MedTech МИС МО Медицинские информационные системы медицинских организаций Медицинские программно-аппаратные решения
MedTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Георгий 54 18
|Симаков Олег 113 17
|Переверзев Михаил 19 14
|Захаров Павел 60 11
|Макаров Владимир 73 10
|Ивакин Роман 57 10
|Фишер Андрей 74 9
|Серова Елена 319 8
|Кадников Вячеслав 20 8
|Гайдуков Алексей 23 8
|Медведев Дмитрий 1653 7
|Пугачев Павел 63 7
|Лысенко Эдуард 306 7
|Кречетов Николай 25 7
|Островский Владимир 25 6
|Дегтерева Мария 28 6
|Саломатин Алексей 8 6
|Гусев Александр 36 6
|Дубинин Вадим 27 6
|Антонов Александр 77 6
|Юсупов Ренат 115 6
|Скворцова Вероника 69 6
|Голикова Татьяна 55 5
|Басин Павел 9 5
|Карелин Павел 6 5
|Васильев Сергей 51 5
|Зингерман Борис 38 5
|Васильев Кирилл 16 5
|Бойко Елена 152 5
|Карпинский Алексей 37 5
|Гильмутдинов Рустам 6 5
|Орлов Геннадий 16 5
|Деев Алексей 7 5
|Кальмуцкий Олег 8 5
|Тыров Илья 24 5
|Столбов Андрей 20 5
|Соловьев Владимир 106 4
|Суслов Константин 23 4
|Борисов Андрей 11 4
|Мишустин Михаил 655 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11209 18
|Коммерсантъ - Издательский дом 1783 3
|FT - Financial Times 1211 2
|Business Journal 5 2
|The Verge - Издание 545 1
|Wikipedia - Википедия 482 1
|Bloomberg 1255 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 623 1
|Госрасходы - портал 68 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|CNews TV 747 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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