Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс

|03.03.2023
|
«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL
ранилища «Росатома» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром») дал старт проекту по созданию импортонезависимой информационно-аналитической
|23.07.2021
|
ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД
олидирующая гражданские активы российской атомной отрасли — «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром»). Она является правообладателем «Сириуса». Развитие информсистемы с импортоза
|22.12.2008
|
ОМЗ и "Атомэнергопром" поставят реакторное оборудование для АЭС в Болгарии
ОАО "Ижорские заводы" (входят в группу "Объединенные машиностроительные заводы") и ОАО "Атомэнергопром" заключили контракт на изготовление и поставку реакторного оборудования для АЭ
|17.06.2008
|
«Атомэнергопром» подключается к «Билайн»
«Атомэнергопром («Атомный Энергопромышленный Комплекс»») выбрал компанию «ВымпелКом» (товарный
|26.03.2008
|
Атомэнергопром представил свои достижения на выставке в Китае
ма, 25 марта в Пекине прошло открытие крупнейшей в азиатском регионе 10-й международной выставки атомной промышленности NUCLEAR INDUSTRY CHINA 2008. В составе экспозиции выставки – объединенный стенд Атомэнергопрома, представляющий возможности российской атомной отрасли. Китай и Россия наметили широкие перспективы сотрудничества в области атомной энергетики. Помимо проекта Тяньваньской АЭС,
|18.12.2007
|
Создана инновационная компания "Водные технологии "Атомэнергопрома"
здал компанию по реализации отраслевых разработок в области водоподготовки и очистки стоков, в том числе по обращению с жидкими радиоактивными отходами. Компания получила название "Водные технологии "Атомэнергопрома". Генеральным директором компании назначен Александр Кацай. Деятельность инновационного предприятия сосредоточена на развитии отраслевых проектов оборудования и систем водоподго
