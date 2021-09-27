Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Калужская область
Публикаций - 584, упоминаний - 939
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 67
|Разумовский Дмитрий 70 66
|Четвернин Алексей 652 52
|Лысенко Эдуард 209 44
|Попов Алексей 319 41
|Шадаев Максут 384 40
|Петрушин Андрей 64 32
|Власов Сергей 76 31
|Албычев Александр 74 30
|Гуральников Сергей 161 30
|Ермолаев Артем 340 29
|Козырев Алексей 270 27
|Лопаткин Герман 102 26
|Никифоров Николай 1126 25
|Меджитов Тимур 56 25
|Фомичев Олег 107 25
|Рудзевич Мария 34 24
|Опенышева Светлана 54 22
|Авербах Владимир 121 22
|Стрельцов Андрей 53 21
|Громов Иван 96 21
|Соколов Олег 51 21
|Звягина Наталья 64 21
|Шайхутдинов Роман 107 20
|Никуличев Андрей 43 19
|Песчанских Георгий 38 19
|Бутенко Юрий 64 19
|Козлов Александр 54 18
|Казарин Станислав 100 18
|Евраев Михаил 222 17
|Ципорин Павел 51 17
|Дюбанов Анатолий 86 17
|Матвеева Татьяна 83 17
|Кесельбренер Леонид 49 17
|Шевченко Владимир 135 16
|Медведев Дмитрий 1437 16
|Бойко Елена 151 16
|Путин Владимир 1840 16
|Цариковский Федор 31 15
|Акимов Максим 167 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786351, в очереди разбора - 690027.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786351, в очереди разбора - 690027.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru