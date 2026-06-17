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Россия ЦФО Калужская область
СОБЫТИЯ
|17.06.2026
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«Северсталь» и Правительство Калужской области объединят усилия по внедрению технологий и цифровизации
«Северсталь Стальные Решения» (входит в структуру ПАО «Северсталь») и Правительство Калужской области подписали меморандум о сотрудничестве в области развития и внедрения иннова
|01.06.2026
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Калужская компания «Праймтон» повышает производительность труда с помощью инструментов бережливого производства
предприятия поток — производство бумаги для гофрирования. Здесь команда совместно с экспертами РЦК Калужской области провела оцифровку процессов и выявила узкое место: им оказалась бумагоделат
|25.05.2026
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МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области
МТС сообщила, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Калужской области вырастет до 52. Общее количество отечественного телеком-оборудования в 76 р
|14.04.2026
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МТС назначила директора в Калужской области
МТС сообщила о назначении директором филиала в Калужской области Екатерины Пятковой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпорати
|27.03.2026
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«МегаФон» установил современное оборудование в Малоярославецком районе Калужской области
ели в строй новую базовую станцию вблизи железнодорожной станции Ерденево в Малоярославецком районе Калужской области. Современное оборудование обеспечило новый уровень голосовой связи и 4G-инт
|26.11.2025
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Отечественные решения для архивов: оборудование «Элар» обеспечит оцифровку исторических фондов Калужской области
Государственный архив документов новейшей истории Калужской области получил планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС» с профессиональным программным обеспечением «Элар СканИмидж», что позволит повысить эффективность работ с цифровыми образами док
|04.06.2025
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Сбербанк поможет внедрить Process Mining в Калужской области
Сбербанк и Правительство Калужской области подписали меморандум о намерении внедрить технологию Process Mining от Сбер
|18.12.2024
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Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве
Президент Sitronics Group Сергей Ткаченко и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфо
|17.12.2024
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ЦППК подключила к мобильному приложению 65% станций Калужской области
их в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Из 18 станций на этом маршруте 12 относятся к Калужской области и еще 6 станций — к Тульской. Для Калужской области это уже пятый уч
|04.09.2024
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Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно
Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественные ИТ-решения, сохраняя в полном объеме функциональ
|12.08.2024
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«ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области
-связных технологий заключили заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. О
|02.07.2024
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МТС включила сеть LTE еще в 17 малых населенных пунктах Калужской области
ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 17 удаленных населенных пунктов Калужской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших селах и деревнях, в к
|07.06.2024
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ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ
Архитектор комплексной безопасности ГК «Солар» и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности
|07.06.2024
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«Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем
Правительство Калужской области и «Геоскан Москва» подписали соглашение. Предмет соглашения – сотрудничеств
|27.04.2024
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МТС полностью перевела свою сеть в стандарт LTE в пяти крупных городах Калужской области
ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в крупных городах Калужской области. Впервые в регионе МТС реализовала инновационный проект по расширению сети
|28.02.2024
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Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области
одный пассажиропоток обоих маршрутов — более 600 тыс. Компания продолжает развивать цифровизацию в регионах. Воспользоваться преимуществами оплаты проезда в приложении уже могут пассажиры Смоленской, Калужской, Рязанской и Курской областей. Цифровая услуга позволяет значительно сэкономить время, ведь билет можно приобрести заранее, а на станции — сразу пройти на платформу. *** ЦППК — крупне
|26.01.2024
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МТС запустила лирический онлайн-гид о самом поэтическом крае России
МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области и администрации городского поселения «Город Таруса» запустила бесплатный он
|07.12.2023
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UserGate защитил цифровую инфраструктуру Министерства конкурентной политики Калужской области
зработчик ИБ-решений UserGate обеспечил защиту ИТ-инфраструктуры Министерства конкурентной политики Калужской области и бесперебойную работу Автоматизированной системы управления государственны
|04.12.2023
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Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам в Калужской области
-1 до Сухиничи Главные пользуется порядка 450 тыс. пассажиров — десятая часть всего пассажиропотока Калужской области. Теперь они могут покупать проездные документы в приложении ЦППК. После пок
|11.08.2023
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«СКБ Контур» подписал соглашение с Правительством Калужской области
а «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Разумовским. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Со
|07.07.2023
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Свято-Пафнутьев Боровский монастырь подключили к LTE от «Мегафона»
«Мегафон» улучшил покрытие сети в Калужской области, установив базовую станцию недалеко от Пафнутьев-Боровского монастыря. Тепе
|28.06.2023
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Резиденты калужской ОЭЗ в Людиново смогут внедрять инновационные сервисы на производстве
о завершении модернизации высокоскоростной сети LTE на одном из ключевых производственных объектов Калужской области – особой экономической зоне в Людиновском районе. Включение «высокоскоростн
|02.05.2023
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«Мегафон» улучшил связь в Жукове Калужской области
«Мегафон» модернизировал 40% телекоммуникационной инфраструктуры в Жукове Калужской области, где суммарно проживает более 15 тыс. человек. По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компан
|22.02.2023
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«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калужской области
Инженеры «Мегафона» провели работы, благодаря чему в двух городах и двух малых населенных пунктах Калужской области расширилось покрытие LTE и увеличилась скорость передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для бо
|16.08.2022
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МТС оцифровала одно из семи чудес Калужской области
«Место силы» запустила цифровой аудиогид по экотропе «Чертово городище» в национальном парке «Угра» Калужской области и установила на территории парка умную систему фото- и видеонаблюдения, кот
|18.01.2022
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Калужская СИО переходит на «Р7-Офис»
Служба информационного обеспечения Калужской области завершила перевод сотрудников на работу с экосистемой офисных приложений «Р
|13.08.2021
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Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансфор
|13.08.2021
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Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве
Министерство цифрового развития Калужской области и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о взаимодействии и
|13.04.2021
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Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
Завод Samsung Electronics в Калужской области стал техническим партнером Музея истории космонавтики в Калуге (ГМИК им. К.
|03.11.2020
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ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020
тель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский; н
|11.06.2020
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Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики»
Исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил с рабочим визитом предприятие концерна «Автоматика»
|13.03.2020
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«Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области
т диспетчерской связи для обеспечениятелефонной связи временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области Владиславу Шапше. Он отметил высокий уровень продуктов и решений, производи
|12.11.2019
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Калужская область и АНО «Цифровая экономика» договорились об ускорении цифровой трансформации региона
Правительство Калужской области и организация «Цифровая экономика» будут совместно реализовывать проекты на
|08.10.2019
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Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области
Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Калужской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. До конц
|02.10.2019
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Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области
ая позволяет контролировать в режиме реального времени качество уборки ТКО и сроки вывоза отходов в Калужской области. В результате внедрения системы региональный оператор на 78% сократил колич
|06.09.2019
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Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохра
|05.09.2019
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Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохра
|29.07.2019
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Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону
Завод Samsung Electronics в Калужской области поддержал Обнинский атомный марафон. Масштабный легкоатлетический забег тра
|07.06.2019
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«Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний
но с «НМИЦ радиологии» и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создадут на территории Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. По условиям
|06.06.2019
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«Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области
ой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний «Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации проектов по созданию цифровых предприятий. «Ай
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Разумовский Дмитрий 125 123
|Орловский Виктор 408 91
|Шадаев Максут 1210 90
|Лысенко Эдуард 317 90
|Петрушин Андрей 110 74
|Албычев Александр 168 61
|Ципорин Павел 103 59
|Хайруллин Айрат 108 55
|Мартынова Елена 90 53
|Херсонцев Алексей 93 53
|Власов Сергей 101 52
|Терещенко Денис 95 48
|Шпак Василий 279 46
|Меджитов Тимур 85 44
|Попов Алексей 339 41
|Чернышенко Дмитрий 581 40
|Слышкин Василий 129 38
|Матвеева Татьяна 110 32
|Ермолаев Артем 379 31
|Гуральников Сергей 164 31
|Сорокин Даниил 33 30
|Путин Владимир 3454 30
|Козырев Алексей 328 29
|Паршин Максим 323 28
|Опенышева Светлана 64 27
|Никифоров Николай 1138 26
|Пугачев Павел 63 26
|Лопаткин Герман 104 26
|Фомичев Олег 139 25
|Рудзевич Мария 36 24
|Петров Михаил 139 24
|Кирюшин Сергей 91 23
|Кудрин Алексей 125 23
|Дюбанов Анатолий 95 23
|Стрельцов Андрей 62 23
|Авербах Владимир 127 23
|Черников Алексей 53 22
|Федулов Владислав 86 21
|Соколов Олег 51 21
|Звягина Наталья 64 21
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