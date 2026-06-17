Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЦФО Калужская область

Россия - ЦФО - Калужская область

СОБЫТИЯ


17.06.2026 «Северсталь» и Правительство Калужской области объединят усилия по внедрению технологий и цифровизации

«Северсталь Стальные Решения» (входит в структуру ПАО «Северсталь») и Правительство Калужской области подписали меморандум о сотрудничестве в области развития и внедрения иннова
01.06.2026 Калужская компания «Праймтон» повышает производительность труда с помощью инструментов бережливого производства

предприятия поток — производство бумаги для гофрирования. Здесь команда совместно с экспертами РЦК Калужской области провела оцифровку процессов и выявила узкое место: им оказалась бумагоделат
25.05.2026 МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области

МТС сообщила, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Калужской области вырастет до 52. Общее количество отечественного телеком-оборудования в 76 р
14.04.2026 МТС назначила директора в Калужской области

МТС сообщила о назначении директором филиала в Калужской области Екатерины Пятковой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпорати
27.03.2026 «МегаФон» установил современное оборудование в Малоярославецком районе Калужской области

ели в строй новую базовую станцию вблизи железнодорожной станции Ерденево в Малоярославецком районе Калужской области. Современное оборудование обеспечило новый уровень голосовой связи и 4G-инт
26.11.2025 Отечественные решения для архивов: оборудование «Элар» обеспечит оцифровку исторических фондов Калужской области

Государственный архив документов новейшей истории Калужской области получил планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС» с профессиональным программным обеспечением «Элар СканИмидж», что позволит повысить эффективность работ с цифровыми образами док
04.06.2025 Сбербанк поможет внедрить Process Mining в Калужской области

Сбербанк и Правительство Калужской области подписали меморандум о намерении внедрить технологию Process Mining от Сбер
18.12.2024 Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве

Президент Sitronics Group Сергей Ткаченко и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфо
17.12.2024 ЦППК подключила к мобильному приложению 65% станций Калужской области

их в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Из 18 станций на этом маршруте 12 относятся к Калужской области и еще 6 станций — к Тульской. Для Калужской области это уже пятый уч
04.09.2024 Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно

Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественные ИТ-решения, сохраняя в полном объеме функциональ
12.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области

-связных технологий заключили заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. О
02.07.2024 МТС включила сеть LTE еще в 17 малых населенных пунктах Калужской области

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 17 удаленных населенных пунктов Калужской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших селах и деревнях, в к
07.06.2024 ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ

Архитектор комплексной безопасности ГК «Солар» и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности
07.06.2024 «Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем

Правительство Калужской области и «Геоскан Москва» подписали соглашение. Предмет соглашения – сотрудничеств
27.04.2024 МТС полностью перевела свою сеть в стандарт LTE в пяти крупных городах Калужской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в крупных городах Калужской области. Впервые в регионе МТС реализовала инновационный проект по расширению сети

28.02.2024 Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области

одный пассажиропоток обоих маршрутов — более 600 тыс. Компания продолжает развивать цифровизацию в регионах. Воспользоваться преимуществами оплаты проезда в приложении уже могут пассажиры Смоленской, Калужской, Рязанской и Курской областей. Цифровая услуга позволяет значительно сэкономить время, ведь билет можно приобрести заранее, а на станции — сразу пройти на платформу. *** ЦППК — крупне
26.01.2024 МТС запустила лирический онлайн-гид о самом поэтическом крае России

МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области и администрации городского поселения «Город Таруса» запустила бесплатный он
07.12.2023 UserGate защитил цифровую инфраструктуру Министерства конкурентной политики Калужской области

зработчик ИБ-решений UserGate обеспечил защиту ИТ-инфраструктуры Министерства конкурентной политики Калужской области и бесперебойную работу Автоматизированной системы управления государственны
04.12.2023 Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам в Калужской области

-1 до Сухиничи Главные пользуется порядка 450 тыс. пассажиров — десятая часть всего пассажиропотока Калужской области. Теперь они могут покупать проездные документы в приложении ЦППК. После пок
11.08.2023 «СКБ Контур» подписал соглашение с Правительством Калужской области

а «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Разумовским. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Со
07.07.2023 Свято-Пафнутьев Боровский монастырь подключили к LTE от «Мегафона»

«Мегафон» улучшил покрытие сети в Калужской области, установив базовую станцию недалеко от Пафнутьев-Боровского монастыря. Тепе
28.06.2023 Резиденты калужской ОЭЗ в Людиново смогут внедрять инновационные сервисы на производстве

о завершении модернизации высокоскоростной сети LTE на одном из ключевых производственных объектов Калужской области – особой экономической зоне в Людиновском районе. Включение «высокоскоростн
02.05.2023 «Мегафон» улучшил связь в Жукове Калужской области

«Мегафон» модернизировал 40% телекоммуникационной инфраструктуры в Жукове Калужской области, где суммарно проживает более 15 тыс. человек. По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компан
22.02.2023 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калужской области

Инженеры «Мегафона» провели работы, благодаря чему в двух городах и двух малых населенных пунктах Калужской области расширилось покрытие LTE и увеличилась скорость передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для бо
16.08.2022 МТС оцифровала одно из семи чудес Калужской области

«Место силы» запустила цифровой аудиогид по экотропе «Чертово городище» в национальном парке «Угра» Калужской области и установила на территории парка умную систему фото- и видеонаблюдения, кот
18.01.2022 Калужская СИО переходит на «Р7-Офис»

Служба информационного обеспечения Калужской области завершила перевод сотрудников на работу с экосистемой офисных приложений «Р
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансфор
13.08.2021 Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития Калужской области и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о взаимодействии и
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Завод Samsung Electronics в Калужской области стал техническим партнером Музея истории космонавтики в Калуге (ГМИК им. К.
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020

тель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский; н
11.06.2020 Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики»

Исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил с рабочим визитом предприятие концерна «Автоматика»
13.03.2020 «Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области

т диспетчерской связи для обеспечениятелефонной связи временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области Владиславу Шапше. Он отметил высокий уровень продуктов и решений, производи
12.11.2019 Калужская область и АНО «Цифровая экономика» договорились об ускорении цифровой трансформации региона

Правительство Калужской области и организация «Цифровая экономика» будут совместно реализовывать проекты на
08.10.2019 Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Калужской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. До конц
02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области

ая позволяет контролировать в режиме реального времени качество уборки ТКО и сроки вывоза отходов в Калужской области. В результате внедрения системы региональный оператор на 78% сократил колич
06.09.2019 Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохра
05.09.2019 Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

«Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохра
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону

Завод Samsung Electronics в Калужской области поддержал Обнинский атомный марафон. Масштабный легкоатлетический забег тра
07.06.2019 «Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний

но с «НМИЦ радиологии» и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создадут на территории Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. По условиям
06.06.2019 «Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области

ой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний «Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации проектов по созданию цифровых предприятий. «Ай

Публикаций - 1075, упоминаний - 1460

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 111
Ростелеком 10948 82
МегаФон 10742 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 62
Samsung Electronics 11064 55
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 40
Microsoft Corporation 25775 37
Yandex - Яндекс 9216 32
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 25
АйТи 1519 24
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
9594 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 18
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 18
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 17
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 16
VK - Mail.ru Group 3602 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Cisco Systems 5372 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Citrix Systems 868 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 11
Apple Inc 13154 11
LG Electronics 3735 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Электросвязь 268 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
SAP SE 5601 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 78
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 58
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Альфа-Банк 1979 18
Почта России ПАО 2370 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Газпром нефть 725 12
Россети Ленэнерго 1699 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Новард УК - Novard 73 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 10
Наукоград - технопарк 156 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 9
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 8
101Hotels.com 456 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 8
ВкусВилл - Избёнка 216 8
Евросеть 1421 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 7
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 207
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 159
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 122
Федеральное казначейство России 1949 113
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 98
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 95
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 93
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 89
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 85
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 81
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 72
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 70
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 61
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 56
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 54
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 52
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 51
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 51
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 47
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 44
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 42
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 35
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 30
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 28
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 28
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 23
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 23
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 22
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 22
ГосИнформСистемы 160 7
Единая Россия - Политическая партия 321 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 311
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 210
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 162
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 149
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 147
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 124
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 121
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 113
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 109
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 90
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 89
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 87
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 82
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 73
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 67
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 61
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 59
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 57
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 57
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 47
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 45
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 43
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 37
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 34
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 33
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 133
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 44
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 43
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Google Android 15243 20
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 19
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 15
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 14
Apple iOS 8583 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 14
Apple iPhone 6 4861 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 13
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Linux OS 11533 10
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 9
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 8
Microsoft Windows 16882 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 7
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 7
Apple - App Store 3109 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Cognitive Agro Pilot 39 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Разумовский Дмитрий 125 123
Орловский Виктор 408 91
Шадаев Максут 1210 90
Лысенко Эдуард 317 90
Петрушин Андрей 110 74
Албычев Александр 168 61
Ципорин Павел 103 59
Хайруллин Айрат 108 55
Мартынова Елена 90 53
Херсонцев Алексей 93 53
Власов Сергей 101 52
Терещенко Денис 95 48
Шпак Василий 279 46
Меджитов Тимур 85 44
Попов Алексей 339 41
Чернышенко Дмитрий 581 40
Слышкин Василий 129 38
Матвеева Татьяна 110 32
Ермолаев Артем 379 31
Гуральников Сергей 164 31
Сорокин Даниил 33 30
Путин Владимир 3454 30
Козырев Алексей 328 29
Паршин Максим 323 28
Опенышева Светлана 64 27
Никифоров Николай 1138 26
Пугачев Павел 63 26
Лопаткин Герман 104 26
Фомичев Олег 139 25
Рудзевич Мария 36 24
Петров Михаил 139 24
Кирюшин Сергей 91 23
Кудрин Алексей 125 23
Дюбанов Анатолий 95 23
Стрельцов Андрей 62 23
Авербах Владимир 127 23
Черников Алексей 53 22
Федулов Владислав 86 21
Соколов Олег 51 21
Звягина Наталья 64 21
Россия - РФ - Российская федерация 166167 848
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 571
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 320
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 273
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 265
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 263
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 188
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 175
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 175
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 168
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 156
Россия - ЦФО - Курская область 751 152
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 149
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 137
Россия - УФО - Тюменская область 1365 134
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 132
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 129
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 127
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 125
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 120
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 115
Россия - УФО - Челябинская область 1512 113
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 112
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 109
Россия - УФО - Свердловская область 1951 109
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 108
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 106
Россия - ЦФО - Брянская область 402 105
Россия - ЦФО - Костромская область 477 99
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 93
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 91
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 90
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 90
Россия - СЗФО - Псковская область 697 89
Россия - ПФО - Самарская область 1577 87
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 85
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 84
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 82
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 81
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 451
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 225
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 180
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 150
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 129
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 107
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 95
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 93
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 89
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 83
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 82
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 78
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 76
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 71
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 61
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 59
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 59
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 55
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 54
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 52
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 50
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 50
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 47
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 44
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 41
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
Энергетика - Energy - Energetically 5855 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 37
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 37
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 35
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 35
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 34
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 31
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 30
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 30
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 83
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Госрасходы - портал 70 6
Ведомости 1466 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
РИА Новости 1033 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Forbes - Форбс 1002 3
Известия ИД 770 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Regnum - Регнум 114 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
NEWSru.com 229 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
SamMobile 57 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Android Authority 62 1
Российская газета 290 1
National Geographic 95 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Yonhap News Agency 43 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 147
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
SimilarWeb 62 2
Frost & Sullivan 207 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
TrendForce 187 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Рустелеком ТК 305 1
Samsung Research 20 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
NPD DisplaySearch 285 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ITResearch 123 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
Flurry Analytics 6 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
РАН - Российская академия наук 2122 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 2
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 2
НИЯУ МИФИ - Обнинский институт атомной энергетики - Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ) 6 2
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 8 2
КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 108
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 38
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 14
VK Fest 20 10
CNews AWARDS - награда 571 9
Единый день голосования 143 6
CNews APPWards 36 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Электронное государство XXI века 32 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Обнинский атомный марафон 2 2
CNews ИТ-стратегия 32 2
Цифровая прокачка региона 29 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ПЛАС-Форум 14 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CNews Баттл 69 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 3 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Цифровая среда онлайн 5 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще