В России внезапно ожил завод Samsung, но его продукцию россиянам не продадут

Завод Samsung в Калужской области частично возобновил деятельность. Он будет работать два-три дня в неделю, но выпущенная на нем техника корейского вендора не попадет в российские магазины. Она направится в страны ближнего зарубежья, но при этом может вернуться обратно на условиях параллельного импорта, заработавшего в России в конце мая 2022 г.

Завод Samsung ожил

Южнокорейская компания Samsung возобновила работу своего завода по производству телевизоров и другой техники, расположенного под Калугой, пишет «Коммерсант». Он простаивал более двух месяцев – с конца марта 2022 г.

Samsung объяснил закрытие завода проблемами с логистикой и невозможностью поставки комплектующих для выпуска продукции. По той же причине он еще в начале марта 2022 г., сразу после американской Apple, прекратил отгрузку российским дистрибуторам всей своей техники, в том числе бытовой. К началу июня 2022 г. в российских сетях распространения наметилась ощутимая нехватка продукции Samsung.

Завод Samsung в Калужской области будет работать не в полном объеме, о чем изданию сообщили представители Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона. С их слов, это связано «с началом низкого сезона и прогнозируемым летним падением продаж, а также существующими логистическими проблемами».

Российский завод Samsung

У российского завода Samsung нет ни одного российского совладельца. Фабрика, имеющая уставной капитал на уровне 4,7 млрд руб., целиком и полностью подконтрольна корейской акционерной компании «Самсунг электроникс ко., ЛТД.».

Радоваться нечему

В Министерстве отметили также, что в связи с ограничениями в работе завода часть его работников может быть переведена в режим простоя. На момент публикации материала на предприятии работало 900 человек.

Точное число работников завода не установлено. На июль 2019 г. его штат состоял, по меньшей мере, из 1000 жителей Калужской области.

По информации издания, завод будет работать не более трех дней в неделю, что, разумеется, ударит по объемам выпущенной продукции и, вероятно, по зарплатам работников. Между тем, запуск производства не означает, что новая техника Samsung, собранная на нем, скоро в изобилии появится в российских магазинах.

Ни одна единица продукции в российскую розницу не попадет. Вся техника пойдет на экспорт в близлежащие страны, включая Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Реэкспорт никто не отменял

Samsung ушел из России в первой волне бегства иностранных стран с рынка нашей страны. При этом его руководство так и не подтвердило, что это решение связано с антироссийскими санкциями. Впрочем, Китай тоже не заявляет об этом напрямую – он просто урезает поставки смартфонов и телеком-оборудования и удаляет ПО российских банков из своих магазинов приложений.

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Между тем, Samsung числится в списке брендов, одобренных властями России для параллельного («серого») импорта. Инициатива заработала в конце мая 2022 г.

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Из этого следует, что произведенная в России техника Samsung, предназначенная для рынков иностранных государств, в теории, может вернуться обратно в Россию на условиях параллельного импорта. Другими словами, это будет своего рода «параллельный реэкспорт».

Телевизорами все не ограничивается

Завод Samsung расположен на севере Калужской области в Боровском районе. Его строительство обошлось корейскому техногиганту в $250 млн.

Производство техники на заводе началось осенью 2008 г. Притом это не просто несколько сборочных линий, на которых из уже готовых комплектующих собираются готовые к продаже изделия.

Samsung построил под Калугой гигантский комплекс, состоящий из нескольких цехов. Суммарная площадь всех его помещений – около 40,6 тыс. кв. м. Завод имеет отдельный цех для производства печатных плат и микросхем, а также цех термопластового литья.

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Телевизоры были одним из основных видов техники, выпускаемых заводом, но далеко не единственным. Под Калугой собиралась и крупная бытовая техника Samsung, включая стиральные машины. Большая часть смарт-ТВ отгружалась в российские магазины. Samsung не забывал инвестировать в развитие завода – в 2018 г. он модернизировал его производственные линии, что открыло возможность сборки на них телевизоров с экранами разрешения 8К.