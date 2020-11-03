Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LIMS
Laboratory Information Management System
ЛИС
Лабораторная информационная система
Управления лабораторными потоками работ и документов
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Публикаций - 41, упоминаний - 72
LIMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru