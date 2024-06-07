ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ

Архитектор комплексной безопасности ГК «Солар» и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. Цель договора — укрепление научно-технического и инновационного потенциала сторон в сфере кибербезопасности за счет обмена информацией и проведения совместных мероприятий по выявлению актуальных киберугроз.

Договор был подписан генеральным директором ГК «Солар» Игорем Ляпуновым и заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Разумовским в присутствии губернатора Владислава Шапши.

Соглашение включает в себя работу сразу по нескольким направлениям: от анализа и прогнозирования основных ИБ-трендов и актуальных киберугроз, исследования перспективных разработок ПО и оборудования в ИБ-сфере, до обзора современных технологий и методов обнаружения кибератак и проведения мероприятий по своевременному выявлению угроз в киберпространстве. Партнеры прорабатывают возможность укрепления киберустойчивости региональных органов власти с помощью решений ГК «Солар», таких как DLP система Solar Dozor и комплексная программа обучения Solar CyberBoost для повышения квалификации специалистов по информационной безопасности.

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский отметил: «Исторически Калужской земле как колыбели космонавтики близок дух инноваций, прогресса, устремлений в будущее. И сегодня в Калужской области реализуются региональные проекты цифровой экономики, а на нашей территории расположено 12 индустриальных парков, вмещающих высокотехнологические производства и другие проекты крупнейших организаций из ключевых отраслей экономики. Уровень кибербезопасности должен соответствовать уровню цифровизации региона. На фоне растущей интенсивности кибератак для нас важно сохранить в неприкосновенности критическую информационную инфраструктуру региона и обеспечить ее бесперебойное функционирование. Сотрудничество с ГК «Солар» позволит нам не только укрепить защиту от актуальных киберугроз, но и регулярно повышать экспертность специалистов наших профильных ведомств в сфере ИБ».

По данным ГК «Солар», с начала 2024 г., госсектор остается лидером по количеству DDoS атак. На его счет пришлось 17% всех атак, совершенных на российские организации в этот период, при этом в целом эксперты наблюдают всплеск этого вида активности злоумышленников: зафиксировано 265 тыс. DDoS-атак на российскую экономику, что составляет почти 90% от показателя за весь 2023 г. Сотрудничество между представителями госсектора, в том числе региональными властями, и профильными ИБ-компаниями помогает лучше понимать тренды кибератак, методы и тактики киберпреступников, а также разрабатывать более совершенные решения защиты от них.

«О том, что государственная инфраструктура, а также социально и экономические организации остаются на прицеле у злоумышленников, а атаки не теряют своей массовости и интенсивности, мы знаем из первых рук — под защитой «Солара» половина критической инфраструктуры страны. Российская государственная цифровизация проводится с учетом этих обстоятельств — она близка к идеальной модели, когда цифровые платформы, системы и сервисы создаются уже в защищенной среде, когда технологическое лидерство идет рука об руку с кибербезопасностью, и подобные соглашения на национальном и региональном уровне — явное этому подтверждение. Мы верим, что сотрудничество с правительством Калужской области станет еще одним шагом на пути долгосрочного и продуктивного диалога между экспертами нашей компании и представителями региона, а также будет способствовать укреплению кибербезопасности всей страны», — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Заключение соглашения с правительством Калужской области продолжает череду инициатив ГК «Солар» в сфере кибербезопасности в регионах России. В мае этого года компания уже заключила соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с правительством Саратовской области, а также Министерствами цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Калмыкия и Ростовской области.