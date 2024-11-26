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Индексная книга (каталог) CNews*
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MedTech МИС МО Медицинские информационные системы медицинских организаций Медицинские программно-аппаратные решения



26.11.2024 Цифровое здравоохранение 2024 1

05.11.2024 Более 370 студентов в Москве обучаются разработке сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении 1

14.10.2024 «Право на здоровье» об итогах информатизации здравоохранения: «Единой цифровой системы, охватывающей 100% медучреждений страны и обеспечивающей непрерывный обмен данными, так и не было создано» 1

10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1

26.09.2024 Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций 1

29.08.2024 Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан 1

30.07.2024 Решение резидента «Сколково» повысило эффективность дистанционного мониторинга пациентов 1

30.07.2024 Заместителем гендиректора по проектам «РТ МИС» назначен Алексей Туянин 1

26.07.2024 Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть 1

22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна» 1

10.07.2024 Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 1

Цифровизация здравоохранения 2024 2

28.06.2024 Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации 1

27.06.2024 Центральная мониторная станция «Ростеха» для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках 1

11.06.2024 158 медицинских организаций перешли на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1

04.06.2024 Сервисы «Телфин» и Archimed+ выстраивают и структурируют работу медицинских центров 1

29.05.2024 СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 1

22.05.2024 Разработанный Сбербанком и правительством Москвы цифровой помощник помог терапевтам столичных поликлиник поставить 14 млн диагнозов 1

21.05.2024 В Сеченовском университете разработают стандарт интерфейсов цифровых сервисов для системы здравоохранения 2

06.05.2024 «РТ МИС» подтвердила совместимость своих информационных систем с российской СУБД Postgres Pro 2

26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1

08.04.2024 ГК «Интерин» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1

08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1

03.04.2024 Иркутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями перешел на МИС qMS 1

25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 1

13.03.2024 СП.АРМ выпустил на рынок новую систему для оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации 1

07.02.2024 Дмитрий Власов, «КОРТИС»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца 1

02.02.2024 Электронный журнал медосмотров экипажей «России». Безбумажный процесс внедрен авиакомпанией в аэропорту Пулково 1

24.01.2024 Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS 1

23.01.2024 «Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов» 1

29.12.2023 СамГМУ и компания MVS будут создавать совместные инновационные разработки  1

25.12.2023 «Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании 1

20.12.2023 «РБС:консалтинг» завершил проект по внедрению медицинской системы на базе «1С:Медицина. Больница» в 4 медорганизациях Ленобласти 1

19.12.2023 AIRI и «СбермедИИ» будут совместно разрабатывать новые AI-решения 1

27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России 2

22.11.2023 В МИС qMS стал доступен компонент «Диспансерное наблюдение» для поликлиник 1

08.11.2023 СП.АРМ выпустила осеннее обновление МИС qMS 1

06.10.2023 Кошка полностью вывела из строя сегмент крупнейшей медицинской ИС США 1

28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 1


Публикаций - 255, упоминаний - 294

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2048 28
Ростелеком 9571 19
InterSystems - ИнтерСистемз 134 18
8095 17
N3 Group - Netrika - Нетрика 139 16
БАРС Груп 540 15
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3199 13
IBM - International Business Machines Corp 9418 12
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 49 11
Microsoft Corporation 24509 11
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 11
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 10
Dell EMC 5018 10
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 320 10
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 590 10
СП.АРМ 43 10
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 10
ФОРС - Центр разработки 626 9
SAP SE 5241 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8675 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 43 7
Oracle Corporation 6649 7
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 6
Открытые технологии 698 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1622 6
БизнесИнформТехнологии 9 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 6
Крок - Croc 1771 6
Logitech 418 5
Synology Inc - SLMP PTE 138 5
Сван 26 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2144 5
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 70 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 817 5
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 38 5
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 5
Парус Корпорация 549 5
Agfa Gevaert 66 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 294 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 716 18
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7128 9
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 174 7
Инвитро - Invitro 69 6
РЖД - Российские железные дороги 1882 6
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 34 5
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 31 5
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 5
Ренессанс Страхование 156 4
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 84 4
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 890 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 357 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 509 2
Северсталь ПАО - Severstal 465 2
Ростелеком - РТК Радиология 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2764 2
Почта России ПАО 2092 2
РВК - Российская венчурная компания 548 2
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 424 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 26 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 2
Инфоэстетика 3 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 2
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 17 2
Мать и дитя 23 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 45 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 230 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1064 2
Газпром ПАО 1334 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
МКБ - Московский кредитный банк 553 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1358 72
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4900 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11374 24
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 148 24
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5805 19
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 338 16
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3932 11
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1860 11
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 156 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2470 9
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4431 8
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 109 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3008 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3084 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1346 7
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1978 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 813 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1195 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1374 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2654 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3292 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 141 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2687 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1363 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2964 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1066 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1660 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 300 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4633 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 370 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2686 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 560 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 425 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2845 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6254 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 646 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 714 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 330 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 124 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64331 139
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49113 115
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1417 80
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20738 37
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 516 76
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5058 31
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 383 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 380 27
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 234 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 45 15
Linux OS 9781 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3164 12
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 41 11
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 25 10
InterSystems Cache 131 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 9
Microsoft Windows 2000 8660 9
InterSystems Ensemble 58 8
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 26 8
Здравоохранение электронное - программа 35 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2703 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1389 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 961 7
ЕМИАС Электронный рецепт 87 7
InterSystems HealthShare 26 7
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 25 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 41 6
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 9 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1412 5
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 851 5
Apple iOS 7651 5
Microsoft Windows 15531 5
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 31 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 4
1С:Медицина 42 4
Google Android 13875 4
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 16 4
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 4
Apple iPad 3849 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 22 4
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1650 4
Лебедев Георгий 54 18
Симаков Олег 113 17
Переверзев Михаил 19 14
Захаров Павел 60 11
Макаров Владимир 73 10
Ивакин Роман 57 10
Фишер Андрей 74 9
Серова Елена 319 8
Кадников Вячеслав 20 8
Гайдуков Алексей 23 8
Медведев Дмитрий 1653 7
Пугачев Павел 63 7
Лысенко Эдуард 306 7
Кречетов Николай 25 7
Островский Владимир 25 6
Дегтерева Мария 28 6
Саломатин Алексей 8 6
Гусев Александр 36 6
Дубинин Вадим 27 6
Антонов Александр 77 6
Юсупов Ренат 115 6
Скворцова Вероника 69 6
Голикова Татьяна 55 5
Басин Павел 9 5
Карелин Павел 6 5
Васильев Сергей 51 5
Зингерман Борис 38 5
Васильев Кирилл 16 5
Бойко Елена 152 5
Карпинский Алексей 37 5
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Орлов Геннадий 16 5
Деев Алексей 7 5
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Суслов Константин 23 4
Борисов Андрей 11 4
Мишустин Михаил 655 4
Россия - РФ - Российская федерация 141800 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42685 78
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Европа 21689 37
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7312 21
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1350 7
Америка - Американский регион 2126 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 634 7
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Россия - ЮФО - Астраханская область 650 7
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9609 168
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28505 43
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1882 38
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11209 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1783 3
FT - Financial Times 1211 2
Business Journal 5 2
The Verge - Издание 545 1
Wikipedia - Википедия 482 1
Bloomberg 1255 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 623 1
Госрасходы - портал 68 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8038 44
Gartner - Гартнер 3546 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3141 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 6
IDC - International Data Corporation 4901 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 602 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 3
Markets&Markets Research 112 1
Forrester Research 821 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 1
Директ Инфо 9 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Fortune Global 100 140 1
S&P 500 557 1
Technavio 27 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 16
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 150 11
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 10
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 21 5
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 4
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 4
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 4
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 812 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 987 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1481 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 282 2
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 5 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 891 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 321 1
ГАГУ - Горно-Алтайский государственный университет 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 63 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 15 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 201 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 7 1
РАН - Российская академия наук 1850 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 29 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 577 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1980 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1076 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 3
CeBIT 611 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2381 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
IT World Awards 2 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
ИнфоКом 99 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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