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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рустам Курмаев и партнеры

Рустам Курмаев и партнеры

 

Ярослав Шицле, Руководитель направления “Разрешение IT & IP споров, Рустам Курмаев и партнеры "Специфика охраны IT решений. Проблемы использования свободного ПО (Open Source)"  Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва


16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
11.12.2023 Утечки персональных данных стал кошмаром для бизнеса. Штрафы выросли в разы, впереди уголовная ответственность 1
20.11.2023 В России VPN-сервис впервые признан иностранным агентом 1
25.10.2023 Власти разрешат ИТ-компаниям терять государственные деньги 1
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard 1
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров» 1
22.03.2023 К Google подали иски почти 900 российских компаний 1
14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство 1
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT 1
17.06.2022 Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему 1
02.06.2022 Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам 1
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст 1
24.03.2022 Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru 1
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Рустам Курмаев и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 4
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Softline - Софтлайн 2811 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
ИнЭкс - InEx 3 3
МегаФон 8805 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Apple Inc 12101 2
Xiaomi 1732 2
Yandex - Яндекс 7340 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Telegram Group 1983 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 9 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 2
Google LLC 11775 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Digma 185 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Merlion - Мерлион 793 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Microsoft Corporation 24625 1
Samsung Electronics 10255 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
HP Inc. 5685 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Nvidia Corp 3487 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
ВТБ Лизинг 68 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Евросеть 1404 1
Unsplash 764 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Связной ГК 1369 1
Trellas 21 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Visa International 1949 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Нэклис-Банк 16 1
Organat Financial Ltd 4 1
Solvers 22 1
Лорэнс-стар 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 6 1
РБ Факторинг 7 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
GoodWill 13 1
Связной ГК - Максус 22 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Скопинфарм 7 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 6
Судебная власть - Judicial power 2311 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Конституционный суд РФ 107 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 7
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