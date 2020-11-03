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LIMS
Laboratory Information Management System
ЛИС
Лабораторная информационная система
Управления лабораторными потоками работ и документов


03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 2
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» 2
07.08.2020 Как цифровизуются лидеры российской фармацевтики 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 1
24.07.2020 Калининградская городская детская поликлиника №6 управляет лабораторией с помощью решения «1С-Рарус» 8
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
13.09.2019 Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления» 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 2
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 1
23.06.2017 CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 2
22.03.2017 В республике Алтай создана облачная региональная лабораторная информационная система 4
10.08.2016 ЛИС «Алиса» интегрирована с «N3.Здравоохранение» в Санкт-Петербурге 3
23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
16.10.2013 «Ростелеком» расширил функционал регионального фрагмента ЕГИСЗ в Иркутской области 2
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем 3
29.08.2013 Создан 110-ядерный процессор для серверов и смартфонов 1
05.07.2013 Ученым нужны современные ЛИС 2
05.07.2013 Как работает современная лаборатория 4
16.05.2013 Пользователи хотят свободы от СПО 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
16.08.2012 Владимир Островский: Лаборатория в частном "облаке" становится реальностью 1
04.07.2012 InterSystems отправляет лаборатории в "облако" 3
19.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 12-19 декабря 2011 г. 1
13.12.2011 В Microsoft сменился глава подразделения Windows Phone 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
18.07.2011 Эра Windows подходит к концу 1
13.05.2011 Специфика централизованных лабораторий: бизнес начинается с ИТ 5
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 2
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP 1

Публикаций - 41, упоминаний - 72

LIMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Microsoft Corporation 11226 5
SAP SE 3228 4
Крок 1223 3
3799 2
Netrika - Нетрика 84 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 1
Custis 73 1
Dassault Systemes 146 1
Барс груп 402 1
РТЛабс 145 1
Парус 206 1
Accenture - Аксенчер 533 1
OpenText 161 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
TrendMiner NV 1 1
Solvo - Солво 4 1
ЕАЕ-Консалт 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
SAP UKI 3 1
Software AG 124 1
Siemens AG - Сименс Россия 685 1
Cisco Systems 2069 1
Softline - Софтлайн 1481 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
ANSYS 35 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Digital Brainware 2 1
Selectel - Селектел 137 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
ЗапСибНефтехим 19 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
SIBUR International GmbH 2 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Медскан 12 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
Петровакс Фарм НПО 1 1
Сибур СибурТюменьГаз 3 1
Сибур Нефтехим 5 1
Интеррос 7 1
Сибур Химпром 16 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Воронежсинтезкаучук АО 7 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Stada 16 1
Пепеляев Групп 25 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Ренессанс Страхование 52 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Роснефть НК 367 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Аэрофлот 493 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 9
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Правительство РФ 2209 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
World Bank Group - Всемирный банк 132 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Субтехнологии 8 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Webhooks - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 3 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 3 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
On-demand - "по требованию" 29 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 2 1
ILS - Integrated Logistics Support - Интегрированная логистическая поддержка 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
Linux OS 4288 2
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 2
СП.АРМ 18 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft SQL Server 799 2
SAP MaxAttention 5 1
Microsoft Metro UI 23 1
Microsoft Excel 440 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Software AG webMethods Integration Suite 1 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
VMware View 42 1
РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 4 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
IBM Planning Analytics 6 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
Microsoft Power BI 113 1
Asterisk 58 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Островский Владимир 22 4
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 2
Чимиричкина Мария 30 2
Соловьев Владимир 98 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Клименко Сергей 2 1
Бухтояров Артем 2 1
Еловиков Игорь 2 1
Шадеркин Игорь 4 1
Алексеев Андрей 8 1
Соболев Андрей 4 1
Миронович Филипп 7 1
Швырев Сергей 4 1
Тихомиров Сергей 8 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Кондратенко Дмитрий 4 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Петренко Николай 6 1
Константинов Леонид 2 1
Чистяков Кирилл 1 1
Полещук Александр 8 1
Рудычева Наталья 81 1
Суслов Константин 19 1
Левченко Александр 6 1
Тананакин Алексей 1 1
Александрос Стратис 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Ивакин Роман 49 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 56 1
Гайдуков Алексей 24 1
Номоконов Василий 8 1
Натрусов Артем 121 1
Рыбаков Александр 24 1
Фишер Андрей 54 1
Жук Вадим 2 1
Пилипенко Дмитрий 17 1
Анфимов Павел 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 6
Япония 2827 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Европа 3798 5
Германия - Федеративная Республика 3693 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Казахстан - Республика 2661 2
Украина 3417 2
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - Кстово 27 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Свердловская область 811 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Ближний Восток 1486 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Архангельская область 353 1
Швейцария - Давос 35 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 2 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
CNews Analytics 1992 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
SAP Quality Awards 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
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