и которая охватывает более 100 000 сотрудников компании. За 10 лет эксплуатации системы в ней реализовано более 100 бизнес-процессов, включающих 34 интеграционных взаимодействия с другими ИТ-системами Госкорпорации.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. Перевод централизованной системы электронного документооборота на импортонезависимое программное обеспечение является важным этапом в достижении технологической независимости атомной отрасли.

05.03.2026 Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги 3
21.10.2025 Два проекта Госкорпорации «Росатом» стали победителями конкурса CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2025» 4
04.06.2024 «Росатом» перенес систему электронного документооборота на российскую СУБД Postgres Pro  3
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД 2
26.12.2023 «Росатом» перевел отраслевую систему электронного документооборота на отечественную платформу «Атом.Контент» 2
03.03.2023 «Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL 1
03.03.2023 В «Росатоме» завершился третий этап импортозамещения единой отраслевой системы документооборота 2
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
28.12.2020 Как Росатом превратился в двигатель отечественного ИТ-импортозамещения 2
15.10.2020 «Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО 1
19.05.2020 Зарубежные представительства Росатома перешли на электронный документооборот 1
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией 1
28.03.2016 ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов 1
11.10.2013 «Росатом» приступил к модернизации делопроизводства 1
26.03.2012 «Росатом» внедрил единую отраслевую СЭД на 25 своих предприятиях 2
13.03.2012 «Росатом» одновременно внедряет SAP, Oracle и "1С" 1

