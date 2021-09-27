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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - ЦФО - Калужская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 2
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве 3
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 9
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 10
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 2
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 3
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 4
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 4

Публикаций - 584, упоминаний - 939

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 30
Samsung Electronics 5878 28
Microsoft Corporation 11628 28
АйТи 771 22
Ланит ГК 1185 20
Yandex - Яндекс 4129 19
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 18
Ростех - Ростехнологии 2230 16
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 13
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 13
VK - Mail.ru Group 2508 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 13
Citrix Systems 580 12
3934 12
Polycom - Поликом Раша 304 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 10
Ростелеком ЦентрТелеком 219 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 176 9
Скай Линк - Skylink 548 9
Cinimex - Синимекс 160 9
IBM 3677 9
CleverDATA 54 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 231 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Ericsson 899 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 169 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 7
Cognitive Pilot 35 7
Directum - Директум 693 7
SAP SE 3272 7
Oracle Corporation 3466 6
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 6
Восход ФГБУ НИИ 368 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 57
УЭК - Универсальная электронная карта 512 47
Почта России ПАО 1586 14
РЖД - Российские железные дороги 1093 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 12
ВТБ Банк Москвы 379 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
Газпром нефть 384 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
МДМ Банк 150 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 10
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 9
X5 Group 601 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 9
Уралсиб Банк 391 8
Роснефть НК 372 8
X5 Group - Пятерочка 561 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
Citibank - Ситибанк 174 7
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 7
Евросеть 939 7
Visa International 1358 7
Мострансавто 59 7
Спортмастер 118 6
Газпромбанк - ГПБ 696 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
МКБ - Московский кредитный банк 269 6
Альфа-Банк 1135 6
Утконос 99 5
En+ Group 17 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
Сетелем Банк 25 5
Национальный банк Траст 98 5
KupiVip 75 5
Бинбанк 184 5
Bayer AG - Байер 37 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 111
Федеральное казначейство России 766 65
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 62
Правительство РФ 2226 51
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 43
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 42
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 35
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 28
Президент Российской Федерации 1447 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 28
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 24
Правительство Москвы 660 24
Счётная палата РФ 464 24
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 23
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 23
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 18
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 14
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 13
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 13
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 20
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 80
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 41
3G - Стандарт мобильной связи 3835 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 22
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 410 8
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
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Телевизор - Телевизионный приёмник 547 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 346 6
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
Big Data - Большие данные 1136 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2460 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 29
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 21
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 17
Google Android 10752 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 14
Apple iOS 5744 12
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
Стрелка - Транспортная карта 113 11
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 8
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
Cognitive Agro Pilot 30 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 7
Apple - App Store 2199 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 6
Linux OS 4386 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
СПАРК-Интерфакс 106 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 5
Microsoft Windows 10 6810 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
Apple iPad 3263 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 4
Samsung QE - Серия телевизоров 7 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Apple iPhone 5 710 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
Орловский Виктор 229 67
Разумовский Дмитрий 70 66
Четвернин Алексей 652 52
Лысенко Эдуард 209 44
Попов Алексей 319 41
Шадаев Максут 384 40
Петрушин Андрей 64 32
Власов Сергей 76 31
Албычев Александр 74 30
Гуральников Сергей 161 30
Ермолаев Артем 340 29
Козырев Алексей 270 27
Лопаткин Герман 102 26
Никифоров Николай 1126 25
Меджитов Тимур 56 25
Фомичев Олег 107 25
Рудзевич Мария 34 24
Опенышева Светлана 54 22
Авербах Владимир 121 22
Стрельцов Андрей 53 21
Громов Иван 96 21
Соколов Олег 51 21
Звягина Наталья 64 21
Шайхутдинов Роман 107 20
Никуличев Андрей 43 19
Песчанских Георгий 38 19
Бутенко Юрий 64 19
Козлов Александр 54 18
Казарин Станислав 100 18
Евраев Михаил 222 17
Ципорин Павел 51 17
Дюбанов Анатолий 86 17
Матвеева Татьяна 83 17
Кесельбренер Леонид 49 17
Шевченко Владимир 135 16
Медведев Дмитрий 1437 16
Бойко Елена 151 16
Путин Владимир 1840 16
Цариковский Федор 31 15
Акимов Максим 167 14
Россия - Российская федерация - РФ 58975 379
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 277
Россия - ЦФО - Тульская область 760 173
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 134
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 125
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 109
Россия - СФО - Новосибирская область 843 99
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 97
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 96
Россия - ЦФО - Курская область 342 94
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 87
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 86
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 73
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 72
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 72
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 70
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 70
Россия - УФО - Челябинская область 674 68
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 66
Россия - УФО - Тюменская область 597 66
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 66
Россия - СФО - Кемеровская область 496 64
Россия - УФО - Свердловская область 822 64
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 63
Россия - ЦФО - Костромская область 234 61
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 60
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 58
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 58
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 56
Россия - СФО - Иркутская область 565 56
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 55
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 54
Россия - СФО - Республика Алтай 712 52
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 51
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 49
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 49
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 48
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 47
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 47
Россия - СЗФО - Псковская область 330 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 37
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 16
Информационное общество - Государственная программа 282 10
Региональное законодательство 45 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 6
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