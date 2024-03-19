«Первый Бит» автоматизировал многопрофильную клинику «Вальхенмед» в Тольятти

Международный ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал рабочие процессы многопрофильной медицинской клиники «Вальхенмед», которая находится в Тольятти.

В результате проекта были автоматизированы девять рабочих мест и все основные бизнес-процессы клиники. Работа колл-центра медицинской компании также была переведена в единую систему, что в разы облегчило труд всего коллектива.

Медицинский центр «Вальхенмед» работает с 2011 г. Сегодня он оказывает услуги в области медицины и косметологии по 20 направлениям, ежемесячно в него обращается боле тысячи новых пациентов.

Клиника «Вальхенмед» порядка восьми лет работает в медицинской информационной системе (МИС) «БИТ.Управление медицинским центром», внедрением которой занимался челябинский офис «Первый Бит».

Изначально перед экспертами «Первый Бит» стояла задача комплексной автоматизации клиники. Необходимо было автоматизировать основные бизнес-процессы, обеспечить удобную работу врачей с медкартами пациентов, настроить интеграцию с телефонией, сайтом, оборудованием и лабораторией, а также создать простую и удобную в использовании платформу.

В качестве системы автоматизации была выбрана МИС «БИТ.Управление медицинским центром».

В результате внедрения были достигнуты следующие результаты: увеличилась скорость ввода информации о пациентах, работы с медицинскими картами и анализами более, чем на 30%; повысилось качество обслуживания пациентов за счёт снижения количества рутинной работы с документами; появилась возможность поэтапного внедрения дополнительных функций.

«Нам было важно, чтобы в рабочий процесс клиники «Вальхенмед» была выстроена автоматизация так, чтобы сотрудники с легкостью и минимальными усилиями могли практически сразу начать свою работу в системе. Более того, мы всегда на связи и остаемся с нашими клиентами даже после завершения работ автоматизации и помогаем им решать возникающие трудности в любое время – 24/7», – отметила руководитель челябинского офиса «Первого Бита» Елена Юрлова.

Программа «БИТ.Управление медицинским центром» обновляется в соответствии с нововведениями в законодательстве, регулярно разрабатываются новые функции, которые помогают медицинскому бизнесу идти в ногу со временем.

В клинике «Вальхенмед» активно используется интеграция с медицинскими агрегаторами «СберЗдоровье» и «ПроДокторов». Благодаря этому клиника может автоматически обновлять информацию на сторонних сайтах для записи и эффективнее привлекать новых пациентов без дополнительной нагрузки на колл-центр.

«Одним из самых значимых преимуществ программы для нас является удобный и интуитивно понятный интерфейс. Наши сотрудники, не имеющие большого опыта работы с компьютерами, легко освоили систему и начали использовать ее без каких-либо затруднений. Все медработники ведут приемы в программе, хорошо ориентируются в электронной карте пациента», – отметила директор медицинского центра «Вальхенмед» Ольга Гаджук.