Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж Наибольшей популярностью пользуются ультразвуковые увлажнители — они тихо работают, просты в уходе и предлагают большое разнообра

Российским ПО и автоматикой оснастят томограф для термоядерного реактора, который строится во Франции Разработка ТПУ Томский политехнический университет (ТПУ) оснастил ультразвуковой томограф нового поколения для международного термоядерного проекта российским ПО и автоматикой, сообщили представители вуза CNews. Опытный образец прошел все необходимые испытани

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025 мпактные устройства, которые подойдут для локального увлажнения воздуха, например, в машине. Именно ультразвуковые увлажнители оснащаются самыми современными функциями и их дизайн легко подобра

В России разработана система «Второе мнение» для ультразвуковой диагностики щитовидной железы ИИКС, ИЯФИТ) и НМИЦ эндокринологии под руководством доцента кафедры медицинской физики МИФИ Алексея Трухина разработана платформа медицинской диагностической интеллектуальной системы «Ассистент врача ультразвуковой диагностики для идентификации узловых образований щитовидной железы». Алгоритмы в основе платформы обучены на «экспертном» наборе данных НМИЦ эндокринологии, включающих порядка 4

Новая нейросеть «Яндекса», НМИЦ Кулакова и фонда «Спина бифида» поможет врачам выявлять редкую патологию на ранних сроках беременности «Яндекс» разработал нейросеть, которая поможет врачам обнаружить при УЗИ беременных женщин симптомы spina bifida – тяжелого врожденного заболевания центральной нервной системы у детей. Эту врожденную патологию сложно диагностировать, поскольку она встречается од

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж и составили подборку популярных электронных отпугивателей с учетом отзывов покупателей. При выборе отпугивателя важно учитывать площадь и тип защищаемой территории. Для небольших помещений подойдут ультразвуковые отпугиватели, тогда как для больших домов и участков лучше выбирать комбинированные устройства. Ультразвуковые и звуковые приборы работают на основе излучения звуковых вол

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации. В нее добавили специальный ударопрочный че

«Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы но 16 таких аппаратов и еще 17 устройств для всех видов УЗИ-диагностики. Холдинг «Швабе» поставляет УЗИ-сканеры и маммографы в столичные клиники с 2021 г. Кроме того, современные медицинские ди

«Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в 2021 г. отправил своим заказчикам более 450 УЗИ-сканеров – это в четыре раза больше, чем в предыдущие два года, когда с конвейера выпусти

В Москве открылся современный ветеринарный центр с экспертным оборудованием для УЗИ сердца домашним питомцам ю и магнитно-резонансную томографию, рентгенологические и ультразвуковые исследования. В частности, УЗИ сердца животным проводят с помощью новой ультразвуковой системы Philips EPIQ СVx, предназ

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM Увлажнители бывают трех типов: традиционные, паровые и ультразвуковые. Подробнее об их отличиях мы рассказывали в отдельной статье.Традиционные увлажнители В основе работы традиционных увлажнителей лежит принцип естественного холодного испарения —

Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60» сть, это наш маленький вклад в помощь врачам и пациентам. Поэтому мы, совместно с нашими партнерами, решили передать устройство Калужскому городскому родильному дому, которому оно, безусловно, нужно. Ультразвуковые диагностические сканеры «Рускан 60» от концерна «Автоматика» уже успели хорошо себя зарекомендовать на рынке. Аппараты успешно применяются в лечебно-диагностических учреждениях М

Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО крытых конкурсах. По условию контрактов Philips поставит в медицинские учреждения Москвы и ЯНАО 284 ультразвуковые системы экспертного класса на общую сумму более 1,6 млрд руб. Сделки заключены

FDA подтвердило актуальность ультразвуковых решений Philips для борьбы с COVID-19 ного заражения в общих зонах. «Организация рабочего процесса с помощью комплекса «мобильный аппарат УЗИ с возможностями телемедицины плюс интеллектуальная платформа для обработки медицинских из

Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году количества произведенных изделий за 2019 год. Также компании расширили географию поставок изделий: УЗИ-сканеры «РуСкан» появятся в больницах Костромы, Архангельска, Мурманска и Пскова. На 2020

Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx олеваний. Технический уровень аппарата расширяет возможности визуализации при проведении всех видов УЗИ сердца, в том числе интервенционных. Мы надеемся, что новое оборудование позволит вывести

Ростех представил первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса корпорации Ростех представил на форуме БИОТЕХМЕД-2019 аппарат «РуСкан 65М» – новую модель в линейке УЗИ-сканеров, которую предлагает холдинг. Это первый отечественный УЗИ-сканер экспертн

Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток кции, а также связываются по Bluetooth со смартфоном. Об этих функциях и поговорим. Чистка звуком и ультразвуком В звуковых щетках мотор генерирует звуковые волны, которые передаются щетинкам,

«Мегафон» научился делать УЗИ через сеть 5G «Мегафон» подключил аппарат УЗИ к сети 5G Оператор «Мегафон» показал тестовый фрагмент сотовой сети будущего, пятого поколения (5G). В частности, на стенде «Мегафона» на Moscow Urban Forum была показана телемедицинская ус

УЗИ-приставка для смартфона скоро поступит в продажу ойство Butterfly iQ, представляющее собой портативную приставку к смартфону, может заменить аппарат УЗИ и в будущем стать одним из основных приборов докторов по всему миру. В массовую продажу п

Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — можно отдавать неслышимые для человеческого уха ультразвуковые команды, которые они будут выполнять, как обычные голосовые распоряжения. К та

УЗИ на мобильном телефоне шения для ультразвукового исследования. Компания Mobisante создала специальную версию Windows Mobile-коммуникатора Toshiba TG01, на котором присутствует специальный софт и оборудование для проведения УЗИ. Стоимость решения - 7-8 тыс. долларов.

Карманный аппарат УЗИ отправит снимки прямо на смартфон ры-компьютерщики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе объявили о создании прототипа аппарата УЗИ, который может управляться со смартфона. И вот, в этом году предсерийный образец устройст

Сращивать кости можно ультразвуком льной плотности кости на 34%. Это значительный прогресс, особенно, если учесть, что для испытания методики выбирали сложные переломы диафиза большеберцовой кости, которые плохо срастались. Стимуляция ультразвуком обещает стать эффективным неинвазивным методом лечения тяжелых травм костей. Устройство LIPUS представляет собой портативный блок управления и миниатюрный ультразвуковой излучатель

"Ультразвуковые" лягушки настраиваются на определенные частоты Согласно результатам исследований, представленных международной группой ученых, так называемые «ультразвуковые» лягушки Odorrana tormota, обитающие в Китае, способны «настраивать» свои органы слуха на определенные звуковые частоты. Как считают ученые, в природе это единственный пример под

Разработан медицинский ультразвуковой мини-сканер огию «оригами». Доктор Цзинкуан Чэнь (Jingkuang Chen) с коллегами собрали семь компонентов сканера на вершине тонкой кремниевой пластинки. Затем пластинку свернули в форме шестигранной трубки. Обычно ультразвуковые сканеры используют, например, для определения пола плода в организме матери или выявления опухоли. Новый сканер можно проглатывать как пилюлю или помещать во внутренние полости т

Ультразвуковые устройства для стирки — техника 21 века или «лохотрон»? совалась у своего врача-стоматолога Нины Александровны, насколько мощными являются профессиональные ультразвуковые системы для очистки зубов. Оказалось, что самый маленький очиститель емкостью

Ультразвуковой локатор для слепых разработан в России мешают. В отличие от обычной трости, которая может определить только препятствия на земле, трость с ультразвуком позволяет избежать и препятствий, которые земли не касаются. По словам Сергея Ер

Ультразвуковые изображения станут четче атериал, который позволяет зафиксировать мельчайшие детали звуковой волны, сообщает ScienceDaily. По словам ученых, в основе разработки лежат те же принципы, что и в устройстве обычной гитары. Новый «ультразвуковой метаматериал» реагирует на звуковые волны иначе, чем природные вещества. Ученые считают, что полученный метаматериал позволит в ближайшем десятилетии значительно повысить четкост

Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик оизводственное объединение «АКМА» и Акустический институт. Это устройство позволяет визуализировать ультразвуковые сигналы и получать цельное изображение, похожее на то, какое получают при помо