Россия - ЦФО - Калужская область

«Северсталь» и Правительство Калужской области объединят усилия по внедрению технологий и цифровизации «Северсталь Стальные Решения» (входит в структуру ПАО «Северсталь») и Правительство Калужской области подписали меморандум о сотрудничестве в области развития и внедрения иннова

Калужская компания «Праймтон» повышает производительность труда с помощью инструментов бережливого производства предприятия поток — производство бумаги для гофрирования. Здесь команда совместно с экспертами РЦК Калужской области провела оцифровку процессов и выявила узкое место: им оказалась бумагоделат

МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области МТС сообщила, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Калужской области вырастет до 52. Общее количество отечественного телеком-оборудования в 76 р

МТС назначила директора в Калужской области МТС сообщила о назначении директором филиала в Калужской области Екатерины Пятковой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпорати

«МегаФон» установил современное оборудование в Малоярославецком районе Калужской области ели в строй новую базовую станцию вблизи железнодорожной станции Ерденево в Малоярославецком районе Калужской области. Современное оборудование обеспечило новый уровень голосовой связи и 4G-инт

Отечественные решения для архивов: оборудование «Элар» обеспечит оцифровку исторических фондов Калужской области Государственный архив документов новейшей истории Калужской области получил планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС» с профессиональным программным обеспечением «Элар СканИмидж», что позволит повысить эффективность работ с цифровыми образами док

Сбербанк поможет внедрить Process Mining в Калужской области Сбербанк и Правительство Калужской области подписали меморандум о намерении внедрить технологию Process Mining от Сбер

Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве Президент Sitronics Group Сергей Ткаченко и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфо

ЦППК подключила к мобильному приложению 65% станций Калужской области их в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Из 18 станций на этом маршруте 12 относятся к Калужской области и еще 6 станций — к Тульской. Для Калужской области это уже пятый уч

Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественные ИТ-решения, сохраняя в полном объеме функциональ

«ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области -связных технологий заключили заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. О

МТС включила сеть LTE еще в 17 малых населенных пунктах Калужской области ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 17 удаленных населенных пунктов Калужской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших селах и деревнях, в к

ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ Архитектор комплексной безопасности ГК «Солар» и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности

«Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем Правительство Калужской области и «Геоскан Москва» подписали соглашение. Предмет соглашения – сотрудничеств

МТС полностью перевела свою сеть в стандарт LTE в пяти крупных городах Калужской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в крупных городах Калужской области. Впервые в регионе МТС реализовала инновационный проект по расширению сети

Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области одный пассажиропоток обоих маршрутов — более 600 тыс. Компания продолжает развивать цифровизацию в регионах. Воспользоваться преимуществами оплаты проезда в приложении уже могут пассажиры Смоленской, Калужской, Рязанской и Курской областей. Цифровая услуга позволяет значительно сэкономить время, ведь билет можно приобрести заранее, а на станции — сразу пройти на платформу. *** ЦППК — крупне

МТС запустила лирический онлайн-гид о самом поэтическом крае России МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области и администрации городского поселения «Город Таруса» запустила бесплатный он

UserGate защитил цифровую инфраструктуру Министерства конкурентной политики Калужской области зработчик ИБ-решений UserGate обеспечил защиту ИТ-инфраструктуры Министерства конкурентной политики Калужской области и бесперебойную работу Автоматизированной системы управления государственны

Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам в Калужской области -1 до Сухиничи Главные пользуется порядка 450 тыс. пассажиров — десятая часть всего пассажиропотока Калужской области. Теперь они могут покупать проездные документы в приложении ЦППК. После пок

«СКБ Контур» подписал соглашение с Правительством Калужской области а «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Разумовским. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Со

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь подключили к LTE от «Мегафона» «Мегафон» улучшил покрытие сети в Калужской области, установив базовую станцию недалеко от Пафнутьев-Боровского монастыря. Тепе

Резиденты калужской ОЭЗ в Людиново смогут внедрять инновационные сервисы на производстве о завершении модернизации высокоскоростной сети LTE на одном из ключевых производственных объектов Калужской области – особой экономической зоне в Людиновском районе. Включение «высокоскоростн

«Мегафон» улучшил связь в Жукове Калужской области «Мегафон» модернизировал 40% телекоммуникационной инфраструктуры в Жукове Калужской области, где суммарно проживает более 15 тыс. человек. По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компан

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калужской области Инженеры «Мегафона» провели работы, благодаря чему в двух городах и двух малых населенных пунктах Калужской области расширилось покрытие LTE и увеличилась скорость передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для бо

МТС оцифровала одно из семи чудес Калужской области «Место силы» запустила цифровой аудиогид по экотропе «Чертово городище» в национальном парке «Угра» Калужской области и установила на территории парка умную систему фото- и видеонаблюдения, кот

Калужская СИО переходит на «Р7-Офис» Служба информационного обеспечения Калужской области завершила перевод сотрудников на работу с экосистемой офисных приложений «Р

Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве Правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансфор

Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве Министерство цифрового развития Калужской области и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о взаимодействии и

Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Завод Samsung Electronics в Калужской области стал техническим партнером Музея истории космонавтики в Калуге (ГМИК им. К.

ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 тель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский; н

Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики» Исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил с рабочим визитом предприятие концерна «Автоматика»

«Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области т диспетчерской связи для обеспечениятелефонной связи временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области Владиславу Шапше. Он отметил высокий уровень продуктов и решений, производи

Калужская область и АНО «Цифровая экономика» договорились об ускорении цифровой трансформации региона Правительство Калужской области и организация «Цифровая экономика» будут совместно реализовывать проекты на

Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Калужской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. До конц

Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области ая позволяет контролировать в режиме реального времени качество уборки ТКО и сроки вывоза отходов в Калужской области. В результате внедрения системы региональный оператор на 78% сократил колич

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области «Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохра

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области «Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохра

Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону Завод Samsung Electronics в Калужской области поддержал Обнинский атомный марафон. Масштабный легкоатлетический забег тра

«Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний но с «НМИЦ радиологии» и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создадут на территории Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. По условиям