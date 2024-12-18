Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Шапша Владислав



18.12.2024 Sitronics Group и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2024 ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ 1
07.06.2024 «Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем 1
28.08.2020 Замглавы Минкомсвязи открыл центр управления регионом в Калуге 1
11.06.2020 Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики» 1
13.03.2020 «Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области 2
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Шапша Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 220 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
Обращения граждан 227 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Разумовский Дмитрий 121 2
Кабанов Владимир 178 2
Бабурин Виктор 1 1
Степанов Павел 26 1
Ляпунов Игорь 121 1
Емельянов Станислав 67 1
Скляр Геннадий 32 1
Попов Владимир 23 1
Качанов Олег 114 1
Копышенков Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
Россия - ЦФО - Калужская область 979 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Здравоохранение - Гинекология 35 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 61 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще