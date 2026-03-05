Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом Атом.Контент ЕОСДО Единая отраслевая система электронного документооборота
ЕОСДО – это централизованная система документооборота Госкорпорации «Росатом», к которой подключено более 190 предприятий отрасли и которая охватывает более 100 000 сотрудников компании. За 10 лет эксплуатации системы в ней реализовано более 100 бизнес-процессов, включающих 34 интеграционных взаимодействия с другими ИТ-системами Госкорпорации.
Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. Перевод централизованной системы электронного документооборота на импортонезависимое программное обеспечение является важным этапом в достижении технологической независимости атомной отрасли.
