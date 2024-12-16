Рустам Курмаев и партнеры
Ярослав Шицле, Руководитель направления “Разрешение IT & IP споров, Рустам Курмаев и партнеры "Специфика охраны IT решений. Проблемы использования свободного ПО (Open Source)" Конференция CNews "Заказная разработка ПО 2024" 28.03.2024, Москва
Рустам Курмаев и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Курмаев Рустам 29 20
|Шицле Ярослав 21 14
|Лобанов Валерий 18 4
|Авилкин Юрий 4 4
|Клеточкин Дмитрий 4 3
|Шашкова Екатерина 3 3
|Воденеев Денис 6 3
|Андриевский Денис 4 3
|Тульчинский Станислав 57 3
|Минин Тимофей 4 3
|Галеев Артур 13 3
|Шелекасов Борис 11 3
|Оржевская Наталия 10 3
|Грачев Сергей 7 3
|Горбунов Дмитрий 7 2
|Горелкин Антон 93 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Даванков Владислав 10 2
|Пермяков Олег 2 2
|Тетенькин Евгений 10 2
|Дунаев Сергей 55 2
|Костин Сергей 36 2
|Смирнов Роман 14 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Гонтарь Людмила 9 2
|Михальчук Юлия 1 1
|Малис Олег 80 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Касперская Наталья 291 1
|Сычев Артем 73 1
|Петров Михаил 138 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Мамут Александр 129 1
|Лашин Ренат 69 1
|Казарян Карен 74 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Ноготков Максим 49 1
|Артемьев Тимур 34 1
|Демин Александр 7 1
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Известия ИД 624 2
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