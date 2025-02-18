ПроДокторов МедРейтинг
ПроДокторов и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 294 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Гладышева Татьяна 3 2
|Вяткин Дмитрий 8 1
|Федосов Сергей 2 1
|Ориновский Александр 4 1
|Загребин Максим 8 1
|Зеленов Сергей 10 1
|Людомирова Полина 1 1
|Гаджук Ольга 1 1
|Юрлова Елена 2 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Климарев Михаил 48 1
|Комаров Алексей 13 1
|Зыков Владимир 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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