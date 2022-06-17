Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему

Россияне столкнулись с удаленной блокировкой смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. Samsung подтвердила, что действительно блокирует их. Проблеме подвержен как минимум каждый пятый такой мобильник. Обойти систему можно несколькими способами, один из которых стоит 5000 руб. Также может помочь обращение в суд, если заблокированный смартфон ввезен из страны – участника ЕАЭС.

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Смартфоны Samsung, ввозимые в Россию на условиях параллельного импорта, могут не активироваться, что сделает невозможным их использование на территории страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на продавцов телефонов и специалистов в области абонентского оборудования.

Проблема касается далеко не всех смартфонов корейского вендора – пока что она проявляется лишь на 20% гаджетов, ввезенных по новым правилам. Другими словами, каждый пятый такой смартфон откажется работать в России. По оценкам источников издания, в мае 2022 г. в Россию было ввезено около 50 тыс. «серых» смартфонов Samsung.

В данном случае проблема кроется в регламенте корейской компании. Она требует, чтобы ее смартфоны активировались исключительно в тех странах, для которых они предназначались с самого начала. По информации источников издания, такая проблема наблюдается пока только со смартфонами Samsung. Эта компания прекратила поставки своей техники в Россию в начале марта 2022 г., спустя три дня после того, как то же самое сделала Apple. Однако с активацией iPhone, ввезенных в страну по «серым» каналам, проблем пока не возникает.

Покупка смартфона Samsung в России может обернуться чередой проблем и непредвиденными расходами

Параллельный импорт – это «серый» импорт, весной 2022 г. легализованный российскими властями после массового бегства из России иностранных компаний. Список брендов, подпадающих под программу параллельного импорта, состоит из 200 пунктов. Samsung и Apple в нем присутствуют.

Способы решения

Обойти ограничение Samsung на активацию смартфонов из других стран, в теории, можно, притом даже несколькими способами. Вопрос лишь в том, насколько удобными они окажутся для конечного потребителя.

Первый способ подразумевает наличие у пользователя, купившего поставленный в Россию на условиях параллельного импорта смартфон Samsung, SIM-карты оператора связи той страны, из которой он был привезен. Активировать смартфон нужно именно с этой SIM-картой, после чего потребуется проговорить по ней несколько минут.

Второй способ заключается в обращении в официальный сервис Samsung, которые пока еще функционируют в России. Работники направят запрос производителю и, в случае положительного решения, получат код региональной разблокировки. Такая услуга стоит 5000 руб., а время ожидания кода составит в пределах двух недель, пишут «Известия».

Собеседники издания утверждают, что самостоятельная перепрошивка смартфона в подавляющем большинстве случаев не решит проблему. Покупка «серого» смартфона в крупной розничной сети, а не у частного продавца, с их слов, тоже не панацея – отказ в активации может поступить и на него.

Русская смекалка выручает, но не всегда

На 17 июня 2022 г. существовало несколько по-настоящему рабочих способов решения проблемы с блокировкой новых смартфонов Samsung, не требующих крупных затрат на роуминг и ремонт в сервисном центре. Один из них – покупка туристической SIM-карты в российском салоне связи.

Второй способ – покупка смартфона, ввезенного именно из Казахстана. Такие аппараты на территории России пока не блокируются, утверждают собеседники издания.

Третий способ, который уже распробовали некоторые ритейлеры, подключившиеся к программе параллельного импорта, заключается в активации мобильников непосредственно в стране приобретения. Это избавляет пользователей от любых проблем с самостоятельной активацией, но в итоге они получают гаджет, который уже кем-то включался до них.

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Однако это повышает риск наличия на устройстве сторонних, в том числе и вредоносных программ. К тому же Samsung может вычислить такой смартфон, увидев, что его активация прошла по одной учетной записи, а эксплуатируется он под другой. Результатом может стать повторна блокировка.

Потенциальные последствия

Представители Samsung сообщили изданию, что политика, запрещающая активацию смартфона за пределами предназначенной для этого страны, в компании действует на протяжении нескольких лет.

Но, если до марта 2022 г. проблем с «белым» импортом смартфонов Samsung в Россию не было, то теперь количество случаев, когда пользователь сталкивается с блокировкой свежекупленного гаджета, может резко возрасти, считают источники издания. По их мнению, в будущем это может ударить по популярности мобильников корейского вендора.

Следует отметить, интерес россиян к смартфонам Samsung уже начал падать. Так, если в мае 2021 г. они занимали 28% российского мобильного рынка и крепко удерживали первое место, то годом позже они откатились до второй строчки, а их доля упала до 14%. (статистика МТС)

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Подвинуть Samsung удалось китайской компании Xiaomi. По итогам мая 2022 г. ее смартфоны заняли 28% российского рынка. Она, в отличие от Samsung и Apple, не стала полностью прекращать поставки своей техники в Россию, а лишь вдвое сократила их.

Риск лавины судебных исков

На 17 июня 2022 г. Samsung не объявляла о своем уходе из России. Пока лишь прекращены поставки продукции, плюс весной 2022 г. компания ненадолго останавливала свой завод под Калугой. В июне 2022 г. он вновь заработал, но вся его продукция теперь идет на экспорт.

Россия состоит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Как сообщил изданию глава направления «Разрешение IT&IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, сейчас свои товары компания сертифицирует по правилам ЕАЭС.

«Если телефон ввезен с территории страны союза, где ввоз был произведен легально, то блокировка и отказ в гарантийном обслуживании могут быть признаны незаконными, – сказал Ярослав Шицле. – В таком случае пользователь либо ритейлеры могут предъявлять к компании требования, в том числе о взыскании убытков».

Другими словами, если пользователь, купивший смартфон Samsung, привезенный из одной из стран – членов ЕАЭС, а он оказался заблокированным, он будет вправе обратиться в суд. «Если же товар ввезли не из страны ЕАЭС, то юридических препятствий в блокировке смартфонов для компании не будет», – подытожил Ярослав Шицле.