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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168817
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ПроДокторов МедРейтинг

ПроДокторов - МедРейтинг


18.02.2025 «Поинтер» и Elma анонсировали модуль для автоматизации и ускорения работы с отзывами 1
19.03.2024 «Первый Бит» автоматизировал многопрофильную клинику «Вальхенмед» в Тольятти 1
15.02.2024 «Календарь Mail.ru» интегрировался с сервисом «МедТочка» 1
02.12.2021 «Яндекс» поможет найти врача 1
23.12.2020 Россиян будут сажать в тюрьму за «клевету в интернете» 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
03.02.2020 Плохие комментарии в Рунете признаны вторжением в частную жизнь 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

ПроДокторов и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7411 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
Ростелеком 9741 1
МегаФон 8928 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3950 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 329 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
maam 1 1
МедРейтинг 2 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 2
ЗУН - Zoon 15 2
Satakunnan Markkinapörssi Oy - Сатакуннан Марккинаперсси Ой 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
ЦИАН - CIAN 136 1
Superjob - Суперджоб 527 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
КонсультантПлюс 135 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Профессионалы.ру 18 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 5 1
Районные суды РФ 65 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Фонд Росконгресс 18 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 1
Оповещение и уведомление - Notification 4664 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16194 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2894 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 357 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27944 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 269 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1627 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 1
Мобильная версия - Mobile version 365 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 317 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 19 2
VK - Mail.Ru Почта 350 1
VK - Mail.ru Календарь 16 1
ПроДокторов - МедРокет - МедТочка 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 3303 1
Apple - App Store 2898 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 948 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 114 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 508 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 20 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 587 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 101 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Meta - Facebook Open Graph 8 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 5 1
Гладышева Татьяна 3 2
Вяткин Дмитрий 8 1
Федосов Сергей 2 1
Ориновский Александр 4 1
Загребин Максим 8 1
Зеленов Сергей 10 1
Людомирова Полина 1 1
Гаджук Ольга 1 1
Юрлова Елена 2 1
Шадаев Максут 1015 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 3
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1556 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2838 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 258 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2319 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3490 1
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Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 183 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3559 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5888 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 916 1
Сноб 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
N+1 - Издание 159 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 630 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Вечерняя Москва - газета 10 1
Российская газета 271 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 231 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Открытое образование 10 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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