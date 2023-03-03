«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL

«Росатом» вложит миллиарды, в перенос корпоративного хранилища данных на отечественную аналитическую программную платформу. Бюджет первого этапа проекта составляет 1,11 млрд руб.

Миграция хранилища «Росатома»

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром») дал старт проекту по созданию импортонезависимой информационно-аналитической системы «Корпоративное хранилище данных» (ИАС КХД 2.0). На первую очередь проекта организация выделила 1,11 млрд руб.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тендере, который «Атомэнергопром» объявил 22 февраля 2023 г. в формате открытого конкурса. Заявки от претендентов принимаются до 10 марта. Подведение итогов намечено на 4 апреля.

Будущему подрядчику предстоит до мая 2024 г. выбрать российскую аналитическую платформу, создать на ней новое хранилище, перенести в него данные из действующего хранилища и создать в системе новые блоки управленческой отчетности.

С учетом того, что проект предусматривает еще как минимум один этап (очередь), логично предположить, что его общий бюджет может достигнуть 2 млрд руб. или больше. Редакция CNews ожидает от «Росатома» разъяснений на этот счет.

Из техзадания на проект можно заключить, что действующее хранилище данных реализовано на базе программного продукта немецкой компании SAP — NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA). Он представляет собой платформу для хранения и анализа данных, а также использования их для принятия управленческих решений.

За уточнениями реального состава ПО существующего хранилища редакция CNews также обратилась за комментариями в «Росатом».

Примечательные подробности проекта

В ходе реализации проекта. В тендерных документах говорится, что для достижения целей проекта его исполнителю предстоит решить ряд задач. Среди них — проектирование и разворачивание технической целевой архитектуры ИАС КХД 2.0 на базе импортонезависимого ПО, проектирование и реализация форм отчетности в новой системе, автоматизация формирования аналитической отчетности по данным единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСДО), единая отраслевой системы управления качеством «Росатома» («ЕОС-качество») и информсистемы подбора персонала «Цифровой подбор».

Также подрядчику предстоит осуществить разработку процессов сбора плановых данных и формирование регламентной отчетности в ФНС в части налоговых уведомлений по НДС и налогу на прибыль.

Среди других задач — подключение ИАС КХД 2.0 к смежным системам — источникам данных для отчетности, миграция исторических данных в новую систему, выполнение требований по информбезопасности в части подключения к корпоративному центру госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА) и проведения аттестации.

В числе импортонезависимого ПО, которое предположительно либо обязательно будет использовано в проекте, в ТЗ приводятся названия многих известных продуктов. Часть из них будет предоставлена заказчиком.

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В частности, серверная часть системы ориентировочно задействует ОС Astra Linux Special Edition группы «Астра» и «Альт 8 СП» компании «Базальт СПО», а также СУБД Postgres Pro в серверной редакции Enterprise российского разработчика Postgress Professional.

Для рабочих станций планируется использовать ОС Astra Linux Common Edition, пакет офисных приложений «Мой офис» либо Libre Office 6.4.5.2 и выше («в зависимости от конкретного рабочего места пользователя по указанию заказчика»), веб-браузер Google Chrome (72 и выше), «Яндекс-браузер» (20.2.3.32901 и выше), Chromium (80.0.3987.87 и выше).

Лицензии на некоторые продукты подрядчик должен получить самостоятельно, например на прикладное ПО «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Бюджетирование» и др.

Чем занимается «Атомэнергопром»

«Атомэнергопром», по данным его сайта, представляет собой интегрированную компанию, консолидирующую гражданские активы российской атомной отрасли. Организация обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики — от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

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«Атомэнергопром» занимает первое место в мире по строительству АЭС за рубежом (одновременное сооружение 35 энергоблоков) и второе место в мире по генерации электроэнергии на АЭС (концерн «Росэнергоатом», 11 станций, 38 энергоблоков суммарной электрической мощностью 30,3 ГВт).

Импортозамещение в «Росатоме»

Масштабная миграция с Microsoft на российские продукты в «Росатоме» началась в 2021 г. В мае 2022 г. стало известно о планах «Росатома» полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. На нее должны быть переведены 120-130 тыс. рабочих мест.

В середине 2022 г. на российской ОС в госкорпорации работало около 30 тыс. специалистов, задействовав чуть больше 20% от всех рабочих мест компании. До конца 2022 г. импортозаместить планировалось еще 50 тыс. рабочих мест.

Помимо ОС, в «Росатоме» массово стали замещать и СУБД. Так, в мае 2021 г. корпорация начала переносить свою финансовую систему с Oracle на Postgres Pro.